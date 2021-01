LIVE: Uitgerekend Lamkel Ze staat 2 keer aan het kanon voor Antwerp

68' Gele kaart voor Birger Verstraete van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 68 Birger Verstraete Antwerp

67' tweede helft, minuut 67. Lamkel Ze krijgt de bal mee van Refaelov, maar er zit niet genoeg vaart in om echt bruikbaar te zijn. De Kameroener kapt terug en geeft zijn aanvoerder een koekje van eigen deeg. . Lamkel Ze krijgt de bal mee van Refaelov, maar er zit niet genoeg vaart in om echt bruikbaar te zijn. De Kameroener kapt terug en geeft zijn aanvoerder een koekje van eigen deeg.

65' tweede helft, minuut 65. Faucher zet twee Antwerp-spelers kinderlijk eenvoudig in de wind. Dan is de Fransman te traag om De Laet af te schudden. Met een welgemikte schouderduw herovert de verdediger de bal. . Faucher zet twee Antwerp-spelers kinderlijk eenvoudig in de wind. Dan is de Fransman te traag om De Laet af te schudden. Met een welgemikte schouderduw herovert de verdediger de bal.

63' tweede helft, minuut 63. Lukaku lanceert een zoveelste goeie voorzet uit zijn linker. Aan de tweede paal neemt de vrijstaande Batubinsika de bal gretig aan, maar zjin volley gaat huizenhoog over. . Lukaku lanceert een zoveelste goeie voorzet uit zijn linker. Aan de tweede paal neemt de vrijstaande Batubinsika de bal gretig aan, maar zjin volley gaat huizenhoog over.

60' tweede helft, minuut 60. Wuytens is even blijven liggen na een duel met Lamkel Ze en tast naar het gezicht. De herhaling toont een zwiepende arm van de Kameroener, maar zo heel veel is er niet aan de hand. . Wuytens is even blijven liggen na een duel met Lamkel Ze en tast naar het gezicht. De herhaling toont een zwiepende arm van de Kameroener, maar zo heel veel is er niet aan de hand.

59' tweede helft, minuut 59. Lamkel Ze scoort opnieuw. Frank Vercauteren zal hem gewoonweg niet laten gaan. Stef Wynants (Sporza op Radio 1). Lamkel Ze scoort opnieuw. Frank Vercauteren zal hem gewoonweg niet laten gaan. Stef Wynants (Sporza op Radio 1)

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Didier Lamkel Ze van Antwerp. 2, 1. goal Antwerp Waasland-Beveren 69' 2 1

57' tweede helft, minuut 57. Lamkel Ze doet het opnieuw! Didier Lamkel Ze trapt achteloos en zonder overtuiging van buiten de zestien. Zijn schot wijkt nog af en hobbelt tergend traag tegen de verste paal en binnen! . Lamkel Ze doet het opnieuw! Didier Lamkel Ze trapt achteloos en zonder overtuiging van buiten de zestien. Zijn schot wijkt nog af en hobbelt tergend traag tegen de verste paal en binnen!

56' tweede helft, minuut 56. Een Antwerpse hoekschop blijft hangen in de zestien en Lamkel Ze kan zijn schot vanuit de draai niet laaghouden. . Een Antwerpse hoekschop blijft hangen in de zestien en Lamkel Ze kan zijn schot vanuit de draai niet laaghouden.

55' tweede helft, minuut 55. Lukaku, vanavond leverancier van voorzetten, laat deze keer een schot noteren. Dat wijkt nog af via een gele sok en verdwijnt zo in hoekschop. . Lukaku, vanavond leverancier van voorzetten, laat deze keer een schot noteren. Dat wijkt nog af via een gele sok en verdwijnt zo in hoekschop.

