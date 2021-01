LIVE: Standard slaat meteen na de rust toe, Balikwisha maakt gelijk

Fase per fase

51' tweede helft, minuut 51. Oostende komt nog eens piepen. Hjulsager kan zich doorzetten, maar vindt dan geen afspeelpunt in de zestien. Dan maar zelf besluiten, maar zijn schot strandt in het zijnet. . Oostende komt nog eens piepen. Hjulsager kan zich doorzetten, maar vindt dan geen afspeelpunt in de zestien. Dan maar zelf besluiten, maar zijn schot strandt in het zijnet.

47' tweede helft, minuut 47. Balikwisha brengt Standard langzij! De vervangingen van Leye leveren meteen de gelijkmaker op! Na een knappe één-twee met Klauss kan Amallah uithalen. Hubert pareert zijn schot, maar in de herneming treft Balikwisha vanuit een erg scherpe hoek wél raak. . Balikwisha brengt Standard langzij! De vervangingen van Leye leveren meteen de gelijkmaker op! Na een knappe één-twee met Klauss kan Amallah uithalen. Hubert pareert zijn schot, maar in de herneming treft Balikwisha vanuit een erg scherpe hoek wél raak.



47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Michel Ange Balikwisha van Standard. 1, 1. goal KV Oostende Standard 56' 1 1

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Leye grijpt in bij de start van de tweede helft. Klauss en Amallah komen bij Standard in de ploeg voor Tapsoba en Muleka. Geen wissels bij Oostende. . 2e helft Leye grijpt in bij de start van de tweede helft. Klauss en Amallah komen bij Standard in de ploeg voor Tapsoba en Muleka. Geen wissels bij Oostende.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Standard, Selim Amallah erin, Abdoul Tapsoba eruit wissel Abdoul Tapsoba Selim Amallah

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Standard, João Klauss erin, Jackson Muleka eruit wissel Jackson Muleka João Klauss

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Oostende trekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. Na amper 8 minuten trof Sakala al raak na een heerlijke rush van Bataille. Standard had nadien het meeste balbezit, maar kwam nauwelijks aan kansen. . Rust Oostende trekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. Na amper 8 minuten trof Sakala al raak na een heerlijke rush van Bataille. Standard had nadien het meeste balbezit, maar kwam nauwelijks aan kansen.

45+1' eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra. Kan Standard nog voor de rust iets doen of moet het in de tweede helft gebeuren voor de Luikenaars? . 1 minuut extra Kan Standard nog voor de rust iets doen of moet het in de tweede helft gebeuren voor de Luikenaars?

45' eerste helft, minuut 45. Hjulsager probeert iets gelijkaardigs als Gueye zojuist, maar nu moet Bodart niet tussenbeide komen. Het schot gaat over doel. . Hjulsager probeert iets gelijkaardigs als Gueye zojuist, maar nu moet Bodart niet tussenbeide komen. Het schot gaat over doel.

43' eerste helft, minuut 43.

43' eerste helft, minuut 43. Bodart houdt Gueye van de 2-0. Oostende is kort voor de rust nog eens gevaarlijk. Gueye rukt op en mikt van net buiten de zestien naar de verste hoek, maar Bodart gaat goed plat en werkt de bal in hoekschop. Hier komt Standard toch goed weg. . Bodart houdt Gueye van de 2-0 Oostende is kort voor de rust nog eens gevaarlijk. Gueye rukt op en mikt van net buiten de zestien naar de verste hoek, maar Bodart gaat goed plat en werkt de bal in hoekschop. Hier komt Standard toch goed weg.

41' eerste helft, minuut 41. Op basis van de aanvalsdrift en de doelpogingen verdient Standard stilaan een doelpunt. Johan De Caluwé op Radio 1. Op basis van de aanvalsdrift en de doelpogingen verdient Standard stilaan een doelpunt. Johan De Caluwé op Radio 1

40' eerste helft, minuut 40. Bastien krijgt plots tijd en ruimte om centraal uit te halen. Maar hij slaagt er niet in om zijn afstandsschot te kaderen. Hubert ziet de verre knal over zijn doel zoeven. . Bastien krijgt plots tijd en ruimte om centraal uit te halen. Maar hij slaagt er niet in om zijn afstandsschot te kaderen. Hubert ziet de verre knal over zijn doel zoeven.

39' eerste helft, minuut 39. Muleka komt te laat. Eindelijk eens een kans voor Standard. Cimirot brengt de bal scherp voor doel, maar Muleka is te laat en Hubert kan de voorzet laten passeren. . Muleka komt te laat Eindelijk eens een kans voor Standard. Cimirot brengt de bal scherp voor doel, maar Muleka is te laat en Hubert kan de voorzet laten passeren.

38' eerste helft, minuut 38.

36' eerste helft, minuut 36. Standard stapelt corners op. Laifis waagt zijn kans met een verre knal. Zijn schot wijkt af op Hendry en levert zo nog maar eens een hoekschop voor Standard op. Ook nu zorgt die niet voor doelgevaar. . Standard stapelt corners op Laifis waagt zijn kans met een verre knal. Zijn schot wijkt af op Hendry en levert zo nog maar eens een hoekschop voor Standard op. Ook nu zorgt die niet voor doelgevaar.

32' eerste helft, minuut 32. Muleka kan niet afronden. Knappe combinatie bij Standard. Carcela lanceert Muleka, maar zijn schot wordt aan de eerste paal nog in hoekschop gekeerd. Ook nu kan Standard niks uit die stilstaande fase putten. . Muleka kan niet afronden Knappe combinatie bij Standard. Carcela lanceert Muleka, maar zijn schot wordt aan de eerste paal nog in hoekschop gekeerd. Ook nu kan Standard niks uit die stilstaande fase putten.

30' eerste helft, minuut 30. Dussenne gaat op de voet van Sakala staan en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Een opdracht voor Skulason, maar die mikt de bal te laag. . Dussenne gaat op de voet van Sakala staan en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Een opdracht voor Skulason, maar die mikt de bal te laag.

27' eerste helft, minuut 27. Standard heeft bijna 70 procent balbezit, maar kan dat voorlopig niet omzetten in doelgevaar. Oostende houdt het achteraan goed gesloten. . Standard heeft bijna 70 procent balbezit, maar kan dat voorlopig niet omzetten in doelgevaar. Oostende houdt het achteraan goed gesloten.

25' eerste helft, minuut 25. Ik heb de indruk dat ze dit spel bij Oostende wel leuk vinden. Ze laten Standard komen en proberen iets in de omschakeling. Johan De Caluwé op Radio 1. Ik heb de indruk dat ze dit spel bij Oostende wel leuk vinden. Ze laten Standard komen en proberen iets in de omschakeling. Johan De Caluwé op Radio 1

23' eerste helft, minuut 23. Sakala besluit over doel. Oostende kan toch nog eens voor dreiging zorgen. Sakala haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit, maar kan zijn schot niet laag houden. . Sakala besluit over doel Oostende kan toch nog eens voor dreiging zorgen. Sakala haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit, maar kan zijn schot niet laag houden.

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22. Geen penalty. Tapsoba loopt in de zestien tegen Hendry aan en claimt dan wat makkelijk een penalty. Té makkelijk, oordeelt scheidsrechter De Cremer. . Geen penalty Tapsoba loopt in de zestien tegen Hendry aan en claimt dan wat makkelijk een penalty. Té makkelijk, oordeelt scheidsrechter De Cremer.

20' eerste helft, minuut 20. Standard dringt nu toch steeds meer aan. De bezoekers willen duidelijk zo snel mogelijk langszij komen. Maar tot een concrete doelkans zijn ze nog niet gekomen. . Standard dringt nu toch steeds meer aan. De bezoekers willen duidelijk zo snel mogelijk langszij komen. Maar tot een concrete doelkans zijn ze nog niet gekomen.

15' eerste helft, minuut 15. Oostende kruipt nu toch een beetje achteruit. Johan De Caluwé op Radio 1. Oostende kruipt nu toch een beetje achteruit. Johan De Caluwé op Radio 1

12' eerste helft, minuut 12. Standard moet voor het eerst onder Leye achtervolgen. Siquet slingert de bal alweer goed voor doel en dwingt zo een hoekschop af. Die levert geen doelgevaar op. . Standard moet voor het eerst onder Leye achtervolgen. Siquet slingert de bal alweer goed voor doel en dwingt zo een hoekschop af. Die levert geen doelgevaar op.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Sakala slaat meteen toe! Droomstart voor KV Oostende, met dank aan Sakala. Bataille zet zich goed door op rechts, legt de bal dan prima terug naar Sakala en die tikt in één tijd zijn 10e van het seizoen in doel. Knap afgewerkt, maar de rush van Bataille mocht ook gezien worden. . Sakala slaat meteen toe! Droomstart voor KV Oostende, met dank aan Sakala. Bataille zet zich goed door op rechts, legt de bal dan prima terug naar Sakala en die tikt in één tijd zijn 10e van het seizoen in doel. Knap afgewerkt, maar de rush van Bataille mocht ook gezien worden.



8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Standard 56' 1 0

7' eerste helft, minuut 7. Carcela mikt naast. Standard prikt af en toe gevaarlijk tegen. Carcela baant zich knap een weg door het centrum en haalt dan uit. Maar hij is te veel uit evenwicht om zijn schot ook te kadreren. . Carcela mikt naast Standard prikt af en toe gevaarlijk tegen. Carcela baant zich knap een weg door het centrum en haalt dan uit. Maar hij is te veel uit evenwicht om zijn schot ook te kadreren.

6' eerste helft, minuut 6. Opnieuw een hoekschop voor de thuisploeg, die de druk toch hoog probeert te houden. Skulason probeert het dit keer met een kort genomen hoekschop, maar die draait op niks uit. Het is nog wat zoeken voor de kustploeg. . Opnieuw een hoekschop voor de thuisploeg, die de druk toch hoog probeert te houden. Skulason probeert het dit keer met een kort genomen hoekschop, maar die draait op niks uit. Het is nog wat zoeken voor de kustploeg.

4' eerste helft, minuut 4. Sakala versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd. Een klusje voor Skulason, maar Laifis kopt de indraaiende bal autoritair weg. . Sakala versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd. Een klusje voor Skulason, maar Laifis kopt de indraaiende bal autoritair weg.

2' eerste helft, minuut 2. Standard laat er geen gras over groeien. Siquet brengt de bal vanaf de rechterflank in één tijd laag voor doel, maar zijn voorzet is net iets te scherp voor de Luikse frontlinie. . Standard laat er geen gras over groeien. Siquet brengt de bal vanaf de rechterflank in één tijd laag voor doel, maar zijn voorzet is net iets te scherp voor de Luikse frontlinie.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in de Diaz Arena! Zowel Oostende als Standard verkeert in bloedvorm, maar wie trekt vanavond aan het langste eind? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in de Diaz Arena! Zowel Oostende als Standard verkeert in bloedvorm, maar wie trekt vanavond aan het langste eind?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. KVO wacht al meer dan 4 jaar op zege tegen Standard. Oostende beleefde de afgelopen jaren weinig plezier aan de duels met Standard. Het kon al 8 wedstrijden op rij niet meer winnen tegen de Luikenaars. Bij de laatste 6 confrontaties in de competitie beet de kustploeg evenveel keer in het zand. Voor de laatste overwinning van KVO tegen Standard moeten we al terug naar 30 oktober 2016. . KVO wacht al meer dan 4 jaar op zege tegen Standard Oostende beleefde de afgelopen jaren weinig plezier aan de duels met Standard. Het kon al 8 wedstrijden op rij niet meer winnen tegen de Luikenaars. Bij de laatste 6 confrontaties in de competitie beet de kustploeg evenveel keer in het zand. Voor de laatste overwinning van KVO tegen Standard moeten we al terug naar 30 oktober 2016.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Sterke thuisreputatie bij KVO. Oostende is al 2 maanden ongeslagen op eigen veld. De laatste 5 thuiswedstrijden leverden 3 overwinningen en 2 gelijke spelen op. De kustploeg verloor dit seizoen thuis nog maar 2 keer, tegen Beerschot en Club Brugge. . Sterke thuisreputatie bij KVO Oostende is al 2 maanden ongeslagen op eigen veld. De laatste 5 thuiswedstrijden leverden 3 overwinningen en 2 gelijke spelen op. De kustploeg verloor dit seizoen thuis nog maar 2 keer, tegen Beerschot en Club Brugge.

20:31 vooraf, 20 uur 31. 19 op 27 voor KVO. Ook Oostende is aan een indrukwekkende reeks bezig. Na een magere 1 op 15 in november keerde het tij in december. Van de laatste 9 wedstrijden won KVO er 6, enkel op bezoek bij Anderlecht en Club Brugge bleef het met lege handen achter en thuis tegen Eupen moest het vrede nemen met een punt. . 19 op 27 voor KVO Ook Oostende is aan een indrukwekkende reeks bezig. Na een magere 1 op 15 in november keerde het tij in december. Van de laatste 9 wedstrijden won KVO er 6, enkel op bezoek bij Anderlecht en Club Brugge bleef het met lege handen achter en thuis tegen Eupen moest het vrede nemen met een punt.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Standard liet nog niks liggen in 2021. Mbaye Leye heeft zijn start niet gemist als opvolger van Philippe Montanier. Hij loodste Standard naar thuiszeges tegen Waasland-Beveren en Charleroi en zag zijn team tussendoor ook de volle buit pakken bij Cercle Brugge en KV Mechelen. Standard liet zo nog geen enkel punt liggen in 2021. Gaat het vanavond door op dat elan? . Standard liet nog niks liggen in 2021 Mbaye Leye heeft zijn start niet gemist als opvolger van Philippe Montanier. Hij loodste Standard naar thuiszeges tegen Waasland-Beveren en Charleroi en zag zijn team tussendoor ook de volle buit pakken bij Cercle Brugge en KV Mechelen. Standard liet zo nog geen enkel punt liggen in 2021. Gaat het vanavond door op dat elan?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Hubert weer in doel bij KVO. Bij Oostende neemt Hubert het in doel opnieuw over van Castro. Het is de enige wijziging in de startelf van de kustploeg. Coach Blessin rekent op dezelfde mannen die zaterdag ook begonnen tegen Antwerp. . Hubert weer in doel bij KVO Bij Oostende neemt Hubert het in doel opnieuw over van Castro. Het is de enige wijziging in de startelf van de kustploeg. Coach Blessin rekent op dezelfde mannen die zaterdag ook begonnen tegen Antwerp.

20:17 vooraf, 20 uur 17. 5 wissels bij Standard. Ondanks de thuiszege tegen Charleroi haalt Mbaye Leye toch de bezem door zijn basisploeg. Lestienne, Klauss, Raskin, Amallah en Gavory verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Cimirot, Muleka, Carcela, Tapsoba en Laifis. . 5 wissels bij Standard Ondanks de thuiszege tegen Charleroi haalt Mbaye Leye toch de bezem door zijn basisploeg. Lestienne, Klauss, Raskin, Amallah en Gavory verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Cimirot, Muleka, Carcela, Tapsoba en Laifis.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Standard won heenmatch, maar verloor toen Vanheusden. Op 1 november was KVO op bezoek in Luik. De thuisploeg won die match met 1-0, een goal van Dussenne. Maar erger: het was de laatste match van sterkhouder Zinho Vanheusden. De aanvoerder van Luik viel uit met een zwaar kruisbandletsel. . Standard won heenmatch, maar verloor toen Vanheusden Op 1 november was KVO op bezoek in Luik. De thuisploeg won die match met 1-0, een goal van Dussenne.





Maar erger: het was de laatste match van sterkhouder Zinho Vanheusden. De aanvoerder van Luik viel uit met een zwaar kruisbandletsel.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Interessante match tussen 2 teams met vertrouwen. Oostende en Standard sluiten de 22e speeldag af. Kan de kustploeg Standard onder nieuwe coach Leye (12 op 12) een halt toeroepen? KVO telt 13 op 18 na onder meer zeges tegen OHL, Charleroi, Kortrijk en Antwerp. Bij winst wipt Oostende over nummer 4 Standard. . Interessante match tussen 2 teams met vertrouwen Oostende en Standard sluiten de 22e speeldag af. Kan de kustploeg Standard onder nieuwe coach Leye (12 op 12) een halt toeroepen? KVO telt 13 op 18 na onder meer zeges tegen OHL, Charleroi, Kortrijk en Antwerp.



Bij winst wipt Oostende over nummer 4 Standard.

19:57 - Vooraf Vooraf, 19 uur 57

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Nick Batzner, Ari Skúlason, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Guillaume Hubert, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Nick Batzner, Ari Skúlason, Makhtar Gueye, Fashion Sakala

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Samuel Bastien, Joachim Carcela-Gonzalez, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, Jackson Muleka, Abdoul Tapsoba Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Samuel Bastien, Joachim Carcela-Gonzalez, Gojko Cimirot, Michel Ange Balikwisha, Jackson Muleka, Abdoul Tapsoba