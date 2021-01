Moeskroen smeert Peter Maes tweede nederlaag aan bij STVV

90+6' tweede helft, minuut 96. Laatste fluitsignaal. Moeskroen boekt een heel belangrijke zege onderin het klassement. Geen 9 op 9 voor STVV, wel een 0-2-zege voor Moeskroen, dat veel efficiënter was. . Laatste fluitsignaal Moeskroen boekt een heel belangrijke zege onderin het klassement. Geen 9 op 9 voor STVV, wel een 0-2-zege voor Moeskroen, dat veel efficiënter was.

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Excel Moeskroen, Harlem Gnohéré erin, Nuno Da Costa eruit wissel Nuno Da Costa Harlem Gnohéré

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij STVV, Facundo Colidio erin, Steve de Ridder eruit wissel Steve de Ridder Facundo Colidio

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Serge Tabekou eruit wissel Serge Tabekou Imad Faraj

89' tweede helft, minuut 89.

89' tweede helft, minuut 89. 0-2 boeken toe voor STVV. Mohamed twijfelt geen seconde om vanop de stip de match te beslissen. Hij stuurt doelman Schmidt naar de verkeerde hoek. . 0-2 boeken toe voor STVV Mohamed twijfelt geen seconde om vanop de stip de match te beslissen. Hij stuurt doelman Schmidt naar de verkeerde hoek.

89' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 89 door Dimitri Mohamed van Excel Moeskroen. 0, 2. penalty STVV Excel Moeskroen einde 0 2

88' tweede helft, minuut 88. Penalty voor Moeksroen ! . Da Costa kan alleen op het doel van STVV af na een snelle counter en doelman Schmidt haalt de spits neer. een logische penalty. Boeken toe voor STVV? . Penalty voor Moeksroen ! Da Costa kan alleen op het doel van STVV af na een snelle counter en doelman Schmidt haalt de spits neer. een logische penalty. Boeken toe voor STVV?

88' Gele kaart voor Daniel Schmidt van STVV tijdens tweede helft, minuut 88 Daniel Schmidt STVV

85' tweede helft, minuut 85. Da Costa opnieuw tegen het doelhout. STVV schrikt even op. N'Landu kopt bij een corner en Da Costa ligt opnieuw goed op de loer om van dichtbij de bal van richting te veranderen. Tegen de paal! Al zou het waarschijnlijk wel buitenspel zijn geweest. . Da Costa opnieuw tegen het doelhout STVV schrikt even op. N'Landu kopt bij een corner en Da Costa ligt opnieuw goed op de loer om van dichtbij de bal van richting te veranderen. Tegen de paal! Al zou het waarschijnlijk wel buitenspel zijn geweest.

80' tweede helft, minuut 80. Nog altijd geen 1-1. Iedereen op Stayen denk aan de 1-1, maar dat is buiten Mboyo gerekend. Suzuki doet het perfect en bedient zijn spitsbroeder, maar die mikt vreselijk slecht. Wat een kans. Mboyo zit echt niet lekker in deze match. . Nog altijd geen 1-1 Iedereen op Stayen denk aan de 1-1, maar dat is buiten Mboyo gerekend. Suzuki doet het perfect en bedient zijn spitsbroeder, maar die mikt vreselijk slecht. Wat een kans. Mboyo zit echt niet lekker in deze match.

77' Gele kaart voor Jorge Teixeira van STVV tijdens tweede helft, minuut 77 Jorge Teixeira STVV

76' tweede helft, minuut 76. Koffi moet opnieuw zijn ploeg behoeden voor de gelijkmaker. Brüls schiet een vrije trap verrassend naar de eerste paal. Koffi moet zich helemaal strekken om de 1-1 te vermijden. STVV komt opzetten. . Koffi moet opnieuw zijn ploeg behoeden voor de gelijkmaker. Brüls schiet een vrije trap verrassend naar de eerste paal. Koffi moet zich helemaal strekken om de 1-1 te vermijden. STVV komt opzetten.

75' Gele kaart voor Dimitri Mohamed van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 75 Dimitri Mohamed Excel Moeskroen

73' tweede helft, minuut 73. Dubbele kans voor STVV. Bij een spelhervatting kan STVV dan toch eens gevaarlijk worden. Koffi moet een goede kopbal van Suzuki uit zijn doel slaan en in de rebound schiet Caufriez op een verdediger. Zo dicht is STVV nog niet bij de gelijkmaker gekomen. . Dubbele kans voor STVV Bij een spelhervatting kan STVV dan toch eens gevaarlijk worden. Koffi moet een goede kopbal van Suzuki uit zijn doel slaan en in de rebound schiet Caufriez op een verdediger. Zo dicht is STVV nog niet bij de gelijkmaker gekomen.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Beni Badibanga

72' Gele kaart voor Deni Hocko van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 72 Deni Hocko Excel Moeskroen

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Excel Moeskroen, Darly N'Landu erin, Xadas eruit wissel Xadas Darly N'Landu

70' tweede helft, minuut 70. Dit doet pijn aan de ogen Olinga. Olinga gaat voor eigen succes bij een tegenstoot van Moeskroen. Het is drie tegen drie, maar Olinga heeft oogkleppen op. Hij schiet zelf en doet dat bijzonder zwak. Moeskroen moet het nochtans van deze momenten hebben. Om u een idee te geven. Het balbezit is 69-31 in het voordeel van STVV. . Dit doet pijn aan de ogen Olinga Olinga gaat voor eigen succes bij een tegenstoot van Moeskroen. Het is drie tegen drie, maar Olinga heeft oogkleppen op. Hij schiet zelf en doet dat bijzonder zwak. Moeskroen moet het nochtans van deze momenten hebben. Om u een idee te geven. Het balbezit is 69-31 in het voordeel van STVV.

68' tweede helft, minuut 68. Aanvallende wissel van Peter Maes. STVV-trainer Maes haalt verdediger Garcia naar de kant voor spits Nazon. Misschien is dit wel de laatste match geweest voor Garcia, want hij staat in de belangstelling van een ploeg uit Mexico. Peter Maes zal vooral denken aan puntengewin, want met 41 goal van STVV is alles nog mogelijk in deze match. . Aanvallende wissel van Peter Maes STVV-trainer Maes haalt verdediger Garcia naar de kant voor spits Nazon. Misschien is dit wel de laatste match geweest voor Garcia, want hij staat in de belangstelling van een ploeg uit Mexico. Peter Maes zal vooral denken aan puntengewin, want met 41 goal van STVV is alles nog mogelijk in deze match.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij STVV, Duckens Nazon erin, Pol García eruit wissel Pol García Duckens Nazon

66' tweede helft, minuut 66. Toch eens dreiging van STVV. Brüls kan gevaarlijk uithalen na een ingestudeerde vrijetrap met Garcia. Via de borst van Ciranni gaat de bal in hoekschop en die levert niets op. . Toch eens dreiging van STVV. Brüls kan gevaarlijk uithalen na een ingestudeerde vrijetrap met Garcia. Via de borst van Ciranni gaat de bal in hoekschop en die levert niets op.

64' tweede helft, minuut 64. Problemen voor Olinga. Flankspeler Olinga van Moeskroen heeft zich bezeerd terwijl hij een mislukte controle uitvoerde. Hij lijkt wel verder te kunnen. Een wissel is niet aan de orde. Wel aan de orde voor STVV is kansen versieren, want die blijven uit. Ook bij een goede voorzet van Caufriez, verliezen de spitsen het luchtduel. . Problemen voor Olinga Flankspeler Olinga van Moeskroen heeft zich bezeerd terwijl hij een mislukte controle uitvoerde. Hij lijkt wel verder te kunnen. Een wissel is niet aan de orde. Wel aan de orde voor STVV is kansen versieren, want die blijven uit. Ook bij een goede voorzet van Caufriez, verliezen de spitsen het luchtduel.

