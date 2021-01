LIVE: Anderlecht vindt het gaatje (nog) niet tegen Waasland-Beveren

21:33 rust, 21 uur 33. We moeten dit blijven volhouden, want dit kunnen ze niet blijven belopen. Michel Vlap (Anderlecht). We moeten dit blijven volhouden, want dit kunnen ze niet blijven belopen. Michel Vlap (Anderlecht)

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. We gaan rusten! Anderlecht en Waasland-Beveren gaan rusten zoals ze begonnen: met 0 tegen 0. Anderlecht domineerde zo goed als de hele eerste helft, maar veel kansen leverde dat niet op. Mukairu trapte onbegrijpelijk naast en El Hadj raakte de buitenkant van de paal. . We gaan rusten! Anderlecht en Waasland-Beveren gaan rusten zoals ze begonnen: met 0 tegen 0. Anderlecht domineerde zo goed als de hele eerste helft, maar veel kansen leverde dat niet op. Mukairu trapte onbegrijpelijk naast en El Hadj raakte de buitenkant van de paal.

43' eerste helft, minuut 43. Vukotic lijkt zich te hebben bezeerd in een luchtduel met Nmecha. De Serviër tast naar de enkel nadat hij schijnbaar verkeerd neerkomt. . Vukotic lijkt zich te hebben bezeerd in een luchtduel met Nmecha. De Serviër tast naar de enkel nadat hij schijnbaar verkeerd neerkomt.

42' Anderlecht treft de paal! Anouar Ait El Hadj kan het balverlies van Schryvers net niet afstraffen! De dribbelkont rukt meteen op en gaat voor het schot, maar dat raakt de buitenkant van de pala! . eerste helft, minuut 42. Anderlecht treft de paal! Anouar Ait El Hadj kan het balverlies van Schryvers net niet afstraffen! De dribbelkont rukt meteen op en gaat voor het schot, maar dat raakt de buitenkant van de pala!

40' eerste helft, minuut 40. Veel positiewissels even bij Anderlecht, maar de laatste pass - die van Mukairu op Vlap - komt er net niet uit. En laat die laatste pass net de belangrijkste zijn. Dominant is Anderlecht wel, levensgevaarlijk allesbehalve. . Veel positiewissels even bij Anderlecht, maar de laatste pass - die van Mukairu op Vlap - komt er net niet uit. En laat die laatste pass net de belangrijkste zijn. Dominant is Anderlecht wel, levensgevaarlijk allesbehalve.

38' eerste helft, minuut 38. Nmecha gaat aan de achterlijn een Duits duel aan met Bastians. De verdediger lijkt aan het langste eind te trekken, maar moet uiteindelijk toch een hoekschop weggeven. . Nmecha gaat aan de achterlijn een Duits duel aan met Bastians. De verdediger lijkt aan het langste eind te trekken, maar moet uiteindelijk toch een hoekschop weggeven.

38' Kerst is nooit veraf. eerste helft, minuut 38. Kerst is nooit veraf. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352711511060439041

35' eerste helft, minuut 35. De tegenprik van Anderlecht duurt te lang, waardoor alle withemden hun positie weer kunnen innemen. Uiteindelijk gaat van rechts naar links, van Amuzu naar Sardella. Die laatste probeert het dan maar met een plaatsbal, maar de linksachter moet zijn vizier wat beter afstellen. . De tegenprik van Anderlecht duurt te lang, waardoor alle withemden hun positie weer kunnen innemen. Uiteindelijk gaat van rechts naar links, van Amuzu naar Sardella. Die laatste probeert het dan maar met een plaatsbal, maar de linksachter moet zijn vizier wat beter afstellen.

33' eerste helft, minuut 33. Een blessure bij de bezoekers? Na een duel met Cullen lijkt Bertone zichzelf te hebben bezeerd aan de voet. De Zwitser mankt even en probeert in elk geval nog even verder te spelen. . Een blessure bij de bezoekers? Na een duel met Cullen lijkt Bertone zichzelf te hebben bezeerd aan de voet. De Zwitser mankt even en probeert in elk geval nog even verder te spelen.

30' eerste helft, minuut 30. De perfecte pass van Vlap, maar Mukairu legt hem ernaast. Zo raak je niet aan assists. Peter Vandenbempt (Sporza op Radio 1). De perfecte pass van Vlap, maar Mukairu legt hem ernaast. Zo raak je niet aan assists. Peter Vandenbempt (Sporza op Radio 1)

29' eerste helft, minuut 29. Mukairu bezwijkt onder de druk voor doel! Vlap stuurt Mukairu perfect de zestien in, maar van dichtbij trapt hij ruim een meter naast! De Nigeriaan stond oog in oog met Jackers en dan moet de bal toch op z'n minst tussen de palen. . Mukairu bezwijkt onder de druk voor doel! Vlap stuurt Mukairu perfect de zestien in, maar van dichtbij trapt hij ruim een meter naast! De Nigeriaan stond oog in oog met Jackers en dan moet de bal toch op z'n minst tussen de palen.

29' eerste helft, minuut 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352710702734184448

26' eerste helft, minuut 26. Na een domme overtreding van Murillo mag Albanese een vrije trap voor zijn rekening nemen van aan de zijlijn. In eerst instantie vindt hij geen ploegmaat en ook in de herneming raakt hij niet verder dan de handen van Wellenreuther. . Na een domme overtreding van Murillo mag Albanese een vrije trap voor zijn rekening nemen van aan de zijlijn. In eerst instantie vindt hij geen ploegmaat en ook in de herneming raakt hij niet verder dan de handen van Wellenreuther.

24' eerste helft, minuut 24. Waasland-Beveren doet ook nog mee! De bezoekers laten zich ook een eerste keer zien! Frey is niet geheel verrassend sterker dan Sardella. De Zwitser legt goed terug tot bij Albanese, die zijn schot recht op Matt Miazga mikt. Een zeldzame, maar goeie kans van Waasland-Beveren. . Waasland-Beveren doet ook nog mee! De bezoekers laten zich ook een eerste keer zien! Frey is niet geheel verrassend sterker dan Sardella. De Zwitser legt goed terug tot bij Albanese, die zijn schot recht op Matt Miazga mikt. Een zeldzame, maar goeie kans van Waasland-Beveren.

23' eerste helft, minuut 23. Na wat rondgetik vindt Cullen het hoog tijd voor een aanvallende impuls. De bal gaat meteen naar voren, maar de pass is veel te hoog voor Amuzu die nog steeds geen reus is. . Na wat rondgetik vindt Cullen het hoog tijd voor een aanvallende impuls. De bal gaat meteen naar voren, maar de pass is veel te hoog voor Amuzu die nog steeds geen reus is.

20' eerste helft, minuut 20. Nmecha met de voorzet. Nmecha wordt gevonden in de zestien. De Duitse sluipschutter draait en zet meteen voor, maar Vlap kan de bal net niet beroeren. Het blijft eenrichtingsverkeer in het Lotto Park. . Nmecha met de voorzet Nmecha wordt gevonden in de zestien. De Duitse sluipschutter draait en zet meteen voor, maar Vlap kan de bal net niet beroeren. Het blijft eenrichtingsverkeer in het Lotto Park.

19' eerste helft, minuut 19. Mukairu laat zich nog eens opmerken, maar ook nu is het schot te zwak om Nordin Jackers te verontrusten. Centraal, laag en niet onhoudbaar hard. Niet bepaald het recept voor een doelpunt. . Mukairu laat zich nog eens opmerken, maar ook nu is het schot te zwak om Nordin Jackers te verontrusten. Centraal, laag en niet onhoudbaar hard. Niet bepaald het recept voor een doelpunt.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352707460059058176

17' eerste helft, minuut 17. Opnieuw ingestudeerd, deze keer een vrije trap. Cullen vindt de knikker van Delcroix. Breedleggen is de bedoeling, maar de bal komt terecht bij Vieira, die het leer in twee tijden wegkrijgt. . Opnieuw ingestudeerd, deze keer een vrije trap. Cullen vindt de knikker van Delcroix. Breedleggen is de bedoeling, maar de bal komt terecht bij Vieira, die het leer in twee tijden wegkrijgt.

16' eerste helft, minuut 16. De ingestudeerde hoekschop van Anderlecht verloopt wat stroever dan verhoopt, maar het hoofd van Sardella wordt toch nog gevonden. De linksback met dienst komt net te kort om ook kracht achter de kopbal te zetten. . De ingestudeerde hoekschop van Anderlecht verloopt wat stroever dan verhoopt, maar het hoofd van Sardella wordt toch nog gevonden. De linksback met dienst komt net te kort om ook kracht achter de kopbal te zetten.

12' eerste helft, minuut 12. Cullen onderschept een zwakke pass van de bezoekers. Het gaat meteen naar Vlap, die oprukt en trapt, maar zijn geforceerde schotje hobbelt naast de kooi van Jackers. . Cullen onderschept een zwakke pass van de bezoekers. Het gaat meteen naar Vlap, die oprukt en trapt, maar zijn geforceerde schotje hobbelt naast de kooi van Jackers.

11' eerste helft, minuut 11. Waasland-Beveren komt er voorlopig niet aan te pas, het is al Anderlecht dat de klok slaat. Niet dat de thuisploeg al tien kansen bij elkaar voetbalde, maar het is zoeken naar een opening. . Waasland-Beveren komt er voorlopig niet aan te pas, het is al Anderlecht dat de klok slaat. Niet dat de thuisploeg al tien kansen bij elkaar voetbalde, maar het is zoeken naar een opening.

8' eerste helft, minuut 8. Ook Paul Mukairu is bedrijvig in de openingsminuten. De jonge Nigeriaan kapt naar binnen en schuft een lage schuiver uit zijn rechterschoen. Jackers gaat goed plat en zo is het gevaar weer geweken. . Ook Paul Mukairu is bedrijvig in de openingsminuten. De jonge Nigeriaan kapt naar binnen en schuft een lage schuiver uit zijn rechterschoen. Jackers gaat goed plat en zo is het gevaar weer geweken.

8' eerste helft, minuut 8. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352705535808851973

6' eerste helft, minuut 6. Francis 'Ciske' Amuzu neemt de vrije trap voor zijn rekening en trapt verrassend meteen op doel. Jackers zit er nog met de vingertoppen aan, dus krijgen we opnieuw een hoekschop. . Francis 'Ciske' Amuzu neemt de vrije trap voor zijn rekening en trapt verrassend meteen op doel. Jackers zit er nog met de vingertoppen aan, dus krijgen we opnieuw een hoekschop.

5' eerste helft, minuut 5. Net geen strafschop! Mukairu is te snel voor Vieira en gaat naar de grond. Nathan Verboomen fluit voor de overtreding, maar de bal wordt er net naast gelegd. . Net geen strafschop! Mukairu is te snel voor Vieira en gaat naar de grond. Nathan Verboomen fluit voor de overtreding, maar de bal wordt er net naast gelegd.

4' eerste helft, minuut 4. Murillo ziet Vlap richting tweede paal lopen, maar daar is hij meer bezig met de tegenstander dan met de bal. Ook de voorzet van Murillo was allesbehalve slecht. Zonder versmachtend te zijn, neemt Anderlecht de wedstrijd in handen. . Murillo ziet Vlap richting tweede paal lopen, maar daar is hij meer bezig met de tegenstander dan met de bal. Ook de voorzet van Murillo was allesbehalve slecht. Zonder versmachtend te zijn, neemt Anderlecht de wedstrijd in handen.

3' eerste helft, minuut 3. El Hadj zoekt de een-twee bij Vlap, maar het tikje van de Fries komt er net niet uit. Een gemiste kans, want de infiltratie van El Hadj mocht gezien worden. . El Hadj zoekt de een-twee bij Vlap, maar het tikje van de Fries komt er net niet uit. Een gemiste kans, want de infiltratie van El Hadj mocht gezien worden.

2' eerste helft, minuut 2. Anderlecht wil meteen naar voren en eist de bal meteen op. Amuzu wordt mooi aangespeeld door El Hadj en zijn voorzet levert een vroege hoekschop op. . Anderlecht wil meteen naar voren en eist de bal meteen op. Amuzu wordt mooi aangespeeld door El Hadj en zijn voorzet levert een vroege hoekschop op.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt in Anderlecht! Kan de thuisploeg een plaats bij de eerste vier opeisen of pakt Waasland-Beveren gouden punten in de degradatiestrijd? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt in Anderlecht! Kan de thuisploeg een plaats bij de eerste vier opeisen of pakt Waasland-Beveren gouden punten in de degradatiestrijd?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:30 vooraf, 20 uur 30. Van onderschatting is geen sprake. Ik kijk naar Waasland-Beveren zoals ik naar elke tegenstander kijk. Daar gaat één overwinning niets aan veranderen. Vincent Kompany (coach Anderlecht). Van onderschatting is geen sprake. Ik kijk naar Waasland-Beveren zoals ik naar elke tegenstander kijk. Daar gaat één overwinning niets aan veranderen. Vincent Kompany (coach Anderlecht)

20:20 vooraf, 20 uur 20. Anderlecht heeft scorend vermogen op de bank. Voor de doelpunten moet Kompany niet enkel kijken naar nieuwkomer Diaby, want ook Landry Dimata kan er wat van. Als speler van KV Oostende en Anderlecht liet hij in 5 wedstrijden tegen Waasland-Beveren al 4 goals en 2 assists optekenen. . Anderlecht heeft scorend vermogen op de bank Voor de doelpunten moet Kompany niet enkel kijken naar nieuwkomer Diaby, want ook Landry Dimata kan er wat van. Als speler van KV Oostende en Anderlecht liet hij in 5 wedstrijden tegen Waasland-Beveren al 4 goals en 2 assists optekenen.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Ook amper wijzigingen bij de bezoekers. Ook bij de bezoekers kiest de coach voor nagenoeg hetzelfde elftal. De enige wijziging komt bij Waasland-Beveren niet voort uit een schorsing, wel uit een blessure. Koita is niet speelklaar geraakt en ziet zijn plek ingenomen worden door Alessandro Albanese. . Ook amper wijzigingen bij de bezoekers Ook bij de bezoekers kiest de coach voor nagenoeg hetzelfde elftal. De enige wijziging komt bij Waasland-Beveren niet voort uit een schorsing, wel uit een blessure. Koita is niet speelklaar geraakt en ziet zijn plek ingenomen worden door Alessandro Albanese.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352692512100638723

20:07 vooraf, 20 uur 07. Kompany behoudt het vertrouwen in zijn basiself. In vergelijking met de 11 spelers die Charleroi dinsdag over de knie legden, voert Kompany slechts 1 wijziging door. Dat is zelfs eerder van moeten, want Kemar Lawrence is geschorst voor zijn drieste tackle tegen Eupen. Zijn vervanger op de back is Amir Murillo. . Kompany behoudt het vertrouwen in zijn basiself In vergelijking met de 11 spelers die Charleroi dinsdag over de knie legden, voert Kompany slechts 1 wijziging door. Dat is zelfs eerder van moeten, want Kemar Lawrence is geschorst voor zijn drieste tackle tegen Eupen. Zijn vervanger op de back is Amir Murillo.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352693931037913090

19:59 vooraf, 19 uur 59. Waasland-Beveren wacht een lastige verplaatsing. Een tripje naar het Astridpark is niet het meest geliefde uitstapje voor de Waaslanders. Sinds de fusie trok Waasland-Beveren al acht keer naar Anderlecht, maar verder dan twee gelijkespelen raakte het niet. Meer nog: in zes van de acht duels wisten de bezoekers niet te scoren. . Waasland-Beveren wacht een lastige verplaatsing Een tripje naar het Astridpark is niet het meest geliefde uitstapje voor de Waaslanders. Sinds de fusie trok Waasland-Beveren al acht keer naar Anderlecht, maar verder dan twee gelijkespelen raakte het niet. Meer nog: in zes van de acht duels wisten de bezoekers niet te scoren.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352519618313691137

19:48 vooraf, 19 uur 48. Wat staat er op het spel in Anderlecht? In de strijd om de dure plaatsen in de top-vier kan Anderlecht de concurrentie onder druk zetten. Bij winst springt het naar plaats 3 en moeten Antwerp en andere Standards hun tenen uitkuisen om niet op achterstand gezet te worden. Als Waasland-Beveren dan weer achter zich kijkt, ziet het dat er met Cercle nog maar één team onder hen staat. Op één schamel puntje, bovendien. Dringend punten pakken is het devies in het Waasland. . Wat staat er op het spel in Anderlecht? In de strijd om de dure plaatsen in de top-vier kan Anderlecht de concurrentie onder druk zetten. Bij winst springt het naar plaats 3 en moeten Antwerp en andere Standards hun tenen uitkuisen om niet op achterstand gezet te worden. Als Waasland-Beveren dan weer achter zich kijkt, ziet het dat er met Cercle nog maar één team onder hen staat. Op één schamel puntje, bovendien. Dringend punten pakken is het devies in het Waasland.

09:21 De selectie van Waasland-Beveren: aanvoerder Wuytens en Koita zijn er door blessures niet bij. vooraf, 09 uur 21. De selectie van Waasland-Beveren: aanvoerder Wuytens en Koita zijn er door blessures niet bij. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352317181946695682

09:20 vooraf, 09 uur 20. Diaby is inzetbaar. Hij kan spelen. Vincent Kompany (coach Anderlecht). Diaby is inzetbaar. Hij kan spelen. Vincent Kompany (coach Anderlecht)

09:17 vooraf, 09 uur 17. De selectie van Anderlecht: met Diaby. Vincent Kompany kan geen beroep doen op Kemar Lawrence. De linksachter zit zijn schorsingsdag uit na zijn rode kaart van vrijdag bij Eupen. Onder meer Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga en Yari Verschaeren zijn er door blessures nog niet bij, wintertransfer Abdoulay Diaby haalt wel voor het eerst de selectie. Dat geldt niet voor Majeed Ashimeru, een andere nieuwkomer. . De selectie van Anderlecht: met Diaby Vincent Kompany kan geen beroep doen op Kemar Lawrence. De linksachter zit zijn schorsingsdag uit na zijn rode kaart van vrijdag bij Eupen.

Onder meer Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga en Yari Verschaeren zijn er door blessures nog niet bij, wintertransfer Abdoulay Diaby haalt wel voor het eerst de selectie. Dat geldt niet voor Majeed Ashimeru, een andere nieuwkomer.

09:17 vooraf, 09 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352318932020060161

09:15 vooraf, 09 uur 15. Anderlecht won deze week overtuigend van Charleroi, Waasland-Beveren sprokkelde op de valreep nog een puntje bij Moeskroen. Beide ploegen leveren een fors gevecht: Anderlecht balanceert op de rand van de top 4, Waasland-Beveren kleeft nog altijd aan de staart van de groep. Wie zet een nieuwe stap richting zijn doel? . Anderlecht won deze week overtuigend van Charleroi, Waasland-Beveren sprokkelde op de valreep nog een puntje bij Moeskroen. Beide ploegen leveren een fors gevecht: Anderlecht balanceert op de rand van de top 4, Waasland-Beveren kleeft nog altijd aan de staart van de groep. Wie zet een nieuwe stap richting zijn doel?



09:15 - Vooraf Vooraf, 09 uur 15

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Killian Sardella, Anouar Ait El Hadj, Josh Cullen, Michel Vlap, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Killian Sardella, Anouar Ait El Hadj, Josh Cullen, Michel Vlap, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Jur Schryvers, Aleksandar Vukotic, Felix Bastians, Miguel Vieira, Serge Leuko, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Alessandro Albanese, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Nordin Jackers, Jur Schryvers, Aleksandar Vukotic, Felix Bastians, Miguel Vieira, Serge Leuko, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Alessandro Albanese, Michael Frey