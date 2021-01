LIVE: Kan Charleroi de 0 op 18 afwenden in de tweede helft?

OHL gaat met een voorsprong de rust in. Charleroi voetbalde met veel goede bedoelingen, maar kwam niet tot grote kansen. OHL was scherp in de omschakeling en maakte het verschil met een goal van Sowah.

Opnieuw is de thuisploeg niet scherp genoeg voor doel. Ghloizadeh vindt na wat overstapjes Berahino. Die trapt wild over het doel van Romo.

eerste helft, minuut 21. OHL snedig in de omschakeling. OHL is via enkele snelle omschakelingen de gevaarlijkste ploeg. Mercier wordt diep gestuurd, maar de hoek is te scherp om Descamps het leven zuur te maken. .