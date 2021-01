Springt OH Leuven de top 4 in of herpakt Gent zich?

OH Leuven worstelde zich afgelopen donderdag opnieuw in de top 4 van het klassement na een onwaarschijnlijke partij bij Zulte Waregem. OHL kwam 2-0 achter, maar wiste die achterstand uit na een betere tweede helft. Gent bleef op bezoek bij Genk dan weer steken op een 1-1-gelijkspel, hoewel het meer dan 80 minuten met een man meer mocht spelen na rood voor Cuesta.

Slechts 1 wissel bij OH Leuven. Ngawa keert terug in de basis en verdrijft Schrijvers zo naar de bank.

vooraf, 19 uur 46. Springt OHL de top 4 in of herpakt Gent zich? OH Leuven en AA Gent zetten vanavond een punt achter de 21e speeldag. Met een thuiszege springt OHL weer de top 4 in, maar ook Gent wil na een 2 op 12 eindelijk nog eens winnen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. .