KV Mechelen zet offday recht met 5e zege in 6 wedstrijden

Kabore haalt net voor het eindsignaal nog even de zeis boven bij de wegspurtende N'Dri en pakt logisch geel.

tweede helft, minuut 93. Kabore haalt net voor het eindsignaal nog even de zeis boven bij de wegspurtende N'Dri en pakt logisch geel. .

We tellen er nog 3 overbodige minuten bij.

3 minuten extra. We tellen er nog 3 overbodige minuten bij. . tweede helft, minuut 90.

De thuisploeg speelt de wedstrijd volwassen uit. Eupen beseft dat de race gelopen is en dringt niet echt meer aan.

tweede helft, minuut 89. Controle van KV Mechelen. De thuisploeg speelt de wedstrijd volwassen uit. Eupen beseft dat de race gelopen is en dringt niet echt meer aan. .

Er wordt volop gewisseld nu, waardoor het tempo helemaal uit de wedstrijd verdwijnt. Heeft Eupen nog wat in de tank zitten voor de laatste zes minuten?

tweede helft, minuut 84. Er wordt volop gewisseld nu, waardoor het tempo helemaal uit de wedstrijd verdwijnt. Heeft Eupen nog wat in de tank zitten voor de laatste zes minuten? .

De ingevallen Koné zet zich goed door tot in de zestien meter, maar Thoelen heeft geen zin om zijn clean sheet nog af te staan.

tweede helft, minuut 80. De ingevallen Koné zet zich goed door tot in de zestien meter, maar Thoelen heeft geen zin om zijn clean sheet nog af te staan. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353021880572268546

Een kwartier voor tijd maakt KV Mechelen het helemaal af tegen Eupen. De Camargo werkt een voorzet van Kaya met wat geluk over de doellijn: 3-0! Heris lag aan de basis van de goal met een dramatische inspeelpass en wordt ook meteen naar de kant gehaald.

tweede helft, minuut 75. De Camargo beslist de match. Een kwartier voor tijd maakt KV Mechelen het helemaal af tegen Eupen. De Camargo werkt een voorzet van Kaya met wat geluk over de doellijn: 3-0! Heris lag aan de basis van de goal met een dramatische inspeelpass en wordt ook meteen naar de kant gehaald. .

KV Mechelen rijt de defensie van Eupen open met twee tikken. Schoofs komt oog in oog te staan met Defourny, maar hij laat de 3-0 liggen.

tweede helft, minuut 74. Schoofs mist de 3-0. KV Mechelen rijt de defensie van Eupen open met twee tikken. Schoofs komt oog in oog te staan met Defourny, maar hij laat de 3-0 liggen. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353017779109163008

Eupen blijft maar hoekschoppen afdwingen. Deze keer is het Miangue die het duel in de lucht wint, maar zijn kopbal vliegt een paar meter naast.

tweede helft, minuut 69. Eupen blijft maar hoekschoppen afdwingen. Deze keer is het Miangue die het duel in de lucht wint, maar zijn kopbal vliegt een paar meter naast. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353022970109825024

Het gaat meteen naar de overkant, met een prangende fase voor de kooi van Defourny. KV Mechelen is dicht bij de 3-0, maar verdediger Heris redt het schot van Schoofs op de doellijn.

tweede helft, minuut 63. Heris redt op de doellijn! Het gaat meteen naar de overkant, met een prangende fase voor de kooi van Defourny. KV Mechelen is dicht bij de 3-0, maar verdediger Heris redt het schot van Schoofs op de doellijn. .

Eupen dringt aan. N'Dri en Ngoy mogen elk om beurt hun kans wagen, maar scoren zit er niet in.

tweede helft, minuut 61. Kansen voor Eupen. Eupen dringt aan. N'Dri en Ngoy mogen elk om beurt hun kans wagen, maar scoren zit er niet in. .

De tweede helft heeft alleszins veel meer te bieden dan de eerste. KV Mechelen tekent een mooie combinatie op de mat. Het is uiteindelijk Shved die kan trappen, Kayembe zet het blok.

tweede helft, minuut 59. De tweede helft heeft alleszins veel meer te bieden dan de eerste. KV Mechelen tekent een mooie combinatie op de mat. Het is uiteindelijk Shved die kan trappen, Kayembe zet het blok. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353016325778583555

Ook de hoekschop die volgt, levert een dikke kans op. Koch krijgt de bal niet voorbij Thoelen en wordt ook flink gehinderd in de actie, maar zijn bede om een penalty levert niets op.

tweede helft, minuut 57. Ook de hoekschop die volgt, levert een dikke kans op. Koch krijgt de bal niet voorbij Thoelen en wordt ook flink gehinderd in de actie, maar zijn bede om een penalty levert niets op. .

56'

tweede helft, minuut 56. Bijna Prevljak! We hebben hem nog niet veel gezien, maar daar is hij plots: sluipschutter Prevljak verschijnt alleen voor Thoelen, die het schot van de Bosniër in hoekschop verwerkt. .