51' tweede helft, minuut 51. Ritchie De Laet is terug van zijn toiletbezoek. Het heeft 6 minuten geduurd, maar Ritchie De Laet is terug. Zijn de buikkrampen helemaal voorbij of krijgen we straks een Lineker-imitatie te zien? . Ritchie De Laet is terug van zijn toiletbezoek Het heeft 6 minuten geduurd, maar Ritchie De Laet is terug. Zijn de buikkrampen helemaal voorbij of krijgen we straks een Lineker-imitatie te zien?

50' tweede helft, minuut 50. Antwerp speelt met z'n tienen. Ritchie De Laet is in de kleedkamer gebleven, maar werd nog niet gewisseld. Blijkbaar sukkelt de verdediger met buikkrampen. . Antwerp speelt met z'n tienen Ritchie De Laet is in de kleedkamer gebleven, maar werd nog niet gewisseld. Blijkbaar sukkelt de verdediger met buikkrampen.

49' tweede helft, minuut 49. Wesley Alen laat veel toe vanavond. Deze keer komt Schoonbaert rijkelijk te laat bij Lamkel Ze, maar ook deze keer gebaart de scheids om door te spelen. . Wesley Alen laat veel toe vanavond. Deze keer komt Schoonbaert rijkelijk te laat bij Lamkel Ze, maar ook deze keer gebaart de scheids om door te spelen.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Bosuil! Kan Antwerp het ongelukkige tegendoelpunt vlak voor rust van zich afschudden? Ondanks het overwicht van Antwerp staat het in elk geval 1-1. . We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Bosuil! Kan Antwerp het ongelukkige tegendoelpunt vlak voor rust van zich afschudden? Ondanks het overwicht van Antwerp staat het in elk geval 1-1.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Antwerp, Birger Verstraete erin, Frank Boya eruit wissel Frank Boya Birger Verstraete

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Antwerp baalt in de kleedkamer. Het is rusten geblazen en Antwerp zal zichzelf voor het hoofd slaan. Lamkel Ze opende de score met een prachtdoelpunt. Er leek geen vuiltje aan de lucht tot Beiranvand een domme strafschop weggaf vlak voor de rust. . Antwerp baalt in de kleedkamer Het is rusten geblazen en Antwerp zal zichzelf voor het hoofd slaan. Lamkel Ze opende de score met een prachtdoelpunt. Er leek geen vuiltje aan de lucht tot Beiranvand een domme strafschop weggaf vlak voor de rust.

45+1' Gele kaart voor Jordan Lukaku van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 46 Jordan Lukaku Antwerp

45' eerste helft, minuut 45. Het spel ligt even stil omdat Hongla is blijven liggen. Tijd voor Alen om de administratie in orde te brengen. Zo krijgt Lukaku nog een uitgestelde gele kaart voor een stevige charge. . Het spel ligt even stil omdat Hongla is blijven liggen. Tijd voor Alen om de administratie in orde te brengen. Zo krijgt Lukaku nog een uitgestelde gele kaart voor een stevige charge.

44' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 44 door Michael Frey van Waasland-Beveren. 1, 1. penalty Antwerp Waasland-Beveren 69' 1 1

44' eerste helft, minuut 44. Frey pakt het cadeautje uit! Beiranvand gaat de verkeerde kant uit en dan is het voor Frey een koud kunstje om de elfmeter om te zetten. . Frey pakt het cadeautje uit! Beiranvand gaat de verkeerde kant uit en dan is het voor Frey een koud kunstje om de elfmeter om te zetten.

41' eerste helft, minuut 41. Strafschop voor Waasland-Beveren! Plots is Waasland-Beveren daar! Faucher wordt de zestien in geloodst en trapt net naast. Beiranvand duikt te laat in de voeten van de Fransman en zo gaat de bal op de stip. . Strafschop voor Waasland-Beveren! Plots is Waasland-Beveren daar! Faucher wordt de zestien in geloodst en trapt net naast. Beiranvand duikt te laat in de voeten van de Fransman en zo gaat de bal op de stip.

