Depoitre sleept met Gent nog punt uit de brand na goal in slotseconden

tweede helft, minuut 98. Einde. Gent leek op weg naar zijn 6e thuisnederlaag, maar Depoitre wist in de laatste minuut van de extra tijd alsnog een punt te redden. Een koude douche voor STVV, dat een 4e uitzege op rij binnen handbereik had na een prachtige goal van Colidio. .

tweede helft, minuut 95. Depoitre brengt Gent nog langszij! Gent komt op de valreep nog langszij na de vrije trap van Kums. Malede kopt de bal door en uiteindelijk kan Depoitre vanuit een scherpe hoek uithalen. Via Buatu en Schmidt gaat zijn schot in doel. Peter Maes is in alle staten, deze vrije trap was absoluut vermijdbaar. Sankhon is de boeman voor STVV. .