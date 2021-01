LIVE: Mechele hijst Club Brugge weer langszij in Brugse derby

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Het staat 1-1 bij de rust in de Brugse derby. Een logische tussenstand na een matige 1e helft, waarin Cercle verdiend op voorsprong kwam dankzij Musaba. Mechele zorgde met een rake kopbal voor de gelijkmaker. . Rust Het staat 1-1 bij de rust in de Brugse derby. Een logische tussenstand na een matige 1e helft, waarin Cercle verdiend op voorsprong kwam dankzij Musaba. Mechele zorgde met een rake kopbal voor de gelijkmaker.

43' eerste helft, minuut 43. Dost ligt op de loer. Biancone probeert de defensie van Club Brugge uit verband te spelen met een dieptepass op Ugbo, maar het balletje van de Fransman is iets te ambitieus. Aan de overkant moet Didillon tussenkomem om te vermijden dat Dost zijn voet tegen een voorzet van De Ketelaere kan zetten. . Dost ligt op de loer Biancone probeert de defensie van Club Brugge uit verband te spelen met een dieptepass op Ugbo, maar het balletje van de Fransman is iets te ambitieus. Aan de overkant moet Didillon tussenkomem om te vermijden dat Dost zijn voet tegen een voorzet van De Ketelaere kan zetten.

37' eerste helft, minuut 37. Mechele kopt raak. Meteen na de grote kans van Dost is het wel raak voor Club Brugge. Kossounou lepelt de bal op het hoofd van Mechele, die voor de tweede wedstrijd op rij scoort. Didillon heeft geen verhaal op de kopbal van de verdediger. . Mechele kopt raak Meteen na de grote kans van Dost is het wel raak voor Club Brugge. Kossounou lepelt de bal op het hoofd van Mechele, die voor de tweede wedstrijd op rij scoort. Didillon heeft geen verhaal op de kopbal van de verdediger.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Brandon Mechele van Club Brugge. 1, 1. goal Cercle Brugge Club Brugge rust 1 1

36' eerste helft, minuut 36. Bijna Dost. Bas Dost mist een kans die hij normaal niet laat liggen. Didillon houdt de Nederlander met een voetje van de gelijkmaker. . Bijna Dost Bas Dost mist een kans die hij normaal niet laat liggen. Didillon houdt de Nederlander met een voetje van de gelijkmaker.

33' eerste helft, minuut 33. Prikje van Club. Club Brugge kan eindelijk nog eens een aardige aanval in elkaar knutselen. Het is uiteindelijk Vormer die de trekker kan overhalen na een combinatie over verschillende stationnetjes, maar Hotic ligt in de weg. . Prikje van Club Club Brugge kan eindelijk nog eens een aardige aanval in elkaar knutselen. Het is uiteindelijk Vormer die de trekker kan overhalen na een combinatie over verschillende stationnetjes, maar Hotic ligt in de weg.

28' eerste helft, minuut 28. Musaba schiet raak. Cercle Brugge klimt verdiend op voorsprong! Musaba heeft wat meeval bij de controle op de rand van de kleine rechthoek en fusilleert dan van dichtbij Mignolet. . Musaba schiet raak Cercle Brugge klimt verdiend op voorsprong! Musaba heeft wat meeval bij de controle op de rand van de kleine rechthoek en fusilleert dan van dichtbij Mignolet.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Anthony Musaba van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge Club Brugge rust 1 0

23' eerste helft, minuut 23. Halfweg de 1e helft moeten we concluderen dat Cercle Brugge zeker niet moet onderdoen voor de stadsrivaal. Club Brugge heeft wel het meeste van het spel, maar de betere kansen waren tot nog toe voor Cercle. . Halfweg de 1e helft moeten we concluderen dat Cercle Brugge zeker niet moet onderdoen voor de stadsrivaal. Club Brugge heeft wel het meeste van het spel, maar de betere kansen waren tot nog toe voor Cercle.

20' eerste helft, minuut 20. Na een lang uitgesponnen aanval gooit Mata de bal in de zestien van Cercle. Taraval kopt de voorzet weg voor Dost er zijn knikker kan tegenzetten. . Na een lang uitgesponnen aanval gooit Mata de bal in de zestien van Cercle. Taraval kopt de voorzet weg voor Dost er zijn knikker kan tegenzetten.

18' eerste helft, minuut 18. Cercle dringt aan. Daar is Cercle al weer. Ook Vitinho dweilt de linkerflank af en kan afdrukken. De Braziliaan mikt de bal overhoeks naast. Cercle Brugge is plots de betere ploeg! . Cercle dringt aan Daar is Cercle al weer. Ook Vitinho dweilt de linkerflank af en kan afdrukken. De Braziliaan mikt de bal overhoeks naast. Cercle Brugge is plots de betere ploeg!

16' eerste helft, minuut 16. Bijna 1-0. De Rode Zee gaat plots open voor Mozes met dienst Pavlovic, die op zijn dooie gemak met de bal aan de voet de zestien mag induiken. Het schot van de nieuwkomer wordt gekeerd voor Mignolet, die er nog met een voetje bij zit. . Bijna 1-0 De Rode Zee gaat plots open voor Mozes met dienst Pavlovic, die op zijn dooie gemak met de bal aan de voet de zestien mag induiken. Het schot van de nieuwkomer wordt gekeerd voor Mignolet, die er nog met een voetje bij zit.

14' eerste helft, minuut 14. Rits probeert een opening te forceren op de rechterflank, met een splijtende pass op Lang. De pass is iets te scherp, de Nederlander kan er niet meer bij. . Rits probeert een opening te forceren op de rechterflank, met een splijtende pass op Lang. De pass is iets te scherp, de Nederlander kan er niet meer bij.

13' eerste helft, minuut 13. Corner voor Cercle. Ook thuisploeg Cercle versiert een hoekschop. Mignolet bokst de bal autoritair uit zijn doelgebied. . Corner voor Cercle Ook thuisploeg Cercle versiert een hoekschop. Mignolet bokst de bal autoritair uit zijn doelgebied.

12' eerste helft, minuut 12. Mata komt er weer goed uit en probeert een driehoekje op te zetten met Vormer en Dost. De pass van Vormer blijft steken in de Cercle-defensie. . Mata komt er weer goed uit en probeert een driehoekje op te zetten met Vormer en Dost. De pass van Vormer blijft steken in de Cercle-defensie.

11' eerste helft, minuut 11. Mata gaat op wandel in de middenstrook en wordt onderuit gemaaid door Vitinho. Scheidsrechter Verboomen houdt zijn kaarten voorlopig op zak. . Mata gaat op wandel in de middenstrook en wordt onderuit gemaaid door Vitinho. Scheidsrechter Verboomen houdt zijn kaarten voorlopig op zak.

8' eerste helft, minuut 8. De organisatie achterin bij Cercle lijkt voorlopig goed te staan, in het uitvoetballen kan het nog een stuk beter. Als de thuisploeg de bal eens heeft, loopt het in aanval al snel mis. . De organisatie achterin bij Cercle lijkt voorlopig goed te staan, in het uitvoetballen kan het nog een stuk beter. Als de thuisploeg de bal eens heeft, loopt het in aanval al snel mis.

6' eerste helft, minuut 6. Club Brugge probeert het dan maar eens met een lange bal richting targetman Dost, maar bij Cercle kunnen ze achterin wegkoppen. . Club Brugge probeert het dan maar eens met een lange bal richting targetman Dost, maar bij Cercle kunnen ze achterin wegkoppen.

5' eerste helft, minuut 5. Niet geheel onverwacht heeft Club Brugge het initiatief. Cercle heeft wel een dubbele afweergordel voor het eigen doel geposteeerd. Voorlopig raakt Club daar maar moeizaam door. . Niet geheel onverwacht heeft Club Brugge het initiatief. Cercle heeft wel een dubbele afweergordel voor het eigen doel geposteeerd. Voorlopig raakt Club daar maar moeizaam door.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Club Brugge. Brandon Mechele kopt de corner over het doel van doelman Didillon. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Club Brugge. Brandon Mechele kopt de corner over het doel van doelman Didillon.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het Jan Breydelstadion, waar Simon Mignolet al in de eerste minuut ver uit zijn doel moet komen om een aanval van Cercle Brugge in de kiem te smoren. . Aftrap De bal rolt in het Jan Breydelstadion, waar Simon Mignolet al in de eerste minuut ver uit zijn doel moet komen om een aanval van Cercle Brugge in de kiem te smoren.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:29 vooraf, 18 uur 29. Taravel vervangt geschorste Marcelin. Bij thuisploeg Cercle Brugge zien we één nieuw gezicht in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Kortrijk. Taravel neemt in de verdediging de plaats in van Marcelin, die geschorst is. . Taravel vervangt geschorste Marcelin Bij thuisploeg Cercle Brugge zien we één nieuw gezicht in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Kortrijk. Taravel neemt in de verdediging de plaats in van Marcelin, die geschorst is.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Club Brugge begint met zelfde 11 als tegen Genk. De leider won vorige zondag het duel met de nummer na een aangename voetbaltopper. Dost opende de score, Vormer en Mechele zetten een achterstand nog recht: 3-2. . Club Brugge begint met zelfde 11 als tegen Genk De leider won vorige zondag het duel met de nummer na een aangename voetbaltopper. Dost opende de score, Vormer en Mechele zetten een achterstand nog recht: 3-2.