39' eerste helft, minuut 39. De rust komt er stilaan aan en we moeten zeggen dat Waasland-Beveren ondanks de goeie start niet al te veel heeft laten zien. Het moet de bal vooral aan Antwerp laten en dan is er één geniale ingeving nodig om de wedstrijd open te breken. . De rust komt er stilaan aan en we moeten zeggen dat Waasland-Beveren ondanks de goeie start niet al te veel heeft laten zien. Het moet de bal vooral aan Antwerp laten en dan is er één geniale ingeving nodig om de wedstrijd open te breken.

39' eerste helft, minuut 39. Frey wordt gespiesd door een Antwerpse drietand. Niet helemaal koosjer, maar Alen laat doorspelen. . Frey wordt gespiesd door een Antwerpse drietand. Niet helemaal koosjer, maar Alen laat doorspelen.

37' eerste helft, minuut 37. Het briefje van Lamkel Ze. De herhaling was niet helemaal duidelijk, maar op het briefje van Lamkel Ze leek "Bertoua, je suis là" te staan. Bertoua is de geboorteplaats van Lamkel Ze. . Het briefje van Lamkel Ze De herhaling was niet helemaal duidelijk, maar op het briefje van Lamkel Ze leek "Bertoua, je suis là" te staan. Bertoua is de geboorteplaats van Lamkel Ze.

34' eerste helft, minuut 34. Albanese wil zich meten met Lamkel Ze en trapt vanop ongeveer dezelfde plek als de Kameroener. Alleen valt zijn poging veel te laat en zat ook de richting niet helemaal goed. . Albanese wil zich meten met Lamkel Ze en trapt vanop ongeveer dezelfde plek als de Kameroener. Alleen valt zijn poging veel te laat en zat ook de richting niet helemaal goed.

29' eerste helft, minuut 29. De oprukkende De Laet wordt brutaal een halt toegeroepen door Wuytens. Een duidelijke overtreding, maar niet in de ogen van Wesley Alen. Het vermanende vingertje van De Laet doet ons denken dat we mogen uitkijken naar hun komende duels. . De oprukkende De Laet wordt brutaal een halt toegeroepen door Wuytens. Een duidelijke overtreding, maar niet in de ogen van Wesley Alen. Het vermanende vingertje van De Laet doet ons denken dat we mogen uitkijken naar hun komende duels.

25' eerste helft, minuut 25. Deze keer is het aan Boya om zijn kanon af te vuren. Alleen staat zijn vizier niet al te goed afgesteld, want zijn poging gaat meters naast. . Deze keer is het aan Boya om zijn kanon af te vuren. Alleen staat zijn vizier niet al te goed afgesteld, want zijn poging gaat meters naast.

22' eerste helft, minuut 22. Lukaku knalde hiernet nog gevaarlijk op doel en deze keer haalt hij de achterlijn. Jackers grijpt naast de voorzet van Lukaku en heeft in de herneming geluk dat er een overtreding op hem wordt begaan! . Lukaku knalde hiernet nog gevaarlijk op doel en deze keer haalt hij de achterlijn. Jackers grijpt naast de voorzet van Lukaku en heeft in de herneming geluk dat er een overtreding op hem wordt begaan!

21' Bijna de tweede voor Lamkel Ze! Lamkel Ze is daar opnieuw! Op rechts wordt hij richting Jackers gestuurd, maar de bezoekende doelman gooit zich nog net op tijd naar de bal om een tweede doelpunt te vermijden! . eerste helft, minuut 21. Bijna de tweede voor Lamkel Ze! Lamkel Ze is daar opnieuw! Op rechts wordt hij richting Jackers gestuurd, maar de bezoekende doelman gooit zich nog net op tijd naar de bal om een tweede doelpunt te vermijden!

20' eerste helft, minuut 20. Batubinsika vermijdt een nieuwe Lamkel Ze-frats. Na het doelpunt haalde Lamkel Ze een stukje tape uit zijn sok. Daarin zat een papiertje verstopt, waarop een boodschap stond geschreven. Nog voor het goed te lezen was kwam Batubinsika het papiertje afpakken en weggooien. . Batubinsika vermijdt een nieuwe Lamkel Ze-frats Na het doelpunt haalde Lamkel Ze een stukje tape uit zijn sok. Daarin zat een papiertje verstopt, waarop een boodschap stond geschreven. Nog voor het goed te lezen was kwam Batubinsika het papiertje afpakken en weggooien.

19' eerste helft, minuut 19. Lamkel Ze scoort vanop 30 meter! Wie anders dan Didier Lamkel Ze opent de score? Vanop een meter of 30 knalt de Kameroener de bal doodleuk in de winkelhaak! Een man met vele gezichten. . Lamkel Ze scoort vanop 30 meter! Wie anders dan Didier Lamkel Ze opent de score? Vanop een meter of 30 knalt de Kameroener de bal doodleuk in de winkelhaak! Een man met vele gezichten.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Didier Lamkel Ze van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp Waasland-Beveren 69' 1 0

17' eerste helft, minuut 17. Frey, die plots even op links staat, wil Faucher bereiken met een lange bal. De pass is niet strak genoeg, waardoor Beiranvand alle tijd heeft om de bal te plukken. . Frey, die plots even op links staat, wil Faucher bereiken met een lange bal. De pass is niet strak genoeg, waardoor Beiranvand alle tijd heeft om de bal te plukken.

15' eerste helft, minuut 15. Gerkens moet het sprintduel aangaan met Mandjeck en moet nipt de duimen leggen. Dan maakt de Antwerp-middenvelder er maar een worstelwedstrijd van. De eerste catchgreep wordt nog geduld, maar bij de tweede fluit Wesley Alen toch voor een overtreding. . Gerkens moet het sprintduel aangaan met Mandjeck en moet nipt de duimen leggen. Dan maakt de Antwerp-middenvelder er maar een worstelwedstrijd van. De eerste catchgreep wordt nog geduld, maar bij de tweede fluit Wesley Alen toch voor een overtreding.

11' eerste helft, minuut 11. Lamkel Ze trapt over! De gekrulde voorzet van Lukaku komt bij een vrijstaande Lamkel Ze terecht! De Kameroener krijgt de bal niet lekker aangespeeld en moet noodgedwongen voor de volley gaan, maar die gaat hoog over. . Lamkel Ze trapt over! De gekrulde voorzet van Lukaku komt bij een vrijstaande Lamkel Ze terecht! De Kameroener krijgt de bal niet lekker aangespeeld en moet noodgedwongen voor de volley gaan, maar die gaat hoog over.

10' eerste helft, minuut 10. Antwerp gaat geen makkelijke wedstrijd tegemoet als het niet snel scoort. Zeker niet als Waasland-Beveren zo massaal verdedigt. Stef Wynants (Sporza op Radio 1). Antwerp gaat geen makkelijke wedstrijd tegemoet als het niet snel scoort. Zeker niet als Waasland-Beveren zo massaal verdedigt. Stef Wynants (Sporza op Radio 1)

9' eerste helft, minuut 9. Na wat rondgetik bokst Antwerp een aanval in mekaar. Boya duikt op rechts op en zoekt Gerkens met een lage voorzet, maar die wordt ook doorzien. . Na wat rondgetik bokst Antwerp een aanval in mekaar. Boya duikt op rechts op en zoekt Gerkens met een lage voorzet, maar die wordt ook doorzien.

8' eerste helft, minuut 8. Refaelov loodst Gerkens de zestien in. Hij raakt voorbij Schoonbaert, maar de tackle van Wuytens is er teveel aan. . Refaelov loodst Gerkens de zestien in. Hij raakt voorbij Schoonbaert, maar de tackle van Wuytens is er teveel aan.

Niet vergeten: het is een streekderby vanavond.

