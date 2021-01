Fashion Sakala schiet KV Oostende de top 5 in na middagje "sneeuwpret"

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Oostende trekt op een haast onbespeelbaar sneeuwveld aan het langste eind. Kortrijk maakte het met een strafschop van Derijck in de toegevoegde tijd nog spannend, maar uiteindelijk waren de twee goals van Sakala genoeg voor de zege van de thuisploeg. . Einde Oostende trekt op een haast onbespeelbaar sneeuwveld aan het langste eind. Kortrijk maakte het met een strafschop van Derijck in de toegevoegde tijd nog spannend, maar uiteindelijk waren de twee goals van Sakala genoeg voor de zege van de thuisploeg.

90+5' tweede helft, minuut 95. Vervanging bij KV Oostende, Nick Batzner erin, Maxime D'Arpino eruit wissel Maxime D'Arpino Nick Batzner

90+3' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 93 Cameron McGeehan KV Oostende

90+2' tweede helft, minuut 92. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350489511604715524

90+1' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 91 door Timothy Derijck van KV Kortrijk. 2, 1. penalty KV Oostende KV Kortrijk einde 2 1

90+1' tweede helft, minuut 91. Derijck met de 2-1! Na wat discussie mag Derijck de strafschop nemen. Hij concentreert zich in stuurt Castro naar de verkeerde kant. Zit er toch nog iets in voor Kortrijk? . Derijck met de 2-1! Na wat discussie mag Derijck de strafschop nemen. Hij concentreert zich in stuurt Castro naar de verkeerde kant. Zit er toch nog iets in voor Kortrijk?

90' tweede helft, minuut 90. Strafschop voor Kortrijk! Wordt het dan toch nog spannend? De bal gaat op de stip na een onbeholpen fout van Skulason. . Strafschop voor Kortrijk! Wordt het dan toch nog spannend? De bal gaat op de stip na een onbeholpen fout van Skulason.

89' tweede helft, minuut 89. Gueye perst zich tussen twee bezoekers en versiert een hoekschop. Het einde is in zicht. . Gueye perst zich tussen twee bezoekers en versiert een hoekschop. Het einde is in zicht.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Kortrijk, Yani van den Bossche erin, Faïz Selemani eruit wissel Faïz Selemani Yani van den Bossche

86' tweede helft, minuut 86. Wat Kortrijk ook probeert, Castro in verlegenheid brengen zit er niet in. Chevalier geraakt in de knoop met zichzelf wanneer hij wil uithalen. . Wat Kortrijk ook probeert, Castro in verlegenheid brengen zit er niet in. Chevalier geraakt in de knoop met zichzelf wanneer hij wil uithalen.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Kevin Vandendriessche eruit wissel Kevin Vandendriessche Cameron McGeehan

83' Gele kaart voor Habib Guèye van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 83 Habib Guèye KV Kortrijk

83' tweede helft, minuut 83. Vandendriessche gaat naar de kant voor McGeehan. . Vandendriessche gaat naar de kant voor McGeehan.

82' tweede helft, minuut 82. Selemani mag net buiten de rechthoek een interessante vrije trap nemen. De man uit de Comoren draait de bal recht in de Oostendse muur. . Selemani mag net buiten de rechthoek een interessante vrije trap nemen. De man uit de Comoren draait de bal recht in de Oostendse muur.

80' tweede helft, minuut 80. Jäkel wint tijd. Gueye maakt zich breed met Jäkel in zijn rug. Er is licht contact, maar de verdediger maakt er handig gebruik van om seconden te stelen. Oostende gaat dit niet meer uit handen geven. . Jäkel wint tijd Gueye maakt zich breed met Jäkel in zijn rug. Er is licht contact, maar de verdediger maakt er handig gebruik van om seconden te stelen. Oostende gaat dit niet meer uit handen geven.

76' tweede helft, minuut 76. Kortrijk probeert de bakens te verzetten in een soort 4-2-4. De Kerels hebben daar nog een kwartier voor, maar dan zullen ze toch dringend echte kansen moeten afdwingen. . Kortrijk probeert de bakens te verzetten in een soort 4-2-4. De Kerels hebben daar nog een kwartier voor, maar dan zullen ze toch dringend echte kansen moeten afdwingen.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Marko Kvasina

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Mamadou Thiam

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KV Kortrijk, Jovan Stojanovic erin, Petar Golubovic eruit wissel Petar Golubovic Jovan Stojanovic

73' tweede helft, minuut 73. Bij Oostende komen Kvasina en Thiam in de plaats van Gueye en Sakala. . Bij Oostende komen Kvasina en Thiam in de plaats van Gueye en Sakala.

