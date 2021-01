Tienkoppig OH Leuven laat de 3e plaats liggen bij STVV

De druk van de bezoekers houdt aan. Malinov lepelt de bal over de STVV-verdediging, Schmidt is bij de pinken en onderschept voor de neus van Henry.

tweede helft, minuut 69. De druk van de bezoekers houdt aan. Malinov lepelt de bal over de STVV-verdediging, Schmidt is bij de pinken en onderschept voor de neus van Henry. .

tweede helft, minuut 53. Suzuki en Mboyo beslissen de match. Mboyo glipt door de buitenspelval en legt slim breed voor Suzuki, die de 3-1 simpel in doel kan schuiven. De VAR moet opnieuw het lijntje trekken, maar ook is het een geldig doelpunt. .

tweede helft, minuut 50. Zoals te verwachten was, is het STVV dat de bal opeist. OHL moet met z'n tienen verdedigen en loeren op een countermogelijkheid. .

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft, er is niet gewisseld tijdens de rust. .

eerste helft, minuut 25. Henry met de gelijkmaker! Na 25 minuten hangen de bordjes weer gelijk in Sint-Truiden. De onvermijdelijke Henry passeert De Ridder en plaatst de bal netjes in de verste hoek: 1-1, doelpunt nummer 15 voor de Fransman. .

eerste helft, minuut 20. Het loopt nog niet echt lekker bij de bezoekers. Henry wordt eindelijk eens in stelling gebracht in de grote rechthoek, maar de Leuvense topschutter mist zijn schot. .

eerste helft, minuut 4. Daar is OHL voor het eerst. Maertens plukt een hoge bal van Mercier heerlijk uit de lucht, het vervolg is minder. .

eerste helft, minuut 2. De thuisploeg opent sterk. Een schot van Mboyo mist het kader, even later wordt diezelfde Mboyo door Vlietinck over de achterlijn en tegen de reclameborden geduwd. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Met STVV-OHL is ook de laatste partij van speeldag 20 op gang gefloten. Ref Wesli De Cremer mag de wedstrijd in goede banen leiden. .

vooraf, 20 uur 33. OHL telt wel wat oude bekenden van STVV in de rangen. De Norre, Kotysch, Ngawa en zowat de hele technische staf heeft verleden in Sint-Truiden. .

20:17

vooraf, 20 uur 17. OHL won nog nooit op Stayen. OH Leuven en STVV hielden het op speeldag 13 bij een 2-2-gelijkspel. OHL ging na de 0-1 van Nazon op en over STVV, maar diezelfde Nazon maakte in het slot nog gelijk. Nazon is er vandaag niet bij door een schorsing. OHL won overigens nog nooit op het veld van Sint-Truiden. In 2015 werd er gelijkgespeeld, de overige confrontaties op Stayen werden gewonnen door de thuisploeg. In de beker werd OHL er twee keer gewipt na verlengingen. .