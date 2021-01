Rekent Anderlecht bij Moeskroen af met uitcomplex?

Moeskroen is goed begonnen aan het nieuwe jaar. Op bezoek bij Zulte Waregem liep het nog fout in de eerste wedstrijd van 2021, maar daarna pakten de Henegouwers 7 op 9. Afgelopen zaterdag boekte de staartploeg nog een belangrijke zege op het kunstgras van STVV.

vooraf, 20 uur 23. Sinds de uitzege in Kortrijk eind oktober kon Anderlecht in 6 uitwedstrijden amper 2 punten sprokkelen. De laatste 3 verplaatsingen naar Charleroi, Leuven en Eupen leverden 3 opeenvolgende nederlagen op. Op eigen veld lukt het een stuk beter, daar is paars-wit als enige ploeg in 1A nog ongeslagen. .