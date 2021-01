Zulte Waregem gaat op de Freethiel op zoek naar 4e zege op een rij

18:16 vooraf, 18 uur 16. Goed veld. Het veld op de Freethiel ligt er opvallend goed bij. Het sneeuwde in het Waasland dan ook een pak minder dan aan zee. . Goed veld Het veld op de Freethiel ligt er opvallend goed bij. Het sneeuwde in het Waasland dan ook een pak minder dan aan zee.

17:53 vooraf, 17 uur 53. De opstellingen. Als we de opstellingen van de twee teams bekijken, valt meteen op dat aanwinst Felix Bastians meteen in de basis van Waasland-Beveren wordt gedropt door trainer Nicky Hayen. Goalgetter Aboubakary Köita zit verrassend op de bank. Bij de bezoekers is het vooral voorin puzzelen. Gianni Bruno begint net als vorige week in de punt. Sammy Bossut blijft op de bank gekluisterd. . De opstellingen Als we de opstellingen van de twee teams bekijken, valt meteen op dat aanwinst Felix Bastians meteen in de basis van Waasland-Beveren wordt gedropt door trainer Nicky Hayen. Goalgetter Aboubakary Köita zit verrassend op de bank.

16:15 vooraf, 16 uur 15. W-B haalde Duitse ervaring. Bij Waasland-Beveren is het toch een beetje uitkijken naar het debuut van aanwinst Felix Bastians. De Duitse centrale verdediger brengt op zijn 32e een pak ervaring mee naar het Waasland. Hij was in het verleden onder meer actief in de Bundesliga bij Freiburg en Hertha Berlijn. De voorbije drie seizoenen speelde hij in China bij Tianjin, de club van ex-Anderlecht-speler Frank Acheampong. . W-B haalde Duitse ervaring Bij Waasland-Beveren is het toch een beetje uitkijken naar het debuut van aanwinst Felix Bastians.

16:00 vooraf, 16 uur . We hebben op verplaatsing al heel wat goede wedstrijden gespeeld. Francky Dury (Zulte Waregem). We hebben op verplaatsing al heel wat goede wedstrijden gespeeld. Francky Dury (Zulte Waregem)

15:59 vooraf, 15 uur 59. Veel blessures bij de bezoekers. Zulte Waregem-trainer Francky Dury kan in Beveren niet rekenen op Jannes Van Hecke, Tomas Chory, Luka Zarandia, Jelle Vossen en Eike Bansen. Ze liggen allemaal in de lappenmand met (zware) blessures. Daniel Opare is wel fit geraakt, net als Ibrahima Seck. Beloftespeler Youssuf Sylla kan vandaag debuteren voor het eerste elftal. . Veel blessures bij de bezoekers Zulte Waregem-trainer Francky Dury kan in Beveren niet rekenen op Jannes Van Hecke, Tomas Chory, Luka Zarandia, Jelle Vossen en Eike Bansen. Ze liggen allemaal in de lappenmand met (zware) blessures.

15:49 vooraf, 15 uur 49. 1 op 9 vs 9 op 9. Waasland-Beveren is één van de ploegen in de gevarenzone. Door het gelijkspel van Cercle Brugge eerder deze week is het opnieuw pas 17e na een 1 op 9. Tegenstander Zulte Waregem heeft de "winning mood" dan weer te pakken met drie zeges op een rij. Wie trekt aan het langste eind op de Freethiel? . 1 op 9 vs 9 op 9 Waasland-Beveren is één van de ploegen in de gevarenzone. Door het gelijkspel van Cercle Brugge eerder deze week is het opnieuw pas 17e na een 1 op 9.

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Felix Bastians, Dries Wuytens, Serge Leuko, Miguel Vieira, Amine Khammas, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Joseph Efford, Michael Frey

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Daniel Opare, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Nikolaos Kainourgios, Gianni Bruno, Mathieu De Smet