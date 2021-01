LIVE: Komt Beerschot weer boven water op bezoek bij Zulte Waregem?

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Zulte Waregem had het meeste balbezit in de eerste helft, maar de kansen waren wel voor Beerschot. Dom trof al na 3 minuten de lat en ook Coulibaly en Sanusi zorgden voor gevaar. Gescoord werd er niet, we rusten bij 0-0. . Rust Zulte Waregem had het meeste balbezit in de eerste helft, maar de kansen waren wel voor Beerschot. Dom trof al na 3 minuten de lat en ook Coulibaly en Sanusi zorgden voor gevaar. Gescoord werd er niet, we rusten bij 0-0.

44' Bostyn staat pal. De kansen blijven voor Beerschot in deze eerste helft. De bezoekers schakelen alweer snel om na balverlies bij Beerschot. Sanusi heeft tijd en ruimte in de zestien, maar zijn schot is binnen het bereik van Bostyn. . eerste helft, minuut 44. Bostyn staat pal De kansen blijven voor Beerschot in deze eerste helft. De bezoekers schakelen alweer snel om na balverlies bij Beerschot. Sanusi heeft tijd en ruimte in de zestien, maar zijn schot is binnen het bereik van Bostyn.

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij Beerschot, Musashi Suzuki erin, Marius Noubissi eruit wissel Marius Noubissi Musashi Suzuki

40' eerste helft, minuut 40. Exit Noubissi. Het is over en uit voor Noubissi. Met een pijnlijke grimas stapt hij naar de zijlijn. Suzuki maakt zich klaar om in te vallen. . Exit Noubissi Het is over en uit voor Noubissi. Met een pijnlijke grimas stapt hij naar de zijlijn. Suzuki maakt zich klaar om in te vallen.

38' eerste helft, minuut 38. Blessure bij Noubissi? Noubissi gaat na een voorzet plots zitten in de zestien en grijpt naar zijn kuit. Hij heeft verzorging nodig, Beerschot even met tien. . Blessure bij Noubissi? Noubissi gaat na een voorzet plots zitten in de zestien en grijpt naar zijn kuit. Hij heeft verzorging nodig, Beerschot even met tien.

37' eerste helft, minuut 37. Terwijl de sneeuw neerdwarrelt over het Regenboogstadion blijft het wachten op doelgevaar van de thuisploeg. Zulte Waregem domineerde, maar kan het balbezit niet vertalen in kansen. Het blijft bovendien opletten voor de prikken van Beerschot. . Terwijl de sneeuw neerdwarrelt over het Regenboogstadion blijft het wachten op doelgevaar van de thuisploeg. Zulte Waregem domineerde, maar kan het balbezit niet vertalen in kansen. Het blijft bovendien opletten voor de prikken van Beerschot.

32' eerste helft, minuut 32. Beerschot kan nog eens een prik uitdelen op een vrije trap van Holzhauser. Frans kan van dichtbij koppen, maar besluit recht in de handen van Bostyn. . Beerschot kan nog eens een prik uitdelen op een vrije trap van Holzhauser. Frans kan van dichtbij koppen, maar besluit recht in de handen van Bostyn.

27' eerste helft, minuut 27. Het is vooral Zulte Waregem dat de drukt opvoert, maar er zijn geen doelpogingen. Beerschot houdt het achteraan goed gesloten. Johan De Caluwé op Radio 1. Het is vooral Zulte Waregem dat de drukt opvoert, maar er zijn geen doelpogingen. Beerschot houdt het achteraan goed gesloten. Johan De Caluwé op Radio 1

23' eerste helft, minuut 23. Halfweg de eerste helft blijft het meeste balbezit voor de thuisploeg, maar het is wel Beerschot dat tot dusver de beste kansen had. Zowel Dom als Coulibaly kwamen al dicht bij de openingstreffer. . Halfweg de eerste helft blijft het meeste balbezit voor de thuisploeg, maar het is wel Beerschot dat tot dusver de beste kansen had. Zowel Dom als Coulibaly kwamen al dicht bij de openingstreffer.

19' Bostyn gaat plat op schot van Holzhauser. Na balverlies van Kainourgios schakelt Beerschot razendsnel om. Pietermaat lanceert Holzhauser en die waagt zijn kans met een knal van net buiten de zestien. Maar zijn gekraakt schot is geen probleem voor Bostyn. De Oostenrijker wijst naar de gehavende grasmat als boosdoener. . eerste helft, minuut 19. Bostyn gaat plat op schot van Holzhauser Na balverlies van Kainourgios schakelt Beerschot razendsnel om. Pietermaat lanceert Holzhauser en die waagt zijn kans met een knal van net buiten de zestien. Maar zijn gekraakt schot is geen probleem voor Bostyn. De Oostenrijker wijst naar de gehavende grasmat als boosdoener.

18' eerste helft, minuut 18. Govea mag het proberen op een vrije trap. Hij dropt de bal in de zestien, maar zijn voorzet gaat aan alles en iedereen voorbij en landt in de handen van Vanhamel. . Govea mag het proberen op een vrije trap. Hij dropt de bal in de zestien, maar zijn voorzet gaat aan alles en iedereen voorbij en landt in de handen van Vanhamel.

15' eerste helft, minuut 15. Coulibaly nipt naast. Alweer een flinke kans voor Beerschot! Dom brengt de bal laag voor doel en Coulibaly mikt in één tijd rakelings naast. Ook zijn schot komt er, net als dat van Dom na amper 3 minuten, niet helemaal uit. . Coulibaly nipt naast Alweer een flinke kans voor Beerschot! Dom brengt de bal laag voor doel en Coulibaly mikt in één tijd rakelings naast. Ook zijn schot komt er, net als dat van Dom na amper 3 minuten, niet helemaal uit.

13' eerste helft, minuut 13. Beerschot oriënteerde het begin van de wedstrijd, maar Zulte Waregem heeft het nu overgenomen. Johan De Caluwé op Radio 1. Beerschot oriënteerde het begin van de wedstrijd, maar Zulte Waregem heeft het nu overgenomen. Johan De Caluwé op Radio 1

12' eerste helft, minuut 12. Zulte Waregem probeert al combinerend zijn wil op te dringen. Niet evident op dit moeilijk bespeelbare veld. . Zulte Waregem probeert al combinerend zijn wil op te dringen. Niet evident op dit moeilijk bespeelbare veld.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6. Het gaat goed heen en weer. Sissako kan zich doorzetten op links en brengt de bal vanaf de achterlijn voor doel. Bourdin is daar net iets sneller dan Govea en werkt de voorzet in hoekschop. Die levert niks op. . Het gaat goed heen en weer. Sissako kan zich doorzetten op links en brengt de bal vanaf de achterlijn voor doel. Bourdin is daar net iets sneller dan Govea en werkt de voorzet in hoekschop. Die levert niks op.

3' eerste helft, minuut 3. Dom op de lat! Beerschot komt na amper 3 minuten bijna op voorsprong! De bal valt na een doorgekopte inworp voor de voeten van Dom. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar raakt de bal niet vol en ziet zijn poging op de lat stranden. Zulte Waregem ontsnapt. . Dom op de lat! Beerschot komt na amper 3 minuten bijna op voorsprong! De bal valt na een doorgekopte inworp voor de voeten van Dom. Die haalt van dichtbij in één tijd uit, maar raakt de bal niet vol en ziet zijn poging op de lat stranden. Zulte Waregem ontsnapt.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Zulte Waregem. Maar Govea trapt de bal te slap de zestien in en in de nasleep kan Vanhamel een hoge voorzet simpel plukken. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Zulte Waregem. Maar Govea trapt de bal te slap de zestien in en in de nasleep kan Vanhamel een hoge voorzet simpel plukken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Dierick fluit de wedstrijd op gang. Herpakt Zulte Waregem zich na de nederlaag tegen OHL of keert het tij voor Beerschot? . Aftrap Scheidsrechter Dierick fluit de wedstrijd op gang. Herpakt Zulte Waregem zich na de nederlaag tegen OHL of keert het tij voor Beerschot?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:51 vooraf, 15 uur 51. Opvallend, Zulte Waregem doet het dit seizoen buitenshuis een pak beter dan op eigen veld. 12 thuiswedstrijden leverden slechts 11 punten op. Buitenshuis sprokkelde het 19 punten in 10 wedstrijden. Enkel Club Brugge kan buitenshuis straffere cijfers voorleggen. . Opvallend, Zulte Waregem doet het dit seizoen buitenshuis een pak beter dan op eigen veld. 12 thuiswedstrijden leverden slechts 11 punten op. Buitenshuis sprokkelde het 19 punten in 10 wedstrijden. Enkel Club Brugge kan buitenshuis straffere cijfers voorleggen.

15:47 vooraf, 15 uur 47. Negatief doelsaldo voor Beerschot. Beerschot zit na 22 speeldagen met een negatief doelsaldo. Het trof al 42 keer raak, enkel Club Brugge en Racing Genk doen beter. Maar het incasseerde ook al 48 goals en is daarmee de slechtste leerling van de klas. Beerschot kon dit seizoen nog maar 1 keer de nul houden. . Negatief doelsaldo voor Beerschot Beerschot zit na 22 speeldagen met een negatief doelsaldo. Het trof al 42 keer raak, enkel Club Brugge en Racing Genk doen beter. Maar het incasseerde ook al 48 goals en is daarmee de slechtste leerling van de klas. Beerschot kon dit seizoen nog maar 1 keer de nul houden.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Geen vijfde zege op rij voor Zulte Waregem. Terwijl Beerschot de laatste weken slabakt, draait Zulte Waregem op volle toeren. Maar een vijfde keer op rij winnen, dat zat er afgelopen donderdag niet in voor Essevee. Thuis tegen OH Leuven ging het ondanks een 2-0-voorsprong alsnog onderuit. . Geen vijfde zege op rij voor Zulte Waregem Terwijl Beerschot de laatste weken slabakt, draait Zulte Waregem op volle toeren. Maar een vijfde keer op rij winnen, dat zat er afgelopen donderdag niet in voor Essevee. Thuis tegen OH Leuven ging het ondanks een 2-0-voorsprong alsnog onderuit.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Voor Beerschot is het al bijna 2 maanden geleden dat het nog eens kon winnen. Eind november pakte het de volle buit bij KV Mechelen. Sindsdien verloor het 6 keer, enkel thuis tegen AA Gent en Cercle Brugge kon Beerschot nog een punt rapen. . Voor Beerschot is het al bijna 2 maanden geleden dat het nog eens kon winnen. Eind november pakte het de volle buit bij KV Mechelen. Sindsdien verloor het 6 keer, enkel thuis tegen AA Gent en Cercle Brugge kon Beerschot nog een punt rapen.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Kainourgios weer in de basis. Bij Zulte Waregem ontbrak Kainourgios afgelopen donderdag nog door een lichte hersenschudding. Vandaag staat hij gewoon aan de aftrap, Armenakas verkast weer naar de bank. Seck is geschorst, Sissako komt zo in de basis. . Kainourgios weer in de basis Bij Zulte Waregem ontbrak Kainourgios afgelopen donderdag nog door een lichte hersenschudding. Vandaag staat hij gewoon aan de aftrap, Armenakas verkast weer naar de bank. Seck is geschorst, Sissako komt zo in de basis.

15:18 vooraf, 15 uur 18. 4 wissels bij Beerschot. Will Still voert flink wat wijzigingen door bij zijn tweede wedstrijd als hoofdcoach van Beerschot. Buijs, Halaimia, Sanyang en Suzuki verhuizen naar de bank. Zij worden in de basis vervangen door Prychynenko, Dom, Bourdin en Coulibaly. . 4 wissels bij Beerschot Will Still voert flink wat wijzigingen door bij zijn tweede wedstrijd als hoofdcoach van Beerschot. Buijs, Halaimia, Sanyang en Suzuki verhuizen naar de bank. Zij worden in de basis vervangen door Prychynenko, Dom, Bourdin en Coulibaly.

15:03 vooraf, 15 uur 03. Komt Beerschot weer boven water? Amper 2 punten in de laatste 8 wedstrijden, dat is magere balans voor Beerschot. Ook nieuwe coach Will Still kreeg de ploeg afgelopen woensdag in Eupen nog niet op de rails. Lukt dat vandaag wel bij Zulte Waregem? Volg de wedstrijd hier vanaf 16u. . Komt Beerschot weer boven water? Amper 2 punten in de laatste 8 wedstrijden, dat is magere balans voor Beerschot. Ook nieuwe coach Will Still kreeg de ploeg afgelopen woensdag in Eupen nog niet op de rails. Lukt dat vandaag wel bij Zulte Waregem? Volg de wedstrijd hier vanaf 16u.

15:03 - Vooraf Vooraf, 15 uur 03

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Nikolaos Kainourgios, Damien Marcq, Abdoulaye Sissako, Omar Govea, Mathieu De Smet, Gianni Bruno Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Daniel Opare, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Nikolaos Kainourgios, Damien Marcq, Abdoulaye Sissako, Omar Govea, Mathieu De Smet, Gianni Bruno

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly, Pierre Bourdin, Raphael Holzhauser, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly, Pierre Bourdin, Raphael Holzhauser, Marius Noubissi