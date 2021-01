LIVE: Gholizadeh brengt Charleroi op voorsprong tegen KV Kortrijk

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355609398404644866

eerste helft, minuut 25. Voorlopig slaagt de thuisploeg er niet in om te reageren op de tegentreffer. Charleroi heeft de wedstrijd in handen en staat secuur te verdedigen. .

eerste helft, minuut 22. 0-1 Gholizadeh! Daar is de 0-1 voor Charleroi. Na stoorwerk van Morioka stuurt Rezaei zijn landgenoot het straatje in. De Iraniër twijfelt niet en zet de bezoekers op voorsprong. .

eerste helft, minuut 11. Benchaib van ver. Benchaib krijgt wat ruimte voor de zestien en besluit het dan van ver te proberen. De bal gaat uiteindelijk hoog over de kooi van Ilic. .

eerste helft, minuut 9. Charleroi probeert tegen te prikken met een snedige counter, maar Fall kan de bal net niet meenemen. Het balbezit is voor bezoekers, de meeste dreiging voor Kortrijk. .

eerste helft, minuut 4. Het zijn de bezoekers die het tempo bepalen in de openingsminuten van deze wedstrijd. Gillet bereikt Gholizadeh met een knappe crosspass, maar de Iraniër laat de bal onder zijn voet glippen. .

eerste helft, minuut 3. Na een hoekschop van Morioka botst Ilic de bal in de voeten van Chevalier. De Fransman probeert de tegenaanval op gang te trekken, maar wordt vervolgens door de Japanner tegen de grond gewerkt. .

20:03

vooraf, 20 uur 03. 2 nieuwe namen bij Charleroi. Hoewel Charleroi vorige week zijn 1e puntje pakte in 6 wedstrijden, zet Belhocine toch 2 nieuwe namen in zijn basiself. Nicholson en Berahino verdwijnen naar de bank. In hun plek komen Benchaib en Rezaei. .