59' tweede helft, minuut 59. Schmidt houdt STVV in de match. Geen 0-2 voor Moeskroen! En dat is dankzij doelman Schmidt. Da Costa zet met veel inzicht en kunde ploegmaat Xadas alleen op weg naar doel. Schmidt kan niet anders dan ver uitkomen en maakt het gevaar onschadelijk met zijn grote lijf. Moeskroen is wel opnieuw de betere ploeg. . Schmidt houdt STVV in de match Geen 0-2 voor Moeskroen! En dat is dankzij doelman Schmidt. Da Costa zet met veel inzicht en kunde ploegmaat Xadas alleen op weg naar doel. Schmidt kan niet anders dan ver uitkomen en maakt het gevaar onschadelijk met zijn grote lijf. Moeskroen is wel opnieuw de betere ploeg.

54' Gele kaart voor Xadas van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 54 Xadas Excel Moeskroen

53' tweede helft, minuut 53. De Ridder grijpt naar de knie ... hopelijk is het niet te erg. Na een duel met Xadas in de middencirkel gaat De Ridder met veel geschreeuw tegen de grond. De Portugees van Moeskroen was tot de conclusie gekomen dat hij De Ridder enkel kon afstoppen door zijn achillespees te viseren en krijgt terecht geel. . De Ridder grijpt naar de knie ... hopelijk is het niet te erg Na een duel met Xadas in de middencirkel gaat De Ridder met veel geschreeuw tegen de grond. De Portugees van Moeskroen was tot de conclusie gekomen dat hij De Ridder enkel kon afstoppen door zijn achillespees te viseren en krijgt terecht geel.

47' tweede helft, minuut 47. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw op het kunstgras van STVV. De thuisploeg zal uit een ander vaatje moeten tappen. Daarvoor rekent trainer Peter Maes op Caufriez, die Konaté komt vervangen voor de tweede helft. . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw op het kunstgras van STVV. De thuisploeg zal uit een ander vaatje moeten tappen. Daarvoor rekent trainer Peter Maes op Caufriez, die Konaté komt vervangen voor de tweede helft.

46' Gele kaart voor Liberato Cacace van STVV tijdens tweede helft, minuut 46 Liberato Cacace STVV

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:18 rust, 19 uur 18. Vervanging bij STVV, Maximiliano Caufriez erin, Mory Konaté eruit wissel Mory Konaté Maximiliano Caufriez

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Moeskroen gaat op Stayen rusten met een 0-1-voorsprong. STVV had voortdurend balbezit, maar creëerde geen kansen. Moeskroen had wel wat kansen en scoorde dankzij Ciranni. . Rust Moeskroen gaat op Stayen rusten met een 0-1-voorsprong. STVV had voortdurend balbezit, maar creëerde geen kansen. Moeskroen had wel wat kansen en scoorde dankzij Ciranni.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

40' eerste helft, minuut 40. Een reactie van STVV laat op zich wachten. De thuisploeg verliest te makkelijk de duels en botst op een uitstekend blok van Moeskroen. . Een reactie van STVV laat op zich wachten. De thuisploeg verliest te makkelijk de duels en botst op een uitstekend blok van Moeskroen.

34' eerste helft, minuut 34. 0-1: Moeskroen maakt het wel af. Net na een enorme kans voor STVV is het wel raak voor Moeskroen. Buatu kopt een ongevaarlijke voorzet van Tabekou centraal weg en daar staat alleen Ciranni, die knap in een tijd afwerkt. Echt onverdiend is de voorsprong voor Moeskroen niet. . 0-1: Moeskroen maakt het wel af Net na een enorme kans voor STVV is het wel raak voor Moeskroen. Buatu kopt een ongevaarlijke voorzet van Tabekou centraal weg en daar staat alleen Ciranni, die knap in een tijd afwerkt. Echt onverdiend is de voorsprong voor Moeskroen niet.

34' eerste helft, minuut 34.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen. 0, 1. goal STVV Excel Moeskroen einde 0 1

33' eerste helft, minuut 33. Teixeira wat doe je nu !!? Teixeira mist tot twee keer toe een enorme kans voor STVV na eindelijk een goede aanval. Vooral hoe hij de bal tegen de eigen benen trapt bij de herkansing is redelijk ongelooflijk . Teixeira wat doe je nu !!? Teixeira mist tot twee keer toe een enorme kans voor STVV na eindelijk een goede aanval. Vooral hoe hij de bal tegen de eigen benen trapt bij de herkansing is redelijk ongelooflijk

30' eerste helft, minuut 30. Een eerste kans voor STVV. De Ridder krijgt een schietkans van net buiten het strafschopgebied en viseert de korte hoek. Koffi heeft lengte genoeg om die bal onschadelijk te maken, maar we kunnen van een eerste poging tussen de palen van de thuisploeg spreken. . Een eerste kans voor STVV De Ridder krijgt een schietkans van net buiten het strafschopgebied en viseert de korte hoek. Koffi heeft lengte genoeg om die bal onschadelijk te maken, maar we kunnen van een eerste poging tussen de palen van de thuisploeg spreken.

26' eerste helft, minuut 26. 74 procent balbezit voor STVV. Wanneer zien we nog eens een grote kans? De thuisploeg heeft 74 procent balbezit, maar Suzuki en Mboyo worden volledig monddood gemaakt. De (beperkte) dreiging komt van Moeskroen. . 74 procent balbezit voor STVV Wanneer zien we nog eens een grote kans? De thuisploeg heeft 74 procent balbezit, maar Suzuki en Mboyo worden volledig monddood gemaakt. De (beperkte) dreiging komt van Moeskroen.

25' eerste helft, minuut 25. Tabekou maakt de verkeerde keuze. Tabekou is de meest bedrijvige speler op het veld. Hij gaat heel makkelijk voorbij Konaté, maar kiest dan de verkeerde speler voor doel uit. . Tabekou maakt de verkeerde keuze Tabekou is de meest bedrijvige speler op het veld. Hij gaat heel makkelijk voorbij Konaté, maar kiest dan de verkeerde speler voor doel uit.

21' eerste helft, minuut 21. Geel voor Konaté. Da Costa toont opnieuw dat hij een speler is waar de defensieve spelers van de tegenstanders hun handen mee vol hebben. Konaté loopt hem onderuit en krijgt daarvoor geel. Het loopt niet lekker voorlopig bij STVV. . Geel voor Konaté Da Costa toont opnieuw dat hij een speler is waar de defensieve spelers van de tegenstanders hun handen mee vol hebben. Konaté loopt hem onderuit en krijgt daarvoor geel. Het loopt niet lekker voorlopig bij STVV.

21' Gele kaart voor Mory Konaté van STVV tijdens eerste helft, minuut 21 Mory Konaté STVV

15' eerste helft, minuut 15. STVV kan zijn goed begin geen vervolg geven. Moeskroen heeft de match in handen genomen na de dubbele kansen via Tabekou en Da Costa. De thuisploeg van zijn kant, weet zijn spitsen niet te bereiken. . STVV kan zijn goed begin geen vervolg geven. Moeskroen heeft de match in handen genomen na de dubbele kansen via Tabekou en Da Costa. De thuisploeg van zijn kant, weet zijn spitsen niet te bereiken.

12' eerste helft, minuut 12. Schmidt speelt met vuur. Doelman Schmidt denkt dat hij alle tijd heeft, maar dat is zonder Moeskroen-spits Da Costa gerekend. Met meer geluk dan kunde komt de bal tegen de dwarslat. Wat een blunder was dat geweest. . Schmidt speelt met vuur Doelman Schmidt denkt dat hij alle tijd heeft, maar dat is zonder Moeskroen-spits Da Costa gerekend. Met meer geluk dan kunde komt de bal tegen de dwarslat. Wat een blunder was dat geweest.

9' eerste helft, minuut 9. Heet standje voor het doel van STVV. Doelman Schmidt heeft een eerste keer assistentie nodig wanneer Tabekou zich dankzij zijn snelheid goed doorzet op de flank. De lage voorzet is bijzonder dreigend, maar de STVV-verdediging is als eerste bij de bal. . Heet standje voor het doel van STVV Doelman Schmidt heeft een eerste keer assistentie nodig wanneer Tabekou zich dankzij zijn snelheid goed doorzet op de flank. De lage voorzet is bijzonder dreigend, maar de STVV-verdediging is als eerste bij de bal.

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste wapenfeit van deze match een corner voor STVV nadat Brüls probeerde Mboyo te bedienen voor doel. De thuisploeg is dominant, maar niet wervelend begonnen. . Het eerste wapenfeit van deze match een corner voor STVV nadat Brüls probeerde Mboyo te bedienen voor doel. De thuisploeg is dominant, maar niet wervelend begonnen.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Moeskroen heeft afgetrapt tegen STVV op Stayen. Volg de match hier. . Begin eerste helft Moeskroen heeft afgetrapt tegen STVV op Stayen. Volg de match hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:16 vooraf, 18 uur 16. Het kan dat het de afscheidsmatch van Pol Garcia is. Peter Maes. Het kan dat het de afscheidsmatch van Pol Garcia is. Peter Maes

18:03 vooraf, 18 uur 03. STVV heeft geen reden om te wisselen. Never change a winning team. Peter Maes kiest voor de derde match op een rij voor dezelfde basisploeg. Caufriez komt dus nog niet terug in de basisploeg, maar zit in vergelijking met de match tegen KV Kortrijk wel opnieuw op de bank. Mboyo en Suzuki krijgen de steun van Brüls en De Ridder. . STVV heeft geen reden om te wisselen Never change a winning team. Peter Maes kiest voor de derde match op een rij voor dezelfde basisploeg. Caufriez komt dus nog niet terug in de basisploeg, maar zit in vergelijking met de match tegen KV Kortrijk wel opnieuw op de bank.



Mboyo en Suzuki krijgen de steun van Brüls en De Ridder.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Harbaoui start opnieuw op de bank bij Moeskroen, Lepoint wel nog eens in de basis. Bij Moeskroen nog geen basisplaats voor Hamdi Harbaoui. Net als tegen Waasland-Beveren start de nieuwe spits op de bank bij de bezoekers. Voor de rest niet echt verrassingen, behalve misschien dat die andere nieuwkomer, Christope Lepoint, voor het eerst sinds lang nog eens in de basis begint in een match in eerste klasse. . Harbaoui start opnieuw op de bank bij Moeskroen, Lepoint wel nog eens in de basis Bij Moeskroen nog geen basisplaats voor Hamdi Harbaoui. Net als tegen Waasland-Beveren start de nieuwe spits op de bank bij de bezoekers. Voor de rest niet echt verrassingen, behalve misschien dat die andere nieuwkomer, Christope Lepoint, voor het eerst sinds lang nog eens in de basis begint in een match in eerste klasse.

17:02 vooraf, 17 uur 02. Moeskroen heeft punten nodig. Moeskroen kan extra punten goed gebruiken in de strijd onderin het klassement. Door het punt dat Waasland-Beveren vrijdag mee pakte op het veld van Anderlecht, staan de Waaslanders met 21 punten naast Moeskroen, op de voorlaatste plaats. Cercle Brugge speelt op hetzelfde moment als STVV en Moeskroen vanavond en kan met een zege wel wegspringen van de laatste plaats. . Moeskroen heeft punten nodig Moeskroen kan extra punten goed gebruiken in de strijd onderin het klassement. Door het punt dat Waasland-Beveren vrijdag mee pakte op het veld van Anderlecht, staan de Waaslanders met 21 punten naast Moeskroen, op de voorlaatste plaats. Cercle Brugge speelt op hetzelfde moment als STVV en Moeskroen vanavond en kan met een zege wel wegspringen van de laatste plaats.

17:02 - Vooraf Vooraf, 17 uur 02

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Chris Durkin, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Pol García, Liberato Cacace, Mory Konaté, Christian Brüls, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo Opstelling STVV Daniel Schmidt, Chris Durkin, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Pol García, Liberato Cacace, Mory Konaté, Christian Brüls, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Ilombe Mboyo

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Christophe Lepoint, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Christophe Lepoint, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa