Geen Vlap in kern voor Anderlecht-AA Gent: volgt er nog een transfer?

vooraf, 11 uur 19. Anderlecht is de beste thuisploeg. Iedereen beseft nog altijd dat het ginds moeilijk wordt en dat is bij ons niet anders. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

vooraf, 11 uur 15. Geen Vlap, nieuws uit de ziekenboeg. In zijn selectie heeft Vincent Kompany geen plaats voor Michel Vlap. De Nederlander zou nog een lastminutetransfer versieren naar Duitsland. Anderlecht communiceerde ook over enkele geblesseerde spelers. Josh Cullen herstelt van een trap op zijn enkel en is nog altijd niet inzetbaar. Elias Cobbaut speelde zaterdag 90 minuten met de U21, Majeed Ashimeru traint weer met de groep na een coronabesmetting en ook de revalidatie van Yari Verschaeren en Hendrik Van Crombrugge verloopt voorspoedig. .