LIVE: Anderlecht met z'n tienen tegen Eupen na rood voor Lawrence

59' tweede helft, minuut 59. Veel dreiging gaat er voorlopig niet uit van Eupen. De voorzetten komen niet aan, het centrum zit potdicht. . Veel dreiging gaat er voorlopig niet uit van Eupen. De voorzetten komen niet aan, het centrum zit potdicht.

55' tweede helft, minuut 55. Kopbal Agbadou. Agbadou wint het luchtduel bij een hoekschop van de thuisploeg, zijn kopbal vliegt via de rug van Miazga naast. . Kopbal Agbadou Agbadou wint het luchtduel bij een hoekschop van de thuisploeg, zijn kopbal vliegt via de rug van Miazga naast.

54' tweede helft, minuut 54. Het spel heeft een hele tijd stil gelegen door de blessure van Poulain. Intussen rolt de bal weer, Eupen probeert de partij in handen te nemen. . Het spel heeft een hele tijd stil gelegen door de blessure van Poulain. Intussen rolt de bal weer, Eupen probeert de partij in handen te nemen.

52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij KAS Eupen, Konan N'Dri erin, Benoît Poulain eruit wissel Benoît Poulain Konan N'Dri

50' Poulain naar de kant. Bij Eupen moet er meteen gewisseld worden: Poulain heeft zich geblesseerd en moet met de draagberrie naar de kant geholpen worden. . tweede helft, minuut 50. Poulain naar de kant Bij Eupen moet er meteen gewisseld worden: Poulain heeft zich geblesseerd en moet met de draagberrie naar de kant geholpen worden.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Eupen heeft de tweede helft op gang getrapt. Kan de thuisploeg profiteren van het numerieke overwicht? . Tweede helft Eupen heeft de tweede helft op gang getrapt. Kan de thuisploeg profiteren van het numerieke overwicht?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Geen doelpunten in een eerste helft waarin Anderlecht duidelijk baas was, maar de kansen niet afmaakte. Paars-wit viel kort voor de rust met tien na rood voor Lawrence. . Rust Geen doelpunten in een eerste helft waarin Anderlecht duidelijk baas was, maar de kansen niet afmaakte. Paars-wit viel kort voor de rust met tien na rood voor Lawrence.



45' eerste helft, minuut 45. Het is voor beide ploegen wat zoeken na de rode kaart. Beide coaches zullen flink moeten bijsturen tijdens de rust. . Het is voor beide ploegen wat zoeken na de rode kaart. Beide coaches zullen flink moeten bijsturen tijdens de rust.

42' eerste helft, minuut 42. Vlap al naar de kant. Kompany wacht niet tot de rust om in te grijpen en brengt Murillo in de ploeg. Vlap is het kind van de rekening. . Vlap al naar de kant Kompany wacht niet tot de rust om in te grijpen en brengt Murillo in de ploeg. Vlap is het kind van de rekening.

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij Anderlecht, Michael Murillo erin, Michel Vlap eruit wissel Michel Vlap Michael Murillo

41' Gele kaart voor Timon Wellenreuther van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 41 Timon Wellenreuther Anderlecht

41' eerste helft, minuut 41. De kaarten vliegen plots in het rond. Peeters pakt geel bij Eupen, even later gaat ook Wellenreuther in het boekje van Boucaut. . De kaarten vliegen plots in het rond. Peeters pakt geel bij Eupen, even later gaat ook Wellenreuther in het boekje van Boucaut.

40' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 40 Stef Peeters KAS Eupen

39' Rode kaart voor Kemar Lawrence van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 39 Kemar Lawrence Anderlecht

39' eerste helft, minuut 39. Lawrence wordt uitgesloten! Anderlecht moet met z'n tienen verder! Lawrence krijgt rood voor zijn roekeloze tackle op Agbadou. . Lawrence wordt uitgesloten! Anderlecht moet met z'n tienen verder! Lawrence krijgt rood voor zijn roekeloze tackle op Agbadou.

38' Wordt geel rood? Boucaut wordt door de VAR naar de monitor gestuurd. Wordt de gele kaart voor Lawrence omgezet in rood? . eerste helft, minuut 38. Wordt geel rood? Boucaut wordt door de VAR naar de monitor gestuurd. Wordt de gele kaart voor Lawrence omgezet in rood?

37' eerste helft, minuut 37. Geel Lawrence. Agbadou breekt uit met een knappe actie. Lawrence stopt hem met een vliegende tackle en pakt geel. . Geel Lawrence Agbadou breekt uit met een knappe actie. Lawrence stopt hem met een vliegende tackle en pakt geel.

35' eerste helft, minuut 35. Peeters naast! Eupen groeit in de wedstrijd. Adriano speelt Peeters vrij met een heerlijk hakje, het schot van Peeters mist doel. . Peeters naast! Eupen groeit in de wedstrijd. Adriano speelt Peeters vrij met een heerlijk hakje, het schot van Peeters mist doel.