11:13 vooraf, 11 uur 13. Cercle won thuis al ruim 3 maanden niet meer. Van de vorige 74 edities van Cercle-Club won Club er 42. 15 keer eindigde het duel gelijk en 17 keer won Cercle. De laatste keer dat Cercle het "in eigen huis" haalde was in 2013. Na een erbarmelijke reeks van 4 op 39 pakte Cercle vorig weekend eindelijk nog eens een driepunter. Het werd 1-2 op KVK. Het was voor de vereniging de eerste overwinning sinds 21 november. De laatste thuiszege van Cercle dateert intussen van 17 oktober: 5-2 tegen AA Gent. . Cercle won thuis al ruim 3 maanden niet meer Van de vorige 74 edities van Cercle-Club won Club er 42. 15 keer eindigde het duel gelijk en 17 keer won Cercle. De laatste keer dat Cercle het "in eigen huis" haalde was in 2013.



11:04 vooraf, 11 uur 04. Ik ben verbaasd over de terugval van Cercle. Cercle presteert goed, maar is niet meer zo efficiënt. Met hun voetbal zouden ze minstens in de middenmoot moeten staan, dus er kan wat pech mee gemoeid zijn dat ze nu zo laag staan. Philippe Clement. Ik ben verbaasd over de terugval van Cercle. Cercle presteert goed, maar is niet meer zo efficiënt. Met hun voetbal zouden ze minstens in de middenmoot moeten staan, dus er kan wat pech mee gemoeid zijn dat ze nu zo laag staan. Philippe Clement

11:01 vooraf, 11 uur 01. "Scherp en goed trainen". Philippe Clement leeft zonder zorgen toe naar de derby. Hoe houdt hij zijn spelers scherp nu ze zo'n grote voorsprong hebben? "We gaan er alles aan doen om al onze volgende matchen te winnen. De kans dat dat lukt is klein, maar zoveel mogelijk punten pakken is het doel. Ik wil concurrentie in de groep en scherpe trainingen. Dat loopt goed. We werken en trainen goed en laten jongens doorgroeien vanuit de schaduw", zegt de coach van Club. . "Scherp en goed trainen" Philippe Clement leeft zonder zorgen toe naar de derby. Hoe houdt hij zijn spelers scherp nu ze zo'n grote voorsprong hebben?



10:59 vooraf, 10 uur 59. "Met passie en trots". "We weten dat onze fans thuis op tv naar deze wedstrijd zullen kijken. Die verantwoordelijkheid voelen we. We gaan ons best doen om met passie te spelen, met trots", vertelde Paul Clement op de voorbeschouwende persconferentie. . "Met passie en trots" "We weten dat onze fans thuis op tv naar deze wedstrijd zullen kijken. Die verantwoordelijkheid voelen we. We gaan ons best doen om met passie te spelen, met trots", vertelde Paul Clement op de voorbeschouwende persconferentie.

10:56 vooraf, 10 uur 56. Ik verwacht een goeie, spannende en nipte wedstrijd. In al onze matchen tegen topclubs waren we tot nu toe zeer competitief, behalve dan thuis tegen Genk. Deze derby is van groot belang voor ons, we zullen er alles aan doen om te winnen. Cercle-trainer Paul Clement. Ik verwacht een goeie, spannende en nipte wedstrijd. In al onze matchen tegen topclubs waren we tot nu toe zeer competitief, behalve dan thuis tegen Genk. Deze derby is van groot belang voor ons, we zullen er alles aan doen om te winnen. Cercle-trainer Paul Clement

10:53 vooraf, 10 uur 53. Cercle in ademnood. Cercle is na een goed competitiebegin in de onderste regionen verzeild geraakt. De vereniging telt 22 punten, dat is er maar eentje meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren. Een overwinning zou Cercle naast Moeskroen, 16e in het klassement, brengen. Bij Club Brugge loopt alles op wieltjes. Blauw-zwart heeft 51 punten. Dat zijn er 9 meer dan eerste achtervolger RC Genk. Als Club straks wint, loopt het weer 12 punten uit op de Limburgers. . Cercle in ademnood Cercle is na een goed competitiebegin in de onderste regionen verzeild geraakt. De vereniging telt 22 punten, dat is er maar eentje meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren. Een overwinning zou Cercle naast Moeskroen, 16e in het klassement, brengen.



10:52 vooraf, 10 uur 52. Brugse strijd! Het is weer zo ver: vanavond is het derby-tijd in Brugge. Cercle ontvangt Club in het Jan Breydelstadion. Vanaf 18.45u kunt u de 150e uitgave van deze derby op de voet volgen in dit artikel. . Brugse strijd! Het is weer zo ver: vanavond is het derby-tijd in Brugge. Cercle ontvangt Club in het Jan Breydelstadion. Vanaf 18.45u kunt u de 150e uitgave van deze derby op de voet volgen in dit artikel.

10:52 - Vooraf Vooraf, 10 uur 52

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Jérémy Taravel, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Jérémy Taravel, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Bas Dost, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Bas Dost, Noa Lang