KRC Genk wil de kloof met Club Brugge dichten in Mechelen

12:02 vooraf, 12 uur 02. Mechelen is een goede tegenstander. Het is een elftal dat wil voetballen, maar dat ligt aan ons. We gaan naar daar met vertrouwen. John van den Brom, coach Genk.

12:02 vooraf, 12 uur 02. "Vermoeidheid sluipt in de kern". Het uitstapje naar Mechelen is de laatste in de propvolle maand januari voor KRC Genk. "Iedereen is fit net als vorige week, maar toen gaf ik al aan dat er vermoeidheid in de kern sluipt", zei coach John van den Brom. "Dat is nu niet anders." .

11:40 vooraf, 11 uur 40. Genk heeft driepunter nodig. Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd. . Genk heeft driepunter nodig Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd.