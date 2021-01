LIVE: Club leidt opnieuw na verbazende goal van Mechele

82' tweede helft, minuut 82. In een vlaag van zinsverbijstering brengt Munoz de bal voor zijn eigen doel. Lang kan er bijna van profiteren, maar mikt op Vukovic. . In een vlaag van zinsverbijstering brengt Munoz de bal voor zijn eigen doel. Lang kan er bijna van profiteren, maar mikt op Vukovic.

81' tweede helft, minuut 81. Heeft Genk het iets te angstig aangepakt na de rust, of was de efficiëntie gewoon het verschil in de eerste helft?

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Charles De Ketelaere eruit wissel Charles De Ketelaere David Chidozie Okereke

78' tweede helft, minuut 78. Dat heeft hij volgens mij nog nooit gedaan in zijn carrière! Tom Boudeweel.

77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Brandon Mechele van Club Brugge. 3, 2. goal Club Brugge KRC Genk 84' 3 2

77' tweede helft, minuut 77. Spitsengoal van Mechele! Niet te geloven! Brandon Mechele neemt een diepe bal aan op zijn borst en vindt uit de draai de benedenhoek. Afgewerkt als een volleerde aanvaller en het staat 3-2!

75' tweede helft, minuut 75. Onuachu slentert naar de kant, want Dessers komt erin.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

73' tweede helft, minuut 73. Onuachu is moe. Paul Onuachu heeft bijzonder veel werk verzet. De Nigeriaan is nooit te beroerd om te helpen in de balverovering, maar trapt daardoor nu op zijn adem. Bij Club is Dost al een tijdje niet meer te bespeuren.

70' tweede helft, minuut 70. Het kunnen nog twintig erg lange minuten worden voor Genk, want Club Brugge ontwikkelt weer heel wat druk. Wordt dat beloond, of loopt de leider weer in het mes?

68' tweede helft, minuut 68. Bongonda kan zijn stempel niet drukken. Hij probeert het heel opportunistisch wanneer Thorsvedt de bal herovert, maar dat stelt bitter weinig voor.

65' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 65 door Ruud Vormer van Club Brugge. 2, 2. goal Club Brugge KRC Genk 84' 2 2

65' tweede helft, minuut 65. Vormer maakt gelijk! Mata glibbert langs Arteaga en behoudt het overzicht. Vormer schuift zijn aflegger in de verste hoek en daar hoort een oerschreeuw bij. Kan Club Brugge nu doorstomen?

63' tweede helft, minuut 63. Tijd voor enkele wissels. Bij Genk is Thorstvedt in de plaats van Toma gekomen en bij Club verdwijnt de bleke Vanaken voor Balanta.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Hans Vanaken eruit wissel Hans Vanaken Éder Balanta

62' tweede helft, minuut 62. Preciado mag doorstomen omdat Onuachu het gat trekt. Vormer snelt erachteraan en voorkomt dat Mignolet moet ingrijpen. Sterke tackle van de Nederlander!

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KRC Genk, Kristian Thorstvedt erin, Bastien Toma eruit wissel Bastien Toma Kristian Thorstvedt

60' tweede helft, minuut 60. Vanaken mag vrij koppen en mikt recht op Vukovic.

59' tweede helft, minuut 59. Schotje van Ito. Junya Ito laat Genk weer even ademen met een voorzichtig schot in de armen van Mignolet.

56' tweede helft, minuut 56. Het wordt stilaan toch weer een belegering. Tom Boudeweel.

54' tweede helft, minuut 54. Vormer gaat tikken met enkele van zijn maats. Die korte combinatie brengt de Brugse aanvoerder de zestien meter in, maar daar wordt hij afgeblokt.

51' tweede helft, minuut 51. De tegenaanval van Genk blijft Club in verlegenheid brengen. Ito legt breed naar Arteaga, maar de Mexicaan ziet zijn schot afzwaaien. Toch een waarschuwing.

48' tweede helft, minuut 48. Genk wacht af. De tweede helft komt wat trager op gang. Club Brugge legt meer geduld aan de dag en Genk bouwt een laag blok op.

46' tweede helft, minuut 46. Als we net zo'n intense wedstrijd krijgen als in de eerste helft, zitten we goed. Blijft Genk scherp counteren, of verzilvert Club zijn veldoverwicht nu beter?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Club Brugge greep Genk naar de strot met een verpletterend eerste kwartier, maar had net zo goed kunnen gaan rusten met een dubbele achterstand. Dost maakte de 1-0, waarna de bezoekers dankzij Ito en Toma de voorsprong namen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Bijna Onuachu! Genk kan dan toch missen! Onuachu zet de beste Limburgse mogelijkheid bijna onbegrijpelijk over.

45' eerste helft, minuut 45. Prangende fase voor de neus van Vukovic. Hij kan een schuiver van Lang keren en wordt dan door zijn verdedigers geholpen op de rebounds van De Ketelaere en Vanaken.

44' eerste helft, minuut 44. Poging van Vanaken. Vanaken moet na zijn schorsing nog wat ritme opdoen. Zijn woeste schot vliegt een paar meter over het doel van Vukovic.

43' eerste helft, minuut 43. Het is een flink gevecht tussen Kossounou en Onuachu, hoor. Tom Boudeweel.

41' eerste helft, minuut 41. Onuachu is van vitaal belang voor Genk. Hij vangt alle diepe ballen op, al gebruikt hij af en toe wel zijn ellebogen om Kossounou in zijn rug te houden.

37' eerste helft, minuut 37. Dost kopt tegen de rug van Mechele. Een beetje ongelukkig voor Club Brugge, dat zo snel mogelijk iets wil doen aan zijn onverdiende achterstand.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Bastien Toma van KRC Genk. 1, 2. goal Club Brugge KRC Genk 84' 1 2

34' eerste helft, minuut 34. Toma met de 1-2! Genk is dodelijk efficiënt! Onuachu wordt tegen de grond gewerkt, maar daardoor valt de voorzet voor de voeten van Toma. Die blijft rustig en legt de bal naast de broek van Mignolet.

32' eerste helft, minuut 32. Cuesta haalt weg. Vanaken zoekt Dost aan de tweede paal, maar Cuesta steekt er een been tussen. De thuisploeg blijft druk zetten.

31' eerste helft, minuut 31. Het overwicht van Club Brugge is iets minder groot geworden. Je ziet dat Genk dankzij de gelijkmaker een vertrouwensboost heeft gekregen.

28' eerste helft, minuut 28. We hebben ons zeker nog niet verveeld. Tom Boudeweel.

26' eerste helft, minuut 26. Club Brugge antwoordt met een slalom van De Ketelaere en Dost die bijna kan afronden. De vlag gaat wel de hoogte in.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Junya Ito van KRC Genk. 1, 1. goal Club Brugge KRC Genk 84' 1 1

24' eerste helft, minuut 24. Wereldgoal van Ito! Heynen steekt de bal slim tussendoor naar Arteaga. Ito snijdt naar de eerste paal en tikt de voorzet achter zijn steunbeen binnen. Genk werd helemaal tureluurs gespeeld, maar staat gewoon gelijk!

22' eerste helft, minuut 22. Doelmannen nemen risico's. Eerst trapt Vukovic een bal zo goed als in de voeten van Vormer en even later brengt Mignolet Kossounou in de problemen door iets te veel de voetballende oplossing te zoeken.

20' eerste helft, minuut 20. Onuachu moeit er zich mee. Hij schudt twee man af en opent naar Ito, maar gelooft dan te weinig in de voorzet van de Japanner.

18' eerste helft, minuut 18. Hier en daar zie je al moedeloosheid en frustratie bij Genk. Preciado en Bongonda zien geen oplossingen tegen een bijzonder soepel draaiend Club Brugge.

16' eerste helft, minuut 16. Het is een masterclass van Club Brugge en Philippe Clement in het openingskwartier. Tom Boudeweel.

14' eerste helft, minuut 14. Vukovic pakt! Noa Lang mag helemaal vrij koppen. De hoge voorzet van Vanaken is lang onderweg, dus is veel kracht zetten lastig. Vukovic mept de kopstoot weg.

11' eerste helft, minuut 11. Daar gaat Lang weer, maar deze keer bereikt zijn voorzet niemand.

9' eerste helft, minuut 9. Toch 1-0! De videoref buigt zich over de fase en keurt het doelpunt goed! Vier doelpunten in vier matchen voor Bas Dost dus.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Bas Dost van Club Brugge. 1, 0. goal Club Brugge KRC Genk 84' 1 0

7' eerste helft, minuut 7. Geen 1-0 voor Dost. Lang ontsnapt op rechts en bedient Dost, die van dichtbij raak schiet. Het doelpunt telt niet, want Lang is erg nipt buitenspel vertrokken.

5' eerste helft, minuut 5. Leuk begin. Heynen maakt zichzelf los met een zoolbeweging en speelt Toma aan. Die bereikt Onuachu, die ternauwernood afgestopt wordt door Kossonou. Aan de overkant kan Dost koppen en pakt Vukovic.

3' eerste helft, minuut 3. Club begint alvast voortvarend en dwingt meteen een hoekschop af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn eraan begonnen in Jan Breydel! Brengt Genk opnieuw wat spanning in de competitie, of loopt leider Club Brugge weer wat verder weg van de verzamelde concurrentie?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:16 vooraf, 13 uur 16. Ik ben blij dat Cuesta gewoon kan spelen. Ik heb wel met hem gesproken om te zien of die rode kaarten niet in zijn kopje waren gekropen. John van den Brom.

13:07 vooraf, 13 uur 07. Club Brugge heeft de voorbije weken met een 18 op 21 een kloof geslagen met de achtervolgers. Genk liet het met een 1 op 9 wat schieten en moet al het goede van de zeven zeges op rij van oktober tot begin december opnieuw opbouwen. We kunnen ons daarvoor geen beter moment voorstellen dan een wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent. . Club Brugge heeft de voorbije weken met een 18 op 21 een kloof geslagen met de achtervolgers. Genk liet het met een 1 op 9 wat schieten en moet al het goede van de zeven zeges op rij van oktober tot begin december opnieuw opbouwen. We kunnen ons daarvoor geen beter moment voorstellen dan een wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent.

13:00 vooraf, 13 uur. Genk is een ploeg die de bal wil. Wij ook, dus dat wordt interessant. Philippe Clement.

12:47 vooraf, 12 uur 47. Genk wacht ondertussen al tien wedstrijden op een zege in Jan Breydel. In 2013 wonnen de Limburgers voor de voorlopig laatste keer op bezoek bij Club Brugge. Vossen en Hyland scoorden in die 0-2 van ruim zeven jaar geleden. Eerder dit seizoen ging Club Brugge met 1-2 winnen in de Cristal Arena. Bongonda wiste de 0-1 van Vanaken nog uit met een strafschop, maar in het slot maakte Badji de winnende Brugse treffer. . Genk wacht ondertussen al tien wedstrijden op een zege in Jan Breydel. In 2013 wonnen de Limburgers voor de voorlopig laatste keer op bezoek bij Club Brugge. Vossen en Hyland scoorden in die 0-2 van ruim zeven jaar geleden. Eerder dit seizoen ging Club Brugge met 1-2 winnen in de Cristal Arena. Bongonda wiste de 0-1 van Vanaken nog uit met een strafschop, maar in het slot maakte Badji de winnende Brugse treffer.

12:38 vooraf, 12 uur 38. Eén wijziging bij Genk. John van den Brom hoeft Carlos Cuesta nog niet te missen, want diens rode schorsing gaat vandaag nog niet in. De Genk-coach past zijn defensie wel aan op een andere plek. Lucumi zit op de bank en de Amerikaanse belofte Mark McKenzie mag zijn debuut maken.

12:20 vooraf, 12 uur 20. Vanaken is weer van de partij. Club-coach Philippe Clement kan na drie speeldagen schorsing weer rekenen op spelverdeler Hans Vanaken. De Ketelaere schuift door naar de plaats van topschutter Diatta, die naar Monaco is vertrokken. Achterin neemt Denswil de plaats van Ricca in.

11:56 vooraf, 11 uur 56. Blaast Genk de strijd wat meer spanning in? Club Brugge en Racing Genk trappen om 13.30u de voetbalnamiddag op gang in de Jupiler Pro League. Leider Club telt een bonus van 9 punten op Genk. Diept het die kloof uit? Sluipt Genk wat dichterbij in het klassement? . Blaast Genk de strijd wat meer spanning in? Club Brugge en Racing Genk trappen om 13.30u de voetbalnamiddag op gang in de Jupiler Pro League. Leider Club telt een bonus van 9 punten op Genk. Diept het die kloof uit? Sluipt Genk wat dichterbij in het klassement?

11:56 - Vooraf Vooraf, 11 uur 56

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Mats Rits, Noa Lang, Bas Dost, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Mats Rits, Noa Lang, Bas Dost, Charles De Ketelaere

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Ángelo Preciado, Bastien Toma, Bryan Heynen, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Mark McKenzie, Ángelo Preciado, Bastien Toma, Bryan Heynen, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda