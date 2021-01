LIVE: Spanning in Kortrijk, houdt Cercle de 3 punten vast?

Fase per fase

Fase per fase

90+5' Gele kaart voor Brendan Hines-Ike van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 95 Brendan Hines-Ike KV Kortrijk

90+1' tweede helft, minuut 91. Somers verknoeit reuzenkans. Somers telt Kortrijk bijna definitief uit. Hij wordt perfect gelanceerd en snelt op doel af, maar tikt de bal dan net iets te ver. Ilic kan zo de 1-3 voorkomen. . Somers verknoeit reuzenkans Somers telt Kortrijk bijna definitief uit. Hij wordt perfect gelanceerd en snelt op doel af, maar tikt de bal dan net iets te ver. Ilic kan zo de 1-3 voorkomen.

90' tweede helft, minuut 90. 6 minuten extra. Er komen maar liefst 6 minuten bij. Tijd genoeg dus voor Kortrijk om alsnog langszij te komen. Of beslist Cercle de wedstrijd? . 6 minuten extra Er komen maar liefst 6 minuten bij. Tijd genoeg dus voor Kortrijk om alsnog langszij te komen. Of beslist Cercle de wedstrijd?

89' tweede helft, minuut 89. Het is allemaal een beetje stilgevallen. De staat van het veld laat ook geen goede combinaties toe. Eddy Botteldoorne op Radio 1. Het is allemaal een beetje stilgevallen. De staat van het veld laat ook geen goede combinaties toe. Eddy Botteldoorne op Radio 1

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Cercle Brugge, Alexander Corryn erin, Giulian Biancone eruit wissel Giulian Biancone Alexander Corryn

86' tweede helft, minuut 86. Bij Kortrijk lijkt het beste er toch stilaan af. Selemani onderstreept dat met een dramatische vrije trap. Cercle kruipt steeds dichter bij een belangrijke driepunter. . Bij Kortrijk lijkt het beste er toch stilaan af. Selemani onderstreept dat met een dramatische vrije trap. Cercle kruipt steeds dichter bij een belangrijke driepunter.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Cercle Brugge, Kevin Denkey erin, Ike Ugbo eruit wissel Ike Ugbo Kevin Denkey

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Cercle Brugge, Thibo Somers erin, Anthony Musaba eruit wissel Anthony Musaba Thibo Somers

80' tweede helft, minuut 80. Clement voert een dubbele wissel door bij Cercle. Musaba en Ugbo ruimen plaats voor Somers en Denkey. . Clement voert een dubbele wissel door bij Cercle. Musaba en Ugbo ruimen plaats voor Somers en Denkey.

79' tweede helft, minuut 79. Het blijft bijzonder spannend in het Guldensporenstadion. De voorsprong van Cercle is krap, maar Kortrijk slaagt er nog steeds niet in om de bezoekers echt in de problemen te brengen. . Het blijft bijzonder spannend in het Guldensporenstadion. De voorsprong van Cercle is krap, maar Kortrijk slaagt er nog steeds niet in om de bezoekers echt in de problemen te brengen.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Kortrijk, Jovan Stojanovic erin, Habib Guèye eruit wissel Habib Guèye Jovan Stojanovic

73' tweede helft, minuut 73. Marcelin niet voorbij Ilic. Cercle laat zich niet terugdringen en zorgt nog eens voor dreiging op een hoekschop. Marcelin kan koppen, Ilic voorkomt de 1-3 met een knappe redding. . Marcelin niet voorbij Ilic Cercle laat zich niet terugdringen en zorgt nog eens voor dreiging op een hoekschop. Marcelin kan koppen, Ilic voorkomt de 1-3 met een knappe redding.

72' tweede helft, minuut 72. Nu ook een wissel bij Cercle. Kanouté neemt de plaats in van Hotic. Cercle houdt intussen makkelijk stand en prikt zelf af en toe gevaarlijk tegen. . Nu ook een wissel bij Cercle. Kanouté neemt de plaats in van Hotic. Cercle houdt intussen makkelijk stand en prikt zelf af en toe gevaarlijk tegen.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Cercle Brugge, Franck Kanouté erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Franck Kanouté

69' Afgekeurde goal. Kortrijk komt met de schrik vrij. Musaba kan de bal van dichtbij in doel werken, maar er was al gevlagd voor buitenspel. De VAR ondersteunt die beslissing, de herhaling toont dat Musaba net buitenspel stond toen hij aanzette. . tweede helft, minuut 69. Afgekeurde goal Kortrijk komt met de schrik vrij. Musaba kan de bal van dichtbij in doel werken, maar er was al gevlagd voor buitenspel. De VAR ondersteunt die beslissing, de herhaling toont dat Musaba net buitenspel stond toen hij aanzette.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KV Kortrijk, Mohamed Badamosi erin, Sambou Sissoko eruit wissel Sambou Sissoko Mohamed Badamosi

63' tweede helft, minuut 63. Vanderhaeghe grijpt in en brengt Badamosi tussen de lijnen, voor Sissoko zit de wedstrijd erop. Bij Cercle behoudt Clement voorlopig het vertrouwen in de elf op het veld. . Vanderhaeghe grijpt in en brengt Badamosi tussen de lijnen, voor Sissoko zit de wedstrijd erop. Bij Cercle behoudt Clement voorlopig het vertrouwen in de elf op het veld.

57' tweede helft, minuut 57. Selemani mist precisie. Kortrijk komt dicht bij de gelijkmaker. Na een afgeweken schot van Gueye snijdt Selemani goed naar binnen. Hij kan van dichtbij afdrukken, maar mikt naast. Hier was meer mee te doen. . Selemani mist precisie Kortrijk komt dicht bij de gelijkmaker. Na een afgeweken schot van Gueye snijdt Selemani goed naar binnen. Hij kan van dichtbij afdrukken, maar mikt naast. Hier was meer mee te doen.

54' tweede helft, minuut 54. Afgekeurde goal. Even alle hens aan dek voor Cercle op een hoekschop voor Kortrijk. Sainsbury kan uiteindelijk van dichtbij scoren, maar de vlag was al de hoogte in. Geen protest bij de thuisploeg. . Afgekeurde goal Even alle hens aan dek voor Cercle op een hoekschop voor Kortrijk. Sainsbury kan uiteindelijk van dichtbij scoren, maar de vlag was al de hoogte in. Geen protest bij de thuisploeg.

52' tweede helft, minuut 52. Kortrijk probeert het verschil te maken in de openingsfase van deze tweede helft. Maar Cercle komt voorlopig niet in de problemen. . Kortrijk probeert het verschil te maken in de openingsfase van deze tweede helft. Maar Cercle komt voorlopig niet in de problemen.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Kortrijk brengt de bal weer aan het rollen. Trekt het de scheve situatie nog recht of zit er eindelijk nog eens winst in voor Cercle? . 2e helft Kortrijk brengt de bal weer aan het rollen. Trekt het de scheve situatie nog recht of zit er eindelijk nog eens winst in voor Cercle?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Rusten in het Guldensporenstadion na een boeiende eerste helft. Een gretig Cercle liep tot 0-2 uit dankzij Ugbo en Pavlovic. Maar kort voor de rust bracht een heerlijk afstandsschot van Makarenko Kortrijk weer in de wedstrijd. . Rust Rusten in het Guldensporenstadion na een boeiende eerste helft. Een gretig Cercle liep tot 0-2 uit dankzij Ugbo en Pavlovic. Maar kort voor de rust bracht een heerlijk afstandsschot van Makarenko Kortrijk weer in de wedstrijd.

45+1' eerste helft, minuut 46.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Evgeniy Makarenko van KV Kortrijk. 1, 2. goal KV Kortrijk Cercle Brugge 90+7' 1 2

45' eerste helft, minuut 45. Beauty van Makarenko! Wat een goal van Makarenko! Hij haalt van buiten de zestien snoeihard uit en ziet zijn schot via de paal in doel belanden. Didillon is kansloos, Kortrijk doet kort voor de rust weer helemaal mee. . Beauty van Makarenko! Wat een goal van Makarenko! Hij haalt van buiten de zestien snoeihard uit en ziet zijn schot via de paal in doel belanden. Didillon is kansloos, Kortrijk doet kort voor de rust weer helemaal mee.



44' eerste helft, minuut 44. Kortrijk voert de druk nu toch op. Vooral Chevalier toont zich bedrijvig. Kan de thuisploeg nog voor de rust de aansluitingstreffer maken? . Kortrijk voert de druk nu toch op. Vooral Chevalier toont zich bedrijvig. Kan de thuisploeg nog voor de rust de aansluitingstreffer maken?

41' eerste helft, minuut 41. Listige poging van Chevalier. Chevalier ontbindt zijn duivels met een knappe rush. Bijna weet hij Didillon te verrassen met een listig afstandsschot, maar de doelman kan de bal nog net in hoekschop tikken. . Listige poging van Chevalier Chevalier ontbindt zijn duivels met een knappe rush. Bijna weet hij Didillon te verrassen met een listig afstandsschot, maar de doelman kan de bal nog net in hoekschop tikken.

39' eerste helft, minuut 39. Het was even wachten op de vrije trap, omdat Hoggas verzorging nodig had. Hotic dropt de bal naar de tweede paal en puurt er een hoekschop uit, maar die levert niks op. . Het was even wachten op de vrije trap, omdat Hoggas verzorging nodig had. Hotic dropt de bal naar de tweede paal en puurt er een hoekschop uit, maar die levert niks op.

38' Gele kaart voor Gilles Dewaele van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 38 Gilles Dewaele KV Kortrijk

37' eerste helft, minuut 37. Dewaele loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Hoggas. Cercle houdt er een vrije trap net buiten de zestien aan over. . Dewaele loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Hoggas. Cercle houdt er een vrije trap net buiten de zestien aan over.

31' eerste helft, minuut 31. De reactie van Kortrijk blijft niet lang uit. Na een goede aanval valt de bal voor de voeten van Jonckheere, maar die kan zijn schot niet laag houden. . De reactie van Kortrijk blijft niet lang uit. Na een goede aanval valt de bal voor de voeten van Jonckheere, maar die kan zijn schot niet laag houden.

29' eerste helft, minuut 29.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Strahinja Pavlovic van Cercle Brugge. 0, 2. goal KV Kortrijk Cercle Brugge 90+7' 0 2

28' eerste helft, minuut 28. Pavlovic verdubbelt de voorsprong. Cercle gaat gewoon door op zijn elan. Amper 5 minuten na de openingstreffer verdubbelen de bezoekers hun voorsprong. Pavlovic treft in één tijd raak op de hoekschop van Hotic. Koude douche voor Kortrijk, kan de thuisploeg reageren? . Pavlovic verdubbelt de voorsprong Cercle gaat gewoon door op zijn elan. Amper 5 minuten na de openingstreffer verdubbelen de bezoekers hun voorsprong. Pavlovic treft in één tijd raak op de hoekschop van Hotic. Koude douche voor Kortrijk, kan de thuisploeg reageren?



27' eerste helft, minuut 27. Bij Cercle hebben ze duidelijk vertrouwen getankt. Hotic waagt zijn kans met een verre knal, zijn schot wijkt af en levert een hoekschop op. . Bij Cercle hebben ze duidelijk vertrouwen getankt. Hotic waagt zijn kans met een verre knal, zijn schot wijkt af en levert een hoekschop op.

24' eerste helft, minuut 24.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 0, 1. goal KV Kortrijk Cercle Brugge 90+7' 0 1

23' eerste helft, minuut 23. Cercle opent de score! Cercle komt zowaar op voorsprong in Kortrijk! Vitinho brengt de bal hard en laag voor doel. Ugbo komt perfect inlopen en werkt de openingstreffer makkelijk binnen. Niet al te best verdedigd bij Kortrijk, dat nu aan de bak moet. . Cercle opent de score! Cercle komt zowaar op voorsprong in Kortrijk! Vitinho brengt de bal hard en laag voor doel. Ugbo komt perfect inlopen en werkt de openingstreffer makkelijk binnen. Niet al te best verdedigd bij Kortrijk, dat nu aan de bak moet.





18' eerste helft, minuut 18. Kortrijk slaagt er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Cercle biedt flink wat weerwerk en was al twee keer gevaarlijk met Musaba. . Kortrijk slaagt er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Cercle biedt flink wat weerwerk en was al twee keer gevaarlijk met Musaba.

14' eerste helft, minuut 14. Cercle voetbalt toch aardig mee in Kortrijk. Vitinho probeert het met een plaatsbal, maar zijn poging mist de goede richting. . Cercle voetbalt toch aardig mee in Kortrijk. Vitinho probeert het met een plaatsbal, maar zijn poging mist de goede richting.

11' eerste helft, minuut 11. Derijck heeft zijn handen vol met de snelle Musaba. De verdediger laat zich aftroeven, maar Ilic is alert en duikt goed in de voeten van de Cercle-aanvaller. . Derijck heeft zijn handen vol met de snelle Musaba. De verdediger laat zich aftroeven, maar Ilic is alert en duikt goed in de voeten van de Cercle-aanvaller.

8' eerste helft, minuut 8. Musaba zorgt voor gevaar. Daar is meteen de reactie van Cercle. Musaba kan zich centraal doorzetten, maar zijn schot wordt afgeremd door de modder en zo kan Ilic de bal al bij al makkelijk tegenhouden. . Musaba zorgt voor gevaar Daar is meteen de reactie van Cercle. Musaba kan zich centraal doorzetten, maar zijn schot wordt afgeremd door de modder en zo kan Ilic de bal al bij al makkelijk tegenhouden.

7' eerste helft, minuut 7. Didillon voorkomt de 1-0. Kortrijk komt een eerste keer piepen op een vrije trap van Selemani. Die gooit de bal vanaf links niet in de zestien, maar achteruit tot bij Dewaele. Zijn schot wijkt af op Pavlovic en dwingt Didillon tot een knappe reflex. Ook op de herneming van Makarenko staat de Cercle-doelman pal. . Didillon voorkomt de 1-0 Kortrijk komt een eerste keer piepen op een vrije trap van Selemani. Die gooit de bal vanaf links niet in de zestien, maar achteruit tot bij Dewaele. Zijn schot wijkt af op Pavlovic en dwingt Didillon tot een knappe reflex. Ook op de herneming van Makarenko staat de Cercle-doelman pal.

6' eerste helft, minuut 6. Zowel Ilic als Didillon bleven voorlopig een rustige avond. Geen van beide ploegen kunnen gevaar creëren. . Zowel Ilic als Didillon bleven voorlopig een rustige avond. Geen van beide ploegen kunnen gevaar creëren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Cercle brengt de bal aan het rollen op een moeilijk bespeelbaar veld in Kortrijk. Kan de rode lantaarn eindelijk nog eens iets rapen? . Aftrap Cercle brengt de bal aan het rollen op een moeilijk bespeelbaar veld in Kortrijk. Kan de rode lantaarn eindelijk nog eens iets rapen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:27 vooraf, 18 uur 27. Voor de doelmonden is het een kleine vijver, ik overdrijf niet. Eddy Botteldoorne op Radio 1. Voor de doelmonden is het een kleine vijver, ik overdrijf niet. Eddy Botteldoorne op Radio 1

18:16 vooraf, 18 uur 16. Zwaar veld. Het veld in het Guldensporenstadion krijgt het zwaar te verduren door de hevige regenval. Hier en daar staan plassen, maar de grasmat is goedgekeurd. . Zwaar veld Het veld in het Guldensporenstadion krijgt het zwaar te verduren door de hevige regenval. Hier en daar staan plassen, maar de grasmat is goedgekeurd.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Weinig scorend vermogen. Opvallend, wat het aantal doelpunten dit seizoen betreft, houden Kortrijk en Cercle elkaar in evenwicht. Beide ploegen vonden in 22 wedstrijden maar 27 keer de weg naar doel. Enkel Moeskroen doet slechter met 19 goals. . Weinig scorend vermogen Opvallend, wat het aantal doelpunten dit seizoen betreft, houden Kortrijk en Cercle elkaar in evenwicht. Beide ploegen vonden in 22 wedstrijden maar 27 keer de weg naar doel. Enkel Moeskroen doet slechter met 19 goals.

18:03 vooraf, 18 uur 03. Kortrijk staat na 22 speeldagen op een comfortabele 12e plek. Toch kan ook KVK een oppepper gebruiken na de recente 0 op 6. Zowel Oostende als STVV bleken te sterk. . Kortrijk staat na 22 speeldagen op een comfortabele 12e plek. Toch kan ook KVK een oppepper gebruiken na de recente 0 op 6. Zowel Oostende als STVV bleken te sterk.

17:46 vooraf, 17 uur 46. 3 wissels bij Cercle. Bij Cercle valt de geblesseerde Velkovski uit de basis. Taravel en Kanouté moeten dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Pavlovic, Marcelin en Vitinho zijn de nieuwe namen in de basisploeg. . 3 wissels bij Cercle Bij Cercle valt de geblesseerde Velkovski uit de basis. Taravel en Kanouté moeten dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Pavlovic, Marcelin en Vitinho zijn de nieuwe namen in de basisploeg.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353020377686016001

17:32 vooraf, 17 uur 32. Kortrijk zonder De Sart en Ocansey. Yves Vanderhaeghe moet sleutelen bij Kortrijk. De Sart en Ocansey liggen in de lappenmand, Golubovic verhuist dan weer naar de bank. Jonckheere, Sainsbury en Sissoko komen daardoor aan de aftrap. . Kortrijk zonder De Sart en Ocansey Yves Vanderhaeghe moet sleutelen bij Kortrijk. De Sart en Ocansey liggen in de lappenmand, Golubovic verhuist dan weer naar de bank. Jonckheere, Sainsbury en Sissoko komen daardoor aan de aftrap.

17:29 vooraf, 17 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353012267856650245

17:26 vooraf, 17 uur 26. Roept Cercle de neerwaartse spiraal een halt toe in Kortrijk? Bij Cercle Brugge gaat het de laatste weken van kwaad naar erger. De vereniging kon al 10 wedstrijden op rij niet meer winnen en bengelt helemaal onderaan. Lukt het bij Kortrijk wel? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Roept Cercle de neerwaartse spiraal een halt toe in Kortrijk? Bij Cercle Brugge gaat het de laatste weken van kwaad naar erger. De vereniging kon al 10 wedstrijden op rij niet meer winnen en bengelt helemaal onderaan. Lukt het bij Kortrijk wel? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

17:26 - Vooraf Vooraf, 17 uur 26

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Brendan Hines-Ike, Michiel Jonckheere, Sambou Sissoko, Evgeniy Makarenko, Teddy Chevalier, Habib Guèye, Faïz Selemani Opstelling KV Kortrijk Marko Ilic, Gilles Dewaele, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Brendan Hines-Ike, Michiel Jonckheere, Sambou Sissoko, Evgeniy Makarenko, Teddy Chevalier, Habib Guèye, Faïz Selemani

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, Jean Marcelin, David Bates, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Giulian Biancone, Jean Marcelin, David Bates, Strahinja Pavlovic, Vitinho, Dino Hotic, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo