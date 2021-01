LIVE: Gent moet achtervolgen na wondermooie goal van Colidio

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Igor Plastoen eruit wissel Igor Plastoen Dogbole Niangbo

59' tweede helft, minuut 59. Bolat voorkomt de 0-2! Gent ontsnapt aan de 0-2! Na een slechte vrije trap komt de bal toch nog voor de voeten van Suzuki en die haalt in één tijd uit. Bolat voorkomt een nieuwe opdoffer voor de thuisploeg. . Bolat voorkomt de 0-2! Gent ontsnapt aan de 0-2! Na een slechte vrije trap komt de bal toch nog voor de voeten van Suzuki en die haalt in één tijd uit. Bolat voorkomt een nieuwe opdoffer voor de thuisploeg.

54' tweede helft, minuut 54. We hebben nog geen kansen gezien. Wel wat verloren ballen en misverstanden aan de kant van Gent. Bij STVV vinden ze het prima zo. Bert Sterckx op Radio 1. We hebben nog geen kansen gezien. Wel wat verloren ballen en misverstanden aan de kant van Gent. Bij STVV vinden ze het prima zo. Bert Sterckx op Radio 1

50' tweede helft, minuut 50. Een blitzstart van Gent? Nee, we krijgen het niet te zien. STVV voetbalt ook bij de start van de tweede helft aardig mee. Gent zal toch een versnelling hoger moeten schakelen als het een nieuwe thuisnederlaag wil afwenden. . Een blitzstart van Gent? Nee, we krijgen het niet te zien. STVV voetbalt ook bij de start van de tweede helft aardig mee. Gent zal toch een versnelling hoger moeten schakelen als het een nieuwe thuisnederlaag wil afwenden.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Hein Vanhaezebrouck grijpt in bij de start van de tweede helft. Depoitre neemt de plaats in van Mohammadi. STVV begint met dezelfde elf. . 2e helft Hein Vanhaezebrouck grijpt in bij de start van de tweede helft. Depoitre neemt de plaats in van Mohammadi. STVV begint met dezelfde elf.

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Milad Mohammadi eruit wissel Milad Mohammadi Laurent Depoitre

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Kopzorgen bij Gent, want aan de rust staat het 0-1 in het krijt tegen STVV. De bezoekers hadden welgeteld 1 kans, maar Colidio verzilverde die wel met een wondermooie goal. Jaremtsjoek liet kort voor de rust dé kans op de 1-1 liggen. . Rust Kopzorgen bij Gent, want aan de rust staat het 0-1 in het krijt tegen STVV. De bezoekers hadden welgeteld 1 kans, maar Colidio verzilverde die wel met een wondermooie goal. Jaremtsjoek liet kort voor de rust dé kans op de 1-1 liggen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Toch even opletten bij STVV wanneer Kums de zestien insnijdt. Bukari kan niet goed koppen op zijn voorzet en Schmidt voorkomt een herkansing voor Castro-Montes. Bovendien wordt er uiteindelijk weer gefloten voor buitenspel. . Toch even opletten bij STVV wanneer Kums de zestien insnijdt. Bukari kan niet goed koppen op zijn voorzet en Schmidt voorkomt een herkansing voor Castro-Montes. Bovendien wordt er uiteindelijk weer gefloten voor buitenspel.

42' eerste helft, minuut 42. Dit had altijd de 1-1 moeten zijn, een scherpe Jaremtsjoek maakt dit altijd. Bert Sterckx op Radio 1. Dit had altijd de 1-1 moeten zijn, een scherpe Jaremtsjoek maakt dit altijd. Bert Sterckx op Radio 1

38' eerste helft, minuut 38. Jaremtsjoek laat het liggen! Met de rust in zicht komt Gent plots dicht bij de gelijkmaker. Castro-Montes brengt Jaremtsjoek met een heerlijke voorzet alleen voor Schmidt, maar de Oekraïner besluit in één tijd van dichtbij pal op de doelman. . Jaremtsjoek laat het liggen! Met de rust in zicht komt Gent plots dicht bij de gelijkmaker. Castro-Montes brengt Jaremtsjoek met een heerlijke voorzet alleen voor Schmidt, maar de Oekraïner besluit in één tijd van dichtbij pal op de doelman.

37' eerste helft, minuut 37. STVV heeft duidelijk vertrouwen geput uit de prachtige treffer van Colidio. De bezoekers spelen vrank en vrij, van een muur optrekken is absoluut geen sprake. . STVV heeft duidelijk vertrouwen geput uit de prachtige treffer van Colidio. De bezoekers spelen vrank en vrij, van een muur optrekken is absoluut geen sprake.

34' eerste helft, minuut 34.

34' eerste helft, minuut 34. Aannemen, kappen en uithalen. De eerste twee stappen gaan prima bij Jaremtsjoek, maar bij de derde gaat het fout. Zijn schot gaat ruim naast en over. . Aannemen, kappen en uithalen. De eerste twee stappen gaan prima bij Jaremtsjoek, maar bij de derde gaat het fout. Zijn schot gaat ruim naast en over.

33' eerste helft, minuut 33. Daar is Gent nog eens. Kums probeert Bukari te lanceren, maar zijn pass is net te ver. STVV heeft zijn zaakjes al bij al makkelijk onder controle. . Daar is Gent nog eens. Kums probeert Bukari te lanceren, maar zijn pass is net te ver. STVV heeft zijn zaakjes al bij al makkelijk onder controle.

29' eerste helft, minuut 29. Suzuki en Nurio botsen hoofd tegen hoofd en het is vooral de Japanner die daar even van moet bekomen. Ook Gent moet bekomen na de tegentreffer, de thuisploeg is duidelijk op zoek naar zichzelf. . Suzuki en Nurio botsen hoofd tegen hoofd en het is vooral de Japanner die daar even van moet bekomen. Ook Gent moet bekomen na de tegentreffer, de thuisploeg is duidelijk op zoek naar zichzelf.

24' eerste helft, minuut 24.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Facundo Colidio van STVV. 0, 1. goal KAA Gent STVV 62' 0 1

23' eerste helft, minuut 23. Colidio opent de score met wondermooie goal. Wat een heerlijke knal van Colidio! De Argentijn schildert de bal vanaf het halve maantje enig mooi in de kruising. Bolat is kansloos, Gent moet achtervolgen. . Colidio opent de score met wondermooie goal Wat een heerlijke knal van Colidio! De Argentijn schildert de bal vanaf het halve maantje enig mooi in de kruising. Bolat is kansloos, Gent moet achtervolgen.



20' eerste helft, minuut 20. Werkloze doelmannen. Het blijft voorlopig een magere vertoning in de Ghelamco Arena. Zowel Schmidt als Bolat moet zichzelf warmhouden, want werk valt er nog niet op te knappen. . Werkloze doelmannen Het blijft voorlopig een magere vertoning in de Ghelamco Arena. Zowel Schmidt als Bolat moet zichzelf warmhouden, want werk valt er nog niet op te knappen.

15' eerste helft, minuut 15. Marreh zet Schmidt aan het werk. We hebben er een kwartier op moeten wachten, maar daar is de eerste kans en ze is voor Gent. Marreh probeert het met een afstandsschot centraal voor doel. Schmidt gaat goed plat en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . Marreh zet Schmidt aan het werk We hebben er een kwartier op moeten wachten, maar daar is de eerste kans en ze is voor Gent. Marreh probeert het met een afstandsschot centraal voor doel. Schmidt gaat goed plat en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op.

13' eerste helft, minuut 13. We hebben nog geen enkele kans genoteerd. Gent heeft het meeste balbezit, maar veel dreiging gaat daar niet vanuit. Bert Sterckx op Radio 1. We hebben nog geen enkele kans genoteerd. Gent heeft het meeste balbezit, maar veel dreiging gaat daar niet vanuit. Bert Sterckx op Radio 1

11' eerste helft, minuut 11. De eerste hoekschop van de wedstrijd is niet geheel onlogisch voor Gent. De voorzet van Kums raakt net niet tot bij Plastoen. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is niet geheel onlogisch voor Gent. De voorzet van Kums raakt net niet tot bij Plastoen.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Bukari maakt het Lavalée bijzonder lastig met een knappe actie op rechts, maar het vervolg blijft uit. Gent is baas, het is wel wachten op kansen. . Bukari maakt het Lavalée bijzonder lastig met een knappe actie op rechts, maar het vervolg blijft uit. Gent is baas, het is wel wachten op kansen.

8' eerste helft, minuut 8. Theater van Jaremtsjoek. Jaremtsjoek wordt gelanceerd door Dorsch, snijdt de zestien in en gaat dan wel erg makkelijk liggen na een licht contact met Colidio. Een penalty wordt het sowieso niet, want er is gevlagd voor buitenspel. . Theater van Jaremtsjoek Jaremtsjoek wordt gelanceerd door Dorsch, snijdt de zestien in en gaat dan wel erg makkelijk liggen na een licht contact met Colidio. Een penalty wordt het sowieso niet, want er is gevlagd voor buitenspel.

5' eerste helft, minuut 5. Gent neemt het initiatief in deze openingsfase. Bij STVV kijken ze de kat uit de boom. . Gent neemt het initiatief in deze openingsfase. Bij STVV kijken ze de kat uit de boom.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Het zijn ook drukke weken voor de scheidsrechters. Christof Dierick fluit vanavond in de Ghelamco Arena. We zijn vertrokken! . Aftrap Het zijn ook drukke weken voor de scheidsrechters. Christof Dierick fluit vanavond in de Ghelamco Arena. We zijn vertrokken!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. STVV aast op vierde uitzege op rij. STVV liet buitenshuis nog niks liggen sinds Peter Maes arriveerde. Zowel op bezoek bij Zulte Waregem, Standard als Kortrijk pakte het de volle buit. Kan het vanavond een vierde uitzege op een rij boeken? . STVV aast op vierde uitzege op rij STVV liet buitenshuis nog niks liggen sinds Peter Maes arriveerde. Zowel op bezoek bij Zulte Waregem, Standard als Kortrijk pakte het de volle buit. Kan het vanavond een vierde uitzege op een rij boeken?

20:40 vooraf, 20 uur 40. Neemt Plastoen revanche voor fouten in heenmatch? STVV en Gent troffen elkaar al op de openingsspeeldag. STVV hield toen de punten thuis, met dank aan defensief geblunder bij Gent. Igor Plastoen beleefde toen niet zijn beste dag. Hij liet een voorzet afwijken en plaveide zo de weg voor de 1-0 van Suzuki. Hoewel hij zelf voor de 1-1 zorgde, lag hij door een miscommunicatie met Kaminski ook mee aan de basis van de winning goal van Colidio. . Neemt Plastoen revanche voor fouten in heenmatch? STVV en Gent troffen elkaar al op de openingsspeeldag. STVV hield toen de punten thuis, met dank aan defensief geblunder bij Gent. Igor Plastoen beleefde toen niet zijn beste dag. Hij liet een voorzet afwijken en plaveide zo de weg voor de 1-0 van Suzuki. Hoewel hij zelf voor de 1-1 zorgde, lag hij door een miscommunicatie met Kaminski ook mee aan de basis van de winning goal van Colidio.

20:33 vooraf, 20 uur 33. 3 wissels bij STVV. STVV moet het vanavond stellen zonder de geschorste Konaté. Ook Brüls en Garcia (vertrokken naar het Mexicaanse FC Juarez) verdwijnen uit de basis. Het drietal wordt vervangen door Lavalée, Colidio en Caufriez. . 3 wissels bij STVV STVV moet het vanavond stellen zonder de geschorste Konaté. Ook Brüls en Garcia (vertrokken naar het Mexicaanse FC Juarez) verdwijnen uit de basis. Het drietal wordt vervangen door Lavalée, Colidio en Caufriez.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Straffe remonte onder Maes. STVV ging afgelopen zaterdag op eigen veld onderuit tegen Moeskroen, maar de ommekeer onder Peter Maes blijft indrukwekkend. In 16 matchen onder Kevin Muscat sprokkelde STVV amper 11 punten, in de laatste 8 wedstrijden onder Peter Maes bedraagt de buit 15 punten. Maes begon met een nederlaag tegen Charleroi en zag zijn team nadien enkel tegen competitieleider Club Brugge en dus Moeskroen onderuit gaan. De overige 5 wedstrijden leverden 15 op 15 op. . Straffe remonte onder Maes STVV ging afgelopen zaterdag op eigen veld onderuit tegen Moeskroen, maar de ommekeer onder Peter Maes blijft indrukwekkend. In 16 matchen onder Kevin Muscat sprokkelde STVV amper 11 punten, in de laatste 8 wedstrijden onder Peter Maes bedraagt de buit 15 punten.



20:19 vooraf, 20 uur 19. Gent begint aan thuisreeks. Gent heeft al een flink deel van zijn uitwedstrijden achter de rug. In de voorbije 6 wedstrijden speelde het slechts 1 keer thuis (0-1-nederlaag tegen Antwerp). Het gevolg is dat Gent in de resterende 11 wedstrijden liefst 7 keer op eigen veld speelt. Hét moment om de thuiscijfers op te krikken, want met 13 op 30 zijn die niet al te best. . Gent begint aan thuisreeks Gent heeft al een flink deel van zijn uitwedstrijden achter de rug. In de voorbije 6 wedstrijden speelde het slechts 1 keer thuis (0-1-nederlaag tegen Antwerp). Het gevolg is dat Gent in de resterende 11 wedstrijden liefst 7 keer op eigen veld speelt. Hét moment om de thuiscijfers op te krikken, want met 13 op 30 zijn die niet al te best.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Gent zonder Ngadeu. Bij AA Gent krijgt Ngadeu rust. Hij werd vorige week tegen Genk gewisseld, nadat hij een trap geïncasseerd had. Ook zondag tegen OHL moest hij vroegtijdig naar de kant. Plastoen komt zo in de basis. Voorts kiest Hein Vanhaezebrouck voor dezelfde namen die ook tegen OHL begonnen. . Gent zonder Ngadeu Bij AA Gent krijgt Ngadeu rust. Hij werd vorige week tegen Genk gewisseld, nadat hij een trap geïncasseerd had. Ook zondag tegen OHL moest hij vroegtijdig naar de kant. Plastoen komt zo in de basis. Voorts kiest Hein Vanhaezebrouck voor dezelfde namen die ook tegen OHL begonnen.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Trekt Gent op eigen veld de lijn door? AA Gent knoopte afgelopen zondag na een 2 op 12 weer aan met de zege. Op bezoek bij OHL werd het 0-3. Kan het vanavond ook op eigen veld winnen van STVV? Of herpakken de Truienaars zich na de thuisnederlaag tegen Moeskroen? Volg het duel hier vanaf 21u. . Trekt Gent op eigen veld de lijn door? AA Gent knoopte afgelopen zondag na een 2 op 12 weer aan met de zege. Op bezoek bij OHL werd het 0-3. Kan het vanavond ook op eigen veld winnen van STVV? Of herpakken de Truienaars zich na de thuisnederlaag tegen Moeskroen? Volg het duel hier vanaf 21u.

20:07 - Vooraf Vooraf, 20 uur 07

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastoen, Núrio, Milad Mohammadi, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastoen, Núrio, Milad Mohammadi, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Facundo Colidio, Chris Durkin, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo Opstelling STVV Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Dimitri Lavalée, Liberato Cacace, Facundo Colidio, Chris Durkin, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo