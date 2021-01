LIVE: Wipt Anderlecht tegen Gent naar vierde plek?

52' tweede helft, minuut 52. Het zijn gewoon te veel mensen die bij een balcontrole achteruit kijken. Tom Boudeweel. Het zijn gewoon te veel mensen die bij een balcontrole achteruit kijken. Tom Boudeweel

50' tweede helft, minuut 50. Meer Gent. Gent is met iets meer zin voor avontuur uit de kleedkamer gekomen, maar kan vooralsnog ook geen stroomstoot door deze partij jagen. . Meer Gent Gent is met iets meer zin voor avontuur uit de kleedkamer gekomen, maar kan vooralsnog ook geen stroomstoot door deze partij jagen.

47' tweede helft, minuut 47. Dezelfde acteurs hebben nog een kans gekregen van de coaches. . Dezelfde acteurs hebben nog een kans gekregen van de coaches.

46' tweede helft, minuut 46.

46' tweede helft, minuut 46. Als er één match is die een doelpunt kan gebruiken, is het deze wel. Kunnen Anderlecht en Gent ons een leukere tweede helft aanbieden? . Als er één match is die een doelpunt kan gebruiken, is het deze wel. Kunnen Anderlecht en Gent ons een leukere tweede helft aanbieden?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:01 rust, 19 uur 01.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Eindelijk rust. Anderlecht en Gent kunnen of durven elkaar niet in de problemen brengen. De 0-0 is na een bepaald zoutloze eerste helft niet meer dan logisch. . Eindelijk rust Anderlecht en Gent kunnen of durven elkaar niet in de problemen brengen. De 0-0 is na een bepaald zoutloze eerste helft niet meer dan logisch.



44' eerste helft, minuut 44. We zijn weer waar we daarstraks begonnen zijn: Anderlecht dat de bal voorzichtig rondspeelt, maar te weinig snelheid maakt om de organisatie van Gent in verlegenheid te brengen. . We zijn weer waar we daarstraks begonnen zijn: Anderlecht dat de bal voorzichtig rondspeelt, maar te weinig snelheid maakt om de organisatie van Gent in verlegenheid te brengen.

43' eerste helft, minuut 43.

42' eerste helft, minuut 42. De miezerende regen in het Lotto Park maakt het allemaal nog wat troostelozer. Er komt maar geen schot in de zaak. . De miezerende regen in het Lotto Park maakt het allemaal nog wat troostelozer. Er komt maar geen schot in de zaak.

40' Nog vijf minuutjes om iets van deze eerste helft te maken. eerste helft, minuut 40. Nog vijf minuutjes om iets van deze eerste helft te maken.

38' eerste helft, minuut 38. Zo kan je veel naar doel trappen. Tom Boudeweel. Zo kan je veel naar doel trappen. Tom Boudeweel

37' eerste helft, minuut 37. Bolat moet toch eens plat om een plaatsbal van Amuzu te klemmen. . Bolat moet toch eens plat om een plaatsbal van Amuzu te klemmen.

35' eerste helft, minuut 35. Poging van Nmecha. Een paar meter buiten de rechthoek vuurt Nmecha een voorzichtig schotje af. Bolat draait er zijn hand niet voor om. . Poging van Nmecha Een paar meter buiten de rechthoek vuurt Nmecha een voorzichtig schotje af. Bolat draait er zijn hand niet voor om.

33' eerste helft, minuut 33. Het spel speelt zich vooral af tussen de twee strafschopgebieden. Wellenreuther en Bolat hebben tot nu toe amper iets te doen gehad. . Het spel speelt zich vooral af tussen de twee strafschopgebieden. Wellenreuther en Bolat hebben tot nu toe amper iets te doen gehad.

30' eerste helft, minuut 30. Depoitre tikt de bal subtiel tot bij Niangbo. Die gaat recht op het doel af, maar treuzelt te lang en ziet zijn schot alweer afgeblokt worden. . Depoitre tikt de bal subtiel tot bij Niangbo. Die gaat recht op het doel af, maar treuzelt te lang en ziet zijn schot alweer afgeblokt worden.

29' Voor de Simpsons-fans: "Open wide for some soccer!". eerste helft, minuut 29. Voor de Simpsons-fans: "Open wide for some soccer!"

28' eerste helft, minuut 28. Depoitre stormt als een buffel naar de eerste paal, maar Delcroix gooit zich nog sneller naar de voorzet van Mohammadi. . Depoitre stormt als een buffel naar de eerste paal, maar Delcroix gooit zich nog sneller naar de voorzet van Mohammadi.

26' eerste helft, minuut 26.

26' eerste helft, minuut 26. Bijna Larsen! Na een warrige aanval maakt Jacob Bruun Larsen de bal bespeelbaar. Hij zoekt de verste hoek en Bolat prevelt een schietgebedje. Het werkt, want de poging schuift een paar centimeter naast. . Bijna Larsen! Na een warrige aanval maakt Jacob Bruun Larsen de bal bespeelbaar. Hij zoekt de verste hoek en Bolat prevelt een schietgebedje. Het werkt, want de poging schuift een paar centimeter naast.

25' eerste helft, minuut 25. Het blad blijft leeg. Tom Boudeweel. Het blad blijft leeg. Tom Boudeweel

24' eerste helft, minuut 24. Eindelijk leveren de kapbewegingen van Bukari iets op. Hij bereikt zijn maatje Niangbo, die tegen het dijbeen van Delcroix trapt. We zullen het maar een doelkans noemen. . Eindelijk leveren de kapbewegingen van Bukari iets op. Hij bereikt zijn maatje Niangbo, die tegen het dijbeen van Delcroix trapt. We zullen het maar een doelkans noemen.

22' eerste helft, minuut 22. De wedstrijd kabbelt rustig voort. Een vrije trap van Amuzu valt niet op een paars hoofd. . De wedstrijd kabbelt rustig voort. Een vrije trap van Amuzu valt niet op een paars hoofd.

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18. Twee kuitenbijters ontmoeten elkaar. Trebel trapt al dan niet bewust hard op de enkel van Dorsch. . Twee kuitenbijters ontmoeten elkaar. Trebel trapt al dan niet bewust hard op de enkel van Dorsch.

17' eerste helft, minuut 17. Weinig vooruitgang. Op het juiste ogenblik versnellen, dat is het probleem van Anderlecht. Gent zakt gewillig in en wacht tot de tegenstander de bal kwijtspeelt. Paars-wit doet defensief eigenlijk net hetzelfde. . Weinig vooruitgang Op het juiste ogenblik versnellen, dat is het probleem van Anderlecht. Gent zakt gewillig in en wacht tot de tegenstander de bal kwijtspeelt. Paars-wit doet defensief eigenlijk net hetzelfde.

13' eerste helft, minuut 13. Nmecha kaatst aardig met Ait El Hadj en wordt dan messcherp getackeld door Hanche-Olsen. . Nmecha kaatst aardig met Ait El Hadj en wordt dan messcherp getackeld door Hanche-Olsen.

11' eerste helft, minuut 11. Anderlecht oefent geduld, terwijl ze bij Gent niet snel genoeg kunnen schieten. Mohammadi mikt mijlenver naast. Opwindend is het allemaal nog niet. . Anderlecht oefent geduld, terwijl ze bij Gent niet snel genoeg kunnen schieten. Mohammadi mikt mijlenver naast. Opwindend is het allemaal nog niet.

9' eerste helft, minuut 9. Actie van Bukari. Bukari ontdoet zich in de middencirkel met zijn wiegende heupen van enkele tegenstanders, maar wordt dan overmoedig. Vanaf zo'n veertig meter zal hij Wellenreuther niet verslaan. . Actie van Bukari Bukari ontdoet zich in de middencirkel met zijn wiegende heupen van enkele tegenstanders, maar wordt dan overmoedig. Vanaf zo'n veertig meter zal hij Wellenreuther niet verslaan.

8' eerste helft, minuut 8. Anderlecht schrikt even van een voorzet van een afgeblokte knal van Bukari. Even later mikt Niangbo nogal mak recht op Wellenreuther. . Anderlecht schrikt even van een voorzet van een afgeblokte knal van Bukari. Even later mikt Niangbo nogal mak recht op Wellenreuther.

5' eerste helft, minuut 5. Daar heb je meteen de troef van die Larsen. Hij trekt zich heel snel op gang. Tom Boudeweel. Daar heb je meteen de troef van die Larsen. Hij trekt zich heel snel op gang. Tom Boudeweel

4' eerste helft, minuut 4. Dat ziet er al wat beter uit van Larsen. De Deen danst tussen drie Gentenaars, maar dan gaat de deur toch dicht en komt Bolat de bal oprapen. . Dat ziet er al wat beter uit van Larsen. De Deen danst tussen drie Gentenaars, maar dan gaat de deur toch dicht en komt Bolat de bal oprapen.

3' eerste helft, minuut 3. Larsen laat een doorsteekbal van Amuzu van zijn schoen springen. Een duur foutje, want dit had een uitstekende doelkans kunnen zijn. . Larsen laat een doorsteekbal van Amuzu van zijn schoen springen. Een duur foutje, want dit had een uitstekende doelkans kunnen zijn.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Anderlecht kan met een zege naar de vierde plek wippen en Gent speelt stilaan zijn laatste troeven uit. Krijgen we straks een winnaar, of eindigt deze match voor de vierde keer op rij op een draw? . Aftrap! Anderlecht kan met een zege naar de vierde plek wippen en Gent speelt stilaan zijn laatste troeven uit. Krijgen we straks een winnaar, of eindigt deze match voor de vierde keer op rij op een draw?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:09 vooraf, 18 uur 09.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Je kan nooit genoeg doelpunten hebben in je ploeg. Ik denk dat Jacob Bruun Larsen voor veel doelgevaar kan zorgen. Vincent Kompany. Je kan nooit genoeg doelpunten hebben in je ploeg. Ik denk dat Jacob Bruun Larsen voor veel doelgevaar kan zorgen. Vincent Kompany

18:03 vooraf, 18 uur 03. Hier terugkomen laat mij niet koud. Ik dacht dat alles hier veranderd was, maar er lopen nog veel mensen rond die ik ken. Hein Vanhaezebrouck. Hier terugkomen laat mij niet koud. Ik dacht dat alles hier veranderd was, maar er lopen nog veel mensen rond die ik ken. Hein Vanhaezebrouck

18:01 Laatste thuisnederlaag van Anderlecht: 1-2 tegen Club Brugge op 19 januari 2020. vooraf, 18 uur 01. Laatste thuisnederlaag van Anderlecht: 1-2 tegen Club Brugge op 19 januari 2020.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Zowel Anderlecht als Gent redden eerder deze week een puntje tegen op papier zwakkere tegenstanders. Nmecha hielp Anderlecht met een strafschop aan de 1-1 tegen Moeskroen en Gent had de medewerking van STVV nodig. Depoitre maakte via Buatu en Schmidt ook al 1-1. . Zowel Anderlecht als Gent redden eerder deze week een puntje tegen op papier zwakkere tegenstanders. Nmecha hielp Anderlecht met een strafschop aan de 1-1 tegen Moeskroen en Gent had de medewerking van STVV nodig. Depoitre maakte via Buatu en Schmidt ook al 1-1.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Opstelling Gent. Zit Jaremtsjoek met een transfer in zijn kop? Vanhaezebrouck zet de Oekraïner in elk geval niet op het blad. Ook Plastoen en Marreh vinden we niet meer terug in de basiself. Arslanagic, Niangbo en Depoitre zijn nieuw in de ploeg bij Gent. . Opstelling Gent Zit Jaremtsjoek met een transfer in zijn kop? Vanhaezebrouck zet de Oekraïner in elk geval niet op het blad. Ook Plastoen en Marreh vinden we niet meer terug in de basiself. Arslanagic, Niangbo en Depoitre zijn nieuw in de ploeg bij Gent.

17:35 vooraf, 17 uur 35.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Opstelling Anderlecht. Geen Vlap dus bij Anderlecht, maar wel Trebel. Hij mocht tegen Moeskroen een helft meedoen en is nu fit genoeg om aan de aftrap te staan. Voorin staat Bruun Larsen voor het eerst in de basis, de Deen duwt Mukairu naar de bank. . Opstelling Anderlecht Geen Vlap dus bij Anderlecht, maar wel Trebel. Hij mocht tegen Moeskroen een helft meedoen en is nu fit genoeg om aan de aftrap te staan. Voorin staat Bruun Larsen voor het eerst in de basis, de Deen duwt Mukairu naar de bank.

17:29 vooraf, 17 uur 29.

17:19 vooraf, 17 uur 19.

17:08 vooraf, 17 uur 08. Vorig seizoen kregen we een spannend schouwspel in Anderlecht-Gent. Paars-wit stond vijf minuten voor affluiten nog 3-1 voor, maar diep in de toegevoegde tijd maakte Plastoen nog gelijk. Punten weggooien in de slotfase, het is een kwaal waar Anderlecht nog steeds niet van genezen is. . Vorig seizoen kregen we een spannend schouwspel in Anderlecht-Gent. Paars-wit stond vijf minuten voor affluiten nog 3-1 voor, maar diep in de toegevoegde tijd maakte Plastoen nog gelijk. Punten weggooien in de slotfase, het is een kwaal waar Anderlecht nog steeds niet van genezen is.

11:19 vooraf, 11 uur 19. Anderlecht is de beste thuisploeg. Iedereen beseft nog altijd dat het ginds moeilijk wordt en dat is bij ons niet anders. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent). Anderlecht is de beste thuisploeg. Iedereen beseft nog altijd dat het ginds moeilijk wordt en dat is bij ons niet anders. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent)

11:19 vooraf, 11 uur 19.

11:18 Op 16 december 2018 werd Hein Vanhaezebrouck ontslagen als T1 bij Anderlecht na de match bij Cercle Brugge: hij keert vandaag terug naar zijn ex-club. vooraf, 11 uur 18. Op 16 december 2018 werd Hein Vanhaezebrouck ontslagen als T1 bij Anderlecht na de match bij Cercle Brugge: hij keert vandaag terug naar zijn ex-club

11:15 vooraf, 11 uur 15. Geen Vlap, nieuws uit de ziekenboeg. In zijn selectie heeft Vincent Kompany geen plaats voor Michel Vlap. De Nederlander zou nog een lastminutetransfer versieren naar Duitsland. Anderlecht communiceerde ook over enkele geblesseerde spelers. Josh Cullen herstelt van een trap op zijn enkel en is nog altijd niet inzetbaar. Elias Cobbaut speelde zaterdag 90 minuten met de U21, Majeed Ashimeru traint weer met de groep na een coronabesmetting en ook de revalidatie van Yari Verschaeren en Hendrik Van Crombrugge verloopt voorspoedig. . Geen Vlap, nieuws uit de ziekenboeg In zijn selectie heeft Vincent Kompany geen plaats voor Michel Vlap. De Nederlander zou nog een lastminutetransfer versieren naar Duitsland.

Anderlecht communiceerde ook over enkele geblesseerde spelers.

Josh Cullen herstelt van een trap op zijn enkel en is nog altijd niet inzetbaar. Elias Cobbaut speelde zaterdag 90 minuten met de U21, Majeed Ashimeru traint weer met de groep na een coronabesmetting en ook de revalidatie van Yari Verschaeren en Hendrik Van Crombrugge verloopt voorspoedig.

11:15 vooraf, 11 uur 15.

11:15 - Vooraf Vooraf, 11 uur 15

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel, Francis Amuzu, Jacob Bruun Larsen, Lukas Nmecha Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel, Francis Amuzu, Jacob Bruun Larsen, Lukas Nmecha

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Núrio, Dino Arslanagic, Andreas Hanche-Olsen, Milad Mohammadi, Sven Kums, Dogbole Niangbo, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Núrio, Dino Arslanagic, Andreas Hanche-Olsen, Milad Mohammadi, Sven Kums, Dogbole Niangbo, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Laurent Depoitre