33' eerste helft, minuut 33. Actie van Ngoy. Na een dik halfuur kunnen we de eerste echte doelkans van Eupen noteren. Ngoy begint aan een ambiteuze slalom, maar moet te ver uitwijken en besluit uit een scherpe hoek naast. . Actie van Ngoy Na een dik halfuur kunnen we de eerste echte doelkans van Eupen noteren. Ngoy begint aan een ambiteuze slalom, maar moet te ver uitwijken en besluit uit een scherpe hoek naast.

26' eerste helft, minuut 26. Het loopt voor geen meter bij Eupen. Thuiswedstrijden zijn niet hun ding, zullen we maar zeggen, met een 9 op 27 in eigen huis. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het loopt voor geen meter bij Eupen. Thuiswedstrijden zijn niet hun ding, zullen we maar zeggen, met een 9 op 27 in eigen huis. Peter Vandenbempt op Radio 1

25' eerste helft, minuut 25. De vrije trap eindigt op het hoofd van Mukairu, maar die kopt een eindje over de kooi van Defourny. . De vrije trap eindigt op het hoofd van Mukairu, maar die kopt een eindje over de kooi van Defourny.

24' Var. Boucaut wijst naar de stip als Amuzu neergaat bij het binnendringen van de zestien meter, maar de VAR corrigeert: de overtreding gebeurde buiten de grote rechthoek. . eerste helft, minuut 24. Var Boucaut wijst naar de stip als Amuzu neergaat bij het binnendringen van de zestien meter, maar de VAR corrigeert: de overtreding gebeurde buiten de grote rechthoek.

21' eerste helft, minuut 21. Eupen heeft zijn eerste hoekschop te pakken, maar die leidt niet meteen tot gevaar. De kopbal van Ngoy vliegt hoog over. . Eupen heeft zijn eerste hoekschop te pakken, maar die leidt niet meteen tot gevaar. De kopbal van Ngoy vliegt hoog over.

19' eerste helft, minuut 19. Nmecha moest even naar de kant voor verzorging, maar staat alweer tussen de lijnen en is meteen gevaarlijk. Zijn lage knal zoeft nipt naast. . Nmecha moest even naar de kant voor verzorging, maar staat alweer tussen de lijnen en is meteen gevaarlijk. Zijn lage knal zoeft nipt naast.

17' eerste helft, minuut 17. Defourny met de redding! Paars-wit voert de druk weer op. Cullen waagt zich aan plaatsbal, Defourny pakt uit met een zweefsprong voor de galerij. . Defourny met de redding! Paars-wit voert de druk weer op. Cullen waagt zich aan plaatsbal, Defourny pakt uit met een zweefsprong voor de galerij.

17' eerste helft, minuut 17. Nmecha probeert Defourny te verrassen met een schot in de draai, maar de doelman is bij de pinken. . Nmecha probeert Defourny te verrassen met een schot in de draai, maar de doelman is bij de pinken.

14' Gele kaart voor Michel Vlap van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 14 Michel Vlap Anderlecht

14' eerste helft, minuut 14. Geel voor Vlap. Michel Vlap komt ten val in de zestien meter. Ref Boucaut ziet er een schwalbe in en trekt meteen geel. . Geel voor Vlap Michel Vlap komt ten val in de zestien meter. Ref Boucaut ziet er een schwalbe in en trekt meteen geel.

12' eerste helft, minuut 12. Anderlecht heeft Eupen meteen bij de keel gegrepen, maar nu is de druk toch even wat minder geworden. Peter Vandenbempt op Radio 1. Anderlecht heeft Eupen meteen bij de keel gegrepen, maar nu is de druk toch even wat minder geworden. Peter Vandenbempt op Radio 1

12' eerste helft, minuut 12. Mukairu blijft gaan. De Nigeriaan snijdt naar binnen vanaf links en haalt uit met rechts, Heris gooit zich in de baan van het schot. . Mukairu blijft gaan. De Nigeriaan snijdt naar binnen vanaf links en haalt uit met rechts, Heris gooit zich in de baan van het schot.

11' eerste helft, minuut 11. Na tien minuten raakt Eupen eens tot aan de overkant, maar Anderlecht-doelman Wellenreuther komt voorlopig niet in het stuk voor. . Na tien minuten raakt Eupen eens tot aan de overkant, maar Anderlecht-doelman Wellenreuther komt voorlopig niet in het stuk voor.

8' eerste helft, minuut 8. Eupen kreunt onder de druk van paars-wit. Nmecha is de volgende die zijn kans waagt, ook hij besluit recht op de doelman. . Eupen kreunt onder de druk van paars-wit. Nmecha is de volgende die zijn kans waagt, ook hij besluit recht op de doelman.

6' eerste helft, minuut 6. Mukairu op Defourny. Mukairu is de man van de openingsminuten. Na een snelle een-twee met Nmecha verschijnt hij voor doel, de afwerking is minder. . Mukairu op Defourny Mukairu is de man van de openingsminuten. Na een snelle een-twee met Nmecha verschijnt hij voor doel, de afwerking is minder.



