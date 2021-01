Waasland-Beveren gaat in de slotminuut onderuit tegen KV Mechelen

Fase per fase

20:34 einde, 20 uur 34. Mechelen graait de overwinning mee in de slotminuut. In een tweede helft waar Waasland-Beveren de rug rechtte, leek Faucher een gelijkspel uit de brand te slepen met 2 doelpunten. In de slotminuut van de extra tijd zorgde een ultieme aanval van de bezoekers toch voor de beslissing. Shved bezorgde zijn ploeg de overwinning met zijn 2e van de avond. . Mechelen graait de overwinning mee in de slotminuut In een tweede helft waar Waasland-Beveren de rug rechtte, leek Faucher een gelijkspel uit de brand te slepen met 2 doelpunten. In de slotminuut van de extra tijd zorgde een ultieme aanval van de bezoekers toch voor de beslissing. Shved bezorgde zijn ploeg de overwinning met zijn 2e van de avond.

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Shved beslist de wedstrijd! Een ultieme aanval van KV Mechelen wordt beloond. Druijf kopt de bal voor doel, Vranckx mist zijn schot volledig. Shved is wel alert en klopt Jackers voor een derde keer vanavond. . Shved beslist de wedstrijd! Een ultieme aanval van KV Mechelen wordt beloond. Druijf kopt de bal voor doel, Vranckx mist zijn schot volledig. Shved is wel alert en klopt Jackers voor een derde keer vanavond.

90+2' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 92 door Marian Shved van KV Mechelen. 2, 3. goal Waasland-Beveren KV Mechelen einde 2 3

90+1' 2 minuten extra. . tweede helft, minuut 91. 2 minuten extra



88' tweede helft, minuut 88. Beide ploegen proberen in de slotminuten het verschil te maken. Verder dan wat plukballen voor de doelmannen komt het evenwel niet. . Beide ploegen proberen in de slotminuten het verschil te maken. Verder dan wat plukballen voor de doelmannen komt het evenwel niet.

85' Albanese test Thoelen. Waasland-Beveren wil absoluut nog eens winnen. Na goed werk van Frey zet Schrijvers de bal strak voor. Albanese twijfelt niet en zet Thoelen aan het werk. . tweede helft, minuut 85. Albanese test Thoelen Waasland-Beveren wil absoluut nog eens winnen. Na goed werk van Frey zet Schrijvers de bal strak voor. Albanese twijfelt niet en zet Thoelen aan het werk.

82' tweede helft, minuut 82. De invallers bij Mechelen proberen een aanval op te zetten. Vranckx zoekt Kaya, maar die kan zijn pas niet belopen. . De invallers bij Mechelen proberen een aanval op te zetten. Vranckx zoekt Kaya, maar die kan zijn pas niet belopen.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij KV Mechelen, Issa Kabore erin, Sandy Walsh eruit wissel Sandy Walsh Issa Kabore

81' tweede helft, minuut 81. 10 minuten scheiden beide ploegen van een puntendeling. Trekt iemand nog het laken naar zich toe? . 10 minuten scheiden beide ploegen van een puntendeling. Trekt iemand nog het laken naar zich toe?

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KV Mechelen, Aster Vranckx erin, Rob Schoofs eruit wissel Rob Schoofs Aster Vranckx

78' Jackers laat de bal glippen. Jackers probeert een hoge bal uit de lucht te plukken, maar misrekent zich. Shved is niet alert genoeg om te reageren. De doelman van Waasland-Beveren komt hier goed weg. . tweede helft, minuut 78. Jackers laat de bal glippen Jackers probeert een hoge bal uit de lucht te plukken, maar misrekent zich. Shved is niet alert genoeg om te reageren. De doelman van Waasland-Beveren komt hier goed weg.

78' Gele kaart voor Danel Sinani van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 78 Danel Sinani Waasland-Beveren

75' tweede helft, minuut 75. Vrancken wil de 3 punten pakken op de Freethiel. Hij gooit Onur Kaya in de strijd. . Vrancken wil de 3 punten pakken op de Freethiel. Hij gooit Onur Kaya in de strijd.

75' tweede helft, minuut 75.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Kerim Mrabti eruit wissel Kerim Mrabti Onur Kaya

70' tweede helft, minuut 70. Opnieuw Faucher! Opnieuw zorgt hetzelfde duo voor een doelpunt bij de thuisploeg. Albanese brengt de bal strak voor, met een snoekduik kopt Faucher Waasland-Beveren op gelijke hoogte. . Opnieuw Faucher! Opnieuw zorgt hetzelfde duo voor een doelpunt bij de thuisploeg. Albanese brengt de bal strak voor, met een snoekduik kopt Faucher Waasland-Beveren op gelijke hoogte.

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Jordan Faucher van Waasland-Beveren. 2, 2. goal Waasland-Beveren KV Mechelen einde 2 2

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Waasland-Beveren, Danel Sinani erin, Georges Mandjeck eruit wissel Georges Mandjeck Danel Sinani

67' tweede helft, minuut 67. Ook Wouter Vrancken grijpt nu in. Defour en Druijf moeten Mechelen van de drie punten verzekeren. . Ook Wouter Vrancken grijpt nu in. Defour en Druijf moeten Mechelen van de drie punten verzekeren.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Mechelen, Ferdy Druijf erin, Igor De Camargo eruit wissel Igor De Camargo Ferdy Druijf

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Mechelen, Steven Defour erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Steven Defour

64' tweede helft, minuut 64. De aansluitingstreffer zorgt voor hernieuwd geloof bij de thuisploeg. Waasland-Beveren voert de druk op en krijgt enkele hoekschoppen op rij. . De aansluitingstreffer zorgt voor hernieuwd geloof bij de thuisploeg. Waasland-Beveren voert de druk op en krijgt enkele hoekschoppen op rij.

64' tweede helft, minuut 64.

63' Gele kaart voor Igor De Camargo van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 63 Igor De Camargo KV Mechelen

60' tweede helft, minuut 60. Invallers maken het verschil: 1-2. Albanese dribbelt zich een weg naar het strafschopgebied. Hij zet de bal voor over de grond, Faucher tikt de bal in de verste hoek. . Invallers maken het verschil: 1-2 Albanese dribbelt zich een weg naar het strafschopgebied. Hij zet de bal voor over de grond, Faucher tikt de bal in de verste hoek.

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Jordan Faucher van Waasland-Beveren. 1, 2. goal Waasland-Beveren KV Mechelen einde 1 2

58' tweede helft, minuut 58. Het tempo ligt een pak lager in de tweede helft. De thuisploeg krijgt de bal, maar doet daar weinig mee. . Het tempo ligt een pak lager in de tweede helft. De thuisploeg krijgt de bal, maar doet daar weinig mee.

52' tweede helft, minuut 52. De thuisploeg voetbalt slordig op eigen helft. Daar profiteert Shved van. De Camargo vraagt de bal, maar Shved heeft enkel oog voor doel. Weg kans. . De thuisploeg voetbalt slordig op eigen helft. Daar profiteert Shved van. De Camargo vraagt de bal, maar Shved heeft enkel oog voor doel. Weg kans.

51' tweede helft, minuut 51. De Mechelse aanvalsgolf is even gaan liggen. Waasland-Beveren houdt nu de bal in de ploeg. . De Mechelse aanvalsgolf is even gaan liggen. Waasland-Beveren houdt nu de bal in de ploeg.

49' Schoofs op de vuisten van Jackers. KV Mechelen komt het best uit de kleedkamer. Schoofs test met zijn linker de vuisten van doelman Jackers. . tweede helft, minuut 49. Schoofs op de vuisten van Jackers KV Mechelen komt het best uit de kleedkamer. Schoofs test met zijn linker de vuisten van doelman Jackers.

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jordan Faucher erin, Daan Heymans eruit wissel Daan Heymans Jordan Faucher

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Waasland-Beveren, Dries Wuytens erin, Miguel Vieira eruit wissel Miguel Vieira Dries Wuytens

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Nicky Hayen grijpt in en stuurt 3 verse krachten het veld op. Kunnen zij het verschil maken voor de thuisploeg? . Tweede helft Nicky Hayen grijpt in en stuurt 3 verse krachten het veld op. Kunnen zij het verschil maken voor de thuisploeg?

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Waasland-Beveren, Alessandro Albanese erin, Serge Leuko eruit wissel Serge Leuko Alessandro Albanese

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:31 rust, 19 uur 31. Rust: 0-2. Waasland-Beveren begon goed aan de wedstrijd, maar Walsh prikte de eerste goede kans van de bezoekers tegen de netten. Na de openingsgoal nam KV Mechelen de wedstrijd in handen. Shved verdubbelde de score met een knappe lob. . Rust: 0-2 Waasland-Beveren begon goed aan de wedstrijd, maar Walsh prikte de eerste goede kans van de bezoekers tegen de netten. Na de openingsgoal nam KV Mechelen de wedstrijd in handen. Shved verdubbelde de score met een knappe lob.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' Jackers goed plat. Bijker rukt op langs de linkerflank, zijn voorzet vindt De Camargo. Doelman Jackers reageert goed op het schot van de spits. . eerste helft, minuut 43. Jackers goed plat Bijker rukt op langs de linkerflank, zijn voorzet vindt De Camargo. Doelman Jackers reageert goed op het schot van de spits.

40' eerste helft, minuut 40. KV Mechelen is baas. Het trio op het middenveld zorgt voor rust en controle bij de bezoekers. . KV Mechelen is baas. Het trio op het middenveld zorgt voor rust en controle bij de bezoekers.

34' eerste helft, minuut 34. Shved wil een tweede. Shved is goed op dreef. De Oekraïner zet een combinatie op en haalt uit, maar zijn trap zweeft over het doel van Jackers. . Shved wil een tweede Shved is goed op dreef. De Oekraïner zet een combinatie op en haalt uit, maar zijn trap zweeft over het doel van Jackers.

33' eerste helft, minuut 33. KV Mechelen bepaalt het tempo in de wedstrijd. De bezoekers voetballen met erg veel vertrouwen. . KV Mechelen bepaalt het tempo in de wedstrijd. De bezoekers voetballen met erg veel vertrouwen.

30' eerste helft, minuut 30.

29' Gele kaart voor Georges Mandjeck van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 29 Georges Mandjeck Waasland-Beveren

26' eerste helft, minuut 26. Shved lepelt Mechelen naar dubbele voorsprong. Mrabti stuurt Shved de diepte in. De Oekraïner werkt de kans knap af en lobt de bal over doelman Jackers in de verste hoek. . Shved lepelt Mechelen naar dubbele voorsprong Mrabti stuurt Shved de diepte in. De Oekraïner werkt de kans knap af en lobt de bal over doelman Jackers in de verste hoek.

26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Marian Shved van KV Mechelen. 0, 2. goal Waasland-Beveren KV Mechelen einde 0 2

21' eerste helft, minuut 21. Waasland-Beveren bokst een goede aanval in elkaar. Frey zet voor, Efford gaat liggen in het strafschopgebied. Scheidsrechter Vergoote ziet geen graten in de ingreep van Peyre. . Waasland-Beveren bokst een goede aanval in elkaar. Frey zet voor, Efford gaat liggen in het strafschopgebied. Scheidsrechter Vergoote ziet geen graten in de ingreep van Peyre.

18' eerste helft, minuut 18. Shved dribbelt zich voorbij Leuko. Die brengt zijn tegenstander ten val op de rand van de 16. Hairemans neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar knalt hard naast. . Shved dribbelt zich voorbij Leuko. Die brengt zijn tegenstander ten val op de rand van de 16. Hairemans neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar knalt hard naast.

13' eerste helft, minuut 13. Waasland-Beveren neemt de laatste minuten het balbezit in handen, maar komt moeilijk weg van de eigen helft. . Waasland-Beveren neemt de laatste minuten het balbezit in handen, maar komt moeilijk weg van de eigen helft.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Walsch rondt Mechelse aanval af. Na een goed wedstrijdbegin van de thuisploeg is het Mechelen dat de score opent. Sandy Walsh tikt de openingstreffer door de benen van doelman Jackers. . Walsch rondt Mechelse aanval af Na een goed wedstrijdbegin van de thuisploeg is het Mechelen dat de score opent. Sandy Walsh tikt de openingstreffer door de benen van doelman Jackers.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Sandy Walsh van KV Mechelen. 0, 1. goal Waasland-Beveren KV Mechelen einde 0 1

7' eerste helft, minuut 7. Waasland-Beveren is scherp begonnen aan de wedstrijd. Opnieuw proberen Heymans en Frey Thoelen te verontrusten, maar dat lukt vooralsnog niet. . Waasland-Beveren is scherp begonnen aan de wedstrijd. Opnieuw proberen Heymans en Frey Thoelen te verontrusten, maar dat lukt vooralsnog niet.

6' Thoelen houdt Frey van de 1-0. Frey dribbelt zich een weg in de zestien van KV Mechelen en zoekt zijn linker. Zijn geplaatst schot vindt de vuisten van Thoelen. . eerste helft, minuut 6. Thoelen houdt Frey van de 1-0 Frey dribbelt zich een weg in de zestien van KV Mechelen en zoekt zijn linker. Zijn geplaatst schot vindt de vuisten van Thoelen.

5' eerste helft, minuut 5. Ook Mechelen schiet voor het eerst naar doel. Na een snelle omschakeling zoekt Schoofs man in vorm Hairemans. Zijn schot wijkt nog af en hobbelt naast. . Ook Mechelen schiet voor het eerst naar doel. Na een snelle omschakeling zoekt Schoofs man in vorm Hairemans. Zijn schot wijkt nog af en hobbelt naast.

3' eerste helft, minuut 3.

3' eerste helft, minuut 3. Heymans zorgt voor het eerste doelgevaar voor de thuisploeg. Hij pikt een slecht weggekopte bal op en twijfelt niet. Zijn uithaal gaat naast het doel van Thoelen. . Heymans zorgt voor het eerste doelgevaar voor de thuisploeg. Hij pikt een slecht weggekopte bal op en twijfelt niet. Zijn uithaal gaat naast het doel van Thoelen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Hairemans brengt de bal aan het rollen. Houdt Waasland-Beveren de punten thuis of zet KV Mechelen zijn goede reeks voort? . Aftrap! Hairemans brengt de bal aan het rollen. Houdt Waasland-Beveren de punten thuis of zet KV Mechelen zijn goede reeks voort?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:36 vooraf, 18 uur 36. Revanche voor KV Mechelen? In december nam Waasland-Beveren de scalp van de bezoekers. De ploeg van Nicky Hayen won toen (voor het laatst) met 2-3. Kan Mechelen vandaag revanche nemen? . Revanche voor KV Mechelen? In december nam Waasland-Beveren de scalp van de bezoekers. De ploeg van Nicky Hayen won toen (voor het laatst) met 2-3. Kan Mechelen vandaag revanche nemen?

18:30 vooraf, 18 uur 30. Yannick Thoelen speelt vandaag zijn 50e competitiewedstrijd. Houdt de jubilaris zijn netten schoon tegen Waasland-Beveren? . Yannick Thoelen speelt vandaag zijn 50e competitiewedstrijd. Houdt de jubilaris zijn netten schoon tegen Waasland-Beveren?

18:25 vooraf, 18 uur 25. Geen wissels bij de bezoekers. Vrancken sleutelt niet aan zijn ploeg en laat dezelfde 11 die Eupen versloegen het veld opdraven. . Geen wissels bij de bezoekers Vrancken sleutelt niet aan zijn ploeg en laat dezelfde 11 die Eupen versloegen het veld opdraven.

18:21 vooraf, 18 uur 21. Efford vervangt Albanese. Bij Waasland-Beveren slechts 1 wissel in de basiself in vergelijking met de wedstrijd tegen Anderlecht. In de aanval vervangt Joseph Efford Alessandro Albanese. . Efford vervangt Albanese Bij Waasland-Beveren slechts 1 wissel in de basiself in vergelijking met de wedstrijd tegen Anderlecht. In de aanval vervangt Joseph Efford Alessandro Albanese.

17:34 vooraf, 17 uur 34. KV Mechelen weer onder stoom? Na het pijnlijke verlies tegen Standard (0-4) kon KV Mechelen tegen Eupen weer aanknopen met de winst. Een efficiënt Mechelen ging met de 3 punten aan de haal in het AFAS Stadion, waardoor de ploeg zich wat meer in de middenmoot nestelde. . KV Mechelen weer onder stoom? Na het pijnlijke verlies tegen Standard (0-4) kon KV Mechelen tegen Eupen weer aanknopen met de winst. Een efficiënt Mechelen ging met de 3 punten aan de haal in het AFAS Stadion, waardoor de ploeg zich wat meer in de middenmoot nestelde.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Jupiler Pro League KV Mechelen zet offday recht met 5e zege in 6 wedstrijden

17:31 vooraf, 17 uur 31. Sterke Jackers zorgde voor puntendeling. Op speeldag 21 verliet Waasland-Beveren het veld van Anderlecht met een puntje op zak. Daar mochten de Waaslanders onder meer doelman Jackers voor bedanken. Hij hield zijn ploeg recht en zorgde voor een brilscore in het Lotto Park. . Sterke Jackers zorgde voor puntendeling Op speeldag 21 verliet Waasland-Beveren het veld van Anderlecht met een puntje op zak. Daar mochten de Waaslanders onder meer doelman Jackers voor bedanken. Hij hield zijn ploeg recht en zorgde voor een brilscore in het Lotto Park.

17:30 vooraf, 17 uur 30. Jupiler Pro League Paal en sterke Jackers spelen Anderlecht parten tegen Waasland-Beveren

17:30 - Vooraf Vooraf, 17 uur 30

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Jur Schryvers, Miguel Vieira, Felix Bastians, Aleksandar Vukotic, Serge Leuko, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Georges Mandjeck, Michael Frey, Joseph Efford Opstelling Waasland-Beveren Nordin Jackers, Jur Schryvers, Miguel Vieira, Felix Bastians, Aleksandar Vukotic, Serge Leuko, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Georges Mandjeck, Michael Frey, Joseph Efford

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Kerim Mrabti, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Yannick Thoelen, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Kerim Mrabti, Igor De Camargo