72' tweede helft, minuut 72. Een gekraakt schot van Chevalier zal KVK niet helpen. Vanderhaeghe brengt straks met Stojanovic nog een spits. . Een gekraakt schot van Chevalier zal KVK niet helpen. Vanderhaeghe brengt straks met Stojanovic nog een spits.

71' tweede helft, minuut 71.

71' tweede helft, minuut 71. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350484071961522177

70' tweede helft, minuut 70.

70' Ai ai Ilic! Hines-Ike speelt ongelukkig terug naar Ilic, maar de doelman bakt het nog bruiner. Hij wil Sakala uitkappen en dat pakt vreselijk uit. Sakala kan eenvoudig zijn tweede maken! . tweede helft, minuut 70. Ai ai Ilic! Hines-Ike speelt ongelukkig terug naar Ilic, maar de doelman bakt het nog bruiner. Hij wil Sakala uitkappen en dat pakt vreselijk uit. Sakala kan eenvoudig zijn tweede maken!

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Fashion Sakala van KV Oostende. 2, 0. goal KV Oostende KV Kortrijk einde 2 0

69' tweede helft, minuut 69. Oostende en Kortrijk staan respectievelijk achtste en negende, maar bij winst maken ze een serieuze sprong. Met drie extra punten komen ze op een gedeelde vierde plek. . Oostende en Kortrijk staan respectievelijk achtste en negende, maar bij winst maken ze een serieuze sprong. Met drie extra punten komen ze op een gedeelde vierde plek.

67' tweede helft, minuut 67. Castro moet opletten. Een foute voorzet van Ocansey valt net onder de deklat. Castro laat zich niet verrassen, maar moet wel een hoekschop toestaan. Oostende komt wat in de verdrukking. . Castro moet opletten Een foute voorzet van Ocansey valt net onder de deklat. Castro laat zich niet verrassen, maar moet wel een hoekschop toestaan. Oostende komt wat in de verdrukking.

65' tweede helft, minuut 65. Kortrijk groeit, zonder echt gevaarlijk te worden. . Kortrijk groeit, zonder echt gevaarlijk te worden.

64' tweede helft, minuut 64. Castro gooit zich naar een lage voorzet. Gueye doet dat ook, maar komt net te laat en vliegt bijna met zijn hoofd tegen de paal. . Castro gooit zich naar een lage voorzet. Gueye doet dat ook, maar komt net te laat en vliegt bijna met zijn hoofd tegen de paal.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Kortrijk, Teddy Chevalier erin, Julien De Sart eruit wissel Julien De Sart Teddy Chevalier

62' tweede helft, minuut 62. Chevalier komt. Bij KVK maakt Teddy Chevalier zich klaar. De onberekenbare Fransman is in deze omstandigheden misschien wel de perfecte invaller voor de bezoekers. . Chevalier komt Bij KVK maakt Teddy Chevalier zich klaar. De onberekenbare Fransman is in deze omstandigheden misschien wel de perfecte invaller voor de bezoekers.

60' tweede helft, minuut 60. Het blijft knokken tegen de tegenstander en het veld. Deftig voetbal is hier zo goed als onmogelijk. . Het blijft knokken tegen de tegenstander en het veld. Deftig voetbal is hier zo goed als onmogelijk.

58' tweede helft, minuut 58. Kortrijk begint meer te dreigen. Selemani wordt aan de kant gezet na een een-twee met Gueye en even later schiet een doorsteekpass net te ver door. Zit er wat aan te komen voor de bezoekers? . Kortrijk begint meer te dreigen. Selemani wordt aan de kant gezet na een een-twee met Gueye en even later schiet een doorsteekpass net te ver door. Zit er wat aan te komen voor de bezoekers?

55' Vandendriessche geveld. Na een tik van De Sart moet Vandendriessche ondersteund worden. Hij heeft last van zijn enkel, maar lijkt toch weer voorzichtig voort te kunnen. . tweede helft, minuut 55. Vandendriessche geveld Na een tik van De Sart moet Vandendriessche ondersteund worden. Hij heeft last van zijn enkel, maar lijkt toch weer voorzichtig voort te kunnen.

53' tweede helft, minuut 53. Vandendriessche zet met een schijnbeweging twee man te kijk. Zijn voorzet vliegt daarna te dicht bij Ilic. . Vandendriessche zet met een schijnbeweging twee man te kijk. Zijn voorzet vliegt daarna te dicht bij Ilic.

51' Die ene Zambiaan maakte wel het voorlopig enige doelpunt... tweede helft, minuut 51. Die ene Zambiaan maakte wel het voorlopig enige doelpunt... Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350478732990025730

49' tweede helft, minuut 49. Eerst Hendry en even later doelman Castro gaan knullig de mist in op een dwarrelende hoge bal. Kortrijk kan er niet van profiteren, want er staan veel lichamen in de weg. Castro kan uiteindelijk oprapen. . Eerst Hendry en even later doelman Castro gaan knullig de mist in op een dwarrelende hoge bal. Kortrijk kan er niet van profiteren, want er staan veel lichamen in de weg. Castro kan uiteindelijk oprapen.

48' tweede helft, minuut 48. Nog eens Sakala. Sakala gaat op zoek naar zijn tweede van de namiddag. Hines-Ike achtervolgt hem en blokkeert het schot onder zijn achterwerk. Oostende blijft de betere ploeg. . Nog eens Sakala Sakala gaat op zoek naar zijn tweede van de namiddag. Hines-Ike achtervolgt hem en blokkeert het schot onder zijn achterwerk. Oostende blijft de betere ploeg.

46' tweede helft, minuut 46. De zwarte piste van Oostende gaat opnieuw open. Is er na de rust beter voetbal mogelijk op de sneeuw, of blijft het bij enkele geïsoleerde momenten? . De zwarte piste van Oostende gaat opnieuw open. Is er na de rust beter voetbal mogelijk op de sneeuw, of blijft het bij enkele geïsoleerde momenten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:04 rust, 17 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350473758331596810

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Op de sneeuwvlakte van Oostende is voetballen amper mogelijk. Dankzij een goal van Sakala gaat KVO rusten met een voorsprong, KVK heeft niet veel kunnen tonen. . Rust Op de sneeuwvlakte van Oostende is voetballen amper mogelijk. Dankzij een goal van Sakala gaat KVO rusten met een voorsprong, KVK heeft niet veel kunnen tonen.

44' Pech voor Skulason. Een geweldig geborstelde vrije trap van Skulason spat uiteen op de lat. Ilic balt zijn vuisten, want hij zit er nog met een vingertop bij. . eerste helft, minuut 44. Pech voor Skulason Een geweldig geborstelde vrije trap van Skulason spat uiteen op de lat. Ilic balt zijn vuisten, want hij zit er nog met een vingertop bij.

43' eerste helft, minuut 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350472048007651328

41' eerste helft, minuut 41. Hjulsager smijt zijn lijf vrolijk in het rond. De Sart en Dewaele hebben de Deen van KVO al in hun nek gekregen. . Hjulsager smijt zijn lijf vrolijk in het rond. De Sart en Dewaele hebben de Deen van KVO al in hun nek gekregen.

40' eerste helft, minuut 40. Nog vijf minuutjes 'voetballen' en we kunnen gaan rusten. . Nog vijf minuutjes 'voetballen' en we kunnen gaan rusten.

37' eerste helft, minuut 37. Schotje van Gueye. Makhtar Gueye wacht op inlopende ploegmaats. Die komen niet snel genoeg, dus probeert de Senegalese spits het zelf. Hines-Ike staat ook hier in de weg. . Schotje van Gueye Makhtar Gueye wacht op inlopende ploegmaats. Die komen niet snel genoeg, dus probeert de Senegalese spits het zelf. Hines-Ike staat ook hier in de weg.

34' eerste helft, minuut 34. Sakala probeert het opnieuw met een gerichte controle. Hines-Ike heeft goed opgelet bij het doelpunt, blijft kijken en steekt zijn been ertussen. . Sakala probeert het opnieuw met een gerichte controle. Hines-Ike heeft goed opgelet bij het doelpunt, blijft kijken en steekt zijn been ertussen.

32' eerste helft, minuut 32. Voor beide ploegen is een kans uit de lucht gevallen. Oostende heeft dat aangegrepen, bij Kortrijk zat de sneeuwlaag toch wat in de weg. . Voor beide ploegen is een kans uit de lucht gevallen. Oostende heeft dat aangegrepen, bij Kortrijk zat de sneeuwlaag toch wat in de weg.

30' eerste helft, minuut 30. Bijna Jonckheere. Pape Gueye steekt de bal knap tussendoor naar Jonckheere. Omdat de pass onderweg wat blijft steken, kan die laatste niet scoren tegen zijn ex-ploeg. . Bijna Jonckheere Pape Gueye steekt de bal knap tussendoor naar Jonckheere. Omdat de pass onderweg wat blijft steken, kan die laatste niet scoren tegen zijn ex-ploeg.

29' eerste helft, minuut 29. Skulason speelt zonder handschoenen en in korte mouwen. Als IJslander is hij natuurlijk bestand tegen een nog iets strenger klimaat dan het onze. . Skulason speelt zonder handschoenen en in korte mouwen. Als IJslander is hij natuurlijk bestand tegen een nog iets strenger klimaat dan het onze.

26' eerste helft, minuut 26. Wat kan Kortrijk? De statistieken van de voorbije weken spreken in het nadeel van Kortrijk. KVK kon in zijn laatste drie uitmatchen niet één keer scoren. Dat zal het nu wél moeten doen om punten te rapen. . Wat kan Kortrijk? De statistieken van de voorbije weken spreken in het nadeel van Kortrijk. KVK kon in zijn laatste drie uitmatchen niet één keer scoren. Dat zal het nu wél moeten doen om punten te rapen.

25' eerste helft, minuut 25. Bij momenten is het voetbal niet om aan te zien, al kan je dat de spelers niet aanrekenen. Die doen hun best in lastige omstandigheden. . Bij momenten is het voetbal niet om aan te zien, al kan je dat de spelers niet aanrekenen. Die doen hun best in lastige omstandigheden.

22' eerste helft, minuut 22. "Dit heeft met voetbal niks te maken", zei KVO-coach Blessin voor de wedstrijd. Zijn mening zal niet veranderd zijn, maar de voorsprong zal hem wel iets beter gezind maken. . "Dit heeft met voetbal niks te maken", zei KVO-coach Blessin voor de wedstrijd. Zijn mening zal niet veranderd zijn, maar de voorsprong zal hem wel iets beter gezind maken.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350467057473769477

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18. Sakala scoort! KVO klimt op voorsprong! Met een lange bal - hoe anders? - wordt Sakala bereikt. Hij zet zijn bewaker op het verkeerde been met een goede aanname en neemt dan Ilic tegenvoets. Knap gedaan! . Sakala scoort! KVO klimt op voorsprong! Met een lange bal - hoe anders? - wordt Sakala bereikt. Hij zet zijn bewaker op het verkeerde been met een goede aanname en neemt dan Ilic tegenvoets. Knap gedaan!

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Fashion Sakala van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende KV Kortrijk einde 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Selemani schudt toch eens een dribbel uit zijn benen, maar krijgt zijn voorzet niet ver genoeg. Waar Oostende eerst licht overwicht had, is dat nu Kortrijk. . Selemani schudt toch eens een dribbel uit zijn benen, maar krijgt zijn voorzet niet ver genoeg. Waar Oostende eerst licht overwicht had, is dat nu Kortrijk.

14' eerste helft, minuut 14. Lastig voetballen. Doelmannen Castro en Ilic nemen geen enkel risico. Elke bal die ze voor hun voeten krijgen, rammen ze zo ver mogelijk weg. . Lastig voetballen Doelmannen Castro en Ilic nemen geen enkel risico. Elke bal die ze voor hun voeten krijgen, rammen ze zo ver mogelijk weg.

13' eerste helft, minuut 13.

11' eerste helft, minuut 11. Pats! D'Arpino krijgt de bal recht in zijn gezicht en gaat tegen de vlakte. De Fransman blijft eventjes liggen, en dat doe je op een sneeuwtapijt niet voor je plezier. . Pats! D'Arpino krijgt de bal recht in zijn gezicht en gaat tegen de vlakte. De Fransman blijft eventjes liggen, en dat doe je op een sneeuwtapijt niet voor je plezier.

8' eerste helft, minuut 8. D'Arpino schept een veelbelovende vrije trap de tribune in. . D'Arpino schept een veelbelovende vrije trap de tribune in.

7' eerste helft, minuut 7. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350463164891201537

6' eerste helft, minuut 6.

6' Gele kaart voor Jack Hendry van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 6 Jack Hendry KV Oostende

6' eerste helft, minuut 6. Geel voor Hendry. De bal belandt precies tussen Hendry en Jonckheere. De Schot van Oostende glijdt fors in met zijn voet vooruit, Alen trekt terecht geel. . Geel voor Hendry De bal belandt precies tussen Hendry en Jonckheere. De Schot van Oostende glijdt fors in met zijn voet vooruit, Alen trekt terecht geel.

5' eerste helft, minuut 5. Een haperende aanval van Oostende eindigt met een hobbelschot van Sakala. Het is bijna onmogelijk om te voorspellen waar de bal ergens zal stremmen. . Een haperende aanval van Oostende eindigt met een hobbelschot van Sakala. Het is bijna onmogelijk om te voorspellen waar de bal ergens zal stremmen.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste minuten geven al een beeld van de spelkwaliteit die we mogen verwachten. De bal maakt bokkesprongen en blijft soms steken in de sneeuw. Dat helpt de spelers niet. . De eerste minuten geven al een beeld van de spelkwaliteit die we mogen verwachten. De bal maakt bokkesprongen en blijft soms steken in de sneeuw. Dat helpt de spelers niet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Een laagje sneeuw houdt de Jupiler Pro League niet tegen. Oostende en Kortrijk staan tegenover elkaar in het duel van de KV's. Wie van de twee nestelt zich straks naast OHL en Anderlecht op een gedeelde vierde plek? . Aftrap Een laagje sneeuw houdt de Jupiler Pro League niet tegen. Oostende en Kortrijk staan tegenover elkaar in het duel van de KV's. Wie van de twee nestelt zich straks naast OHL en Anderlecht op een gedeelde vierde plek?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:12 vooraf, 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350459875285983232

16:06 vooraf, 16 uur 06. Ergens in de licentievoorwaarden stond dat je veld snel ontdooid moest kunnen zijn. Nieuwe tribunes staan hier wel. Yves Vanderhaeghe is niet onder de indruk van het veld van KVO. Ergens in de licentievoorwaarden stond dat je veld snel ontdooid moest kunnen zijn. Nieuwe tribunes staan hier wel. Yves Vanderhaeghe is niet onder de indruk van het veld van KVO.

15:54 vooraf, 15 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350455923375009793

15:48 vooraf, 15 uur 48. Ik denk niet dat het verantwoord is om op dit veld te spelen. Hopelijk komen er geen blessures van. Alexander Blessin is geen sneeuwliefhebber. Ik denk niet dat het verantwoord is om op dit veld te spelen. Hopelijk komen er geen blessures van. Alexander Blessin is geen sneeuwliefhebber.

15:44 vooraf, 15 uur 44. Jelle Bataille (KVO) en Michiel Jonckheere (KVK) zijn neven. Makhtar Gueye (KVO) en Pape Gueye (KVK) zijn dan weer geen familie van elkaar. El Hadji Gueye (Moeskroen) is de broer van Makhtar. . Jelle Bataille (KVO) en Michiel Jonckheere (KVK) zijn neven. Makhtar Gueye (KVO) en Pape Gueye (KVK) zijn dan weer geen familie van elkaar. El Hadji Gueye (Moeskroen) is de broer van Makhtar.

15:43 vooraf, 15 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350452461320998914

15:42 vooraf, 15 uur 42. Opstelling Kortrijk. Na de verrassende overwinning tegen Genk verandert er weinig bij Kortrijk. Enkel Van der Bruggen is er niet bij, maar dat komt mooi uit voor Jonckheere. Die verschijnt aan de aftrap tegen de ploeg van zijn geboortestad, waar hij de eerste negen seizoenen van zijn carrière speelde. . Opstelling Kortrijk Na de verrassende overwinning tegen Genk verandert er weinig bij Kortrijk. Enkel Van der Bruggen is er niet bij, maar dat komt mooi uit voor Jonckheere. Die verschijnt aan de aftrap tegen de ploeg van zijn geboortestad, waar hij de eerste negen seizoenen van zijn carrière speelde.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350452163399573508

15:40 vooraf, 15 uur 40. Opstelling Oostende. COVID-19 teistert vooral de achterlijn van Oostende. Hubert en Theate zijn de voornaamste afwezigen. Castro staat voor het eerst in doel bij KVO en Skulason keert terug in de basiself. D'Haese verhuist naar de bank. . Opstelling Oostende COVID-19 teistert vooral de achterlijn van Oostende. Hubert en Theate zijn de voornaamste afwezigen. Castro staat voor het eerst in doel bij KVO en Skulason keert terug in de basiself. D'Haese verhuist naar de bank.

15:16 vooraf, 15 uur 16. Geschiedenis. De vooruitzichten zijn goed voor Kortrijk, dat zijn laatste twee matchen in Oostende won en ook in de heenronde de betere was. Gilles Dewaele, Pape Gueye en Ilombe Mboyo scoorden toen voor KVK, tussendoor was er een Oostendse tegengoal van Andrew Hjulsager. KVO zal vooral de 1-7 blamage willen vermijden, vandaag op één dag na zes jaar geleden. Aan de kust denken ze liever terug aan het einde van de jaren '90. Toen pakte Oostende twee keer uit met 5-1 tegen Kortrijk, al was dat nog in tweede klasse. . Geschiedenis De vooruitzichten zijn goed voor Kortrijk, dat zijn laatste twee matchen in Oostende won en ook in de heenronde de betere was. Gilles Dewaele, Pape Gueye en Ilombe Mboyo scoorden toen voor KVK, tussendoor was er een Oostendse tegengoal van Andrew Hjulsager. KVO zal vooral de 1-7 blamage willen vermijden, vandaag op één dag na zes jaar geleden. Aan de kust denken ze liever terug aan het einde van de jaren '90. Toen pakte Oostende twee keer uit met 5-1 tegen Kortrijk, al was dat nog in tweede klasse.

15:14 Krijgen de vegers de mat helemaal schoon, of worden de rode ballen uit de kast gehaald? vooraf, 15 uur 14. Krijgen de vegers de mat helemaal schoon, of worden de rode ballen uit de kast gehaald? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350446081746886656

15:01 vooraf, 15 uur 01.

14:54 vooraf, 14 uur 54. Voorlopig gaan we zeker voetballen. Er is geen enkel criterium om niet te spelen: de sneeuw blijft niet aan de bal kleven, er is geen vorst aan de grond die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de spelers en de lijnen zijn op dit moment zichtbaar, al is dat wel het lastigste punt. Als het blijft sneeuwen en het lukt niet om de lijnen vrij te houden, dan zullen we de match moeten staken. Scheidsrechter Wesley Alen. Voorlopig gaan we zeker voetballen. Er is geen enkel criterium om niet te spelen: de sneeuw blijft niet aan de bal kleven, er is geen vorst aan de grond die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de spelers en de lijnen zijn op dit moment zichtbaar, al is dat wel het lastigste punt. Als het blijft sneeuwen en het lukt niet om de lijnen vrij te houden, dan zullen we de match moeten staken. Scheidsrechter Wesley Alen

14:38 vooraf, 14 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350437209162346497

14:36 vooraf, 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350434657494585345

13:29 vooraf, 13 uur 29. Gooit sneeuw roet in het eten? KV Oostende geeft vanmiddag om 16.15u Kortrijk partij, al is het maar de vraag of die wedstrijd wel kan doorgaan. De sneeuwzone die over het land trekt, heeft voor een sneeuwtapijt gezorgd in de Diaz Arena. De club doet er momenteel alles aan om het veld speelklaar te maken. "We denken dat dat zal lukken", zegt woordvoerder Bram Keirsebilck aan Sporza. . Gooit sneeuw roet in het eten? KV Oostende geeft vanmiddag om 16.15u Kortrijk partij, al is het maar de vraag of die wedstrijd wel kan doorgaan. De sneeuwzone die over het land trekt, heeft voor een sneeuwtapijt gezorgd in de Diaz Arena. De club doet er momenteel alles aan om het veld speelklaar te maken. "We denken dat dat zal lukken", zegt woordvoerder Bram Keirsebilck aan Sporza.

13:27 vooraf, 13 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350418177038184451

13:27 - Vooraf Vooraf, 13 uur 27

Opstelling KV Oostende. Bram Castro, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Ari Skúlason, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Bram Castro, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Ari Skúlason, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Fashion Sakala

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Brendan Hines-Ike, Eric Ocansey, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Faïz Selemani, Habib Guèye Opstelling KV Kortrijk Marko Ilic, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Brendan Hines-Ike, Eric Ocansey, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Faïz Selemani, Habib Guèye