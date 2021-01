Sneeuw in Oostende, ref gaat uit van voetbal: "Geen criterium om niet te spelen"

15:16 vooraf, 15 uur 16. Geschiedenis. De vooruitzichten zijn goed voor Kortrijk, dat zijn laatste twee matchen in Oostende won en ook in de heenronde de betere was. Gilles Dewaele, Pape Gueye en Ilombe Mboyo scoorden toen voor KVK, tussendoor was er een Oostendse tegengoal van Andrew Hjulsager. KVO zal vooral de 1-7 blamage willen vermijden, vandaag op één dag na zes jaar geleden. Aan de kust denken ze liever terug aan het einde van de jaren '90. Toen pakte Oostende twee keer uit met 5-1 tegen Kortrijk, al was dat nog in tweede klasse. . Geschiedenis De vooruitzichten zijn goed voor Kortrijk, dat zijn laatste twee matchen in Oostende won en ook in de heenronde de betere was. Gilles Dewaele, Pape Gueye en Ilombe Mboyo scoorden toen voor KVK, tussendoor was er een Oostendse tegengoal van Andrew Hjulsager. KVO zal vooral de 1-7 blamage willen vermijden, vandaag op één dag na zes jaar geleden. Aan de kust denken ze liever terug aan het einde van de jaren '90. Toen pakte Oostende twee keer uit met 5-1 tegen Kortrijk, al was dat nog in tweede klasse.

15:14 Krijgen de vegers de mat helemaal schoon, of worden de rode ballen uit de kast gehaald? vooraf, 15 uur 14. Krijgen de vegers de mat helemaal schoon, of worden de rode ballen uit de kast gehaald? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350446081746886656

15:01 vooraf, 15 uur 01.

14:54 vooraf, 14 uur 54. Voorlopig gaan we zeker voetballen. Er is geen enkel criterium om niet te spelen: de sneeuw blijft niet aan de bal kleven, er is geen vorst aan de grond die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de spelers en de lijnen zijn op dit moment zichtbaar, al is dat wel het lastigste punt. Als het blijft sneeuwen en het lukt niet om de lijnen vrij te houden, dan zullen we de match moeten staken. Scheidsrechter Wesley Alen. Voorlopig gaan we zeker voetballen. Er is geen enkel criterium om niet te spelen: de sneeuw blijft niet aan de bal kleven, er is geen vorst aan de grond die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de spelers en de lijnen zijn op dit moment zichtbaar, al is dat wel het lastigste punt. Als het blijft sneeuwen en het lukt niet om de lijnen vrij te houden, dan zullen we de match moeten staken. Scheidsrechter Wesley Alen

14:38 vooraf, 14 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350437209162346497

14:36 vooraf, 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350434657494585345

13:29 vooraf, 13 uur 29. Gooit sneeuw roet in het eten? KV Oostende geeft vanmiddag om 16.15u Kortrijk partij, al is het maar de vraag of die wedstrijd wel kan doorgaan. De sneeuwzone die over het land trekt, heeft voor een sneeuwtapijt gezorgd in de Diaz Arena. De club doet er momenteel alles aan om het veld speelklaar te maken. "We denken dat dat zal lukken", zegt woordvoerder Bram Keirsebilck aan Sporza. . Gooit sneeuw roet in het eten? KV Oostende geeft vanmiddag om 16.15u Kortrijk partij, al is het maar de vraag of die wedstrijd wel kan doorgaan. De sneeuwzone die over het land trekt, heeft voor een sneeuwtapijt gezorgd in de Diaz Arena. De club doet er momenteel alles aan om het veld speelklaar te maken. "We denken dat dat zal lukken", zegt woordvoerder Bram Keirsebilck aan Sporza.

13:27 vooraf, 13 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350418177038184451