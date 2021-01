LIVE: KRC Genk wil de kloof met Club Brugge verkleinen in Mechelen

16' eerste helft, minuut 16. Na een prima combinatie opent Thorstvedt op Preciado. De Ecuadoriaan krijgt de bal niet onder controle, waardoor er abrupt een einde komt aan de beloftevolle aanval. . Na een prima combinatie opent Thorstvedt op Preciado. De Ecuadoriaan krijgt de bal niet onder controle, waardoor er abrupt een einde komt aan de beloftevolle aanval.

13' eerste helft, minuut 13. Bongonda trekt de motor nog eens op gang en overbrugt meteen enkele meters. Schoofs smoort het gevaar in de kiem en werkt de aanvaller tegen de grond. . Bongonda trekt de motor nog eens op gang en overbrugt meteen enkele meters. Schoofs smoort het gevaar in de kiem en werkt de aanvaller tegen de grond.

13' eerste helft, minuut 13. Vervanging bij KV Mechelen, Issa Kabore erin, Sandy Walsh eruit wissel Sandy Walsh Issa Kabore

12' Kabore voor Walsh. We krijgen meteen de eerste wissel in deze wedstrijd. Walsh moet geblesseerd naar de kant, Kabore is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 12. Kabore voor Walsh We krijgen meteen de eerste wissel in deze wedstrijd. Walsh moet geblesseerd naar de kant, Kabore is zijn vervanger.

10' eerste helft, minuut 10. Van Damme van ver. De wedstrijd gaat goed op en neer in de openingsminuten. Joachim Van Damme probeert het met een knal van ver, maar kan Vukovic niet verontrusten. . Van Damme van ver De wedstrijd gaat goed op en neer in de openingsminuten. Joachim Van Damme probeert het met een knal van ver, maar kan Vukovic niet verontrusten.

9' Gele kaart voor Ángelo Preciado van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 9 Ángelo Preciado KRC Genk

8' eerste helft, minuut 8. Ook geel voor Preciado. In navolging van Bijker krijgt ook Preciado meteen een geel karton onder de neus geduwd. Het gaat er stevig aan toe in het begin van deze wedstrijd. . Ook geel voor Preciado In navolging van Bijker krijgt ook Preciado meteen een geel karton onder de neus geduwd. Het gaat er stevig aan toe in het begin van deze wedstrijd.

6' eerste helft, minuut 6. Wat een redding van Thoelen! Bongonda neemt de vrije trap voor zijn rekening en krult de bal knap over de muur. Gelukkig voor de thuisploeg is er Thoelen, die uitpakt met een knappe parade. Bijna stond het al 0-1 voor de bezoekers. . Wat een redding van Thoelen! Bongonda neemt de vrije trap voor zijn rekening en krult de bal knap over de muur. Gelukkig voor de thuisploeg is er Thoelen, die uitpakt met een knappe parade. Bijna stond het al 0-1 voor de bezoekers.

5' Gele kaart voor Lucas Bijker van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 5 Lucas Bijker KV Mechelen

5' eerste helft, minuut 5. Geel voor Bijker. Bijker gaat meteen op de bon na een stevig tackle op Thorstvedt. Terechte gele kaart voor de linksachter. . Geel voor Bijker Bijker gaat meteen op de bon na een stevig tackle op Thorstvedt. Terechte gele kaart voor de linksachter.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. Mechelen probeert hoog druk te zetten op de Genkse defensie en ei zo na levert dat meteen iets op. Gelukkig voor de bezoekers loopt het uiteindelijk goed af. . Mechelen probeert hoog druk te zetten op de Genkse defensie en ei zo na levert dat meteen iets op. Gelukkig voor de bezoekers loopt het uiteindelijk goed af.

3' eerste helft, minuut 3. Mechelen duikt een eerste keer op in de buurt van Vukovic. Hairemans zoekt De Camargo in de zestien, maar de spits kan net niet bij de bal. . Mechelen duikt een eerste keer op in de buurt van Vukovic. Hairemans zoekt De Camargo in de zestien, maar de spits kan net niet bij de bal.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. We zijn eraan begonnen Achter de Kazerne. Verkleint Genk de kloof met Club Brugge of duikt KV Mechelen (voorlopig) de top 8 in? . AFTRAP We zijn eraan begonnen Achter de Kazerne. Verkleint Genk de kloof met Club Brugge of duikt KV Mechelen (voorlopig) de top 8 in?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:51 vooraf, 15 uur 51. Komt KV Mechelen de top 8 opnieuw binnen? KV Mechelen kan met een overwinning 2 plekken opschuiven in het klassement. De thuisploeg staat momenteel 10e, maar met 3 extra punten springen de manschappen van Wouter Vrancken over Beerschot en Charleroi. Beide teams komen wel nog later deze avond in actie. . Komt KV Mechelen de top 8 opnieuw binnen? KV Mechelen kan met een overwinning 2 plekken opschuiven in het klassement. De thuisploeg staat momenteel 10e, maar met 3 extra punten springen de manschappen van Wouter Vrancken over Beerschot en Charleroi. Beide teams komen wel nog later deze avond in actie.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Springt Genk opnieuw naar plek 2? Mits een overwinning springt KRC Genk opnieuw over Antwerp naar de 2e plek in het klassement. De Limburgers kunnen ook de kloof met Club Brugge verkleinen tot 9 punten. De leider speelt morgen thuis tegen Standard. . Springt Genk opnieuw naar plek 2? Mits een overwinning springt KRC Genk opnieuw over Antwerp naar de 2e plek in het klassement. De Limburgers kunnen ook de kloof met Club Brugge verkleinen tot 9 punten. De leider speelt morgen thuis tegen Standard.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Geen wissels bij de thuisploeg. Wouter Vrancken kiest voor dezelfde 11 namen als tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van afgelopen dinsdag. KV Mechelen won toen met 2-3 op de Freethiel en zal die goede lijn maar al te graag willen doortrekken. . Geen wissels bij de thuisploeg Wouter Vrancken kiest voor dezelfde 11 namen als tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van afgelopen dinsdag. KV Mechelen won toen met 2-3 op de Freethiel en zal die goede lijn maar al te graag willen doortrekken.

15:34 vooraf, 15 uur 34. 3 wissels bij Genk, Bongonda opnieuw in de basis. In vergelijking met de wedstrijd tegen Zulte Waregem voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Arteaga en McKenzie nemen de plaats in van Cuesta (geschorst) en Munoz (rust). Ook Bongonda komt opnieuw aan de aftrap na een weekje rust. Uronen neemt plaats op de bank. Het heeft er dus alle schijn van dat Van den Brom vandaag voor een 4-3-3 formatie opteert. . 3 wissels bij Genk, Bongonda opnieuw in de basis In vergelijking met de wedstrijd tegen Zulte Waregem voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Arteaga en McKenzie nemen de plaats in van Cuesta (geschorst) en Munoz (rust). Ook Bongonda komt opnieuw aan de aftrap na een weekje rust. Uronen neemt plaats op de bank. Het heeft er dus alle schijn van dat Van den Brom vandaag voor een 4-3-3 formatie opteert.

12:02 vooraf, 12 uur 02. Mechelen is een goede tegenstander. Het is een elftal dat wil voetballen, maar dat ligt aan ons. We gaan naar daar met vertrouwen. John van den Brom, coach Genk. Mechelen is een goede tegenstander. Het is een elftal dat wil voetballen, maar dat ligt aan ons. We gaan naar daar met vertrouwen. John van den Brom, coach Genk

12:02 vooraf, 12 uur 02. "Vermoeidheid sluipt in de kern". Het uitstapje naar Mechelen is de laatste in de propvolle maand januari voor KRC Genk. "Iedereen is fit net als vorige week, maar toen gaf ik al aan dat er vermoeidheid in de kern sluipt", zei coach John van den Brom. "Dat is nu niet anders." . "Vermoeidheid sluipt in de kern" Het uitstapje naar Mechelen is de laatste in de propvolle maand januari voor KRC Genk. "Iedereen is fit net als vorige week, maar toen gaf ik al aan dat er vermoeidheid in de kern sluipt", zei coach John van den Brom. "Dat is nu niet anders."

11:40 vooraf, 11 uur 40. Genk heeft driepunter nodig. Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd. . Genk heeft driepunter nodig Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd.

11:40 - Vooraf Vooraf, 11 uur 40

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Igor De Camargo

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Bryan Heynen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Bryan Heynen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda