LIVE: Moeskroen leidt de dans na defensieve blunder bij Anderlecht

54' tweede helft, minuut 54. Opstootje tussen Miazga en Bakic. Lawrencre brengt de bal laag voor doel, maar zijn voorzet wordt in hoekschop gewerkt. Miazga en Bakic krijgen het even met elkaar aan de stok, scheidsrechter Smet roept beide kemphanen bij zich. De hoekschop levert uiteindelijk niks op.

49' tweede helft, minuut 49. Anderlecht begint toch gretig aan de tweede helft en probeert Moeskroen meteen onder druk te zetten. Maar het blijft opletten voor de tegenprikken van de thuisploeg.

48' tweede helft, minuut 48. Miazga net niet. De eerste dreiging na de rust komt van Anderlecht. Bruun Larsen kopt de bal goed door naar Miazga. Die laat de bal nog even botsen en haalt dan van dichtbij uit. Zijn schot strandt in het zijnet. Meteen op de slof nemen was een betere optie geweest.

47' Gele kaart voor Xadas van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 47 Xadas Excel Moeskroen

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Dubbele wissel bij Anderlecht voor de start van de 2e helft. Nieuwkomer Bruun Larsen en Trebel komen in de ploeg voor Mukairu en Vlap. Bij Moeskroen vervangt Bakic N'Landu.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. Vervanging bij Anderlecht, Jacob Bruun Larsen erin, Paul Mukairu eruit wissel Paul Mukairu Jacob Bruun Larsen

21:48 rust, 21 uur 48. Vervanging bij Excel Moeskroen, Marko Bakic erin, Darly N'Landu eruit wissel Darly N'Landu Marko Bakic

21:48 rust, 21 uur 48. Vervanging bij Anderlecht, Adrien Trebel erin, Michel Vlap eruit wissel Michel Vlap Adrien Trebel

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Anderlecht raakt voorlopig niet van zijn uitcomplex af. Halfweg staat het 1-0 in het krijt bij Moeskroen. Xadas profiteerde optimaal van een misverstand tussen Delcroix en Miazga. Anderlecht kon nadien amper kansen afdwingen.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' Gele kaart voor Hannes Delcroix van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 48 Hannes Delcroix Anderlecht

45+2' eerste helft, minuut 47. Het is niet de eerste helft van Delcroix. Hij lijdt balverlies en herstelt dat met een overtreding. Het levert hem de eerste gele kaart van de wedstrijd op.

45+1' eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra. De eerste helft krijgt nog een kort verlengstuk. Genoeg voor Anderlecht om nog voor de rust langszij te komen of houdt Moeskroen stand?

42' eerste helft, minuut 42. Stevige pegel van Sambi Lokonga. Sambi Lokonga gaat nog eens aan het kanon staan. Het is van bijzonder ver en zijn stevige pegel gaat toch ook behoorlijk ver naast.

41' eerste helft, minuut 41. Kan Anderlecht nog voor de rust de scheve situatie rechttrekken? Moeskroen-doelman Koffi beleeft vooralsnog een bijzonder rustige avond.

38' eerste helft, minuut 38. Ook de stilstaande fases leveren niks op voor Anderlecht. De bezoekers krijgen de motor niet op gang, terwijl Moeskroen blijft loeren op de counter.

36' eerste helft, minuut 36. El Hadj waagt zijn kans. Combinerend lukt het niet voor Anderlecht en dus probeert El Hadj het met een schot van net buiten de zestien. Zijn afgeweken schot levert een hoekshop op.

33' eerste helft, minuut 33. Tabekou zet Lawrence onder druk en die vindt er niet beter op dan de bal in hoekschop te trappen. Een klusje voor Xadas, maar bij Anderlecht kunnen ze zijn goed aangesneden voorzet wegwerken.

31' eerste helft, minuut 31. Anderlecht blijft combineren, maar veel diepgang zit er niet in het spel van de bezoekers. Moeskroen houdt makkelijk stand, Anderlecht raakt niet tot in de zone van de waarheid.

26' eerste helft, minuut 26. Geen penalty. Delcroix krijgt in de zestien de bal onbedoeld tegen zijn arm. Bij Moeskroen claimen ze een penalty, maar scheidsrechter Wim Smet gaat er niet op in. Ook de VAR grijpt niet in.

22' Afgekeurde goal. Anderlecht zet snel weer orde op zaken na een uitstekende aanval, afgerond door Mukairu. Maar lang duurt de vreugde niet bij paars-wit. Het doelpunt wordt terecht afgekeurd, omdat Amuzu bij aanvang van de aanval buitenspel stond. eerste helft, minuut 22.



18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Xadas van Excel Moeskroen. 1, 0. goal Excel Moeskroen Anderlecht 58' 1 0

17' eerste helft, minuut 17. Xadas straft defensieve blunder af! Moeskroen opent de score na een blunder bij Anderlecht. El Hadj tikt de bal achteruit, Delcroix en Miazga kijken naar elkaar en Xadas profiteert. Hij tikt de bal simpel voorbij Wellenreuther.



14' eerste helft, minuut 14. Agouzoul krijgt de bal vol tegen zijn neus na een duel met Amuzu. Hij moet even bekomen en heeft verzorging nodig. Moeskroen even met een man minder.

10' eerste helft, minuut 10. Verre knal Sambi Lokonga. Sambi Lokonga probeert het met een verre knal, maar zijn botsend schot wordt een makkelijke vangbal voor Koffi. Het blijft wachten tot de wedstrijd echt op gang komt.

7' eerste helft, minuut 7. Moeskroen speelt niet afwachtend, maar probeert voor de aanval te kiezen. Het levert balbezit, maar geen kansen op.

4' eerste helft, minuut 4. Beide ploegen proberen een aanval in elkaar te boksen, maar dat is voorlopig nog niet gelukt. Tom Boudeweel op Radio 1.

2' eerste helft, minuut 2. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354157472018259970

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Moeskroen brengt de bal aan het rollen. Kan Anderlecht na 3 uitnederlagen nog eens iets rapen buitenshuis? Of zet Moeskroen zijn sterke thuisreeks voort?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:52 vooraf, 20 uur 52. We gaan ons aanpassen aan dit veld, maar het begint met tempo en intensiteit. De verwachtingen blijven dezelfde. Vincent Kompany over het moeilijk bespeelbare veld in Moeskroen.

20:50 vooraf, 20 uur 50. Moeskroen al 6 thuiswedstrijden ongeslagen. Moeskroen is thuis aan een indrukwekkende reeks bezig. Het is al van 18 oktober tegen Eupen geleden dat de Henegouwers nog eens verloren op Le Canonnier. Sindsdien bleef Moeskroen in 6 thuiswedstrijden ongeslagen met 3 overwinningen en 3 gelijke spelen. Opvallend, het pakte daarbij een punt tegen Club Brugge en won zelfs tegen Racing Genk.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Hoe ging het in de heenwedstrijd? Eind augustus kwam Anderlecht op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Moeskroen. Na de openingsgoal van Dimata leek paars-wit nochtans op weg naar winst, maar in de extra tijd bracht Gnohéré Moeskroen alsnog langszij.

20:42 Anderlecht kan vanavond weer rekenen op Sambi Lokonga. vooraf, 20 uur 42.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Anderlecht kon dit jaar nog maar 1 keer winnen, thuis tegen Charleroi. Afgelopen vrijdag kwam het op eigen veld niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Waasland-Beveren. Opnieuw brak het scoringsprobleem paars-wit zuur op, al botste het ook op doelman Jackers én de paal.

20:32 vooraf, 20 uur 32. 7 op 9 voor Moeskroen. Moeskroen is goed begonnen aan het nieuwe jaar. Op bezoek bij Zulte Waregem liep het nog fout in de eerste wedstrijd van 2021, maar daarna pakten de Henegouwers 7 op 9. Afgelopen zaterdag boekte de staartploeg nog een belangrijke zege op het kunstgras van STVV.

20:23 vooraf, 20 uur 23. Sinds de uitzege in Kortrijk eind oktober kon Anderlecht in 6 uitwedstrijden amper 2 punten sprokkelen. De laatste 3 verplaatsingen naar Charleroi, Leuven en Eupen leverden 3 opeenvolgende nederlagen op. Op eigen veld lukt het een stuk beter, daar is paars-wit als enige ploeg in 1A nog ongeslagen.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Moeskroen mist geschorste Hocko. Moeskroen moet het vanavond zonder de geschorste Hocko doen. Ook Lepoint en Olinga verdwijnen uit de basis. Daardoor komen Onana, Badibanga en N'Landu aan de aftrap.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Sambi Lokonga meteen in de basis. Twee wissels in de basis van Anderlecht. Cullen zit niet in de kern, Murillo verhuist naar de bank. Sambi Lokonga maakt zijn rentree en zit meteen in de basis. Ook Lawrence staat na zijn schorsing weer aan de aftrap.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354145280573190146

20:10 vooraf, 20 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354144637791969280

20:08 vooraf, 20 uur 08. Rekent Anderlecht bij Moeskroen af met uitcomplex? Van 25 oktober op bezoek bij Kortrijk, zo lang is het al geleden dat Anderlecht nog eens een uitwedstrijd kon winnen. Vanavond waagt paars-wit een nieuwe poging op het veld van Moeskroen, dat al 6 thuis wedstrijden op rij ongeslagen is. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

11:38 Anderlecht-coach Kompany recupereert met Sambi Lokonga en Trebel twee geblesseerden, Diaby (rug) en Cullen ontbreken. Van de winteraanwinsten zit Bruun Larsen meteen op de bus, Ashimeru is er nog altijd niet bij. vooraf, 11 uur 38.

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Jean Onana, Xadas, Darly N'Landu, Serge Tabekou, Nuno Da Costa, Beni Badibanga Opstelling Excel Moeskroen Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Jean Onana, Xadas, Darly N'Landu, Serge Tabekou, Nuno Da Costa, Beni Badibanga

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Michel Vlap, Albert Sambi Lokonga, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Michel Vlap, Albert Sambi Lokonga, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu