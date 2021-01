Zet KV Mechelen goede reeks voort tegen rode lantaarn Waasland-Beveren?

Hairemans brengt de bal aan het rollen. Houdt Waasland-Beveren de punten thuis of zet KV Mechelen zijn goede reeks voort?

eerste helft, minuut 1. Aftrap! Hairemans brengt de bal aan het rollen. Houdt Waasland-Beveren de punten thuis of zet KV Mechelen zijn goede reeks voort? .

In december nam Waasland-Beveren de scalp van de bezoekers. De ploeg van Nicky Hayen won toen (voor het laatst) met 2-3. Kan Mechelen vandaag revanche nemen?

vooraf, 18 uur 36. Revanche voor KV Mechelen? In december nam Waasland-Beveren de scalp van de bezoekers. De ploeg van Nicky Hayen won toen (voor het laatst) met 2-3. Kan Mechelen vandaag revanche nemen? .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354108337881833472

18:21

vooraf, 18 uur 21. Efford vervangt Albanese. Bij Waasland-Beveren slechts 1 wissel in de basiself in vergelijking met de wedstrijd tegen Anderlecht. In de aanval vervangt Joseph Efford Alessandro Albanese. .