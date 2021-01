LIVE: Club Brugge poetst alweer achterstand weg

57' Geen 4-1! Okereke wacht tot Bodart op zijn achterwerk gaat zitten en legt de bal in doel. Het doelpunt telt niet, want de Nigeriaan is net wat vroeg achter de geweldige steekbal van Mata aangehold. . tweede helft, minuut 57. Geen 4-1! Okereke wacht tot Bodart op zijn achterwerk gaat zitten en legt de bal in doel. Het doelpunt telt niet, want de Nigeriaan is net wat vroeg achter de geweldige steekbal van Mata aangehold.

54' tweede helft, minuut 54. Bodart stompt een vrije trap van Vormer weg en ligt dan net juist om de duikende kopbal van Rits te vangen. . Bodart stompt een vrije trap van Vormer weg en ligt dan net juist om de duikende kopbal van Rits te vangen.

52' tweede helft, minuut 52. Een gekraakt schot van Lang schuift naast. Er kan een glimlach af bij de Nederlander, want hij amuseert zich wel. . Een gekraakt schot van Lang schuift naast. Er kan een glimlach af bij de Nederlander, want hij amuseert zich wel.

51' tweede helft, minuut 51. Lang begint zelfs al een beetje te spelen met Balikwisha. Peter Vandenbempt. Lang begint zelfs al een beetje te spelen met Balikwisha. Peter Vandenbempt

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Noa Lang van Club Brugge. 3, 1. goal Club Brugge Standard 57' 3 1

48' tweede helft, minuut 48. Daar is Lang! De onvermijdelijke Noa Lang pikt zijn doelpunt mee. Mata draait een cirkeltje rond Bastien en bedient Lang voor de 3-1. Dit lijkt al vroeg in de tweede helft de beslissing. . Daar is Lang! De onvermijdelijke Noa Lang pikt zijn doelpunt mee. Mata draait een cirkeltje rond Bastien en bedient Lang voor de 3-1. Dit lijkt al vroeg in de tweede helft de beslissing.

47' tweede helft, minuut 47. Leye wil aanvallen. Geen Cimirot meer in deze tweede helft, want Standard gaat risico's nemen. Muleka vervangt de Bosniër. . Leye wil aanvallen Geen Cimirot meer in deze tweede helft, want Standard gaat risico's nemen. Muleka vervangt de Bosniër.

46' tweede helft, minuut 46. Standard staat voor de zware taak om een achterstand om te buigen op het veld van Club Brugge. De bezoekers kunnen een start zoals in de eerste helft goed gebruiken. . Standard staat voor de zware taak om een achterstand om te buigen op het veld van Club Brugge. De bezoekers kunnen een start zoals in de eerste helft goed gebruiken.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:25 rust, 14 uur 25. Club Brugge leidt tegen Standard aan de rust: Vanaken, Dost en Vormer vieren de 2-1.

14:16 rust, 14 uur 16. Vervanging bij Standard, Jackson Muleka erin, Gojko Cimirot eruit wissel Gojko Cimirot Jackson Muleka

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust! Bokadi zette Standard vroeg op voorsprong, maar bij Club Brugge haalden ze hun schouders eens op. De leider domineerde zowat de hele eerste helft en stelde in de persoon van Vanaken en Dost orde op zaken. . Rust! Bokadi zette Standard vroeg op voorsprong, maar bij Club Brugge haalden ze hun schouders eens op. De leider domineerde zowat de hele eerste helft en stelde in de persoon van Vanaken en Dost orde op zaken.



44' eerste helft, minuut 44. Club heeft de scheve situatie rechtgezet. Heeft Standard de veerkracht om de boel opnieuw om te keren? . Club heeft de scheve situatie rechtgezet. Heeft Standard de veerkracht om de boel opnieuw om te keren?

42' eerste helft, minuut 42.

42' eerste helft, minuut 42. Dost doet het weer! Bodart kan een beheerste volley van Rits niet goed verwerken. Dost heeft een neusje voor dit soort fases en tikt de rebound voorbij de grabbelende doelman. Verdiend, maar te simpel. . Dost doet het weer! Bodart kan een beheerste volley van Rits niet goed verwerken. Dost heeft een neusje voor dit soort fases en tikt de rebound voorbij de grabbelende doelman. Verdiend, maar te simpel.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Bas Dost van Club Brugge. 2, 1. goal Club Brugge Standard 57' 2 1

41' eerste helft, minuut 41. Het lijkt erop dat Club Brugge zijn voet van het gaspedaal heeft gehaald. Duwen de West-Vlamingen nog eens door met de rust aan de horizon? . Het lijkt erop dat Club Brugge zijn voet van het gaspedaal heeft gehaald. Duwen de West-Vlamingen nog eens door met de rust aan de horizon?

40' eerste helft, minuut 40.

36' eerste helft, minuut 36. Standard gooit de schroom wat van zich af en probeert aanvallend iets te tonen. Het is eens wat anders na een halfuur blauw-zwarte druk. . Standard gooit de schroom wat van zich af en probeert aanvallend iets te tonen. Het is eens wat anders na een halfuur blauw-zwarte druk.

34' Bom van Klauss. Klauss lijkt opgesloten, maar vanuit een scherpe hoek haalt hij nog verwoestend uit. Mignolet schrikt van de kracht en de precisie van dat schot, maar redt wel. . eerste helft, minuut 34. Bom van Klauss Klauss lijkt opgesloten, maar vanuit een scherpe hoek haalt hij nog verwoestend uit. Mignolet schrikt van de kracht en de precisie van dat schot, maar redt wel.

31' eerste helft, minuut 31. Het is puffen en blazen voor Standard om de ruimtes te blijven dichten. Club Brugge blijft gewoon op de Luikse helft kamperen. . Het is puffen en blazen voor Standard om de ruimtes te blijven dichten. Club Brugge blijft gewoon op de Luikse helft kamperen.

29' eerste helft, minuut 29. Klauss vliegt door de lucht na een heupworp van Mechele. De Braziliaanse spits lijkt wel een uit de kluiten gewassen tweelingsbroer van Jean-François Gillet. . Klauss vliegt door de lucht na een heupworp van Mechele. De Braziliaanse spits lijkt wel een uit de kluiten gewassen tweelingsbroer van Jean-François Gillet.

27' eerste helft, minuut 27. Standard wijkt de laatste minuten toch te veel. Peter Vandenbempt. Standard wijkt de laatste minuten toch te veel. Peter Vandenbempt

27' eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. Kans voor Dost. Dost staat op de juiste plaats, maar raakt de bal fout. . Kans voor Dost Dost staat op de juiste plaats, maar raakt de bal fout.

24' eerste helft, minuut 24. Het gemak waarmee Club de verdediging van Standard fileert is soms indrukwekkend. Bodart moet ingrijpen wanneer Lang weer eens Vanaken door het verkeer loodst. . Het gemak waarmee Club de verdediging van Standard fileert is soms indrukwekkend. Bodart moet ingrijpen wanneer Lang weer eens Vanaken door het verkeer loodst.

21' eerste helft, minuut 21. Club Brugge poetste in zijn laatste drie wedstrijden telkens een achterstand weg. Kan Standard in tegenstelling tot Oostende, Genk en Cercle wel de nederlaag vermijden? . Club Brugge poetste in zijn laatste drie wedstrijden telkens een achterstand weg. Kan Standard in tegenstelling tot Oostende, Genk en Cercle wel de nederlaag vermijden?

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Hans Vanaken van Club Brugge. 1, 1. goal Club Brugge Standard 57' 1 1

19' eerste helft, minuut 19. Vanaken met de gelijkmaker! Wat een flits van Club Brugge! Mignolet trapt razendsnel uit, Lang zoeft langs Raskin en schotelt Vanaken de gelijkmaker voor. Standard wordt koud gepakt. . Vanaken met de gelijkmaker! Wat een flits van Club Brugge! Mignolet trapt razendsnel uit, Lang zoeft langs Raskin en schotelt Vanaken de gelijkmaker voor. Standard wordt koud gepakt.

18' eerste helft, minuut 18. Nog eens Standard. Een afstandsschot van Cimirot vliegt tegen de rug van Mechele en over de achterlijn. Klauss kopt de hoekschop iets te slap in, maar heerst wel weer in de lucht. . Nog eens Standard Een afstandsschot van Cimirot vliegt tegen de rug van Mechele en over de achterlijn. Klauss kopt de hoekschop iets te slap in, maar heerst wel weer in de lucht.

17' eerste helft, minuut 17. Lang pikt twee keer een weggewerkte hoekschop op. De Nederlander ziet het sneller dan zijn maats, waardoor zijn subtiele passes niet tot hun recht komen. . Lang pikt twee keer een weggewerkte hoekschop op. De Nederlander ziet het sneller dan zijn maats, waardoor zijn subtiele passes niet tot hun recht komen.

14' eerste helft, minuut 14. Standard zakt diep in en rekent op flitsende counters. Dat spelletje werkt voorlopig vrij goed, maar wordt sowieso lastiger als Club Brugge met wat meer zorg begint op te bouwen. . Standard zakt diep in en rekent op flitsende counters. Dat spelletje werkt voorlopig vrij goed, maar wordt sowieso lastiger als Club Brugge met wat meer zorg begint op te bouwen.

12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Mechele kopt. Wanneer Mechele mee opschuift, is dat tegenwoordig gevaarlijk. Hij wint het duel van Raskin en kopt over. . Mechele kopt Wanneer Mechele mee opschuift, is dat tegenwoordig gevaarlijk. Hij wint het duel van Raskin en kopt over.

10' eerste helft, minuut 10. Defensief klopt er iets niet bij Club. Drie spelers van Standard komen zonder veel hinder ingelopen, Balikwisha mikt aan de tweede paal op Mignolet. . Defensief klopt er iets niet bij Club. Drie spelers van Standard komen zonder veel hinder ingelopen, Balikwisha mikt aan de tweede paal op Mignolet.

8' eerste helft, minuut 8. Het zelfvertrouwen van Club Brugge is niet meteen aangetast. De thuisploeg heeft natuurlijk ook meer dan genoeg tijd om iets aan deze achterstand te doen. . Het zelfvertrouwen van Club Brugge is niet meteen aangetast. De thuisploeg heeft natuurlijk ook meer dan genoeg tijd om iets aan deze achterstand te doen.

7' eerste helft, minuut 7. Standard had zich geen betere start kunnen dromen. Eddy Snelders. Standard had zich geen betere start kunnen dromen. Eddy Snelders

4' De 0-1 telt! De videoref neemt zijn tijd om af te meten of Klauss buitenspel stond bij zijn assist. Dat was niet het geval, dus Bokadi kan er weer een goaltje bijtellen. De verdediger is niet te stoppen! . eerste helft, minuut 4. De 0-1 telt! De videoref neemt zijn tijd om af te meten of Klauss buitenspel stond bij zijn assist. Dat was niet het geval, dus Bokadi kan er weer een goaltje bijtellen. De verdediger is niet te stoppen!

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3.

3' eerste helft, minuut 3. Bokadi scoort! Bij Club Brugge kijken ze naar elkaar en naar de scheids. Klauss kopt de bal met wat geluk door tot bij Bokadi, die van dichtbij Mignolet geen kans geeft. Komt de VAR nog tussen? . Bokadi scoort! Bij Club Brugge kijken ze naar elkaar en naar de scheids. Klauss kopt de bal met wat geluk door tot bij Bokadi, die van dichtbij Mignolet geen kans geeft. Komt de VAR nog tussen?

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Merveille Bokadi van Standard. 0, 1. goal Club Brugge Standard 57' 0 1

2' eerste helft, minuut 2. Een volley van Lang vliegt tegen de hielen van Cimirot. . Een volley van Lang vliegt tegen de hielen van Cimirot.

1' eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! We zijn eraan begonnen. Kan Standard dit Club Brugge uit koers slaan, of zijn de Rouches niet meer dan een verkeersdrempel op weg naar de onvermijdelijke landstitel? . Daar gaan we! We zijn eraan begonnen. Kan Standard dit Club Brugge uit koers slaan, of zijn de Rouches niet meer dan een verkeersdrempel op weg naar de onvermijdelijke landstitel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:24 vooraf, 13 uur 24. Club Brugge en Standard zijn twee van de ploegen in vorm in de Jupiler Pro League. Club zit aan 18 op 18 en Standard pakt 13 op 15 onder Leye. . Club Brugge en Standard zijn twee van de ploegen in vorm in de Jupiler Pro League. Club zit aan 18 op 18 en Standard pakt 13 op 15 onder Leye.

13:17 vooraf, 13 uur 17. Ik zie geen zwakke plekken bij Club Brugge, maar we kunnen hen pijn doen door druk te zetten. Mbaye Leye. Ik zie geen zwakke plekken bij Club Brugge, maar we kunnen hen pijn doen door druk te zetten. Mbaye Leye

13:06 vooraf, 13 uur 06. Mbaye Leye heeft iets met Club Brugge. Hij maakte dertien goals tegen blauw-zwart, dat daarmee zijn favoriete tegenstander is. Vooral twee matchen met Zulte Waregem in Play-off I van het seizoen 2012-13 vallen op. Essevee versloeg Club in dat wonderjaar met 3-4 in Jan Breydel en met 5-2 in eigen huis. Leye maakte vijf goals en deed daar nog eens twee assists bij. Kan de Senegalees de spelers van Standard inspireren om die prestatie te benaderen? . Mbaye Leye heeft iets met Club Brugge. Hij maakte dertien goals tegen blauw-zwart, dat daarmee zijn favoriete tegenstander is. Vooral twee matchen met Zulte Waregem in Play-off I van het seizoen 2012-13 vallen op. Essevee versloeg Club in dat wonderjaar met 3-4 in Jan Breydel en met 5-2 in eigen huis. Leye maakte vijf goals en deed daar nog eens twee assists bij. Kan de Senegalees de spelers van Standard inspireren om die prestatie te benaderen?

12:52 vooraf, 12 uur 52. We zagen dat Denswil en De Ketelaere iets minder fris waren. We willen hen geen 90 minuten laten spelen om blessures te vermijden. Philippe Clement geeft toelichting. We zagen dat Denswil en De Ketelaere iets minder fris waren. We willen hen geen 90 minuten laten spelen om blessures te vermijden. Philippe Clement geeft toelichting.

12:49 vooraf, 12 uur 49. Ook geen Amallah. Club houdt Charles De Ketelaere achter de hand, terwijl bij Standard Selim Amallah simpelweg ontbreekt. De Marokkaan zou azen op een transfer, maar er wordt ook gewag gemaakt van een blessure. Amallah is statistisch gezien een pak belangrijker voor de Luikenaars dan CDK voor Club Brugge. . Ook geen Amallah Club houdt Charles De Ketelaere achter de hand, terwijl bij Standard Selim Amallah simpelweg ontbreekt. De Marokkaan zou azen op een transfer, maar er wordt ook gewag gemaakt van een blessure. Amallah is statistisch gezien een pak belangrijker voor de Luikenaars dan CDK voor Club Brugge.

12:38 vooraf, 12 uur 38. Wanneer Club Brugge en Standard elkaar ontmoeten, is de thuisploeg de jongste tijd doorgaans aan het feest. Van de laatste 24 wedstrijden tussen beide clubs won de uitploeg er maar twee: Club in 2017 en Standard een jaar eerder. De drie meest recente ontmoetingen eindigden allemaal op een gelijkspel. . Wanneer Club Brugge en Standard elkaar ontmoeten, is de thuisploeg de jongste tijd doorgaans aan het feest. Van de laatste 24 wedstrijden tussen beide clubs won de uitploeg er maar twee: Club in 2017 en Standard een jaar eerder.

De drie meest recente ontmoetingen eindigden allemaal op een gelijkspel.

12:26 vooraf, 12 uur 26. Opstellingen. Philippe Clement verrast toch een beetje door De Ketelaere op de bank te zetten. Okereke vervangt de publiekslieveling, die wellicht wat rust krijgt. Achteraan neemt Sobol de positie van Denswil over en voor de rest blijft de ploeg van Club Brugge onaangeroerd. Bij Standard past Mbaye Leye meer zaken aan. Gavory duwt Laifis naast de ploeg, maar het is vooral in de voorste linies dat de coach aan zijn opstelling morrelt. Carcela en Muleka komen niet aan de aftrap en Tapsoba staat zelfs niet op het blad. Raskin, Lestienne en Klauss vullen de vrijgekomen plaatsen op. . Opstellingen Philippe Clement verrast toch een beetje door De Ketelaere op de bank te zetten. Okereke vervangt de publiekslieveling, die wellicht wat rust krijgt. Achteraan neemt Sobol de positie van Denswil over en voor de rest blijft de ploeg van Club Brugge onaangeroerd.

Bij Standard past Mbaye Leye meer zaken aan. Gavory duwt Laifis naast de ploeg, maar het is vooral in de voorste linies dat de coach aan zijn opstelling morrelt. Carcela en Muleka komen niet aan de aftrap en Tapsoba staat zelfs niet op het blad. Raskin, Lestienne en Klauss vullen de vrijgekomen plaatsen op.

11:36 vooraf, 11 uur 36. Kijk nog eens naar de 1-1 in "de heenmatch" op Sclessin. Kijk nog eens naar de 1-1 in "de heenmatch" op Sclessin

11:34 vooraf, 11 uur 34. Doet Club Brugge weer een prima zaak? Nummer 2 Antwerp won vrijdagavond, nummer 3 Genk liet gisteren punten liggen en nummer 4 Standard is vanmiddag de opponent. Club Brugge kan dus weer als (een van de) winnaar(s) uit het weekend stappen. Club mikt tegen Standard op een 4e thuiszege op een rij. De eerste ontmoeting dit seizoen eindigde op 1-1. . Doet Club Brugge weer een prima zaak? Nummer 2 Antwerp won vrijdagavond, nummer 3 Genk liet gisteren punten liggen en nummer 4 Standard is vanmiddag de opponent. Club Brugge kan dus weer als (een van de) winnaar(s) uit het weekend stappen.

Club mikt tegen Standard op een 4e thuiszege op een rij. De eerste ontmoeting dit seizoen eindigde op 1-1.

11:32 vooraf, 11 uur 32. Jupiler Pro League Club slaat dubbelslag: ervaring van Dirar en jeugdinternational Chong

11:31 vooraf, 11 uur 31. Enkele jongens ogen vermoeid, maar als ze spelen, zie ik dat al veel minder. Ik denk dat het dus meer in het hoofd dan in de benen zit. Het wordt zondag alvast een knaller tegen Standard, dat veel punten gepakt heeft onder Mbaye Leye. . Philippe Clement (trainer Club Brugge). Enkele jongens ogen vermoeid, maar als ze spelen, zie ik dat al veel minder. Ik denk dat het dus meer in het hoofd dan in de benen zit. Het wordt zondag alvast een knaller tegen Standard, dat veel punten gepakt heeft onder Mbaye Leye. Philippe Clement (trainer Club Brugge)

11:30 - Vooraf Vooraf, 11 uur 30

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Noa Lang, Bas Dost, David Chidozie Okereke Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Noa Lang, Bas Dost, David Chidozie Okereke

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne