Vercauteren pakt 1e zege bij Antwerp na goal Hongla (én penaltymisser Kums)

Sven Kums was de pineut met een gemiste strafschop. "Als hij niet binnen is, is hij slecht getrapt", schamperde de middenvelder van Gent. "Ik denk wel dat we de wedstrijd onder controle hadden. Zij hadden bijna geen enkele kans."

Wat ging er dan mis bij Gent? "De laatste pass. Zeker in de eerste helft misten we ook wat présence voor de goal. In de tweede helft probeerden we meer voorzetten te trappen, omdat we jongens met gestalte hebben. Daar zijn we gevaarlijk op geweest, maar te weinig."

"Dit is heel frustrerend, zeker voor mezelf. Ik wilde mijn ploeg op voorsprong brengen. Als dat dan niet lukt, is dat heel zuur", wreef de voormalige Gouden Schoen zich de nederlaag toch een beetje aan.