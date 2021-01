Clement versus Clement in de Brugse derby: "Het wordt nipt vanavond"

11:13 vooraf, 11 uur 13. Cercle won thuis al ruim 3 maanden niet meer. Van de vorige 74 edities van Cercle-Club won Club er 42. 15 keer eindigde het duel gelijk en 17 keer won Cercle. De laatste keer dat Cercle het "in eigen huis" haalde was in 2013. Na een erbarmelijke reeks van 4 op 39 pakte Cercle vorig weekend eindelijk nog eens een driepunter. Het werd 1-2 op KVK. Het was voor de vereniging de eerste overwinning sinds 21 november. De laatste thuiszege van Cercle dateert intussen van 17 oktober: 5-2 tegen AA Gent. . Cercle won thuis al ruim 3 maanden niet meer Van de vorige 74 edities van Cercle-Club won Club er 42. 15 keer eindigde het duel gelijk en 17 keer won Cercle. De laatste keer dat Cercle het "in eigen huis" haalde was in 2013.



Ik ben verbaasd over de terugval van Cercle. Cercle presteert goed, maar is niet meer zo efficiënt. Met hun voetbal zouden ze minstens in de middenmoot moeten staan, dus er kan wat pech mee gemoeid zijn dat ze nu zo laag staan. Philippe Clement.

11:01 vooraf, 11 uur 01. "Scherp en goed trainen". Philippe Clement leeft zonder zorgen toe naar de derby. Hoe houdt hij zijn spelers scherp nu ze zo'n grote voorsprong hebben? "We gaan er alles aan doen om al onze volgende matchen te winnen. De kans dat dat lukt is klein, maar zoveel mogelijk punten pakken is het doel. Ik wil concurrentie in de groep en scherpe trainingen. Dat loopt goed. We werken en trainen goed en laten jongens doorgroeien vanuit de schaduw", zegt de coach van Club. . "Scherp en goed trainen" Philippe Clement leeft zonder zorgen toe naar de derby. Hoe houdt hij zijn spelers scherp nu ze zo'n grote voorsprong hebben?



"We weten dat onze fans thuis op tv naar deze wedstrijd zullen kijken. Die verantwoordelijkheid voelen we. We gaan ons best doen om met passie te spelen, met trots", vertelde Paul Clement op de voorbeschouwende persconferentie.

Ik verwacht een goeie, spannende en nipte wedstrijd. In al onze matchen tegen topclubs waren we tot nu toe zeer competitief, behalve dan thuis tegen Genk. Deze derby is van groot belang voor ons, we zullen er alles aan doen om te winnen. Cercle-trainer Paul Clement.

10:53 vooraf, 10 uur 53. Cercle in ademnood. Cercle is na een goed competitiebegin in de onderste regionen verzeild geraakt. De vereniging telt 22 punten, dat is er maar eentje meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren. Een overwinning zou Cercle naast Moeskroen, 16e in het klassement, brengen. Bij Club Brugge loopt alles op wieltjes. Blauw-zwart heeft 51 punten. Dat zijn er 9 meer dan eerste achtervolger RC Genk. Als Club straks wint, loopt het weer 12 punten uit op de Limburgers. . Cercle in ademnood Cercle is na een goed competitiebegin in de onderste regionen verzeild geraakt. De vereniging telt 22 punten, dat is er maar eentje meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren. Een overwinning zou Cercle naast Moeskroen, 16e in het klassement, brengen.



10:52 vooraf, 10 uur 52. Brugse strijd! Het is weer zo ver: vanavond is het derby-tijd in Brugge. Cercle ontvangt Club in het Jan Breydelstadion. Vanaf 18.45u kunt u de 150e uitgave van deze derby op de voet volgen in dit artikel. . Brugse strijd! Het is weer zo ver: vanavond is het derby-tijd in Brugge. Cercle ontvangt Club in het Jan Breydelstadion. Vanaf 18.45u kunt u de 150e uitgave van deze derby op de voet volgen in dit artikel.