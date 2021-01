LIVE: Antwerp en Oostende houden elkaar in evenwicht op de Bosuil

83' tweede helft, minuut 83. Bij Antwerp hangt het momenteel als los zand aan elkaar. Tom Boudeweel op Radio 1. Bij Antwerp hangt het momenteel als los zand aan elkaar. Tom Boudeweel op Radio 1

81' tweede helft, minuut 81. Antwerp probeert nog eens tegen te prikken via Lamkel Zé en Juklerod, maar de Noor neemt de bal niet goed mee en komt niet tot een kans. Bleke tweede helft toch van de thuisploeg. . Antwerp probeert nog eens tegen te prikken via Lamkel Zé en Juklerod, maar de Noor neemt de bal niet goed mee en komt niet tot een kans. Bleke tweede helft toch van de thuisploeg.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Marko Kvasina

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Antwerp, Birger Verstraete erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Birger Verstraete

76' tweede helft, minuut 76. KVO morst met de kansen. KV Oostende maakt steeds meer aanspraak op een tweede treffer. Hjulsager trekt door op links en bedient de vrijstaande Gueye, die de opgelegde kans naast trapt. . KVO morst met de kansen KV Oostende maakt steeds meer aanspraak op een tweede treffer. Hjulsager trekt door op links en bedient de vrijstaande Gueye, die de opgelegde kans naast trapt.

tweede helft, minuut 74.

72' tweede helft, minuut 72. Beiranvand stopt Hjulsager. Plots is Oostende daar weer met een grote kans voor Hjulsager, op aangeven Thiam. Antwerp-doelman is pijlsnel uit zijn doel en stopt de poging van de Deen. . Beiranvand stopt Hjulsager Plots is Oostende daar weer met een grote kans voor Hjulsager, op aangeven Thiam. Antwerp-doelman is pijlsnel uit zijn doel en stopt de poging van de Deen.

70' tweede helft, minuut 70. Nog 20 minuten. We zitten stilaan in het slot van de wedstrijd. Het aantal kansen blijft aan de lage kant, beide ploegen geven heel weinig weg. . Nog 20 minuten We zitten stilaan in het slot van de wedstrijd. Het aantal kansen blijft aan de lage kant, beide ploegen geven heel weinig weg.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Mamadou Thiam

65' tweede helft, minuut 65. Beetje verrassende wissel bij Oostende: doelpuntenmaker Sakala wordt naar de kant gehaald, Thiam komt in zijn plaats. . Beetje verrassende wissel bij Oostende: doelpuntenmaker Sakala wordt naar de kant gehaald, Thiam komt in zijn plaats.

65' tweede helft, minuut 65. De 1-1 is zeker een juiste weergave van wat we tot nu toe gezien hebben. Tom Boudeweel op Radio 1. De 1-1 is zeker een juiste weergave van wat we tot nu toe gezien hebben. Tom Boudeweel op Radio 1

62' Gele kaart voor Nick Batzner van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 62 Nick Batzner KV Oostende

62' tweede helft, minuut 62. Hjulsager op Beiranvand. Prima schietkans nu voor Hjulsager na een uitstekende versnelling door de as van het veld, Beiranvand pakt in twee tijden. . Hjulsager op Beiranvand Prima schietkans nu voor Hjulsager na een uitstekende versnelling door de as van het veld, Beiranvand pakt in twee tijden.



60' Gele kaart voor Andrew Hjulsager van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 60 Andrew Hjulsager KV Oostende

56' tweede helft, minuut 56. Actie van Sakala. Oostende is aan het groeien in de wedstrijd. Sakala snijdt zomaar door de linies, de laatste horde is er te veel aan. Antwerp komt er even niet meer uit. . Actie van Sakala Oostende is aan het groeien in de wedstrijd. Sakala snijdt zomaar door de linies, de laatste horde is er te veel aan. Antwerp komt er even niet meer uit.

52' tweede helft, minuut 52. Skulason waagt zijn kans van ruime afstand, Beiranvand ziet de bal hoog over vliegen. . Skulason waagt zijn kans van ruime afstand, Beiranvand ziet de bal hoog over vliegen.

52' Gele kaart voor Martin Hongla van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 52 Martin Hongla Antwerp

tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Juklerod voorlangs. Juklerod laat zich meteen zien met een fameuze rush over de linkerkant. Hij spurt door tot in de zestien meter, maar trapt dan voorlangs. . Juklerod voorlangs Juklerod laat zich meteen zien met een fameuze rush over de linkerkant. Hij spurt door tot in de zestien meter, maar trapt dan voorlangs.



46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Antwerp is Juklerod in de ploeg gekomen voor Lukaku. . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Antwerp is Juklerod in de ploeg gekomen voor Lukaku.

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Antwerp, Simen Juklerød erin, Jordan Lukaku eruit wissel Jordan Lukaku Simen Juklerød

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Antwerp en KV Oostende houden elkaar in evenwicht op de Bosuil: na 45 minuten staat het 1-1. Gerkens opende de score, Sakala bracht KVO langszij. . Rust Antwerp en KV Oostende houden elkaar in evenwicht op de Bosuil: na 45 minuten staat het 1-1. Gerkens opende de score, Sakala bracht KVO langszij.



45+1' eerste helft, minuut 46. Antwerp krijgt nog een hoekschop in de slotseconden van de eerste helft. De bal blijft even hangen door een ongelukkige tussenkomst van Sakala, maar KVO ontsnapt aan een tweede tegengoal. . Antwerp krijgt nog een hoekschop in de slotseconden van de eerste helft. De bal blijft even hangen door een ongelukkige tussenkomst van Sakala, maar KVO ontsnapt aan een tweede tegengoal.

45' eerste helft, minuut 45. Er waren iets te weinig kansen in deze eerste helft, maar beide ploegen gingen er wel voor. Tom Boudeweel op Radio 1. Er waren iets te weinig kansen in deze eerste helft, maar beide ploegen gingen er wel voor. Tom Boudeweel op Radio 1

43' eerste helft, minuut 43. Refaelov speelt een hoekschop achteruit tot bij de vrijstaande Hongla, maar die heeft te veel tijd nodig en trapt tegen een verdediger aan. . Refaelov speelt een hoekschop achteruit tot bij de vrijstaande Hongla, maar die heeft te veel tijd nodig en trapt tegen een verdediger aan.

39' eerste helft, minuut 39. Sakala draait knap weg van zijn bewaker en spurt meteen door richting doel, het schot van de Zambiaan gaat naast. . Sakala draait knap weg van zijn bewaker en spurt meteen door richting doel, het schot van de Zambiaan gaat naast.

37' eerste helft, minuut 37. Kans voor Lamkel Zé. Antwerp heeft meteen een antwoord klaar op de gelijkmaker. Lamkel Zé mikt vanuit een scherpe hoek op Castro, Refaelov probeert meteen daarna tevergeefs een penalty te versieren. . Kans voor Lamkel Zé Antwerp heeft meteen een antwoord klaar op de gelijkmaker. Lamkel Zé mikt vanuit een scherpe hoek op Castro, Refaelov probeert meteen daarna tevergeefs een penalty te versieren.

eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Sakala hangt de bordjes gelijk. KV Oostende komt langszij met een mooi uitgespeelde aanval over de linkerkant. Hjulsager duikt de ruimte in en legt achteruit tot bij Sakala, die er met zijn 9e van het seizoen 1-1 van maakt. . Sakala hangt de bordjes gelijk KV Oostende komt langszij met een mooi uitgespeelde aanval over de linkerkant. Hjulsager duikt de ruimte in en legt achteruit tot bij Sakala, die er met zijn 9e van het seizoen 1-1 van maakt.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 1. goal Antwerp KV Oostende 85' 1 1

34' Gele kaart voor Aurélio Buta van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 34 Aurélio Buta Antwerp

31' eerste helft, minuut 31. Oostende dwingt een hoekschop af, maar ook die levert niets op. De Antwerpse luchtmacht is baas in de eigen zestien meter. . Oostende dwingt een hoekschop af, maar ook die levert niets op. De Antwerpse luchtmacht is baas in de eigen zestien meter.

29' eerste helft, minuut 29. Het spel ligt te vaak stil door overtredingen om van een aangename wedstrijd te kunnen spreken. Ook het aantal kansen blijft beperkt. . Het spel ligt te vaak stil door overtredingen om van een aangename wedstrijd te kunnen spreken. Ook het aantal kansen blijft beperkt.

27' eerste helft, minuut 27. KV Oostende probeert druk te zetten, maar Antwerp komt er telkens goed uit. Tom Boudeweel op Radio 1. KV Oostende probeert druk te zetten, maar Antwerp komt er telkens goed uit. Tom Boudeweel op Radio 1

23' eerste helft, minuut 23. Oostende raakt voorlopig niet verder dan wat halve kansjes. Gueye houdt de bal goed bij en legt af voor spitsbroeder Sakala, die niet vol kan trappen. De bal hobbelt naast. . Oostende raakt voorlopig niet verder dan wat halve kansjes. Gueye houdt de bal goed bij en legt af voor spitsbroeder Sakala, die niet vol kan trappen. De bal hobbelt naast.

22' Gele kaart voor Jordan Lukaku van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 22 Jordan Lukaku Antwerp

18' eerste helft, minuut 18. KV Oostende wil snel reageren op de tegengoal. Het schot van Bätzner raakt niet voorbij De Laet. . KV Oostende wil snel reageren op de tegengoal. Het schot van Bätzner raakt niet voorbij De Laet.

eerste helft, minuut 17.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Pieter Gerkens van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp KV Oostende 85' 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Gerkens opent de score! Antwerp klimt net voor het volmaken van het eerste kwartier op voorsprong. Buta brengt laag voor doel, Gerkens glipt als een volleerde spits naar de eerste paal en tikt de 1-0 binnen. Voor Gerkens is het pas zijn tweede competitiedoelpunt, het eerste op de Bosuil. . Gerkens opent de score! Antwerp klimt net voor het volmaken van het eerste kwartier op voorsprong. Buta brengt laag voor doel, Gerkens glipt als een volleerde spits naar de eerste paal en tikt de 1-0 binnen. Voor Gerkens is het pas zijn tweede competitiedoelpunt, het eerste op de Bosuil.

11' Verzorging voor De Laet. De Laet heeft verzorging nodig na een flinke charge van Bataille langs de zijlijn. De aanvoerder van Antwerp lijkt wel verder te kunnen. . eerste helft, minuut 11. Verzorging voor De Laet De Laet heeft verzorging nodig na een flinke charge van Bataille langs de zijlijn. De aanvoerder van Antwerp lijkt wel verder te kunnen.



9' eerste helft, minuut 9. Castro met de vuisten. Refaelov krult de vrije trap voorbij het muurtje richting de linkerhoek, Castro zet er zijn vuisten tegen. . Castro met de vuisten Refaelov krult de vrije trap voorbij het muurtje richting de linkerhoek, Castro zet er zijn vuisten tegen.

9' eerste helft, minuut 9. Geel Hendry. Hendry duwt Lamkel Zé omver op de rand van de zestien meter en krijgt meteen een gele kaart onder de neus. . Geel Hendry Hendry duwt Lamkel Zé omver op de rand van de zestien meter en krijgt meteen een gele kaart onder de neus.

9' Gele kaart voor Jack Hendry van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 9 Jack Hendry KV Oostende

7' eerste helft, minuut 7. Refaelov zorgt voor de eerste versnelling met een knappe passeerbeweging over de linkerflank, maar de Gouden Schoen kan zijn actie niet vervolgen. . Refaelov zorgt voor de eerste versnelling met een knappe passeerbeweging over de linkerflank, maar de Gouden Schoen kan zijn actie niet vervolgen.

5' eerste helft, minuut 5. Het is een rustige start van de wedstrijd, beide ploegen tasten nog wat af. . Het is een rustige start van de wedstrijd, beide ploegen tasten nog wat af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Bert Put heeft de wedstrijd op gang gefloten! . Aftrap Scheidsrechter Bert Put heeft de wedstrijd op gang gefloten!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. Het blijft sneeuwen boven de Bosuil, maar de grasmat oogt klaar voor de wedstrijd. De greenkeepers zijn tot het laatste moment in de weer geweest. . Het blijft sneeuwen boven de Bosuil, maar de grasmat oogt klaar voor de wedstrijd. De greenkeepers zijn tot het laatste moment in de weer geweest.

vooraf, 20 uur 24.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Heenronde: 1-1. Op speeldag 13 graaide Antwerp een puntje mee uit Oostende. Tanghe bracht KVO tien minuten voor tijd op voorsprong, maar Refaelov maakte vrijwel meteen gelijk. . Heenronde: 1-1 Op speeldag 13 graaide Antwerp een puntje mee uit Oostende. Tanghe bracht KVO tien minuten voor tijd op voorsprong, maar Refaelov maakte vrijwel meteen gelijk.

vooraf, 20 uur 11.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Speelt het weer een rol? Er ligt een dun laagje sneeuw op de grasmat. Te weinig om over een afgelasting te spreken, maar ideale voetbalomstandigheden zijn dit zeker niet. . Speelt het weer een rol? Er ligt een dun laagje sneeuw op de grasmat. Te weinig om over een afgelasting te spreken, maar ideale voetbalomstandigheden zijn dit zeker niet.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Lamkel Zé is een speler die flexibel is en op verschillende posities kan spelen. In de spits hebben we momenteel de grootste nood, en dus start hij ook daar. Frank Vercauteren. Lamkel Zé is een speler die flexibel is en op verschillende posities kan spelen. In de spits hebben we momenteel de grootste nood, en dus start hij ook daar. Frank Vercauteren

19:54 vooraf, 19 uur 54. Geen wijzigingen bij Oostende. Door de vele afwezigen (zie de tweet hieronder) zijn er weinig opties om te roteren bij KV Oostende. Coach Alexander Blessin kiest dan ook voor dezelfde elf die woensdag Club Brugge een lastige avond bezorgden. . Geen wijzigingen bij Oostende Door de vele afwezigen (zie de tweet hieronder) zijn er weinig opties om te roteren bij KV Oostende. Coach Alexander Blessin kiest dan ook voor dezelfde elf die woensdag Club Brugge een lastige avond bezorgden.

vooraf, 19 uur 52.

19:49 vooraf, 19 uur 49. Nog geen Mbokani, wel Refaelov. Frank Vercauteren kan nog niet rekenen op Mbokani in de spits, maar recupereert wel Hongla en Refaelov op het middenveld. Ook Buta komt in de ploeg, Ampomah, De Pauw en Verstraete verhuizen naar de bank. Lamkel Zé, woensdag nog matchwinnaar tegen Cercle, behoudt zijn basisplaats. . Nog geen Mbokani, wel Refaelov Frank Vercauteren kan nog niet rekenen op Mbokani in de spits, maar recupereert wel Hongla en Refaelov op het middenveld. Ook Buta komt in de ploeg, Ampomah, De Pauw en Verstraete verhuizen naar de bank. Lamkel Zé, woensdag nog matchwinnaar tegen Cercle, behoudt zijn basisplaats.

vooraf, 19 uur 45.

Beelden uit de oude doos van Antwerp-KVO. vooraf, 11 uur 45.

vooraf, 11 uur 45.

11:42 vooraf, 11 uur 42. Lamkel Zé op weg naar buitenland? KV Oostende mag vanavond proberen punten te sprokkelen op de Bosuil. Dan moet de kustploeg wel Didier Lamkel Zé aan de ketting kunnen houden. Wordt het voor Lamkel Zé een van de laatste matchen in de Antwerp-kleuren? Volgens HLN lonken de Emiraten of Turkije. . Lamkel Zé op weg naar buitenland? KV Oostende mag vanavond proberen punten te sprokkelen op de Bosuil. Dan moet de kustploeg wel Didier Lamkel Zé aan de ketting kunnen houden.

Wordt het voor Lamkel Zé een van de laatste matchen in de Antwerp-kleuren? Volgens HLN lonken de Emiraten of Turkije.

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov

Opstelling KV Oostende. Bram Castro, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Nick Batzner, Ari Skúlason, Fashion Sakala, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Bram Castro, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Nick Batzner, Ari Skúlason, Fashion Sakala, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye