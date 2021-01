Club Brugge-Genk is om 13.30u de kraker met wederoptredende Vanaken

13:00 vooraf, 13 uur . Genk is een ploeg die de bal wil. Wij ook, dus dat wordt interessant. Philippe Clement. Genk is een ploeg die de bal wil. Wij ook, dus dat wordt interessant. Philippe Clement

12:47 vooraf, 12 uur 47. Genk wacht ondertussen al tien wedstrijden op een zege in Jan Breydel. In 2013 wonnen de Limburgers voor de voorlopig laatste keer op bezoek bij Club Brugge. Vossen en Hyland scoorden in die 0-2 van ruim zeven jaar geleden. Eerder dit seizoen ging Club Brugge met 1-2 winnen in de Cristal Arena. Bongonda wiste de 0-1 van Vanaken nog uit met een strafschop, maar in het slot maakte Badji de winnende Brugse treffer. .

12:38 vooraf, 12 uur 38. Eén wijziging bij Genk. John van den Brom hoeft Carlos Cuesta nog niet te missen, want diens rode schorsing gaat vandaag nog niet in. De Genk-coach past zijn defensie wel aan op een andere plek. Lucumi zit op de bank en de Amerikaanse belofte Mark McKenzie mag zijn debuut maken. .

12:20 vooraf, 12 uur 20. Vanaken is weer van de partij. Club-coach Philippe Clement kan na drie speeldagen schorsing weer rekenen op spelverdeler Hans Vanaken. De Ketelaere schuift door naar de plaats van topschutter Diatta, die naar Monaco is vertrokken. Achterin neemt Denswil de plaats van Ricca in. .

12:17 Heynen speelt vandaag zijn 150e match voor Genk. vooraf, 12 uur 17.

11:56 vooraf, 11 uur 56. Blaast Genk de strijd wat meer spanning in? Club Brugge en Racing Genk trappen om 13.30u de voetbalnamiddag op gang in de Jupiler Pro League. Leider Club telt een bonus van 9 punten op Genk. Diept het die kloof uit? Sluipt Genk wat dichterbij in het klassement? .

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Stefano Denswil, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Mats Rits, Noa Lang, Bas Dost, Charles De Ketelaere

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Mark McKenzie, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Gerardo Arteaga, Ángelo Preciado, Bryan Heynen, Bastien Toma, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda