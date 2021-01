STVV wil 9 op 9 tegen Moeskroen, waar Lepoint nog eens in basis staat

Never change a winning team. Peter Maes kiest voor de derde match op een rij voor dezelfde basisploeg. Caufriez komt dus nog niet terug in de basisploeg, maar zit in vergelijking met de match tegen KV Kortrijk wel opnieuw op de bank. Mboyo en Suzuki krijgen de steun van Brüls en De Ridder.

vooraf, 17 uur 59. Harbaoui start opnieuw op de bank bij Moeskroen, Lepoint wel nog eens in de basis. Bij Moeskroen nog geen basisplaats voor Hamdi Harbaoui. Net als tegen Waasland-Beveren start de nieuwe spits op de bank bij de bezoekers. Voor de rest niet echt verrassingen, behalve misschien dat die andere nieuwkomer, Christope Lepoint, voor het eerst sinds lang nog eens in de basis begint in een match in eerste klasse. .