LIVE: Tweeklapper van Onuachu zet Genk op weg naar winst tegen Zulte Waregem

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Panagiotis Armenakas eruit wissel Panagiotis Armenakas Jean-Luc Dompé

63' tweede helft, minuut 63. Dubbele wissel bij Zulte Waregem. Anderlecht-huurling Colassin en Dompé staan klaar om in te vallen. De wedstrijd van Kainourgios en Armenakas zit erop. . Dubbele wissel bij Zulte Waregem Anderlecht-huurling Colassin en Dompé staan klaar om in te vallen. De wedstrijd van Kainourgios en Armenakas zit erop.

59' tweede helft, minuut 59. Matige bezoekers. Armenakas brengt de bal nog eens voor doel, maar Vukovic kan makkelijk plukken. Genk lijkt hier zonder al te veel problemen met de 3 punten aan de haal te gaan. . Matige bezoekers Armenakas brengt de bal nog eens voor doel, maar Vukovic kan makkelijk plukken. Genk lijkt hier zonder al te veel problemen met de 3 punten aan de haal te gaan.

57' tweede helft, minuut 57. Na een goed aangesneden vrije trap van Govea kan niemand van de bezoekers zijn hoofd tegen de bal zetten. Het blijft wachten op de eerste echte kans van Zulte Waregem. . Na een goed aangesneden vrije trap van Govea kan niemand van de bezoekers zijn hoofd tegen de bal zetten. Het blijft wachten op de eerste echte kans van Zulte Waregem.

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354503895670792198

53' tweede helft, minuut 53. 2-0 Onuachu! Heynen schildert de hoekschop perfect op het hoofd van Onuachu, die Bostyn geen kans laat. Doelpunt 22 voor de Nigeriaan! Wat een seizoen voor de Gouden Stier. . 2-0 Onuachu! Heynen schildert de hoekschop perfect op het hoofd van Onuachu, die Bostyn geen kans laat. Doelpunt 22 voor de Nigeriaan! Wat een seizoen voor de Gouden Stier.

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Paul Onuachu van KRC Genk. 2, 0. goal KRC Genk Zulte Waregem 67' 2 0

51' tweede helft, minuut 51. Deschacht laat zich de kaas van het brood eten door Thorstvedt, waarna Ito met de bal aan de haal gaat. Uiteindelijk krijgen we een hoekschop voor de thuisploeg. . Deschacht laat zich de kaas van het brood eten door Thorstvedt, waarna Ito met de bal aan de haal gaat. Uiteindelijk krijgen we een hoekschop voor de thuisploeg.

49' tweede helft, minuut 49. Na een fout van Armenakas krijgt Genk een vrije trap aan de rand van de zestien. Heynen mikt de bal recht in de muur. Hier zat meer in voor de thuisploeg. . Na een fout van Armenakas krijgt Genk een vrije trap aan de rand van de zestien. Heynen mikt de bal recht in de muur. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

47' tweede helft, minuut 47. Zulte Waregem komt gretiger uit de kleedkamer en dat vertaalt zich in een eerste kopkans voor Kainourgios. De Griek mikt de bal recht op Vukovic. . Zulte Waregem komt gretiger uit de kleedkamer en dat vertaalt zich in een eerste kopkans voor Kainourgios. De Griek mikt de bal recht op Vukovic.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Racing Genk trapt de 2e helft opnieuw op gang. Kunnen de bezoekers nog reageren of boeken de Limburgers hun eerste thuisoverwinning sinds 19 december? . TWEEDE HELFT Racing Genk trapt de 2e helft opnieuw op gang. Kunnen de bezoekers nog reageren of boeken de Limburgers hun eerste thuisoverwinning sinds 19 december?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:39 rust, 19 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354499232326184960

19:32 rust, 19 uur 32. RUST. Racing Genk maakte geen onuitwisbare indruk, maar trekt toch met een voorsprong de kleedkamer in. Op slag van rust maakte Onuachu er na een knappe combinatie tussen Muñoz en Ito 1-0 van. . RUST Racing Genk maakte geen onuitwisbare indruk, maar trekt toch met een voorsprong de kleedkamer in. Op slag van rust maakte Onuachu er na een knappe combinatie tussen Muñoz en Ito 1-0 van.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0. goal KRC Genk Zulte Waregem 67' 1 0

45+1' eerste helft, minuut 46. Onuachu op slag van rust! De thuisploeg heeft zijn voorsprong dan toch te pakken en het is opnieuw Paul Onuachu! Na een knappe één-twee tussen Muñoz en Ito schotelt de Colombiaan de Gouden Stier een niet te missen kans voor. 1-0 voor de Limburgers. . Onuachu op slag van rust! De thuisploeg heeft zijn voorsprong dan toch te pakken en het is opnieuw Paul Onuachu! Na een knappe één-twee tussen Muñoz en Ito schotelt de Colombiaan de Gouden Stier een niet te missen kans voor. 1-0 voor de Limburgers.

44' eerste helft, minuut 44. We lijken met een brilscore de kleedkamer in te trekken. Beide ploegen hebben het moeilijk om vlotte combinaties op de mat te leggen. Bij Racing Genk komt de laatste pass er voorlopig nog niet echt uit. . We lijken met een brilscore de kleedkamer in te trekken. Beide ploegen hebben het moeilijk om vlotte combinaties op de mat te leggen. Bij Racing Genk komt de laatste pass er voorlopig nog niet echt uit.

43' eerste helft, minuut 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354496273475399682

40' eerste helft, minuut 40. Govea met eerste poging. 5 minuten voor de rust krijgen we het eerste schot op doel van Zulte Waregem. Govea probeert het met een poging van buiten de zestien, maar Vukovic kan al bij al makkelijk redding brengen. . Govea met eerste poging 5 minuten voor de rust krijgen we het eerste schot op doel van Zulte Waregem. Govea probeert het met een poging van buiten de zestien, maar Vukovic kan al bij al makkelijk redding brengen.

38' eerste helft, minuut 38. Zulte Waregem staat goed te verdedigen, waardoor Genk maar moeilijk tot uitgespeelde kansen komt. Toch blijft het opletten voor de bezoekers, want we weten al dat de thuisploeg niet veel nodig heeft om te scoren. . Zulte Waregem staat goed te verdedigen, waardoor Genk maar moeilijk tot uitgespeelde kansen komt. Toch blijft het opletten voor de bezoekers, want we weten al dat de thuisploeg niet veel nodig heeft om te scoren.

35' eerste helft, minuut 35. Zulte Waregem voetbalt zich knap onder de druk van Genk uit en maakt dan de oversteek richting Vukovic. Een echte kans krijgen we echter niet te zien. . Zulte Waregem voetbalt zich knap onder de druk van Genk uit en maakt dan de oversteek richting Vukovic. Een echte kans krijgen we echter niet te zien.

33' eerste helft, minuut 33. Onuachu bijna met de 1-0. Eindelijk nog eens een vlotte combinatie van Genk. Uronen brengt de bal voor doel, maar zet uiteindelijk zelf Bostyn aan het werk. In de daaropvolgende hoekschop kopt Onuachu opnieuw net naast. Hier was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer! . Onuachu bijna met de 1-0 Eindelijk nog eens een vlotte combinatie van Genk. Uronen brengt de bal voor doel, maar zet uiteindelijk zelf Bostyn aan het werk. In de daaropvolgende hoekschop kopt Onuachu opnieuw net naast. Hier was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer!

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Daar is Onuachu nog een keer. De Nigeriaan komt voorlopig niet echt in het spel voor en krijgt de bal nu ook niet onder controle in de zestien. We krijgen wel een nieuwe corner voor de thuisploeg. . Daar is Onuachu nog een keer. De Nigeriaan komt voorlopig niet echt in het spel voor en krijgt de bal nu ook niet onder controle in de zestien. We krijgen wel een nieuwe corner voor de thuisploeg.

29' eerste helft, minuut 29. Uronen naast. Uronen lijkt ons wel gehoord te hebben en probeert het dan maar eens van ver met zijn linker. Het schot van de Fin kan Bostyn uiteindelijk niet verontrusten. . Uronen naast Uronen lijkt ons wel gehoord te hebben en probeert het dan maar eens van ver met zijn linker. Het schot van de Fin kan Bostyn uiteindelijk niet verontrusten.

28' eerste helft, minuut 28. We zijn nu toch al bijna een halfuur ver in deze wedstrijd en veel grote kansen hebben we nog niet gezien. Op een lage schuiver van Toma na is het ook nog niet echt heet geweest voor het doel van Bostyn. . We zijn nu toch al bijna een halfuur ver in deze wedstrijd en veel grote kansen hebben we nog niet gezien. Op een lage schuiver van Toma na is het ook nog niet echt heet geweest voor het doel van Bostyn.

25' Geen strafschop voor Zulte Waregem. De VAR roept Boucaut naar het scherm. Uiteindelijk blijft de scheidsrechter bij zijn keuze en krijgen we geen strafschop voor de bezoekers. . eerste helft, minuut 25. Geen strafschop voor Zulte Waregem De VAR roept Boucaut naar het scherm. Uiteindelijk blijft de scheidsrechter bij zijn keuze en krijgen we geen strafschop voor de bezoekers.

23' eerste helft, minuut 23. Amenakas gaat neer in de zestien, maar Boucaut geeft geen kik. Grijpt de VAR hier nog in? . Amenakas gaat neer in de zestien, maar Boucaut geeft geen kik. Grijpt de VAR hier nog in?

21' eerste helft, minuut 21. Zulte Waregem is niet alleen gekomen om te verdedigen. Bij momenten zetten de bezoekers ook hoog druk op de Genkse defensie, waardoor de opbouw niet altijd even vlot verloopt. . Zulte Waregem is niet alleen gekomen om te verdedigen. Bij momenten zetten de bezoekers ook hoog druk op de Genkse defensie, waardoor de opbouw niet altijd even vlot verloopt.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Na een snelle tegenaanval van Genk probeert Preciado het in één tijd. De Ecuadoriaan raakt de bal niet goed, waardoor we een doeltrap krijgen voor Bostyn. . Na een snelle tegenaanval van Genk probeert Preciado het in één tijd. De Ecuadoriaan raakt de bal niet goed, waardoor we een doeltrap krijgen voor Bostyn.

15' eerste helft, minuut 15. Onuachu knikt naast. Met een goed aangesneden hoekschop vindt Heynen het hoofd van Onuachu. De Nigeriaanse spits geeft de bal voldoende kracht mee, maar mikt het leer uiteindelijk in het zijnet. . Onuachu knikt naast Met een goed aangesneden hoekschop vindt Heynen het hoofd van Onuachu. De Nigeriaanse spits geeft de bal voldoende kracht mee, maar mikt het leer uiteindelijk in het zijnet.

14' eerste helft, minuut 14. Preciado probeert de bal opnieuw in de zestien te brengen, maar geraakt niet voorbij De Bock. We krijgen een hoekschop voor de thuisploeg. . Preciado probeert de bal opnieuw in de zestien te brengen, maar geraakt niet voorbij De Bock. We krijgen een hoekschop voor de thuisploeg.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Lage schuiver van Toma. Na een slimme loopactie van Thorstvedt vindt de Noor Toma in de zestien. De middenvelder houdt zijn schot goed laag, maar Bostyn is bij de pinken en houdt de 0 op het bord. . Lage schuiver van Toma Na een slimme loopactie van Thorstvedt vindt de Noor Toma in de zestien. De middenvelder houdt zijn schot goed laag, maar Bostyn is bij de pinken en houdt de 0 op het bord.

9' eerste helft, minuut 9. Voor de bezoekers zal het vooral zaak zijn om toe te slaan via de omschakeling. Genk monopoliseert de bal, maar kan voorlopig nog geen echte doelkansen bij elkaar voetballen. . Voor de bezoekers zal het vooral zaak zijn om toe te slaan via de omschakeling. Genk monopoliseert de bal, maar kan voorlopig nog geen echte doelkansen bij elkaar voetballen.

6' eerste helft, minuut 6. Het eerste schot in deze wedstrijd is voor de thuisploeg. Ito probeert Bostyn aan het werk te zetten, maar mikt uiteindelijk naast. . Het eerste schot in deze wedstrijd is voor de thuisploeg. Ito probeert Bostyn aan het werk te zetten, maar mikt uiteindelijk naast.

4' eerste helft, minuut 4. Kainourgios kan gaan lopen na een knap balletje van Govea. De Griekse spits kan echter geen ploegmaat vinden en levert de bal simpel in. . Kainourgios kan gaan lopen na een knap balletje van Govea. De Griekse spits kan echter geen ploegmaat vinden en levert de bal simpel in.

3' eerste helft, minuut 3. De thuisploeg eist de bal meteen op en probeert een eerste aanval in elkaar te boksen. Na een vlotte combinatie over de rechterflank kan Seck de voorzet van Muñoz uiteindelijk wegwerken. . De thuisploeg eist de bal meteen op en probeert een eerste aanval in elkaar te boksen. Na een vlotte combinatie over de rechterflank kan Seck de voorzet van Muñoz uiteindelijk wegwerken.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. De bal rolt in de Luminus Arena. Wie maakt er een einde aan zijn negatieve reeks, Genk of Zulte Waregem? . AFTRAP De bal rolt in de Luminus Arena. Wie maakt er een einde aan zijn negatieve reeks, Genk of Zulte Waregem?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:18 vooraf, 18 uur 18. Kan Genk nog eens winnen? Na een schamele 1 op 12 is Racing Genk dringend op zoek naar een broodnodige overwinning. De laatste keer dat de Limburgers thuis konden winnen dateert van 19 december. Toen legden de manschappen van John van den Brom Kortrijk over de knie met 2-0. . Kan Genk nog eens winnen? Na een schamele 1 op 12 is Racing Genk dringend op zoek naar een broodnodige overwinning. De laatste keer dat de Limburgers thuis konden winnen dateert van 19 december. Toen legden de manschappen van John van den Brom Kortrijk over de knie met 2-0.

18:17 vooraf, 18 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354476400527482883

18:13 vooraf, 18 uur 13. 2 wijzigingen bij Zulte Waregem. Na een 0 op 6 tegen Beerschot en OHL kiest ook Francky Dury voor 2 nieuwe namen in zijn basiself. Seck en Amenakas nemen de plaats in van De Smet en Sissako. Zoals eerder al aangegeven zal de trainer van de bezoekers wel niet aanwezig zijn vanavond. Timmy Simons en Davy De fauw nemen zijn taken over. . 2 wijzigingen bij Zulte Waregem Na een 0 op 6 tegen Beerschot en OHL kiest ook Francky Dury voor 2 nieuwe namen in zijn basiself. Seck en Amenakas nemen de plaats in van De Smet en Sissako. Zoals eerder al aangegeven zal de trainer van de bezoekers wel niet aanwezig zijn vanavond. Timmy Simons en Davy De fauw nemen zijn taken over.

18:10 vooraf, 18 uur 10. Bongonda op de bank bij de thuisploeg. In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Naast McKenzie en Arteaga neemt ook (de vermoeide) Bongonda plaats op de bank. Uronen, Lucumi en Thorstvedt zijn hun vervangers vanavond. . Bongonda op de bank bij de thuisploeg In vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Naast McKenzie en Arteaga neemt ook (de vermoeide) Bongonda plaats op de bank. Uronen, Lucumi en Thorstvedt zijn hun vervangers vanavond.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Jupiler Pro League Francky Dury gaat uit voorzorg in quarantaine en mist duel tegen Genk

18:05 Zulte Waregem begint met de volgende elf. vooraf, 18 uur 05. Zulte Waregem begint met de volgende elf. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354473349527777281

18:05 De opstelling van de thuisploeg. vooraf, 18 uur 05. De opstelling van de thuisploeg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354473794363154433

18:05 - Vooraf Vooraf, 18 uur 05

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Junya Ito, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Junya Ito, Paul Onuachu

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Gianni Bruno, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Panagiotis Armenakas, Nikolaos Kainourgios Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Gianni Bruno, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Panagiotis Armenakas, Nikolaos Kainourgios