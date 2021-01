LIVE: Eupen klimt op voorsprong na ongelukkige owngoal van Faraj

Fase per fase

Fase per fase

50' tweede helft, minuut 50. Na Lepoint loopt ook Ciranni tegen een gele kaart aan. Opnieuw is N'Dri het slachtoffer. . Na Lepoint loopt ook Ciranni tegen een gele kaart aan. Opnieuw is N'Dri het slachtoffer.

50' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 50 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Bij Moeskroen moeten ze toch hopen dat hun spel wél verandert om Eupen in de problemen te brengen. . 2e helft Geen wissels bij de start van de tweede helft. Bij Moeskroen moeten ze toch hopen dat hun spel wél verandert om Eupen in de problemen te brengen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Eupen gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong. De thuisploeg was veruit de beste ploeg, al had Moeskroen ook pech bij de owngoal van Faraj op het halfuur. . Rust Eupen gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong. De thuisploeg was veruit de beste ploeg, al had Moeskroen ook pech bij de owngoal van Faraj op het halfuur.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Xadas zet Defourny aan het werk. Vlak voor de rust moet Defourny zowaar eens een redding uit zijn mouwen schudden op een afstandsschot van Xadas. Hij tikt de bal over de lat in hoekschop. Die levert niks op voor de bezoekers. . Xadas zet Defourny aan het werk Vlak voor de rust moet Defourny zowaar eens een redding uit zijn mouwen schudden op een afstandsschot van Xadas. Hij tikt de bal over de lat in hoekschop. Die levert niks op voor de bezoekers.

44' eerste helft, minuut 44. Prevljak laat het liggen. Prevljak morst toch met de kansen in deze eerste helft. Op een voorzet van Cools krijgt hij alle tijd en ruimte om te koppen, maar hij mikt slap in de handen van Koffi. . Prevljak laat het liggen Prevljak morst toch met de kansen in deze eerste helft. Op een voorzet van Cools krijgt hij alle tijd en ruimte om te koppen, maar hij mikt slap in de handen van Koffi.

44' eerste helft, minuut 44. Moeskroen moet zich herbronnen. Moeskroen stapelt de balverliezen op. Elke poging tot tegenaanval wordt zo al snel weer in de kiem gesmoord. Het zal toch anders moeten in de tweede helft als de Henegouwers hier iets willen rapen. . Moeskroen moet zich herbronnen Moeskroen stapelt de balverliezen op. Elke poging tot tegenaanval wordt zo al snel weer in de kiem gesmoord. Het zal toch anders moeten in de tweede helft als de Henegouwers hier iets willen rapen.

39' eerste helft, minuut 39. Veel beterschap komt er niet in het spel van de bezoekers, Eupen heeft alles onder controle. . Veel beterschap komt er niet in het spel van de bezoekers, Eupen heeft alles onder controle.

37' eerste helft, minuut 37. Moeskroen lijkt er niet al te veel zin in te hebben vanavond. De bezoekers houden het voornamelijk bij verdedigen, aanvallend stelt Moeskroen niks voor. . Moeskroen lijkt er niet al te veel zin in te hebben vanavond. De bezoekers houden het voornamelijk bij verdedigen, aanvallend stelt Moeskroen niks voor.

32' eerste helft, minuut 32.

32' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 32 door Imad Faraj van KAS Eupen. 1, 0. own goal KAS Eupen Excel Moeskroen 52' 1 0

32' eerste helft, minuut 32. Faraj werkt de bal in eigen doel. Eupen komt met een dosis geluk op voorsprong. Een voorzet van Heris wordt door Silvestre recht in het gezicht van Faraj gekopt. Koffi glijdt dan ook nog eens uit en ziet de bal zo in doel verdwijnen. . Faraj werkt de bal in eigen doel Eupen komt met een dosis geluk op voorsprong. Een voorzet van Heris wordt door Silvestre recht in het gezicht van Faraj gekopt. Koffi glijdt dan ook nog eens uit en ziet de bal zo in doel verdwijnen.



30' eerste helft, minuut 30. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Lepoint. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op N'Dri. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Lepoint. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op N'Dri.

30' Gele kaart voor Christophe Lepoint van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 30 Christophe Lepoint Excel Moeskroen

24' eerste helft, minuut 24. Eupen is veruit de beste ploeg. Als er één team op weg is naar een doelpunt, dan is het de thuisploeg. Stef Wijnants op Radio 1. Eupen is veruit de beste ploeg. Als er één team op weg is naar een doelpunt, dan is het de thuisploeg. Stef Wijnants op Radio 1

22' eerste helft, minuut 22. Koffi-Prevljak 2-0. Prevljak blijft de gevaarlijkste man bij Eupen. Hij kan van dichtbij uithalen op een lage voorzet van Baby, maar de reflex van Koffi is opnieuw uitstekend. . Koffi-Prevljak 2-0 Prevljak blijft de gevaarlijkste man bij Eupen. Hij kan van dichtbij uithalen op een lage voorzet van Baby, maar de reflex van Koffi is opnieuw uitstekend.

15' eerste helft, minuut 15. Het meeste balbezit blijft voor Eupen, maar Moeskroen houdt het achteraan goed gesloten. Prevljak is voorlopig de enige die een gaatje vond. . Het meeste balbezit blijft voor Eupen, maar Moeskroen houdt het achteraan goed gesloten. Prevljak is voorlopig de enige die een gaatje vond.

14' eerste helft, minuut 14. Makkelijk voetballen kan het toch niet zijn als de sneeuw zo hard uit de lucht komt gevallen. Stef Wijnants op Radio 1. Makkelijk voetballen kan het toch niet zijn als de sneeuw zo hard uit de lucht komt gevallen. Stef Wijnants op Radio 1

10' eerste helft, minuut 10. Defourny voorkomt kans voor Xadas. Daarnet ging een uittrap van Koffi nog volledig de mist in, maar nu pakt hij uit met een bijzonder verre knal. De bal botst door tot bij de doorgebroken Xadas, maar Defourny is bij de pinken én net iets sneller op de bal. . Defourny voorkomt kans voor Xadas Daarnet ging een uittrap van Koffi nog volledig de mist in, maar nu pakt hij uit met een bijzonder verre knal. De bal botst door tot bij de doorgebroken Xadas, maar Defourny is bij de pinken én net iets sneller op de bal.

9' eerste helft, minuut 9. Koffi houdt Prevljak van de 1-0! Eupen komt een eerste keer gevaarlijk opzetten. Prevljak zoekt en vindt de ruimte op de rand van de zestien. Zijn lage knal dwingt Koffi tot een knappe redding. . Koffi houdt Prevljak van de 1-0! Eupen komt een eerste keer gevaarlijk opzetten. Prevljak zoekt en vindt de ruimte op de rand van de zestien. Zijn lage knal dwingt Koffi tot een knappe redding.

5' eerste helft, minuut 5. Eupen probeert het spel te maken in deze openingsfase. Maar Koffi aan het werk zetten lukt de thuisploeg nog niet. . Eupen probeert het spel te maken in deze openingsfase. Maar Koffi aan het werk zetten lukt de thuisploeg nog niet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Terwijl de sneeuw neerdwarrelt, fluit Lawrence Visser de wedstrijd op gang. Kan Eupen de punten thuis houden? . Aftrap Terwijl de sneeuw neerdwarrelt, fluit Lawrence Visser de wedstrijd op gang. Kan Eupen de punten thuis houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:25 vooraf, 18 uur 25. Sneeuw in Eupen. Het is volop aan het sneeuwen in Eupen, maar voorlopig blijft die sneeuw niet liggen. Er kan straks dus gewoon gevoetbald worden. . Sneeuw in Eupen Het is volop aan het sneeuwen in Eupen, maar voorlopig blijft die sneeuw niet liggen. Er kan straks dus gewoon gevoetbald worden.

18:17 vooraf, 18 uur 17. Nieuwkomers op de bank bij Eupen. Nieuwkomers Boljevic en Bushiri staan nog niet meteen aan de aftrap bij Eupen. Koch (geschorst) en Ngoy verdwijnen uit de basis en worden vervangen door Baby en Heris. . Nieuwkomers op de bank bij Eupen Nieuwkomers Boljevic en Bushiri staan nog niet meteen aan de aftrap bij Eupen. Koch (geschorst) en Ngoy verdwijnen uit de basis en worden vervangen door Baby en Heris.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Late wissel bij Moeskroen. De bezoekers voeren op de valreep een wijziging door in de basis. Mohamed is uitgevallen tijdens de opwarming, hij wordt vervangen door Faraj. . Late wissel bij Moeskroen De bezoekers voeren op de valreep een wijziging door in de basis. Mohamed is uitgevallen tijdens de opwarming, hij wordt vervangen door Faraj.

18:11 vooraf, 18 uur 11. Moeskroen wacht al meer dan 4 jaar op zege in Eupen. Eupen trok in de laatste 6 confrontaties met Moeskroen maar liefst 5 keer aan het langste eind. In de heenronde ging het nog met 0-2 winnen bij Moeskroen. Op eigen veld kan Eupen straks voor de 5e keer op rij de punten thuishouden tegen de Henegouwers. Het is al van 1 oktober 2016 geleden dat Moeskroen nog eens kon winnen op bezoek bij Eupen. . Moeskroen wacht al meer dan 4 jaar op zege in Eupen Eupen trok in de laatste 6 confrontaties met Moeskroen maar liefst 5 keer aan het langste eind. In de heenronde ging het nog met 0-2 winnen bij Moeskroen. Op eigen veld kan Eupen straks voor de 5e keer op rij de punten thuishouden tegen de Henegouwers. Het is al van 1 oktober 2016 geleden dat Moeskroen nog eens kon winnen op bezoek bij Eupen.

17:51 vooraf, 17 uur 51. 3 wijzigingen bij Moeskroen. Moeskroen-coach Jorge Simao zit vanavond zijn eerste van 2 schorsingsdagen uit. Hocko komt dan weer terug uit schorsing en staat meteen in de basis. Ook Olinga en Lepoint mogen aan de wedstrijd beginnen. N'Landu verdwijnt uit de basis en zit zelfs niet in de kern. Badibanga en Onana moeten net als Harbaoui vrede nemen met een plaats op de bank. . 3 wijzigingen bij Moeskroen Moeskroen-coach Jorge Simao zit vanavond zijn eerste van 2 schorsingsdagen uit. Hocko komt dan weer terug uit schorsing en staat meteen in de basis. Ook Olinga en Lepoint mogen aan de wedstrijd beginnen. N'Landu verdwijnt uit de basis en zit zelfs niet in de kern. Badibanga en Onana moeten net als Harbaoui vrede nemen met een plaats op de bank.

17:46 vooraf, 17 uur 46. Jupiler Pro League Moeskroen-coach Simao moet 2 matchen brommen na duw aan ref Lardot

17:44 vooraf, 17 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355556770551312388

17:37 vooraf, 17 uur 37. 0 op 6 voor Eupen. Na 3 overwinningen in 4 wedstrijden ging de motor de voorbije week plots aan het sputteren bij Eupen. Afgelopen zaterdag ging het onderuit bij KV Mechelen en dinsdag verloor het ook op eigen veld tegen Antwerp. Kan Eupen zich vandaag herpakken? . 0 op 6 voor Eupen Na 3 overwinningen in 4 wedstrijden ging de motor de voorbije week plots aan het sputteren bij Eupen. Afgelopen zaterdag ging het onderuit bij KV Mechelen en dinsdag verloor het ook op eigen veld tegen Antwerp. Kan Eupen zich vandaag herpakken?

17:32 vooraf, 17 uur 32. Zet Moeskroen ongeslagen reeks voort? Moeskroen leek afgelopen dinsdag op weg naar een 1-0-thuiszege tegen Anderlecht, maar een late penalty van Nmecha besliste er anders over. Moeskroen is wel al 4 wedstrijden op rij ongeslagen met 8 op 12. . Zet Moeskroen ongeslagen reeks voort? Moeskroen leek afgelopen dinsdag op weg naar een 1-0-thuiszege tegen Anderlecht, maar een late penalty van Nmecha besliste er anders over. Moeskroen is wel al 4 wedstrijden op rij ongeslagen met 8 op 12.

12:24 vooraf, 12 uur 24. Starten Bushiri en Boljevic? Eupen kan tegen Moeskroen rekenen op twee nieuwe aanwinsten: verdediger Rocky Bushiri en aanvaller Aleksander Boljevic zijn speelgerechtigd. Helpen ze Eupen meteen aan een overwinning? . Starten Bushiri en Boljevic? Eupen kan tegen Moeskroen rekenen op twee nieuwe aanwinsten: verdediger Rocky Bushiri en aanvaller Aleksander Boljevic zijn speelgerechtigd. Helpen ze Eupen meteen aan een overwinning?

12:22 vooraf, 12 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355469252355108865

12:22 - Vooraf Vooraf, 12 uur 22

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Senna Miangue, Adriano Correia, Konan N'Dri, Jens Cools, Stef Peeters, Edo Kayembe, Smail Prevljak, Amara Baby Opstelling KAS Eupen Théo Defourny, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Senna Miangue, Adriano Correia, Konan N'Dri, Jens Cools, Stef Peeters, Edo Kayembe, Smail Prevljak, Amara Baby

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Imad Faraj, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Christophe Lepoint, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Imad Faraj, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Christophe Lepoint, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa