AA Gent boekt zijn eerste en ruime zege van het jaar

Na puntenverlies tegen Antwerp, Genk en Beerschot is AA Gent er nu wel in geslaagd om een eerste zege te boeken in 2021. Een stevige ook. Op het veld van seizoensrevelatie OHL mikten de jongens van Hein Vanhaezebrouck er 3 in. "Het enige verschil is dat we vandaag scoren en dat we dat in al die andere wedstrijden vergaten te doen", zegt de Gent-trainer.