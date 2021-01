LIVE: Wint Standard ook Waalse clash tegen Charleroi?

25' eerste helft, minuut 25. Lestienne heeft een leuke ingeving, maar bereikt Balikwisha niet met zijn wippertje. . Lestienne heeft een leuke ingeving, maar bereikt Balikwisha niet met zijn wippertje.

22' eerste helft, minuut 22. Er vallen slachtoffers. Daarnet had Siquet verzorging nodig en nu zit Rezaei op zijn knieën. De Iraniër probeert alles op een rijtje te zetten na een harde smak tegen de koude grasmat. Het hoort er allemaal bij.

21' eerste helft, minuut 21. Jubileum voor Bokadi. Bokadi speelt zijn vijftigste wedstrijd in het shirt van Standard. Hij hoeft niet veel werk op te knappen, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen.

18' eerste helft, minuut 18. Gholizadeh belandt in de sandwich tussen Raskin en Gavory en krijgt ook nog eens een elleboog tegen zijn achterhoofd.

16' eerste helft, minuut 16. Voor Charleroi is dit een vervelende situatie. Ze zijn nog niet dreigend in de buurt van Bodart geweest en nu moeten ze achtervolgen.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door João Klauss van Standard. 1, 0. goal Standard Charleroi 26' 1 0

12' eerste helft, minuut 12. Klauss kopt binnen. De eerste mogelijkheid is meteen raak! Lestienne zet een dubbelpass op met Amallah en schildert de bal voor doel, waar de blonde Braziliaanse reus Klauss komt ingelopen. Standard staat op voorsprong.

11' eerste helft, minuut 11. Nog geen kansen. Strijd is er zeker, maar doelkansen hebben we nog niet gezien. Voorlopig doen we het met een kansloos afstandsschot van Gavory, opgevangen door Penneteau.

8' eerste helft, minuut 8. Balikwisha kan alleen op Penneteau af, maar wordt terecht teruggefloten. Hij heeft op de hielen van Kayembe getrapt.

6' eerste helft, minuut 6. Er is voor beide ploegen wel wat ruimte om in te voetballen.

4' eerste helft, minuut 4. Benchaib gevloerd. Dessoleil is al op het matje geroepenen nu beukt Bastien in de rug van Benchaib. De lichtvoetige middenvelder heeft verzorging nodig. Het is hard tegen onzacht.

2' eerste helft, minuut 2. Het gaat hard in de duels. De precisie lijdt eronder, maar dat is niet meer dan normaal in de eerste minuten van zo'n derby.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. 9 op 9 voor Standard en 0 op 12 voor Charleroi. Worden die reeksjes vanavond voortgezet, of kunnen de Carolo's voor het eerst sinds 2008 nog eens winnen op Sclessin?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:04 vooraf, 18 uur 04. De supporters willen dat de spelers zich volledig geven. We moeten van bij het begin tempo maken. Mbaye Leye.

18:02 vooraf, 18 uur 02. Dit is altijd een belangrijke match. We gaan ons best doen om ons te herpakken. Karim Belhocine.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Ex-ploegmaats. Mbaye Leye en Karim Belhocine hebben trouwens nog samen gespeeld. In het seizoen 2011-12 kwamen ze bij Standard in zes wedstrijden samen aan de bak.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Door het puntenverlies van Anderlecht, Antwerp en Genk is dit een uitgelezen kans voor zowel Standard als Charleroi om hun kandidatuur voor de play-offs kracht bij te zetten.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Standard is in eigen huis al dertien wedstrijden ongeslagen tegen Charleroi, dat in 2008 voor het laatst won op Sclessin. Dat was gek genoeg tegen een Standard met Defour, Jovanovic, Witsel, Mbokani, Onyewu en Dante dat later dat seizoen zijn titel verlengde. De laatste jaren levert de Waalse schok weinig spektakel op. De voorbije vijf edities van Standard-Charleroi leverden in totaal slechts drie doelpuntjes op. In de heenronde van dit seizoen viel er op Mambourg wel wat te beleven, zij het pas in het slot. Standard ging er met 1-2 winnen, en alle goals vielen na minuut 79. . Standard is in eigen huis al dertien wedstrijden ongeslagen tegen Charleroi, dat in 2008 voor het laatst won op Sclessin. Dat was gek genoeg tegen een Standard met Defour, Jovanovic, Witsel, Mbokani, Onyewu en Dante dat later dat seizoen zijn titel verlengde. De laatste jaren levert de Waalse schok weinig spektakel op. De voorbije vijf edities van Standard-Charleroi leverden in totaal slechts drie doelpuntjes op. In de heenronde van dit seizoen viel er op Mambourg wel wat te beleven, zij het pas in het slot. Standard ging er met 1-2 winnen, en alle goals vielen na minuut 79.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Opstelling Charleroi. Karim Belhocine pakt het na de kansloze nederlaag bij Anderlecht iets anders aan. Met Benchaib in de plaats van Ilaimaharitra kiest hij voor een meer aanvallende opstelling. Achteraan komt Botaka in de ploeg, vooraan Rezaei. Van Cleemput en Nicholson verdwijnen uit het elftal.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Opstelling Standard. Mbaye Leye heeft geen enkele reden om veel te wijzigen aan de ploeg die eenvoudig ging winnen bij KV Mechelen. Hij laat tien spelers van die basiself ongemoeid en voert slechts één wissel door. Siquet komt in de plaats van Jovanovic.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Vooraf. Standard en Charleroi zijn de laatste weken naar elkaar toegegroeid in het klassement. De Rouches boekten onder Leye drie zeges na elkaar en staan plots een puntje voor hun Waalse concurrenten. Bij Charleroi zit de klad er serieus in en moeten ze de neerwaartse spiraal omkeren na een ontluisterende 0 op 12. Dat wordt dus een derby op het scherp van de snee.

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jordan Botaka, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Amine Benchaib, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall Opstelling Charleroi Nicolas Penneteau, Jordan Botaka, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Amine Benchaib, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall