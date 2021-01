Genk wint voor het eerst in 5 matchen, Onuachu scoort weer 2 keer

John van den Brom (trainer Racing Genk): "Ik ben zeer blij met deze overwinning. Op het einde werd het natuurlijk wel nog onnodig spannend, maar buiten die laatste 10 minuten heb ik een leuk elftal gezien. We boeken hier dus wel een verdiende overwinning volgens mij. Het hele team heeft gevochten vandaag en dat is ook zeer belangrijk."

Davy De fauw (hulptrainer Zulte Waregem): "Ik vond dat we het vooral het eerste kwartier moeilijk hadden. We waren ook zeer onrustig en konden de bal niet goed bijhouden. De tegendoelpunten die we slikken, vallen ook op zeer slechte momenten. Maar de jongens zijn blijven vechten tot het einde en dan is het gewoon jammer dat we die derde goal niet meer kunnen maken. "