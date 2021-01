Cercle kan eindelijk nog een keer winnen en geeft rode lantaarn door

KV Kortrijk - Cercle Brugge in een notendop:

Makarenko brengt KVK weer in de match met pegel

Cercle wou de neerwaartse spiraal eindelijk een halt toeroepen na amper 1 punt in de laatste 10 wedstrijden. De rode lantaarn begon complexloos aan de wedstrijd, maar ontsnapte wel aan een vroege tegengoal. Met dank aan Didillon, die eerst een afgeweken schot van Dewaele pareerde en in de herneming ook Makarenko van een treffer hield.

De bezoekers waren niet onder de indruk. Musaba troefde Derijck tot 2 keer toe af, maar eerst werd zijn schot afgeremd door de modder en bij een tweede uitbraak dook Ilic goed in zijn voeten. Cercle bleef het proberen en halfweg de eerste helft was het raak. Op een lage voorzet van Vitinho opende Ugbo de score.

Toch even slikken voor Kortrijk en amper 5 minuten later was de thuisploeg helemaal van slag. Op een hoekschop van Hotic maakte nieuwkomer Pavlovic er zowaar 0-2 van. Kortrijk werd pas kort voor de rust gevaarlijk. Didillon liet zich net niet verrassen op een listig afstandsschot van Chevalier, maar tegen de heerlijke pegel van Makarenko was hij even later wel kansloos: 1-2.