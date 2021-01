De strijd van de promovendi: OHL kijkt Beerschot weer in de ogen

OH Leuven verloor zijn laatste vijf ontmoetingen met Beerschot. "Gelukkig zijn reeksjes er om af te breken en statistieken om in de prullenmand te keilen", klinkt het vastberaden op de clubwebsite.

vooraf, 12 uur 39. OH Leuven verloor zijn laatste vijf ontmoetingen met Beerschot. "Gelukkig zijn reeksjes er om af te breken en statistieken om in de prullenmand te keilen", klinkt het vastberaden op de clubwebsite. .

12:36

vooraf, 12 uur 36. OHL zint op wraak. In november keken Beerschot en OHL elkaar al eens in de ogen. Beerschot trok toen met 4-2 aan het langste eind en mocht zelfs even proeven van de leidersplaats. Ondertussen is OHL over de Antwerpenaren gesprongen en kan het misschien wraak nemen voor die nederlaag. .