3' eerste helft, minuut 3. Anderlecht begint voortvarend aan de partij. Vlap creëert de opening voor Mukairu, die zich doorzet tot tegen de achterlijn, maar Nmecha niet kan bereiken voor doel. . Anderlecht begint voortvarend aan de partij. Vlap creëert de opening voor Mukairu, die zich doorzet tot tegen de achterlijn, maar Nmecha niet kan bereiken voor doel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de eerste wedstrijd van speeldag 20 op gang getrapt. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de eerste wedstrijd van speeldag 20 op gang getrapt.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:31 vooraf, 20 uur 31. Statistieken. In de heenronde pakte Eupen een puntje in Anderlecht dankzij een late gelijkmaker van Ngoy. Van de laatste vijf verplaatsingen van paars-wit naar de Oostkantons eindigden er drie op een gelijkspel. Eén keer won Eupen, één keer Anderlecht. . Statistieken In de heenronde pakte Eupen een puntje in Anderlecht dankzij een late gelijkmaker van Ngoy. Van de laatste vijf verplaatsingen van paars-wit naar de Oostkantons eindigden er drie op een gelijkspel. Eén keer won Eupen, één keer Anderlecht.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Peeters is terug uit schorsing. Amper drie dagen na de verre verplaatsing naar Oostende moet Eupen alweer aan de bak. Coach San Jose probeert wat te roteren en zet Amat, Adriano en Baby, die dinsdag op de bank startten, weer in de basis. Stef Peeters is ook opnieuw van de partij na een speeldag schorsing. . Peeters is terug uit schorsing Amper drie dagen na de verre verplaatsing naar Oostende moet Eupen alweer aan de bak. Coach San Jose probeert wat te roteren en zet Amat, Adriano en Baby, die dinsdag op de bank startten, weer in de basis. Stef Peeters is ook opnieuw van de partij na een speeldag schorsing.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Op basis van wat Michel heeft laten zien, verdient hij deze basisplaats. Vandaag gaat Vlap ons helpen, dat is mijn overtuiging. Vincent Kompany. Op basis van wat Michel heeft laten zien, verdient hij deze basisplaats. Vandaag gaat Vlap ons helpen, dat is mijn overtuiging. Vincent Kompany

20:06 vooraf, 20 uur 06. Vlap krijgt nieuwe kans in de basis. Vorig weekend viel hij nog naast de selectie, vandaag verschijnt hij gewoon aan de aftrap: Michel Vlap. De Nederlander leek overbodig te zijn geworden bij paars-wit, maar door het uitvallen van Lokonga krijgt hij vandaag toch weer zijn kans. De overige namen zijn dezelfde als zondag tegen OHL. . Vlap krijgt nieuwe kans in de basis Vorig weekend viel hij nog naast de selectie, vandaag verschijnt hij gewoon aan de aftrap: Michel Vlap. De Nederlander leek overbodig te zijn geworden bij paars-wit, maar door het uitvallen van Lokonga krijgt hij vandaag toch weer zijn kans. De overige namen zijn dezelfde als zondag tegen OHL.

09:52 vooraf, 09 uur 52. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Anderlecht, ondanks de snelle opeenvolging van wedstrijden. Het is een stevige uitdaging, maar ik weet zeker dat mijn spelers fit zijn. Beñat San José, coach Eupen. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Anderlecht, ondanks de snelle opeenvolging van wedstrijden. Het is een stevige uitdaging, maar ik weet zeker dat mijn spelers fit zijn. Beñat San José, coach Eupen

09:50 vooraf, 09 uur 50. Uitcomplex. Anderlecht is de volgende opdracht op het loodzware schema van Eupen. Amper drie dagen na het 1-1-gelijkspel tegen KV Oostende moeten de Oostkantonners weer aan de bak. Een opsteker: Anderlecht heeft een uitcomplex. Alleen STVV, Cercle en Moeskroen pakten nog minder punten op verplaatsing dan paars-wit. . Uitcomplex Anderlecht is de volgende opdracht op het loodzware schema van Eupen. Amper drie dagen na het 1-1-gelijkspel tegen KV Oostende moeten de Oostkantonners weer aan de bak. Een opsteker: Anderlecht heeft een uitcomplex. Alleen STVV, Cercle en Moeskroen pakten nog minder punten op verplaatsing dan paars-wit.

09:50 - Vooraf Vooraf, 09 uur 50

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Jordi Amat, Adriano Correia, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Jens Cools, Julien Ngoy, Smail Prevljak, Amara Baby Opstelling KAS Eupen Théo Defourny, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Jordi Amat, Adriano Correia, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Jens Cools, Julien Ngoy, Smail Prevljak, Amara Baby

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Josh Cullen, Michel Vlap, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Josh Cullen, Michel Vlap, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu