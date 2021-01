LIVE: Gholizadeh en Fall zetten Charleroi op weg naar de zege tegen tienkoppig Kortijk

Fase per fase

22:35 einde, 22 uur 35. EINDE. Charleroi kan na een 1 op 18 eindelijk nog eens winnen. De Carolo's winnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en gunnen Yves Vanderhaeghe geen verjaardagscadeau op zijn 51e verjaardag. . EINDE Charleroi kan na een 1 op 18 eindelijk nog eens winnen. De Carolo's winnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en gunnen Yves Vanderhaeghe geen verjaardagscadeau op zijn 51e verjaardag.

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+1' tweede helft, minuut 91. Bruno laat 1-4 liggen. Teodorczyk wil absoluut zelf scoren, maar vindt geen gaatje. Uiteindelijk krijgt hij de bal nog tot bij Bruno, die de 1-4 laat liggen. . Bruno laat 1-4 liggen Teodorczyk wil absoluut zelf scoren, maar vindt geen gaatje. Uiteindelijk krijgt hij de bal nog tot bij Bruno, die de 1-4 laat liggen.

90' tweede helft, minuut 90. 4 minuten extra. We krijgen 4 minuten blessuretijd. Kan Kortrjik nog spanning brengen in deze wedstrijd? . 4 minuten extra We krijgen 4 minuten blessuretijd. Kan Kortrjik nog spanning brengen in deze wedstrijd?

86' tweede helft, minuut 86. 1-4 Teodorczyk afgevlagd voor buitenspel. Teodorczyk maakt er nog 1-4 van, maar de VAR steekt er nog een stokje voor. Geen eerste doelpunt in België dus voor de Pool dit seizoen. . 1-4 Teodorczyk afgevlagd voor buitenspel Teodorczyk maakt er nog 1-4 van, maar de VAR steekt er nog een stokje voor. Geen eerste doelpunt in België dus voor de Pool dit seizoen.

84' tweede helft, minuut 84. Ilaimaharitra heeft er nog zin en probeert het nog eens vanop afstand. Het schot van de invaller kan Ilic echter niet verontrusten en rolt naast. . Ilaimaharitra heeft er nog zin en probeert het nog eens vanop afstand. Het schot van de invaller kan Ilic echter niet verontrusten en rolt naast.

83' tweede helft, minuut 83.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Habib Guèye van KV Kortrijk. 1, 3. goal KV Kortrijk Charleroi einde 1 3

80' tweede helft, minuut 80. Gueye met de eerredder! Kortrijk maakt er dan toch nog 1-3 van! Selemani bedient Gueye, die de eerredder vanuit een schuine hoek voorbij Descamps knalt. . Gueye met de eerredder! Kortrijk maakt er dan toch nog 1-3 van! Selemani bedient Gueye, die de eerredder vanuit een schuine hoek voorbij Descamps knalt.

77' tweede helft, minuut 77. Kortrijk geeft zich zeker nog niet gewonnen en probeert op het juiste moment tegen te prikken. Zorgt de thuisploeg nog voor een eerredder? . Kortrijk geeft zich zeker nog niet gewonnen en probeert op het juiste moment tegen te prikken. Zorgt de thuisploeg nog voor een eerredder?

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KV Kortrijk, Yani van den Bossche erin, Luqman Hakim Shamsudin eruit wissel Luqman Hakim Shamsudin Yani van den Bossche

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Charleroi, Levi Malungu erin, Ognjen Vranješ eruit wissel Ognjen Vranješ Levi Malungu

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Charleroi, Lukasz Teodorczyk erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Lukasz Teodorczyk

76' Gele kaart voor Michiel Jonckheere van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 76 Michiel Jonckheere KV Kortrijk

73' tweede helft, minuut 73. Charleroi is niet van plan om het gaspedaal wat te lossen en blijft op zoek gaan naar een 4e treffer. Krijgen we nog meer doelpunten te zien in deze wedstrijd? . Charleroi is niet van plan om het gaspedaal wat te lossen en blijft op zoek gaan naar een 4e treffer. Krijgen we nog meer doelpunten te zien in deze wedstrijd?