6' eerste helft, minuut 6. Refaelov kan zich een eerste keer doorzetten na een knappe pass van Boya. De Israëli zet voor, maar ziet zijn voorzet in hoekschop gekopt worden. . Refaelov kan zich een eerste keer doorzetten na een knappe pass van Boya. De Israëli zet voor, maar ziet zijn voorzet in hoekschop gekopt worden.

5' eerste helft, minuut 5. Bij Waasland-Beveren wordt de bal geduldig rondgetikt. Overhaast aanvallen is duidelijk nog niet aan de orde voor Nicky Hayen. . Bij Waasland-Beveren wordt de bal geduldig rondgetikt. Overhaast aanvallen is duidelijk nog niet aan de orde voor Nicky Hayen.

3' eerste helft, minuut 3. Lukaku pakt uit met een stevige por bij Mandjeck. Die laatste is verbaasd dat hij geen vrije trap meekrijgt, maar dat Antwerp gewoon mag inwerpen. . Lukaku pakt uit met een stevige por bij Mandjeck. Die laatste is verbaasd dat hij geen vrije trap meekrijgt, maar dat Antwerp gewoon mag inwerpen.

1' eerste helft, minuut 1. De hoekschop lijkt makkelijk geplukt te worden door Beiranvand, maar de Iraniër moet het leer toch lossen. Gelukkig voor Antwerp zet de goalie zijn eigen foutje snel recht. . De hoekschop lijkt makkelijk geplukt te worden door Beiranvand, maar de Iraniër moet het leer toch lossen. Gelukkig voor Antwerp zet de goalie zijn eigen foutje snel recht.

1' eerste helft, minuut 1. En de bezoekers krijgen al meteen een hoekschop. Bastians kiest voor een voorzet, maar Seck trapt de bal nog voor de eerste pal over de achterlijn. . En de bezoekers krijgen al meteen een hoekschop. Bastians kiest voor een voorzet, maar Seck trapt de bal nog voor de eerste pal over de achterlijn.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op de Bosuil! Antwerp en Waasland-Beveren trappen het voetbalweekend op gang! Springt Antwerp naar de 2e plek of geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn door? . De bal rolt op de Bosuil! Antwerp en Waasland-Beveren trappen het voetbalweekend op gang! Springt Antwerp naar de 2e plek of geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn door?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:34 vooraf, 20 uur 34. Waasland-Beveren voelt zich thuis op de Bosuil. Het laatste bezoekje aan de Bosuil, in augustus 2019, liep op een sisser af voor Waasland-Beveren. Onder meer Mbokani en Refaelov scoorden in de 4-1 zege voor Antwerp. Daarvoor was het wel wat anders en wonnen de bezoekers drie keer op een rij. Welke kant gaat het vanavond uit? . Waasland-Beveren voelt zich thuis op de Bosuil Het laatste bezoekje aan de Bosuil, in augustus 2019, liep op een sisser af voor Waasland-Beveren. Onder meer Mbokani en Refaelov scoorden in de 4-1 zege voor Antwerp. Daarvoor was het wel wat anders en wonnen de bezoekers drie keer op een rij. Welke kant gaat het vanavond uit?

20:30 vooraf, 20 uur 30. Voorlopig zit ik niet verveeld met de zaak Lamkel Ze omdat we nodig hebben. Geef maar eens een alternatief. Ik hou er wel rekening mee en we moeten dat zo snel mogelijk oplossen. Frank Vercauteren (coach Antwerp). Voorlopig zit ik niet verveeld met de zaak Lamkel Ze omdat we nodig hebben. Geef maar eens een alternatief. Ik hou er wel rekening mee en we moeten dat zo snel mogelijk oplossen. Frank Vercauteren (coach Antwerp)

20:19 vooraf, 20 uur 19. Hayen vertrouwt op de supersubs van dinsdag. Nicky Hayen deed de wedstrijd tegen KV Mechelen kantelen door drie wissels door te voeren bij de rust. Die invallers, Wuytens, Faucher en Albanese, worden daarvoor beloond met een basisplek. Brendan Schoonbaert komt in hun zog mee. Dat is slecht nieuws voor Leuko, Heymans, Vukotic en Efford, die de omgekeerde beweging maken. . Hayen vertrouwt op de supersubs van dinsdag Nicky Hayen deed de wedstrijd tegen KV Mechelen kantelen door drie wissels door te voeren bij de rust. Die invallers, Wuytens, Faucher en Albanese, worden daarvoor beloond met een basisplek. Brendan Schoonbaert komt in hun zog mee. Dat is slecht nieuws voor Leuko, Heymans, Vukotic en Efford, die de omgekeerde beweging maken.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Vercauteren kiest voor hetzelfde elftal. Weinig nieuws in de opstelling van Antwerp, want Vercauteren plaatst dezelfde 11 pionnen als op Eupen. Dat betekent dat Lamkel Ze voor de vierde keer op een rij in de basis staat en dat is geleden van februari vorig jaar. . Vercauteren kiest voor hetzelfde elftal Weinig nieuws in de opstelling van Antwerp, want Vercauteren plaatst dezelfde 11 pionnen als op Eupen. Dat betekent dat Lamkel Ze voor de vierde keer op een rij in de basis staat en dat is geleden van februari vorig jaar.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Kan Antwerp overtuigen tegen de rode lantaarn? Binnen drie kwartier trappen Antwerp en Waasland-Beveren de 25e speeldag op gang (of de 23e, als we de kalender volgen). Antwerp prijkt op de 3e plek en kan voorlopig over Genk wippen in het klassement. Daarvoor zal het wel voorbij Waasland-Beveren moeten raken. Het voetbal van Antwerp is sinds de komst van Frank Vercauteren wat zakelijker dan voorheen en kon nog niet echt overtuigen, ondanks een 9 op15. Niet dat het bij de bezoekers vlotjes gaat, want Waasland-Beveren staat nog steeds op de laatste stek, op één punt van Cercle. Sinds de 13 op 15 in november en begin december stokte de korte revival. Na de laatste zege in die reeks volgden namelijk 8 duels zonder overwinning. . Kan Antwerp overtuigen tegen de rode lantaarn? Binnen drie kwartier trappen Antwerp en Waasland-Beveren de 25e speeldag op gang (of de 23e, als we de kalender volgen). Antwerp prijkt op de 3e plek en kan voorlopig over Genk wippen in het klassement. Daarvoor zal het wel voorbij Waasland-Beveren moeten raken. Het voetbal van Antwerp is sinds de komst van Frank Vercauteren wat zakelijker dan voorheen en kon nog niet echt overtuigen, ondanks een 9 op15. Niet dat het bij de bezoekers vlotjes gaat, want Waasland-Beveren staat nog steeds op de laatste stek, op één punt van Cercle. Sinds de 13 op 15 in november en begin december stokte de korte revival. Na de laatste zege in die reeks volgden namelijk 8 duels zonder overwinning.

17:49 vooraf, 17 uur 49. Geen Mbokani, geen Haroun, geen Miyoshi... De lijst afwezigen is lang bij de thuisploeg. Butez, Mbokani en Haroun zijn nog altijd geblesseerd. Miyoshi, Gélin en Buta zitten in quarantaine en nieuwe aanwinst Avenatti zit nog niet in de selectie. . Geen Mbokani, geen Haroun, geen Miyoshi... De lijst afwezigen is lang bij de thuisploeg. Butez, Mbokani en Haroun zijn nog altijd geblesseerd. Miyoshi, Gélin en Buta zitten in quarantaine en nieuwe aanwinst Avenatti zit nog niet in de selectie.

17:49 - Vooraf Vooraf, 17 uur 49

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Felix Bastians, Miguel Vieira, Alessandro Albanese, Jur Schryvers, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Jordan Faucher, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Nordin Jackers, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Felix Bastians, Miguel Vieira, Alessandro Albanese, Jur Schryvers, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Jordan Faucher, Michael Frey