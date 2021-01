Club is ploeg van Brugge: jarige Mechele en Lang draaien 1-0 van Cercle om

Cercle Brugge - Club Brugge in een notendop:

Club Brugge zet scheve situatie recht

De 150e Brugse derby was zeker geen hoogstaand duel, met twee teams die aanvankelijk de kat wat uit de boom keken. Club Brugge had wel het meeste van het spel, maar kon geen gaatjes vinden in de stevige organisatie van "thuisploeg" Cercle.

De Vereniging was op haar beurt wel gevaarlijk in de omschakeling, met prikjes van Pavlovic en Vitinho. Club Brugge had zijn lesje nog niet geleerd en iets voor het halfuur klom Cercle dan ook verdiend op voorsprong. Musaba ramde de bal van dichtbij voorbij een kansloze Mignolet.

Pas na de 1-0 toonde blauw-zwart echt drang naar voren en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Na eerst nog een flinke waarschuwing van Dost was het de jarige Mechele die voor de tweede match op rij scoorde. De verdediger kopte een gemeten voorzet van Kossounou tegen het net.

Ook na de koffie bleef Club Brugge steriele druk uitoefenen en nog voor het uur toverde de Nederlandse connectie Dost-Lang de 1-2 op het bord. Van buitenspel was geen sprake, zag ook de VAR.

Na het tweede doelpunt nam Club wat gas terug en liet het initiatief over aan Cercle. De kranige thuisploeg had in het vervolg van de wedstrijd nog twee prima kansen, maar zowel Musaba als de sterke Hotic vonden een alerte Mignolet op hun weg. De 1-3 van Okereke werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.