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Charleroi, Massimo Bruno erin, Mamadou Fall eruit wissel Mamadou Fall Massimo Bruno

69' tweede helft, minuut 69. Geen verjaardagscadeau voor Vanderhaeghe. Het zal zaak zijn voor Kortrijk om de schade te beperken vanavond. Yves Vanderhaeghe zal zijn verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld hebben. . Geen verjaardagscadeau voor Vanderhaeghe Het zal zaak zijn voor Kortrijk om de schade te beperken vanavond. Yves Vanderhaeghe zal zijn verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld hebben.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KV Kortrijk, Habib Guèye erin, Zinho Gano eruit wissel Zinho Gano Habib Guèye

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Charleroi, Shamar Nicholson erin, Kaveh Rezaei eruit wissel Kaveh Rezaei Shamar Nicholson

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Charleroi, Marco Ilaimaharitra erin, Ryota Morioka eruit wissel Ryota Morioka Marco Ilaimaharitra

67' tweede helft, minuut 67.

65' tweede helft, minuut 65. Bijna 0-4. Ei zo na staat het 0-4 voor de bezoekers, maar Rougeaux kan de bal nog net van de lijn halen. . Bijna 0-4 Ei zo na staat het 0-4 voor de bezoekers, maar Rougeaux kan de bal nog net van de lijn halen.

62' tweede helft, minuut 62. 0-3 Fall! Kortrijk krijgt meteen het deksel op de neus. Kayembe schildert de vrije trap op het hoofd van Fall, die de 0-3 simpel op het bord kopt. . 0-3 Fall! Kortrijk krijgt meteen het deksel op de neus. Kayembe schildert de vrije trap op het hoofd van Fall, die de 0-3 simpel op het bord kopt.

62' tweede helft, minuut 62.

62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Mamadou Fall van Charleroi. 0, 3. goal KV Kortrijk Charleroi einde 0 3

61' Rode kaart voor Timothy Derijck van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 61 Timothy Derijck KV Kortrijk

60' tweede helft, minuut 60. Rood voor Derijck. Derijck moet aan de noodrem gaan hangen en krijgt rechtstreeks rood van Wim Smet. De VAR gaat akkoord met de beslissing. Kortrijk moet verder met een man minder. . Rood voor Derijck Derijck moet aan de noodrem gaan hangen en krijgt rechtstreeks rood van Wim Smet. De VAR gaat akkoord met de beslissing. Kortrijk moet verder met een man minder.

60' tweede helft, minuut 60.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KV Kortrijk, Michiel Jonckheere erin, Ante Palaversa eruit wissel Ante Palaversa Michiel Jonckheere

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KV Kortrijk, Mohamed Badamosi erin, Trent Sainsbury eruit wissel Trent Sainsbury Mohamed Badamosi

58' tweede helft, minuut 58. Schwalbe Benchaib. Benchaib gaat over het been van Sainsbury en schreeuwt om een strafschop. Wim Smet beslist er echter anders over en trekt geel voor een schwalbe. . Schwalbe Benchaib Benchaib gaat over het been van Sainsbury en schreeuwt om een strafschop. Wim Smet beslist er echter anders over en trekt geel voor een schwalbe.

57' Gele kaart voor Amine Benchaib van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 57 Amine Benchaib Charleroi

55' tweede helft, minuut 55.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Mamadou Fall van Charleroi. 0, 2. goal KV Kortrijk Charleroi einde 0 2

55' tweede helft, minuut 55. Fall verdubbelt de score! Na een hoekschop van Gholizadeh belandt de bal bij Fall aan de rand van de zestien. De Senegalees twijfelt niet en haalt meteen uit. Descamps staat erbij en kijkt ernaar. . Fall verdubbelt de score! Na een hoekschop van Gholizadeh belandt de bal bij Fall aan de rand van de zestien. De Senegalees twijfelt niet en haalt meteen uit. Descamps staat erbij en kijkt ernaar.

50' tweede helft, minuut 50. Kopbal Chevalier. Ocansey zwiept de bal vanop links voor doel en vindt het hoofd van Chevalier. De Fransman kopt te centraal, waardoor Descamps de bal nog over kan duwen. . Kopbal Chevalier Ocansey zwiept de bal vanop links voor doel en vindt het hoofd van Chevalier. De Fransman kopt te centraal, waardoor Descamps de bal nog over kan duwen.

48' tweede helft, minuut 48. Kortrijk maakt meteen zijn intenties duidelijk in de 2e helft en eist de bal op. Toch blijft het natuurlijk opletten voor de snedige counters van Charleroi . Kortrijk maakt meteen zijn intenties duidelijk in de 2e helft en eist de bal op. Toch blijft het natuurlijk opletten voor de snedige counters van Charleroi

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Wim Smet fluit de 2e helft op gang. Kan Kortrijk reageren? . TWEEDE HELFT Wim Smet fluit de 2e helft op gang. Kan Kortrijk reageren?



45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

21:36 rust, 21 uur 36.

21:32 rust, 21 uur 32. RUST. Charleroi trekt met een 0-1-bonus de kleedkamer in dankzij een doelpunt van Gholizadeh. Op slag van rust kwam Kortrijk wel nog dicht bij de gelijkmaker, maar Selemani kon zijn kopbal niet kadreren. . RUST Charleroi trekt met een 0-1-bonus de kleedkamer in dankzij een doelpunt van Gholizadeh. Op slag van rust kwam Kortrijk wel nog dicht bij de gelijkmaker, maar Selemani kon zijn kopbal niet kadreren.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Selemani kopt naast! Centrale verdediger Rougeaux tovert de perfecte voorzet uit zijn voeten en vindt de inlopende Selemani. De aanvaller kopt de bal vervolgens naast het doel van Descamps. Wat een kans voor de thuisploeg! . Selemani kopt naast! Centrale verdediger Rougeaux tovert de perfecte voorzet uit zijn voeten en vindt de inlopende Selemani. De aanvaller kopt de bal vervolgens naast het doel van Descamps. Wat een kans voor de thuisploeg!

39' eerste helft, minuut 39. Vlijmscherpe counter Charleroi. Na een vrije trap van Kortrijk gaat het razendsnel richting de overkant. Vanop links bereikt Gholizadeh Benchaib aan de 2e paal. De middenvelder kan zijn schot niet kadreren en mikt hoog over het doel van Ilic. . Vlijmscherpe counter Charleroi Na een vrije trap van Kortrijk gaat het razendsnel richting de overkant. Vanop links bereikt Gholizadeh Benchaib aan de 2e paal. De middenvelder kan zijn schot niet kadreren en mikt hoog over het doel van Ilic.

37' eerste helft, minuut 37. Fall komt veel te laat bij Rougeaux, maar Wim Smet houdt de gele kaart voorlopig nog op zak. Hier komt de aanvaller goed weg. . Fall komt veel te laat bij Rougeaux, maar Wim Smet houdt de gele kaart voorlopig nog op zak. Hier komt de aanvaller goed weg.

36' eerste helft, minuut 36. Knappe actie Gholizadeh. Gholizadeh lijkt er zin in te hebben. De Iraniër grist de bal mee met een spectaculaire opwipper en probeert dan vanuit een schuine hoek af te drukken. Het schot van de aanvaller gaat uiteindelijk voorlangs. . Knappe actie Gholizadeh Gholizadeh lijkt er zin in te hebben. De Iraniër grist de bal mee met een spectaculaire opwipper en probeert dan vanuit een schuine hoek af te drukken. Het schot van de aanvaller gaat uiteindelijk voorlangs.

33' eerste helft, minuut 33. Dewaele zet zich knap door op de rechterflank, maar kan vervolgens niemand bereiken met zijn voorzet. Kortrijk komt steeds nadrukkelijker opzetten. . Dewaele zet zich knap door op de rechterflank, maar kan vervolgens niemand bereiken met zijn voorzet. Kortrijk komt steeds nadrukkelijker opzetten.

31' eerste helft, minuut 31. De wedstrijd lijkt even stil te zijn gevallen na de openingstreffer. Kortrijk eist de bal steeds meer op, maar kan voorlopig geen gaatje vinden in de bezoekende defensie. . De wedstrijd lijkt even stil te zijn gevallen na de openingstreffer. Kortrijk eist de bal steeds meer op, maar kan voorlopig geen gaatje vinden in de bezoekende defensie.

28' eerste helft, minuut 28.

25' eerste helft, minuut 25. Voorlopig slaagt de thuisploeg er niet in om te reageren op de tegentreffer. Charleroi heeft de wedstrijd in handen en staat secuur te verdedigen. . Voorlopig slaagt de thuisploeg er niet in om te reageren op de tegentreffer. Charleroi heeft de wedstrijd in handen en staat secuur te verdedigen.

23' eerste helft, minuut 23.

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Ali Gholizadeh van Charleroi. 0, 1. goal KV Kortrijk Charleroi einde 0 1

22' eerste helft, minuut 22. 0-1 Gholizadeh! Daar is de 0-1 voor Charleroi. Na stoorwerk van Morioka stuurt Rezaei zijn landgenoot het straatje in. De Iraniër twijfelt niet en zet de bezoekers op voorsprong. . 0-1 Gholizadeh! Daar is de 0-1 voor Charleroi. Na stoorwerk van Morioka stuurt Rezaei zijn landgenoot het straatje in. De Iraniër twijfelt niet en zet de bezoekers op voorsprong.

19' eerste helft, minuut 19. Fantasietje Benchaib. Benchaib zet een volgende aanval op met een knap hakje. Uiteindelijk wordt het schot van Botaka simpel afgeblokt door de Kortrijk-defensie. . Fantasietje Benchaib Benchaib zet een volgende aanval op met een knap hakje. Uiteindelijk wordt het schot van Botaka simpel afgeblokt door de Kortrijk-defensie.

17' eerste helft, minuut 17. Twijfelende Ilic. Kayembe brengt een vrije trap vanop links voor doel, waar Ilic tot twee keer toe twijfelend uitkomt. Gelukkig voor Kortrijk komt het niet tot een echte kans. . Twijfelende Ilic Kayembe brengt een vrije trap vanop links voor doel, waar Ilic tot twee keer toe twijfelend uitkomt. Gelukkig voor Kortrijk komt het niet tot een echte kans.

15' eerste helft, minuut 15. Op de kans van Derijck na blijft het wachten op de volgende doelpoging. Na een leuk begin zijn beide teams wat slordiger beginnen spelen. . Op de kans van Derijck na blijft het wachten op de volgende doelpoging. Na een leuk begin zijn beide teams wat slordiger beginnen spelen.

14' eerste helft, minuut 14. Gano draait knap weg en probeert het dan wel van zeer ver. De bal wordt nog aangeraakt, waardoor Ilic het schot simpel kan oprapen. . Gano draait knap weg en probeert het dan wel van zeer ver. De bal wordt nog aangeraakt, waardoor Ilic het schot simpel kan oprapen.

11' eerste helft, minuut 11. Benchaib van ver. Benchaib krijgt wat ruimte voor de zestien en besluit het dan van ver te proberen. De bal gaat uiteindelijk hoog over de kooi van Ilic. . Benchaib van ver Benchaib krijgt wat ruimte voor de zestien en besluit het dan van ver te proberen. De bal gaat uiteindelijk hoog over de kooi van Ilic.

9' eerste helft, minuut 9. Charleroi probeert tegen te prikken met een snedige counter, maar Fall kan de bal net niet meenemen. Het balbezit is voor bezoekers, de meeste dreiging voor Kortrijk. . Charleroi probeert tegen te prikken met een snedige counter, maar Fall kan de bal net niet meenemen. Het balbezit is voor bezoekers, de meeste dreiging voor Kortrijk.

5' eerste helft, minuut 5. Derijck op Descamps. Ook Kortrijk heeft zijn eerste corner te pakken. Selemani gooit de bal tot bij Gano, die het leer doorkopt naar Derijck. De kapitein kan van dichtbij afdrukken, maar stuit op Descamps. Knappe redding van de doelman. . Derijck op Descamps Ook Kortrijk heeft zijn eerste corner te pakken. Selemani gooit de bal tot bij Gano, die het leer doorkopt naar Derijck. De kapitein kan van dichtbij afdrukken, maar stuit op Descamps. Knappe redding van de doelman.

4' eerste helft, minuut 4. Het zijn de bezoekers die het tempo bepalen in de openingsminuten van deze wedstrijd. Gillet bereikt Gholizadeh met een knappe crosspass, maar de Iraniër laat de bal onder zijn voet glippen. . Het zijn de bezoekers die het tempo bepalen in de openingsminuten van deze wedstrijd. Gillet bereikt Gholizadeh met een knappe crosspass, maar de Iraniër laat de bal onder zijn voet glippen.

3' eerste helft, minuut 3. Na een hoekschop van Morioka botst Ilic de bal in de voeten van Chevalier. De Fransman probeert de tegenaanval op gang te trekken, maar wordt vervolgens door de Japanner tegen de grond gewerkt. . Na een hoekschop van Morioka botst Ilic de bal in de voeten van Chevalier. De Fransman probeert de tegenaanval op gang te trekken, maar wordt vervolgens door de Japanner tegen de grond gewerkt.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. KV Kortrijk en Charleroi zijn zonet aan hun wedstrijd begonnen. Wie doorbreekt de negatieve spiraal? . AFTRAP KV Kortrijk en Charleroi zijn zonet aan hun wedstrijd begonnen. Wie doorbreekt de negatieve spiraal?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42.

20:10 Yves Vanderhaeghe viert vandaag zijn 51e verjaardag. vooraf, 20 uur 10. Yves Vanderhaeghe viert vandaag zijn 51e verjaardag.

20:06 vooraf, 20 uur 06.

20:03 vooraf, 20 uur 03. 2 nieuwe namen bij Charleroi. Hoewel Charleroi vorige week zijn 1e puntje pakte in 6 wedstrijden, zet Belhocine toch 2 nieuwe namen in zijn basiself. Nicholson en Berahino verdwijnen naar de bank. In hun plek komen Benchaib en Rezaei. . 2 nieuwe namen bij Charleroi Hoewel Charleroi vorige week zijn 1e puntje pakte in 6 wedstrijden, zet Belhocine toch 2 nieuwe namen in zijn basiself. Nicholson en Berahino verdwijnen naar de bank. In hun plek komen Benchaib en Rezaei.

20:01 vooraf, 20 uur 01. 1 wijziging bij KV Kortrijk. Na het 0-0-gelijkspel tegen Beerschot voert KVK-coach Vanderhaeghe 1 wijziging door in zijn basiself: Ocansey neemt de plaats in van Jonckheere. Nieuwkomers Palaversa en Gano komen voor de 2e wedstrijd op rij aan de aftrap. . 1 wijziging bij KV Kortrijk Na het 0-0-gelijkspel tegen Beerschot voert KVK-coach Vanderhaeghe 1 wijziging door in zijn basiself: Ocansey neemt de plaats in van Jonckheere. Nieuwkomers Palaversa en Gano komen voor de 2e wedstrijd op rij aan de aftrap.

19:57 Kortrijk begint met de volgende namen. vooraf, 19 uur 57. Kortrijk begint met de volgende namen.

19:56 De basiself van Charleroi. vooraf, 19 uur 56. De basiself van Charleroi.

19:56 - Vooraf Vooraf, 19 uur 56

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Eric Ocansey, Ante Palaversa, Faïz Selemani, Evgeniy Makarenko, Luqman Hakim Shamsudin, Zinho Gano Opstelling KV Kortrijk Marko Ilic, Gilles Dewaele, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Eric Ocansey, Ante Palaversa, Faïz Selemani, Evgeniy Makarenko, Luqman Hakim Shamsudin, Zinho Gano

Opstelling Charleroi. Rémy Descamps, Jordan Botaka, Ognjen Vranješ, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Rémy Descamps, Jordan Botaka, Ognjen Vranješ, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Kaveh Rezaei