Leye laat Standard ook swingen in Waalse derby

90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

90+7' tweede helft, minuut 97. Afgelopen. Het heeft Standard heel wat zweet gekost om Charleroi af te schudden, maar de Rouches winnen ook hun vierde match onder Leye en springen naar de vierde plek. De Carolo's zinken steeds dieper weg. . Afgelopen Het heeft Standard heel wat zweet gekost om Charleroi af te schudden, maar de Rouches winnen ook hun vierde match onder Leye en springen naar de vierde plek. De Carolo's zinken steeds dieper weg.

90+5' Rode kaart voor Nicolas Penneteau van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 95 Nicolas Penneteau Charleroi

90+5' tweede helft, minuut 95. Rood voor Penneteau. Penneteau raakt de bal buiten de zestien met zijn hand en mag gaan douchen. De wissels zijn opgebruikt, dus moet Gillet de handschoenen en het shirt van zijn doelman aantrekken. . Rood voor Penneteau Penneteau raakt de bal buiten de zestien met zijn hand en mag gaan douchen. De wissels zijn opgebruikt, dus moet Gillet de handschoenen en het shirt van zijn doelman aantrekken.

90+4' De kruising! Amallah draait zijn vrije trap pardoes tegen de kruising en dus blijft het hier 3-2. . tweede helft, minuut 94. De kruising! Amallah draait zijn vrije trap pardoes tegen de kruising en dus blijft het hier 3-2.

90+3' tweede helft, minuut 93. De sneeuwvlokken worden steeds dikker. . De sneeuwvlokken worden steeds dikker.

90+2' Gele kaart voor Nicolas Penneteau van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 92 Nicolas Penneteau Charleroi

90+1' tweede helft, minuut 91. Bijna Teodorczyk. Een wanhopige lange bal van Botaka valt in de rechthoek. Het is de laatste stuiptrekking van Charleroi en Teodorczyk botst op Bodart. . Bijna Teodorczyk Een wanhopige lange bal van Botaka valt in de rechthoek. Het is de laatste stuiptrekking van Charleroi en Teodorczyk botst op Bodart.

90' tweede helft, minuut 90. Het is lichtjes beginnen sneeuwen op Sclessin. We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd en Standard komt niet echt meer in de problemen. . Het is lichtjes beginnen sneeuwen op Sclessin. We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd en Standard komt niet echt meer in de problemen.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Nicolas Raskin eruit wissel Nicolas Raskin Abdoul Tapsoba

87' tweede helft, minuut 87. Gillet had bij de 3-2 boter op het hoofd, maar maakt dat enigszins goed met een messcherpe tackle op de ontsnapte Muleka. . Gillet had bij de 3-2 boter op het hoofd, maar maakt dat enigszins goed met een messcherpe tackle op de ontsnapte Muleka.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Standard, Kostas Laifis erin, Nicolas Gavory eruit wissel Nicolas Gavory Kostas Laifis

85' tweede helft, minuut 85. Charleroi heeft nu al zijn troeven op tafel gegooid. Geert Heremans op Sporza Radio. Charleroi heeft nu al zijn troeven op tafel gegooid. Geert Heremans op Sporza Radio

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Charleroi, Lukasz Teodorczyk erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Lukasz Teodorczyk

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Charleroi, Massimo Bruno erin, Mamadou Fall eruit wissel Mamadou Fall Massimo Bruno

83' tweede helft, minuut 83. Teodorczyk en Bruno moeten Charleroi nog een keer langszij brengen. Leveren de vervangingen van Belhocine nog iets op? . Teodorczyk en Bruno moeten Charleroi nog een keer langszij brengen. Leveren de vervangingen van Belhocine nog iets op?

82' tweede helft, minuut 82. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353415596935966721

81' tweede helft, minuut 81.

80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Jackson Muleka van Standard. 3, 2. goal Standard Charleroi einde 3 2

79' tweede helft, minuut 79. Lekker van Muleka! Muleka strekt zich helemaal en kopt de bal over de gestrande Penneteau. De goal is al even subtiel als de assist van Amallah. Derde keer goede keer voor Standard? . Lekker van Muleka! Muleka strekt zich helemaal en kopt de bal over de gestrande Penneteau. De goal is al even subtiel als de assist van Amallah. Derde keer goede keer voor Standard?

78' tweede helft, minuut 78. Druk van Charleroi. Charleroi is niet tevreden met een punt. De bezoekers hebben Standard in de tweede helft herhaaldelijk in de problemen gebracht. . Druk van Charleroi Charleroi is niet tevreden met een punt. De bezoekers hebben Standard in de tweede helft herhaaldelijk in de problemen gebracht.

75' tweede helft, minuut 75. We zitten in een wat rommelige fase. Deze wedstrijd is echt een dubbeltje op zijn kant. . We zitten in een wat rommelige fase. Deze wedstrijd is echt een dubbeltje op zijn kant.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Standard, Gojko Cimirot erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Gojko Cimirot

73' Gele kaart voor Mehdi Carcela-González van Standard tijdens tweede helft, minuut 73 Mehdi Carcela-González Standard

72' tweede helft, minuut 72. Carcela krijgt geel van Lardot en mag niet mopperen. Hij gaat met zijn studs pal op de voet van Ilaimaharitra staan. . Carcela krijgt geel van Lardot en mag niet mopperen. Hij gaat met zijn studs pal op de voet van Ilaimaharitra staan.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Charleroi, Marco Ilaimaharitra erin, Modou Diagne eruit wissel Modou Diagne Marco Ilaimaharitra

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Charleroi, Saido Berahino erin, Amine Benchaib eruit wissel Amine Benchaib Saido Berahino

71' tweede helft, minuut 71. Lestienne onbesuisd. Maxime Lestienne laat het opnieuw liggen. Deze keer jast hij de aflegger van invaller Muleka paniekerig de tribune in. Hij gaat van held naar antiheld op enkele minuten. . Lestienne onbesuisd Maxime Lestienne laat het opnieuw liggen. Deze keer jast hij de aflegger van invaller Muleka paniekerig de tribune in. Hij gaat van held naar antiheld op enkele minuten.

68' tweede helft, minuut 68. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353412310417588225

66' tweede helft, minuut 66. Toch feestje voor Fall! Het duurt eventjes, maar de VAR keurt het doelpunt van Fall toch goed! . Toch feestje voor Fall! Het duurt eventjes, maar de VAR keurt het doelpunt van Fall toch goed!

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel Michel Ange Balikwisha Mehdi Carcela-González

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Standard, Jackson Muleka erin, João Klauss eruit wissel João Klauss Jackson Muleka

65' tweede helft, minuut 65.

65' Pech voor Fall. De ongedekte Fall prikt aan de tweede paal de bal door de benen van Bodart, maar die vlieger gaat niet op. Terwijl de VAR de fase herbekijkt, voert Leye een dubbele wissel door. . tweede helft, minuut 65. Pech voor Fall De ongedekte Fall prikt aan de tweede paal de bal door de benen van Bodart, maar die vlieger gaat niet op. Terwijl de VAR de fase herbekijkt, voert Leye een dubbele wissel door.

65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Mamadou Fall van Charleroi. 2, 2. goal Standard Charleroi einde 2 2

63' tweede helft, minuut 63. Gillet gaat buitenom en probeert vanuit een haast onmogelijke hoek te scoren. Bodart is ter plekke en toetst de bal over de deklat. . Gillet gaat buitenom en probeert vanuit een haast onmogelijke hoek te scoren. Bodart is ter plekke en toetst de bal over de deklat.

61' tweede helft, minuut 61. Standard is zonder al te veel kleerscheuren door de betere periode van Charleroi gekomen. De Rouches zoeken dat geruststellende derde doelpunt, dat de wedstrijd dood moet maken. . Standard is zonder al te veel kleerscheuren door de betere periode van Charleroi gekomen. De Rouches zoeken dat geruststellende derde doelpunt, dat de wedstrijd dood moet maken.

59' Gavory geraakt. En ze blijven bikkelen. Gavory krijgt de hoge knie van Nicholson tegen de zijkant van zijn hoofd. . tweede helft, minuut 59. Gavory geraakt En ze blijven bikkelen. Gavory krijgt de hoge knie van Nicholson tegen de zijkant van zijn hoofd.

57' tweede helft, minuut 57. Lestienne rent achter een weggetrapte bal aan en verschijnt schuin voor Penneteau. Hij wil liever een derde assist laten optekenen dan zelf scoren, maar bereikt Klauss niet. . Lestienne rent achter een weggetrapte bal aan en verschijnt schuin voor Penneteau. Hij wil liever een derde assist laten optekenen dan zelf scoren, maar bereikt Klauss niet.

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353412484657508352

56' Geen handspel. Siquet raakt een botsende bal ongewild met zijn arm. De verdediger van Standard haalt er voordeel uit, maar de videoref vindt het geen strafschop waard. . tweede helft, minuut 56. Geen handspel Siquet raakt een botsende bal ongewild met zijn arm. De verdediger van Standard haalt er voordeel uit, maar de videoref vindt het geen strafschop waard.

54' tweede helft, minuut 54. Charleroi legt zich niet zomaar neer bij een nederlaag en gaat met veel vuur op zoek naar de gelijkmaker. Standard moet echt opletten. . Charleroi legt zich niet zomaar neer bij een nederlaag en gaat met veel vuur op zoek naar de gelijkmaker. Standard moet echt opletten.

51' tweede helft, minuut 51. Standard wordt een beetje weggedrukt en komt er niet meer uit. Geert Heremans op Sporza Radio. Standard wordt een beetje weggedrukt en komt er niet meer uit. Geert Heremans op Sporza Radio

50' tweede helft, minuut 50. Een hobbelschot van Morioka kan Bodart niet verslaan. . Een hobbelschot van Morioka kan Bodart niet verslaan.

50' Gele kaart voor Amine Benchaib van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 50 Amine Benchaib Charleroi

49' tweede helft, minuut 49. Fall wil een penalty. Er ligt er weer eentje op de mat. Fall krijgt een vederlicht tikje en gaat neer alsof hij door een kogel getroffen is. . Fall wil een penalty Er ligt er weer eentje op de mat. Fall krijgt een vederlicht tikje en gaat neer alsof hij door een kogel getroffen is.

47' tweede helft, minuut 47. Kayembe haalt absoluut niet meer het niveau dat je van een Rode Duivel mag verwachten. Hij heeft de bal vaker aan een tegenstander gegeven dan aan een ploegmaat. . Kayembe haalt absoluut niet meer het niveau dat je van een Rode Duivel mag verwachten. Hij heeft de bal vaker aan een tegenstander gegeven dan aan een ploegmaat.

46' tweede helft, minuut 46. Beide ploegen hebben hun reserves kunnen aanvullen. Krijgen we een tweede helft die kan wedijveren met de intensiteit van de eerste? . Beide ploegen hebben hun reserves kunnen aanvullen. Krijgen we een tweede helft die kan wedijveren met de intensiteit van de eerste?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:03 rust, 19 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353402727867453441

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Daverende duels en doelpunten, meer moet dat niet zijn. Standard en Charleroi toonden zich erg fel, maar vooral klinisch in de buurt van de goal. We gaan rusten met 2-1. . Rust Daverende duels en doelpunten, meer moet dat niet zijn. Standard en Charleroi toonden zich erg fel, maar vooral klinisch in de buurt van de goal. We gaan rusten met 2-1.

44' eerste helft, minuut 44. Dit is een best genietbare Waalse derby. . Dit is een best genietbare Waalse derby.

42' eerste helft, minuut 42. Een gemiste kans! Waar gaan we dat schrijven? Balikwisha werkt aan de eerste paal een vrijschop van Siquet nipt naast. . Een gemiste kans! Waar gaan we dat schrijven? Balikwisha werkt aan de eerste paal een vrijschop van Siquet nipt naast.

41' eerste helft, minuut 41. De eerste helft is nog niet afgelopen en we hebben al evenveel doelpunten geoogst als in de vijf voorgaande edities van deze Standard-Charleroi samen. . De eerste helft is nog niet afgelopen en we hebben al evenveel doelpunten geoogst als in de vijf voorgaande edities van deze Standard-Charleroi samen.

39' eerste helft, minuut 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353400590332780544

39' eerste helft, minuut 39.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Michel Ange Balikwisha van Standard. 2, 1. goal Standard Charleroi einde 2 1

38' eerste helft, minuut 38.

38' eerste helft, minuut 38. Balikwisha met de 2-1. Standard klimt voor de tweede keer op voorsprong. De infiltratie van Balikwisha wordt niet opgepikt en zo kan hij Penneteau betrekkelijk eenvoudig vloeren. Drie kansen, drie goals. . Balikwisha met de 2-1 Standard klimt voor de tweede keer op voorsprong. De infiltratie van Balikwisha wordt niet opgepikt en zo kan hij Penneteau betrekkelijk eenvoudig vloeren. Drie kansen, drie goals.

37' eerste helft, minuut 37. Gholizadeh kan laks Luiks uitvoetballen niet afstraffen. Hij stuurt zijn voorzet ver voorbij Nicholson en de tweede paal. . Gholizadeh kan laks Luiks uitvoetballen niet afstraffen. Hij stuurt zijn voorzet ver voorbij Nicholson en de tweede paal.

35' eerste helft, minuut 35. Tovenaar Botaka. Botaka was bij Gent een schim van zichzelf, maar schittert voor Charleroi. De rechtsachter trekt zijn trukendoos open en haalt er een paar zoolbewegingen en een panna uit. Verbazend. . Tovenaar Botaka Botaka was bij Gent een schim van zichzelf, maar schittert voor Charleroi. De rechtsachter trekt zijn trukendoos open en haalt er een paar zoolbewegingen en een panna uit. Verbazend.

33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij Charleroi, Shamar Nicholson erin, Kaveh Rezaei eruit wissel Kaveh Rezaei Shamar Nicholson

32' eerste helft, minuut 32. Rezaei is er opnieuw bij gaan liggen. De ribbenkast van de spits is geraakt, dus moet Nicholson hem komen aflossen. . Rezaei is er opnieuw bij gaan liggen. De ribbenkast van de spits is geraakt, dus moet Nicholson hem komen aflossen.

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353398761612054528

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Mamadou Fall van Charleroi. 1, 1. goal Standard Charleroi einde 1 1

29' eerste helft, minuut 29. Bom van Fall. Ook de eerste kans van Charleroi belandt in het net. Botaka zet zich lekker door en vindt tussen al het verkeer Fall. Die fusilleert Bodart en treft raak via de onderkant van de lat. Verrassing! . Bom van Fall Ook de eerste kans van Charleroi belandt in het net. Botaka zet zich lekker door en vindt tussen al het verkeer Fall. Die fusilleert Bodart en treft raak via de onderkant van de lat. Verrassing!

27' eerste helft, minuut 27. Gillet kan nu wel koppen op een hoekschop, maar wordt in zijn sprong wat gehinderd door ploegmaat Fall. . Gillet kan nu wel koppen op een hoekschop, maar wordt in zijn sprong wat gehinderd door ploegmaat Fall.

26' eerste helft, minuut 26. Standard heeft nog niets weggegeven. In de laatste fase loopt er altijd wel iets mis bij Charleroi. Geert Heremans op Sporza Radio. Standard heeft nog niets weggegeven. In de laatste fase loopt er altijd wel iets mis bij Charleroi. Geert Heremans op Sporza Radio

25' eerste helft, minuut 25. Lestienne heeft een leuke ingeving, maar bereikt Balikwisha niet met zijn wippertje. . Lestienne heeft een leuke ingeving, maar bereikt Balikwisha niet met zijn wippertje.

22' Er vallen slachtoffers. Daarnet had Siquet verzorging nodig en nu zit Rezaei op zijn knieën. De Iraniër probeert alles op een rijtje te zetten na een harde smak tegen de koude grasmat. Het hoort er allemaal bij. . eerste helft, minuut 22. Er vallen slachtoffers Daarnet had Siquet verzorging nodig en nu zit Rezaei op zijn knieën. De Iraniër probeert alles op een rijtje te zetten na een harde smak tegen de koude grasmat. Het hoort er allemaal bij.

21' Jubileum voor Bokadi. Bokadi speelt zijn vijftigste wedstrijd in het shirt van Standard. Hij hoeft niet veel werk op te knappen, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen. . eerste helft, minuut 21. Jubileum voor Bokadi Bokadi speelt zijn vijftigste wedstrijd in het shirt van Standard. Hij hoeft niet veel werk op te knappen, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen.

18' eerste helft, minuut 18. Gholizadeh belandt in de sandwich tussen Raskin en Gavory en krijgt ook nog eens een elleboog tegen zijn achterhoofd. . Gholizadeh belandt in de sandwich tussen Raskin en Gavory en krijgt ook nog eens een elleboog tegen zijn achterhoofd.

16' eerste helft, minuut 16. Voor Charleroi is dit een vervelende situatie. Ze zijn nog niet dreigend in de buurt van Bodart geweest en nu moeten ze achtervolgen. . Voor Charleroi is dit een vervelende situatie. Ze zijn nog niet dreigend in de buurt van Bodart geweest en nu moeten ze achtervolgen.

14' eerste helft, minuut 14.

14' Het is vroeg dag, maar heeft Standard zijn scorende spits gevonden? eerste helft, minuut 14. Het is vroeg dag, maar heeft Standard zijn scorende spits gevonden? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353394262738612225

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door João Klauss van Standard. 1, 0. goal Standard Charleroi einde 1 0

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Klauss kopt binnen. De eerste mogelijkheid is meteen raak! Lestienne zet een dubbelpass op met Amallah en schildert de bal voor doel, waar de blonde Braziliaanse reus Klauss komt ingelopen. Standard staat op voorsprong. . Klauss kopt binnen De eerste mogelijkheid is meteen raak! Lestienne zet een dubbelpass op met Amallah en schildert de bal voor doel, waar de blonde Braziliaanse reus Klauss komt ingelopen. Standard staat op voorsprong.

11' eerste helft, minuut 11. Nog geen kansen. Strijd is er zeker, maar doelkansen hebben we nog niet gezien. Voorlopig doen we het met een kansloos afstandsschot van Gavory, opgevangen door Penneteau. . Nog geen kansen Strijd is er zeker, maar doelkansen hebben we nog niet gezien. Voorlopig doen we het met een kansloos afstandsschot van Gavory, opgevangen door Penneteau.

8' eerste helft, minuut 8. Balikwisha kan alleen op Penneteau af, maar wordt terecht teruggefloten. Hij heeft op de hielen van Kayembe getrapt. . Balikwisha kan alleen op Penneteau af, maar wordt terecht teruggefloten. Hij heeft op de hielen van Kayembe getrapt.

6' eerste helft, minuut 6. Er is voor beide ploegen wel wat ruimte om in te voetballen. . Er is voor beide ploegen wel wat ruimte om in te voetballen.

4' Benchaib gevloerd. Dessoleil is al op het matje geroepenen nu beukt Bastien in de rug van Benchaib. De lichtvoetige middenvelder heeft verzorging nodig. Het is hard tegen onzacht. . eerste helft, minuut 4. Benchaib gevloerd Dessoleil is al op het matje geroepenen nu beukt Bastien in de rug van Benchaib. De lichtvoetige middenvelder heeft verzorging nodig. Het is hard tegen onzacht.

2' eerste helft, minuut 2. Het gaat hard in de duels. De precisie lijdt eronder, maar dat is niet meer dan normaal in de eerste minuten van zo'n derby. . Het gaat hard in de duels. De precisie lijdt eronder, maar dat is niet meer dan normaal in de eerste minuten van zo'n derby.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. 9 op 9 voor Standard en 0 op 12 voor Charleroi. Worden die reeksjes vanavond voortgezet, of kunnen de Carolo's voor het eerst sinds 2008 nog eens winnen op Sclessin? . Aftrap 9 op 9 voor Standard en 0 op 12 voor Charleroi. Worden die reeksjes vanavond voortgezet, of kunnen de Carolo's voor het eerst sinds 2008 nog eens winnen op Sclessin?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:04 vooraf, 18 uur 04. De supporters willen dat de spelers zich volledig geven. We moeten van bij het begin tempo maken. Mbaye Leye. De supporters willen dat de spelers zich volledig geven. We moeten van bij het begin tempo maken. Mbaye Leye

18:02 vooraf, 18 uur 02. Dit is altijd een belangrijke match. We gaan ons best doen om ons te herpakken. Karim Belhocine. Dit is altijd een belangrijke match. We gaan ons best doen om ons te herpakken. Karim Belhocine

17:59 vooraf, 17 uur 59. Ex-ploegmaats. Mbaye Leye en Karim Belhocine hebben trouwens nog samen gespeeld. In het seizoen 2011-12 kwamen ze bij Standard in zes wedstrijden samen aan de bak. . Ex-ploegmaats Mbaye Leye en Karim Belhocine hebben trouwens nog samen gespeeld. In het seizoen 2011-12 kwamen ze bij Standard in zes wedstrijden samen aan de bak.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Door het puntenverlies van Anderlecht, Antwerp en Genk is dit een uitgelezen kans voor zowel Standard als Charleroi om hun kandidatuur voor de play-offs kracht bij te zetten. . Door het puntenverlies van Anderlecht, Antwerp en Genk is dit een uitgelezen kans voor zowel Standard als Charleroi om hun kandidatuur voor de play-offs kracht bij te zetten.

17:45 Opwarmen in een kil en leeg Sclessin. vooraf, 17 uur 45. Opwarmen in een kil en leeg Sclessin. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353382815853895681

17:41 vooraf, 17 uur 41. Standard is in eigen huis al dertien wedstrijden ongeslagen tegen Charleroi, dat in 2008 voor het laatst won op Sclessin. Dat was gek genoeg tegen een Standard met Defour, Jovanovic, Witsel, Mbokani, Onyewu en Dante dat later dat seizoen zijn titel verlengde. De laatste jaren levert de Waalse schok weinig spektakel op. De voorbije vijf edities van Standard-Charleroi leverden in totaal slechts drie doelpuntjes op. In de heenronde van dit seizoen viel er op Mambourg wel wat te beleven, zij het pas in het slot. Standard ging er met 1-2 winnen, en alle goals vielen na minuut 79. . Standard is in eigen huis al dertien wedstrijden ongeslagen tegen Charleroi, dat in 2008 voor het laatst won op Sclessin. Dat was gek genoeg tegen een Standard met Defour, Jovanovic, Witsel, Mbokani, Onyewu en Dante dat later dat seizoen zijn titel verlengde. De laatste jaren levert de Waalse schok weinig spektakel op. De voorbije vijf edities van Standard-Charleroi leverden in totaal slechts drie doelpuntjes op. In de heenronde van dit seizoen viel er op Mambourg wel wat te beleven, zij het pas in het slot. Standard ging er met 1-2 winnen, en alle goals vielen na minuut 79.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Opstelling Charleroi. Karim Belhocine pakt het na de kansloze nederlaag bij Anderlecht iets anders aan. Met Benchaib in de plaats van Ilaimaharitra kiest hij voor een meer aanvallende opstelling. Achteraan komt Botaka in de ploeg, vooraan Rezaei. Van Cleemput en Nicholson verdwijnen uit het elftal. . Opstelling Charleroi Karim Belhocine pakt het na de kansloze nederlaag bij Anderlecht iets anders aan. Met Benchaib in de plaats van Ilaimaharitra kiest hij voor een meer aanvallende opstelling. Achteraan komt Botaka in de ploeg, vooraan Rezaei. Van Cleemput en Nicholson verdwijnen uit het elftal.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353381780942954497

17:17 vooraf, 17 uur 17. Opstelling Standard. Mbaye Leye heeft geen enkele reden om veel te wijzigen aan de ploeg die eenvoudig ging winnen bij KV Mechelen. Hij laat tien spelers van die basiself ongemoeid en voert slechts één wissel door. Siquet komt in de plaats van Jovanovic. . Opstelling Standard Mbaye Leye heeft geen enkele reden om veel te wijzigen aan de ploeg die eenvoudig ging winnen bij KV Mechelen. Hij laat tien spelers van die basiself ongemoeid en voert slechts één wissel door. Siquet komt in de plaats van Jovanovic.

17:16 vooraf, 17 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353374147926089728

17:05 vooraf, 17 uur 05. Vooraf. Standard en Charleroi zijn de laatste weken naar elkaar toegegroeid in het klassement. De Rouches boekten onder Leye drie zeges na elkaar en staan plots een puntje voor hun Waalse concurrenten. Bij Charleroi zit de klad er serieus in en moeten ze de neerwaartse spiraal omkeren na een ontluisterende 0 op 12. Dat wordt dus een derby op het scherp van de snee. . Vooraf Standard en Charleroi zijn de laatste weken naar elkaar toegegroeid in het klassement. De Rouches boekten onder Leye drie zeges na elkaar en staan plots een puntje voor hun Waalse concurrenten. Bij Charleroi zit de klad er serieus in en moeten ze de neerwaartse spiraal omkeren na een ontluisterende 0 op 12. Dat wordt dus een derby op het scherp van de snee.

17:00 vooraf, 17 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353239908970864642

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Michel Ange Balikwisha, João Klauss, Maxime Lestienne

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jordan Botaka, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall Opstelling Charleroi Nicolas Penneteau, Jordan Botaka, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei, Mamadou Fall