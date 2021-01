LIVE: Wat kan Antwerp na gouden week op bezoek in Gent?

27' eerste helft, minuut 27. Gent heeft 69% van het balbezit. Steriel, dat wel. . Gent heeft 69% van het balbezit. Steriel, dat wel.

25' Als er volk in het stadion zat, zou het rond deze tijd vermoedelijk beginnen te fluiten. eerste helft, minuut 25. Als er volk in het stadion zat, zou het rond deze tijd vermoedelijk beginnen te fluiten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350788713576599553

23' eerste helft, minuut 23. Eindelijk wat opwinding. Bukari onderschept een bal en krijgt hem terug van Depoitre. Beiranvand komt als een krankzinnige uit zijn doel gevlogen en slaat het gevaar weg. Rare duik, maar wel efficiënt. . Eindelijk wat opwinding Bukari onderschept een bal en krijgt hem terug van Depoitre. Beiranvand komt als een krankzinnige uit zijn doel gevlogen en slaat het gevaar weg. Rare duik, maar wel efficiënt.

20' eerste helft, minuut 20. Het is allemaal veel te weinig. Tom Boudeweel. Het is allemaal veel te weinig. Tom Boudeweel

19' eerste helft, minuut 19. Antwerp trekt zich opnieuw terug in zijn burcht. Gent vindt voorlopig geen zwakke plekken in de muren van dat bolwerk, al zoeken ze nu ook niet met veel aandrang. Het is één lang geeuw. . Antwerp trekt zich opnieuw terug in zijn burcht. Gent vindt voorlopig geen zwakke plekken in de muren van dat bolwerk, al zoeken ze nu ook niet met veel aandrang. Het is één lang geeuw.

16' eerste helft, minuut 16. Het is een bijzonder gesloten eerste kwartier geweest. . Het is een bijzonder gesloten eerste kwartier geweest.

14' eerste helft, minuut 14. Refaelov geblokt. Antwerp schuift toch eens met wat volk op. Haroun tikt breed naar Refaelov, maar de Gouden Schoen krijgt zijn schot niet voorbij de eerste verdediger. . Refaelov geblokt Antwerp schuift toch eens met wat volk op. Haroun tikt breed naar Refaelov, maar de Gouden Schoen krijgt zijn schot niet voorbij de eerste verdediger.

12' eerste helft, minuut 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350785037051064327

11' eerste helft, minuut 11. Die van Gent jagen de tegenstander gretig op. Vooral Kums zit bijzonder kort op de huid van de mannen in het rood. . Die van Gent jagen de tegenstander gretig op. Vooral Kums zit bijzonder kort op de huid van de mannen in het rood.

9' eerste helft, minuut 9. Passief Antwerp. De bezoekers bekijken het wat. Gent krijgt bijna al het balbezit, maar op een bijna-kans voor Kums na creëert het nog niet veel. . Passief Antwerp De bezoekers bekijken het wat. Gent krijgt bijna al het balbezit, maar op een bijna-kans voor Kums na creëert het nog niet veel.

6' eerste helft, minuut 6. Bukari rent dan toch op de linkerflank, en niet op rechts. Ondertussen zien we al heel wat bruine plekken op het veld. Dat zal niet ongeschonden uit deze namiddag komen. . Bukari rent dan toch op de linkerflank, en niet op rechts. Ondertussen zien we al heel wat bruine plekken op het veld. Dat zal niet ongeschonden uit deze namiddag komen.

6' eerste helft, minuut 6.

4' eerste helft, minuut 4. Er zit geen tempo in de wedstrijd. Gent laat de bal wat rond gaan en Antwerp staat in de organisatie. Tom Boudeweel. Er zit geen tempo in de wedstrijd. Gent laat de bal wat rond gaan en Antwerp staat in de organisatie. Tom Boudeweel

3' eerste helft, minuut 3. Bij Antwerp zoeken ze voorin Mbokani. Die weet vaak wel raad met de diepe ballen, en anders lokt hij slim een foutje uit. . Bij Antwerp zoeken ze voorin Mbokani. Die weet vaak wel raad met de diepe ballen, en anders lokt hij slim een foutje uit.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De dertiende in het klassement ontvangt de zevende, maar toch mag je deze Gent-Antwerp een topper noemen. Wie mag straks een corona-verantwoord feestje bouwen in de Ghelamco Arena? . Aftrap De dertiende in het klassement ontvangt de zevende, maar toch mag je deze Gent-Antwerp een topper noemen. Wie mag straks een corona-verantwoord feestje bouwen in de Ghelamco Arena?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:21 vooraf, 13 uur 21. We blijven een beetje ter plaatse trappelen, maar de afstand naar de belangrijke plaatsen is niet vergroot. Hein Vanhaezebrouck. We blijven een beetje ter plaatse trappelen, maar de afstand naar de belangrijke plaatsen is niet vergroot. Hein Vanhaezebrouck

13:16 vooraf, 13 uur 16. Ik reik dingen aan, maar uiteindelijk moeten de spelers zelf de oplossingen vinden. Frank Vercauteren. Ik reik dingen aan, maar uiteindelijk moeten de spelers zelf de oplossingen vinden. Frank Vercauteren

13:08 vooraf, 13 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350776864743321600

12:55 vooraf, 12 uur 55. Sinds Antwerp terug op het hoogste niveau speelt, kon Gent op negen pogingen slechts één keer winnen van The Great Old. In 2019 had het dan nog een late goal nodig van huurling Alexander Sørloth. Op speeldag 3 van dit seizoen was Antwerp op de Bosuil met 1-0 te sterk. Dieumerci Mbokani tekende die avond voor het enige doelpunt. . Sinds Antwerp terug op het hoogste niveau speelt, kon Gent op negen pogingen slechts één keer winnen van The Great Old. In 2019 had het dan nog een late goal nodig van huurling Alexander Sørloth. Op speeldag 3 van dit seizoen was Antwerp op de Bosuil met 1-0 te sterk. Dieumerci Mbokani tekende die avond voor het enige doelpunt.

12:42 vooraf, 12 uur 42. Opstelling Gent. Aan Gentse kant moet Mohammadi wijken voor de terugkeer van Jaremtsjoek. De Oekraïner neemt naast Depoitre plaats in de spits, waardoor Bukari naar de rechterflank verhuist. Castro-Montes vliegt op zijn beurt naar de linkervleugel. Tot zover de aanpassingen van Vanhaezebrouck. . Opstelling Gent Aan Gentse kant moet Mohammadi wijken voor de terugkeer van Jaremtsjoek. De Oekraïner neemt naast Depoitre plaats in de spits, waardoor Bukari naar de rechterflank verhuist. Castro-Montes vliegt op zijn beurt naar de linkervleugel. Tot zover de aanpassingen van Vanhaezebrouck.

12:41 vooraf, 12 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350770101516185602

12:38 vooraf, 12 uur 38. Opstelling Antwerp. Bij de bezoekers voert coach Vercauteren meteen vier wijzigingen door. Buta staat niet op het blad, Batubinsika, De Sart en Miyoshi verhuizen naar de bank. Gélin, Hongla, De Pauw en Mbokani komen in hun plaats aan de aftrap. . Opstelling Antwerp Bij de bezoekers voert coach Vercauteren meteen vier wijzigingen door. Buta staat niet op het blad, Batubinsika, De Sart en Miyoshi verhuizen naar de bank. Gélin, Hongla, De Pauw en Mbokani komen in hun plaats aan de aftrap.

12:37 vooraf, 12 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350767457066250242

12:33 vooraf, 12 uur 33. Gent en Antwerp zitten niet in hun beste periode. De Gentse wedergeboorte onder Vanhaezebrouck werd de voorbije weken onderbroken door een 1 op 6 tegen Kortrijk en Beerschot. Antwerp kreeg in zijn eerste wedstrijd na de winterstop dan weer klappen van Mechelen. Toch is er voor beide ploegen nog heel wat mogelijk. Gent kan door het verlies van subtoppers dichter bij de eerste kolom sluipen en Antwerp kan zelfs naar de derde plaats springen. In deze competitie kan alles er op een week tijd helemaal anders uitzien. . Gent en Antwerp zitten niet in hun beste periode. De Gentse wedergeboorte onder Vanhaezebrouck werd de voorbije weken onderbroken door een 1 op 6 tegen Kortrijk en Beerschot. Antwerp kreeg in zijn eerste wedstrijd na de winterstop dan weer klappen van Mechelen. Toch is er voor beide ploegen nog heel wat mogelijk. Gent kan door het verlies van subtoppers dichter bij de eerste kolom sluipen en Antwerp kan zelfs naar de derde plaats springen. In deze competitie kan alles er op een week tijd helemaal anders uitzien.

11:21 vooraf, 11 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350716703760654338

11:17 vooraf, 11 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350713718523518978

11:17 - Vooraf Vooraf, 11 uur 17

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Alessio Castro-Montes, Sulayman Marreh, Sven Kums, Niklas Dorsch, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Nill De Pauw, Martin Hongla, Lior Refaelov, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Nill De Pauw, Martin Hongla, Lior Refaelov, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani