Oostende ziet 4e plaats door neus geboord, Standard scoort in slotseconde

KV Oostende - Standard in een notendop:

Sakala bezorgt Oostende droomstart

Standard zakte met 12 op 12 en dus in bloedvorm af naar de kust, maar ook Oostende blaakte van vertrouwen na 6 overwinningen in zijn laatste 9 wedstrijden. Na amper 8 minuten deed de kustploeg het net al trillen. Bataille ontbond zijn duivels met een indrukwekkende rush op rechts en bood Sakala zijn 10e van het seizoen aan: 1-0.

Sakala eert ploegmaat Guri, die vandaag geopereerd werd aan zijn voet

Bokadi verbrodt op de valreep het feestje van KVO

Mbaye Leye greep in bij Standard en bracht bij de start van de 2e helft Amallah en Klauss in de ploeg voor Tapsoba en Muleka. Het bleek een gouden zet, want de invallers waren meteen bepalend. Na een één-twee met Klauss kon Amallah uithalen. Hubert pareerde zijn schot, maar in de herneming trof Balikwisha vanuit een erg scherpe hoek wél raak: 1-1.

Maar niet alle invallers bij Standard waren even gelukkig in hun acties. Na wegglijden van Lestienne kon Hjulsager Sakala lanceren. Cimirot verkeek zich volledig op de hoge bal en gaf zo de perfecte assist voor de doorgebroken spits. Alleen voor Bodart tikte die beheerst zijn tweede van de avond in doel.

De Zambiaan bleef ook nadien een gesel voor de Standard-defensie. Een kwartier voor het einde ontbond hij nog eens zijn duivels met een indrukwekkende rush, maar afwerken lukte dit keer net niet.

Standard bleef zo in de wedstrijd en zette alles op alles in de slotfase. Oostende leek stand te houden, maar in de slotseconden van de extra tijd sloegen de bezoekers alsnog toe. Met een knappe deviatie aan de eerste paal werkte Bokadi een lage voorzet van Siquet in doel. 2-2 en zo blijft Standard op de valreep ongeslagen onder Mbaye Leye.