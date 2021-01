LIVE: Gent scoort 2 keer in 5 minuten, OHL hangt in de touwen

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij OH Leuven, Josh Eppiah erin, Xavier Mercier eruit wissel Xavier Mercier Josh Eppiah

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Osman Bukari van KAA Gent. 0, 3. goal OH Leuven KAA Gent 63' 0 3

54' tweede helft, minuut 54. Bukari geeft OHL een oplawaai. Is de wedstrijd gespeeld? Kums pakt uit met een knappe assist voor Bukari. Die kan alleen op doel afgaan en laat Romo kansloos achter. 2 goals in amper 5 minuten, het is even slikken voor OHL. . Bukari geeft OHL een oplawaai Is de wedstrijd gespeeld? Kums pakt uit met een knappe assist voor Bukari. Die kan alleen op doel afgaan en laat Romo kansloos achter. 2 goals in amper 5 minuten, het is even slikken voor OHL.



52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij OH Leuven, Siebe Schrijvers erin, David Hubert eruit wissel David Hubert Siebe Schrijvers

52' Henry mikt pal op Bolat! Daar is al meteen de reactie van OHL! Vlietinck slingert de bal perfect op het hoofd van Henry, maar die kopt van dichtbij pal op Bolat. Hier zat meer in voor de thuisploeg! . tweede helft, minuut 52. Henry mikt pal op Bolat! Daar is al meteen de reactie van OHL! Vlietinck slingert de bal perfect op het hoofd van Henry, maar die kopt van dichtbij pal op Bolat. Hier zat meer in voor de thuisploeg!

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Sven Kums van KAA Gent. 0, 2. goal OH Leuven KAA Gent 63' 0 2

49' tweede helft, minuut 49. Kums kopt raak! Gent treft ook in de tweede helft vroeg raak. Marreh mag zomaar oprukken en haalt stevig uit. Romo pareert de poging, maar een geweldige tussenkomst is het niet. De bal gaat de hoogte in en in de herneming kan Kums de 0-2 in doel koppen. . Kums kopt raak! Gent treft ook in de tweede helft vroeg raak. Marreh mag zomaar oprukken en haalt stevig uit. Romo pareert de poging, maar een geweldige tussenkomst is het niet. De bal gaat de hoogte in en in de herneming kan Kums de 0-2 in doel koppen.



47' tweede helft, minuut 47. De penaltyclaims blijven vlotjes komen vanavond. Nu is het Bukari die zijn kans waagt. Hij krijgt enkel geel voor een fopduik. . De penaltyclaims blijven vlotjes komen vanavond. Nu is het Bukari die zijn kans waagt. Hij krijgt enkel geel voor een fopduik.

46' Gele kaart voor Osman Bukari van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 46 Osman Bukari KAA Gent

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Gent begint met een kleine bonus aan de tweede helft. Kan het die vasthouden of schakelt OHL een versnelling hoger? . 2e helft Gent begint met een kleine bonus aan de tweede helft. Kan het die vasthouden of schakelt OHL een versnelling hoger?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Gent duikt met een 0-1-voorsprong de rust in. De bezoekers zagen hun blitzstart al na amper 6 minuten beloond met een treffer van Mohammadi. OHL groeide in de wedstrijd. Bolat hield Maertens van de 1-1, De Norre liet kort voor de rust nog een uitstekende kans onbenut. . Rust Gent duikt met een 0-1-voorsprong de rust in. De bezoekers zagen hun blitzstart al na amper 6 minuten beloond met een treffer van Mohammadi. OHL groeide in de wedstrijd. Bolat hield Maertens van de 1-1, De Norre liet kort voor de rust nog een uitstekende kans onbenut.

45' Gele kaart voor Sven Kums van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 45 Sven Kums KAA Gent

40' eerste helft, minuut 40. De Norre laat het liggen. Bolat komt uit, maar gaat onder een hoge voorzet van Sowah door. Het biedt De Norre een uitgelezen kans, maar hij mikt in het zijnet. Pijnlijke misser, al stond er wel nog wat Gents volk voor doel. Een gemaakte goal was het allerminst. . De Norre laat het liggen Bolat komt uit, maar gaat onder een hoge voorzet van Sowah door. Het biedt De Norre een uitgelezen kans, maar hij mikt in het zijnet. Pijnlijke misser, al stond er wel nog wat Gents volk voor doel. Een gemaakte goal was het allerminst.

38' eerste helft, minuut 38. Gent kan nog eens dreigen. Castro-Montes snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt uit vanaf het halve maantje. Geen onaardige poging, zijn schot gaat niet zo gek ver over. . Gent kan nog eens dreigen. Castro-Montes snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt uit vanaf het halve maantje. Geen onaardige poging, zijn schot gaat niet zo gek ver over.

35' eerste helft, minuut 35. Leuven wordt sterker, de thuisploeg groeit in de wedstrijd. Ze hebben het initiatief overgenomen van Gent. Bert Sterckx op Radio 1. Leuven wordt sterker, de thuisploeg groeit in de wedstrijd. Ze hebben het initiatief overgenomen van Gent. Bert Sterckx op Radio 1

30' eerste helft, minuut 30. Bolat voorkomt de 1-1! Plots een enorme kans voor OHL! Maertens wordt met een heerlijke pass van Sowah gelanceerd en probeert het vanuit een scherpe hoek. Bolat zit er nog net bij en devieert het schot zo voorlangs, de bal scheert de paal. . Bolat voorkomt de 1-1! Plots een enorme kans voor OHL! Maertens wordt met een heerlijke pass van Sowah gelanceerd en probeert het vanuit een scherpe hoek. Bolat zit er nog net bij en devieert het schot zo voorlangs, de bal scheert de paal.

28' Gele kaart voor Thomas Henry van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 28 Thomas Henry OH Leuven

27' eerste helft, minuut 27. Er is wat meer evenwicht in de wedstrijd gekomen. De eerste 15 minuten waren voor Gent. Daarna is OHL beter in de wedstrijd gekomen, zonder grote kansen weliswaar. Bert Sterckx op Radio 1. Er is wat meer evenwicht in de wedstrijd gekomen. De eerste 15 minuten waren voor Gent. Daarna is OHL beter in de wedstrijd gekomen, zonder grote kansen weliswaar. Bert Sterckx op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. Geen penalty. OHL probeert zich nu toch iets nadrukkelijker in de wedstrijd te knokken. Nurio geeft een vrije trap weg. Een klusje voor Mercier en bij OHL willen ze opnieuw een penalty, omdat nu Ngawa onderuit gaat in een duel met Marreh. Ook nu krijgt de thuisploeg nul op het rekest. . Geen penalty OHL probeert zich nu toch iets nadrukkelijker in de wedstrijd te knokken. Nurio geeft een vrije trap weg. Een klusje voor Mercier en bij OHL willen ze opnieuw een penalty, omdat nu Ngawa onderuit gaat in een duel met Marreh. Ook nu krijgt de thuisploeg nul op het rekest.

19' eerste helft, minuut 19. Jaremtsjoek kan Romo niet aftroeven. Henry gaat gretig neer in de zestien en claimt een strafschop, maar scheidsrechter Alen gaat daar terecht niet op in. Op de counter kan Jaremtsjoek zich doorzetten. Hij probeert de ver uitgekomen Romo te lobben, maar plaatst de bal ruim voorlangs. . Jaremtsjoek kan Romo niet aftroeven Henry gaat gretig neer in de zestien en claimt een strafschop, maar scheidsrechter Alen gaat daar terecht niet op in. Op de counter kan Jaremtsjoek zich doorzetten. Hij probeert de ver uitgekomen Romo te lobben, maar plaatst de bal ruim voorlangs.

16' eerste helft, minuut 16. Werkloze Bolat. Bolat kan de bal ook even voelen na een afgeweken schot van Mercier. De Gentse doelman heeft er een bijzonder rustig openingskwartier opzitten. . Werkloze Bolat Bolat kan de bal ook even voelen na een afgeweken schot van Mercier. De Gentse doelman heeft er een bijzonder rustig openingskwartier opzitten.

12' eerste helft, minuut 12. Vlietinck moet nog maar eens een hoekschop toestaan. Kums slingert de bal in het pak, maar Romo bokst de voorzet overtuigend weg. . Vlietinck moet nog maar eens een hoekschop toestaan. Kums slingert de bal in het pak, maar Romo bokst de voorzet overtuigend weg.

9' eerste helft, minuut 9. OHL slaagt er voorlopig niet in om het tij te keren. Gent houdt de touwtjes stevig in handen. De bezoekers zijn sterker in de duels en blijven voluit voor de aanval kiezen. . OHL slaagt er voorlopig niet in om het tij te keren. Gent houdt de touwtjes stevig in handen. De bezoekers zijn sterker in de duels en blijven voluit voor de aanval kiezen.

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Milad Mohammadi van KAA Gent. 0, 1. goal OH Leuven KAA Gent 63' 0 1

6' eerste helft, minuut 6. Mohammadi verzilvert Gentse blitzstart. Wat een start van Gent! Bij OHL krijgen ze de bal niet weg uit de eigen zestien en Mohammadi knalt de openingstreffer hard en hoog in doel. OHL wordt van het kastje naar de muur gespeeld in de openingsminuten en moet nu ook achtervolgen. . Mohammadi verzilvert Gentse blitzstart Wat een start van Gent! Bij OHL krijgen ze de bal niet weg uit de eigen zestien en Mohammadi knalt de openingstreffer hard en hoog in doel. OHL wordt van het kastje naar de muur gespeeld in de openingsminuten en moet nu ook achtervolgen.



4' eerste helft, minuut 4. Dorsch dicht bij de 0-1! De hoekschop levert meteen een nieuwe mogelijkheid op voor de bezoekers. Dorsch kan van dichtbij uithalen, maar besluit pal op Romo. Hier komt OHL goed weg. . Dorsch dicht bij de 0-1! De hoekschop levert meteen een nieuwe mogelijkheid op voor de bezoekers. Dorsch kan van dichtbij uithalen, maar besluit pal op Romo. Hier komt OHL goed weg.

3' eerste helft, minuut 3. Romo moet al een eerste keer aan de bal op een afgeweken schot van Mohammadi. De bal zou naast gegaan zijn, maar de doelman nam het zekere voor het onzekere. Hoekschop voor Gent. . Romo moet al een eerste keer aan de bal op een afgeweken schot van Mohammadi. De bal zou naast gegaan zijn, maar de doelman nam het zekere voor het onzekere. Hoekschop voor Gent.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. AA Gent brengt de bal aan het rollen. Knoopt het weer aan met de zege of staat OHL straks derde op amper 1 punt van Racing Genk? . Aftrap AA Gent brengt de bal aan het rollen. Knoopt het weer aan met de zege of staat OHL straks derde op amper 1 punt van Racing Genk?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:43 vooraf, 20 uur 43. Met 2 op 12 is de oogst zeer mager bij AA Gent. Ze hebben maar 6 punten meer dan de laatste in de stand, Waasland-Beveren. Bert Sterckx op Radio 1. Met 2 op 12 is de oogst zeer mager bij AA Gent. Ze hebben maar 6 punten meer dan de laatste in de stand, Waasland-Beveren. Bert Sterckx op Radio 1

20:33 vooraf, 20 uur 33. Neemt Gent revanche voor 2-3-nederlaag? Bij Gent hebben ze geen goede herinneringen aan de laatste confrontatie met OHL. Eind september gingen ze, toen nog onder Wim De Decker, op eigen veld met 2-3 onderuit. OHL liep tot 0-3 uit dankzij goals van Sowah (2) en Maertens. Gent kon dat ondanks een slotoffensief en 2 strafschopdoelpunten niet meer rechttrekken. . Neemt Gent revanche voor 2-3-nederlaag? Bij Gent hebben ze geen goede herinneringen aan de laatste confrontatie met OHL. Eind september gingen ze, toen nog onder Wim De Decker, op eigen veld met 2-3 onderuit. OHL liep tot 0-3 uit dankzij goals van Sowah (2) en Maertens. Gent kon dat ondanks een slotoffensief en 2 strafschopdoelpunten niet meer rechttrekken.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Krijgt Vanhaezebrouck Gent weer aan de praat? Hein Vanhaezebrouck maakte een vliegende start bij zijn Gentse rentree met 9 op 12. Maar het effect van de trainerswissel lijkt alweer uitgewerkt. In zijn laatste 4 wedstrijden kon Gent enkel tegen Beerschot en Genk een punt pakken. Na 22 speeldagen staat Gent pas 14 en voelt het stilaan de hete adem van de staartploegen. . Krijgt Vanhaezebrouck Gent weer aan de praat? Hein Vanhaezebrouck maakte een vliegende start bij zijn Gentse rentree met 9 op 12. Maar het effect van de trainerswissel lijkt alweer uitgewerkt. In zijn laatste 4 wedstrijden kon Gent enkel tegen Beerschot en Genk een punt pakken. Na 22 speeldagen staat Gent pas 14 en voelt het stilaan de hete adem van de staartploegen.

20:19 vooraf, 20 uur 19. OH Leuven worstelde zich afgelopen donderdag opnieuw in de top 4 van het klassement na een onwaarschijnlijke partij bij Zulte Waregem. OHL kwam 2-0 achter, maar wiste die achterstand uit na een betere tweede helft. Gent bleef op bezoek bij Genk dan weer steken op een 1-1-gelijkspel, hoewel het meer dan 80 minuten met een man meer mocht spelen na rood voor Cuesta. . OH Leuven worstelde zich afgelopen donderdag opnieuw in de top 4 van het klassement na een onwaarschijnlijke partij bij Zulte Waregem. OHL kwam 2-0 achter, maar wiste die achterstand uit na een betere tweede helft. Gent bleef op bezoek bij Genk dan weer steken op een 1-1-gelijkspel, hoewel het meer dan 80 minuten met een man meer mocht spelen na rood voor Cuesta.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Komt OHL tot op één punt van Genk? Een overwinning brengt OH Leuven naar de derde plaats, op amper 1 punt van Racing Genk. Gent kan met een driepunter dan weer van de 14e naar de 10e plaats springen. . Komt OHL tot op één punt van Genk? Een overwinning brengt OH Leuven naar de derde plaats, op amper 1 punt van Racing Genk. Gent kan met een driepunter dan weer van de 14e naar de 10e plaats springen.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Geen wissels bij Gent. Hein Vanhaezebrouck kiest voor dezelfde namen die afgelopen donderdag begonnen aan de wedstrijd tegen Racing Genk. Odjidja, De Bruyn en Tsjakvetadze liggen nog steeds in de lappenmand. . Geen wissels bij Gent Hein Vanhaezebrouck kiest voor dezelfde namen die afgelopen donderdag begonnen aan de wedstrijd tegen Racing Genk. Odjidja, De Bruyn en Tsjakvetadze liggen nog steeds in de lappenmand.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Ngawa weer in de basis bij OHL. Slechts 1 wissel bij OH Leuven. Ngawa keert terug in de basis en verdrijft Schrijvers zo naar de bank. . Ngawa weer in de basis bij OHL Slechts 1 wissel bij OH Leuven. Ngawa keert terug in de basis en verdrijft Schrijvers zo naar de bank.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Springt OHL de top 4 in of herpakt Gent zich? OH Leuven en AA Gent zetten vanavond een punt achter de 21e speeldag. Met een thuiszege springt OHL weer de top 4 in, maar ook Gent wil na een 2 op 12 eindelijk nog eens winnen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Springt OHL de top 4 in of herpakt Gent zich? OH Leuven en AA Gent zetten vanavond een punt achter de 21e speeldag. Met een thuiszege springt OHL weer de top 4 in, maar ook Gent wil na een 2 op 12 eindelijk nog eens winnen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

19:46 - Vooraf Vooraf, 19 uur 46

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, David Hubert, Václav Jemelka, Thibault Vlietinck, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, Casper de Norre, Kamal Sowah, Thomas Henry, Xavier Mercier Opstelling OH Leuven Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, David Hubert, Václav Jemelka, Thibault Vlietinck, Mathieu Maertens, Kristiyan Malinov, Casper de Norre, Kamal Sowah, Thomas Henry, Xavier Mercier

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Sven Kums, Sulayman Marreh, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Milad Mohammadi, Niklas Dorsch, Sven Kums, Sulayman Marreh, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek