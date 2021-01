RC Genk verslikt zich nu ook in Moeskroen, dat de rode lantaarn afstaat

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Racing Genk rijdt zich vast in de Henegouwse sneeuw. Moeskroen houdt de punten thuis met een 2-0-overwinning en geeft de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren. . Einde Racing Genk rijdt zich vast in de Henegouwse sneeuw. Moeskroen houdt de punten thuis met een 2-0-overwinning en geeft de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren.

90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Moeskroen heeft alles onder controle. Genk sleept zich naar het einde van de wedstrijd. . Moeskroen heeft alles onder controle. Genk sleept zich naar het einde van de wedstrijd.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Serge Tabekou eruit wissel Serge Tabekou Imad Faraj

90+1' tweede helft, minuut 91. 7 minuten extra. Genk krijgt nog ruim 7 minuten extra om alsnog een punt te veroveren. De bezoekers hebben een klein mirakel nodig. . 7 minuten extra Genk krijgt nog ruim 7 minuten extra om alsnog een punt te veroveren. De bezoekers hebben een klein mirakel nodig.

90' tweede helft, minuut 90. Daar is Genk dan toch nog eens. Dessers wordt in stelling gebracht door Ito, maar mikt van dichtbij op Koffi. Bovendien liep de invaller buitenspel. . Daar is Genk dan toch nog eens. Dessers wordt in stelling gebracht door Ito, maar mikt van dichtbij op Koffi. Bovendien liep de invaller buitenspel.

89' tweede helft, minuut 89. N'Landu botst op Vukovic. Moeskroen komt nog maar eens in de buurt van de 3-0. N'Landu loopt aan de tweede paal goed in op een prima voorzet, maar krijgt de bal niet voorbij Vukovic. . N'Landu botst op Vukovic Moeskroen komt nog maar eens in de buurt van de 3-0. N'Landu loopt aan de tweede paal goed in op een prima voorzet, maar krijgt de bal niet voorbij Vukovic.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Excel Moeskroen, Harlem Gnohéré erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Harlem Gnohéré

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Nuno Da Costa eruit wissel Nuno Da Costa Beni Badibanga

86' tweede helft, minuut 86. Het geloof lijkt weg bij Genk, Moeskroen kruipt steeds dichter bij 3 belangrijke punten. Waasland-Beveren stevent op verlies af tegen Zulte Waregem en zo kan Moeskroen dus de rode lantaarn doorgeven. . Het geloof lijkt weg bij Genk, Moeskroen kruipt steeds dichter bij 3 belangrijke punten. Waasland-Beveren stevent op verlies af tegen Zulte Waregem en zo kan Moeskroen dus de rode lantaarn doorgeven.

81' tweede helft, minuut 81. Afgekeurde goal. Agouzoul steekt het mes nog wat dieper in de Genkse wonde en maakt er van dichtbij 3-0 van. Maar hij stond buitenspel, dat bevestigt ook de VAR. Genk mag dus nog een beetje hoop koesteren. . Afgekeurde goal Agouzoul steekt het mes nog wat dieper in de Genkse wonde en maakt er van dichtbij 3-0 van. Maar hij stond buitenspel, dat bevestigt ook de VAR. Genk mag dus nog een beetje hoop koesteren.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Excel Moeskroen, Darly N'Landu erin, Xadas eruit wissel Xadas Darly N'Landu

80' Gele kaart voor Patrik Hrošovský van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 80 Patrik Hrošovský KRC Genk

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

75' tweede helft, minuut 75. De veer lijkt gebroken bij Genk. Xadas krijg aan de rand van de zestien de ruimte om te knallen, maar besluit pal op Vukovic. . De veer lijkt gebroken bij Genk. Xadas krijg aan de rand van de zestien de ruimte om te knallen, maar besluit pal op Vukovic.

72' tweede helft, minuut 72.

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Serge Tabekou van Excel Moeskroen. 2, 0. goal Excel Moeskroen KRC Genk einde 2 0

71' tweede helft, minuut 71. Tabekou doet het nu toch! Is het over & out voor Genk? De bezoekers kijken plots tegen een 2-0-achterstand aan. Vukovic kan een schot van Da Costa nog pareren, maar in de herneming treft Tabekou met een knap tikje wél raak. . Tabekou doet het nu toch! Is het over & out voor Genk? De bezoekers kijken plots tegen een 2-0-achterstand aan. Vukovic kan een schot van Da Costa nog pareren, maar in de herneming treft Tabekou met een knap tikje wél raak.



71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KRC Genk, Gerardo Arteaga erin, Jere Uronen eruit wissel Jere Uronen Gerardo Arteaga

68' tweede helft, minuut 68. Tabekou dicht bij de 2-0. Genk ontsnapt aan de 2-0, dankzij een ultieme ingreep van Munoz. Tabekou wordt de zestien ingestuurd, maar net wanneer hij wil besluiten pakt Munoz uit met een perfecte tackle. . Tabekou dicht bij de 2-0 Genk ontsnapt aan de 2-0, dankzij een ultieme ingreep van Munoz. Tabekou wordt de zestien ingestuurd, maar net wanneer hij wil besluiten pakt Munoz uit met een perfecte tackle.

65' Gele kaart voor Serge Tabekou van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 65 Serge Tabekou Excel Moeskroen

63' tweede helft, minuut 63. Genk probeert zelfs met z'n tienen de bakens te verzetten. Moeskroen is nog niet gevaarlijk geweest. Tom Boudeweel op Radio 1. Genk probeert zelfs met z'n tienen de bakens te verzetten. Moeskroen is nog niet gevaarlijk geweest. Tom Boudeweel op Radio 1

61' Gele kaart voor Theo Bongonda van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 61 Theo Bongonda KRC Genk

60' tweede helft, minuut 60. Ook bij Genk hebben ze nu een gele kaart te pakken. Bongonda wordt bestraft voor gevaarlijk spel. Van den Brom uit zijn ongenoegen aan de zijlijn. . Ook bij Genk hebben ze nu een gele kaart te pakken. Bongonda wordt bestraft voor gevaarlijk spel. Van den Brom uit zijn ongenoegen aan de zijlijn.

54' tweede helft, minuut 54. Lucumi op de lat! Genk komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker! Bongonda schildert een hoekschop op het hoofd van Lucumi en die ziet zijn kopbal op de lat stranden. Moeskroen ontsnapt. . Lucumi op de lat! Genk komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker! Bongonda schildert een hoekschop op het hoofd van Lucumi en die ziet zijn kopbal op de lat stranden. Moeskroen ontsnapt.

53' tweede helft, minuut 53. Vervanging bij KRC Genk, Bastien Toma erin, Ángelo Preciado eruit wissel Ángelo Preciado Bastien Toma

53' tweede helft, minuut 53.

53' tweede helft, minuut 53. Preciado naar de kant. Het is debuut in mineur geworden voor Preciado. Hij heeft te veel last na het ongelukkige duel met Olinga en wordt naar de kant gehaald. Toma is zijn vervanger. . Preciado naar de kant Het is debuut in mineur geworden voor Preciado. Hij heeft te veel last na het ongelukkige duel met Olinga en wordt naar de kant gehaald. Toma is zijn vervanger.

50' tweede helft, minuut 50. Even een misverstand achteraan bij Genk tussen Uronen en Vukovic. Xadas kan net niet profiteren. . Even een misverstand achteraan bij Genk tussen Uronen en Vukovic. Xadas kan net niet profiteren.

48' Gele kaart voor Fabrice Olinga van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 48 Fabrice Olinga Excel Moeskroen

48' tweede helft, minuut 48. Olinga springt op om de tackle van Preciado te ontwijken, maar landt dan met zijn studs vol op het scheenbeen van de Ecuadoraan. De Genkse nieuwkomer moet even bekomen, Olinga krijgt geel. . Olinga springt op om de tackle van Preciado te ontwijken, maar landt dan met zijn studs vol op het scheenbeen van de Ecuadoraan. De Genkse nieuwkomer moet even bekomen, Olinga krijgt geel.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Genk brengt de bal weer aan het rollen. Met dezelfde tien namen tussen de lijnen. Kunnen die het tij nog keren of is Moeskroen op weg naar winst? . 2e helft Genk brengt de bal weer aan het rollen. Met dezelfde tien namen tussen de lijnen. Kunnen die het tij nog keren of is Moeskroen op weg naar winst?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Genk trekt met een slecht gevoel de kleedkamer in. Halfweg staat het 1-0 in het krijt bij Moeskroen na een doelpunt van Olinga. Bovendien spelen de bezoekers met een man minder na de uitsluiting van Cuesta. . Rust Genk trekt met een slecht gevoel de kleedkamer in. Halfweg staat het 1-0 in het krijt bij Moeskroen na een doelpunt van Olinga. Bovendien spelen de bezoekers met een man minder na de uitsluiting van Cuesta.

45+1' eerste helft, minuut 46. Koffi moet nog even opletten op een mislukte voorzet van Ito. De bal landt uiteindelijk op het dak van het doel. . Koffi moet nog even opletten op een mislukte voorzet van Ito. De bal landt uiteindelijk op het dak van het doel.

43' eerste helft, minuut 43. Genk vindt voorlopig geen oplossingen, de frontlinie van de bezoekers wordt nauwelijks in het spel betrokken. Topschutter Onuachu vindt de sneeuw duidelijk maar niks, de topschutter is aan bijzonder slappe eerste helft bezig. . Genk vindt voorlopig geen oplossingen, de frontlinie van de bezoekers wordt nauwelijks in het spel betrokken. Topschutter Onuachu vindt de sneeuw duidelijk maar niks, de topschutter is aan bijzonder slappe eerste helft bezig.

37' eerste helft, minuut 37. Rode kaart. Het wordt nog wat erger voor Genk. Da Costa is Cuesta te snel af en wordt dan aangetrapt door de Colombiaan. Scheidsrechter Vergoote is onverbiddelijk en stuurt Cuesta meteen van het veld. Toch een zwaar verdict, want Cuesta was niet de laatste man bij Genk. . Rode kaart Het wordt nog wat erger voor Genk. Da Costa is Cuesta te snel af en wordt dan aangetrapt door de Colombiaan. Scheidsrechter Vergoote is onverbiddelijk en stuurt Cuesta meteen van het veld. Toch een zwaar verdict, want Cuesta was niet de laatste man bij Genk.

37' eerste helft, minuut 37.

36' Rode kaart voor Carlos Cuesta van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 36 Carlos Cuesta KRC Genk

33' eerste helft, minuut 33. Moeskroen heeft vertrouwen getankt. Ciranni probeert het met een verre knal, maar zijn poging vormt geen enkel probleem voor Vukovic. . Moeskroen heeft vertrouwen getankt. Ciranni probeert het met een verre knal, maar zijn poging vormt geen enkel probleem voor Vukovic.

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29. Olinga opent de score. Moeskroen komt iets voor het halfuur op voorsprong. Na mistasten van Lucumi brengt Xadas de bal goed voor doel en daar neemt Olinga Vukovic te grazen. Werk aan de winkel voor Genk. . Olinga opent de score Moeskroen komt iets voor het halfuur op voorsprong. Na mistasten van Lucumi brengt Xadas de bal goed voor doel en daar neemt Olinga Vukovic te grazen. Werk aan de winkel voor Genk.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Fabrice Olinga van Excel Moeskroen. 1, 0. goal Excel Moeskroen KRC Genk einde 1 0

27' eerste helft, minuut 27. Onuachu laat het liggen. Genk komt nu toch eens gevaarlijk opzetten. Onuachu kan op doel afgaan na een pass van Ito, maar kapt net iets te veel en glijdt weg. Zijn schot komt er zo niet helemaal uit en ook de herneming van Hrošovský is niet secuur. Hier was veel meer mee te doen voor Genk. . Onuachu laat het liggen Genk komt nu toch eens gevaarlijk opzetten. Onuachu kan op doel afgaan na een pass van Ito, maar kapt net iets te veel en glijdt weg. Zijn schot komt er zo niet helemaal uit en ook de herneming van Hrošovský is niet secuur. Hier was veel meer mee te doen voor Genk.

24' eerste helft, minuut 24. Ook Koffi moet nog eens aan de bak. Hij gaat goed plat op een lage schuiver van Bongonda. . Ook Koffi moet nog eens aan de bak. Hij gaat goed plat op een lage schuiver van Bongonda.

22' eerste helft, minuut 22. Vukovic laat zich niet verrassen. Plots toch even opletten voor Genk. Mohamed wordt gelanceerd in de zestien en probeert het meteen verrassend schot vanuit een scherpe hoek. Vukovic is bij de pinken en werkt de bal in hoekschop. . Vukovic laat zich niet verrassen Plots toch even opletten voor Genk. Mohamed wordt gelanceerd in de zestien en probeert het meteen verrassend schot vanuit een scherpe hoek. Vukovic is bij de pinken en werkt de bal in hoekschop.

18' eerste helft, minuut 18. Ito kan zich doorzetten in de zestien, maar zijn schot wordt nog net in hoekschop gegleden. Die levert niks op voor de bezoekers. . Ito kan zich doorzetten in de zestien, maar zijn schot wordt nog net in hoekschop gegleden. Die levert niks op voor de bezoekers.

17' eerste helft, minuut 17. Geen penalty. Bij Moeskroen willen ze een penalty na hands op een afstandsschot van Hocko. Munoz controleerde de bal eerst met zijn borst, maar de bal vloog vervolgens wel tegen zijn arm. De VAR komt tussenbeide, maar de bal gaat uiteindelijk niet op de stip. . Geen penalty Bij Moeskroen willen ze een penalty na hands op een afstandsschot van Hocko. Munoz controleerde de bal eerst met zijn borst, maar de bal vloog vervolgens wel tegen zijn arm. De VAR komt tussenbeide, maar de bal gaat uiteindelijk niet op de stip.

14' eerste helft, minuut 14. Geen doelgevaar. Beide ploegen houden elkaar voorlopig in evenwicht. De besneeuwde grasmat maakt vloeiend combinatiespel bijzonder moeilijk. Het blijft wachten op echte doelkansen. . Geen doelgevaar Beide ploegen houden elkaar voorlopig in evenwicht. De besneeuwde grasmat maakt vloeiend combinatiespel bijzonder moeilijk. Het blijft wachten op echte doelkansen.

11' eerste helft, minuut 11. Ook bij Moeskroen proberen ze het van ver. Xadas gaat aan het kanon staan, maar zijn schot wordt makkelijk opgevangen door Vukovic. . Ook bij Moeskroen proberen ze het van ver. Xadas gaat aan het kanon staan, maar zijn schot wordt makkelijk opgevangen door Vukovic.

6' eerste helft, minuut 6. Bongonda snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt van buiten de zestien uit. Wegglijden doet hij net niet, maar zijn schot is toch te hoog gemikt. . Bongonda snijdt vanaf rechts naar binnen en haalt van buiten de zestien uit. Wegglijden doet hij net niet, maar zijn schot is toch te hoog gemikt.

6' eerste helft, minuut 6.

5' eerste helft, minuut 5. Het is een beetje aftasten en zoeken voor beide teams. Voor de verdedigers is het toch aanpassen. Het is voortdurend twijfelen tussen terugspelen naar de doelman of de bal wegtrappen. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is een beetje aftasten en zoeken voor beide teams. Voor de verdedigers is het toch aanpassen. Het is voortdurend twijfelen tussen terugspelen naar de doelman of de bal wegtrappen. Tom Boudeweel op Radio 1

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in Moeskroen. Krijgen we ondanks de sneeuwval toch een goede wedstrijd te zien? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in Moeskroen. Krijgen we ondanks de sneeuwval toch een goede wedstrijd te zien?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:21 vooraf, 18 uur 21. Aan de doelen is het een echte modderpartij. Het is ook bijzonder koud en het is nog altijd lichtjes aan het sneeuwen. De mensen van Moeskroen hebben alles geprobeerd om het veld sneeuwvrij te maken, maar het gaat niet echt vooruit. Er ligt nog vrij veel sneeuw op het terrein, dat na deze wedstrijd helemaal kapot gespeeld zal zijn. Tom Boudeweel op Radio 1. Aan de doelen is het een echte modderpartij. Het is ook bijzonder koud en het is nog altijd lichtjes aan het sneeuwen. De mensen van Moeskroen hebben alles geprobeerd om het veld sneeuwvrij te maken, maar het gaat niet echt vooruit. Er ligt nog vrij veel sneeuw op het terrein, dat na deze wedstrijd helemaal kapot gespeeld zal zijn. Tom Boudeweel op Radio 1

18:10 vooraf, 18 uur 10. Zet Moeskroen thuisreeks voort? Na een maand en 3 uitwedstrijden (1 overwinning en 2 nederlagen) mag Moeskroen eindelijk nog eens op eigen veld spelen. Thuis liet Moeskroen de laatste weken geen onaardige cijfers optekenen. Het bleef 4 thuiswedstrijden op rij ongeslagen en pakte 8 op 12. . Zet Moeskroen thuisreeks voort? Na een maand en 3 uitwedstrijden (1 overwinning en 2 nederlagen) mag Moeskroen eindelijk nog eens op eigen veld spelen. Thuis liet Moeskroen de laatste weken geen onaardige cijfers optekenen. Het bleef 4 thuiswedstrijden op rij ongeslagen en pakte 8 op 12.

18:01 vooraf, 18 uur 01. Eén wissel bij Moeskroen. Slechts één wissel bij Moeskroen. Gueye verdwijnt uit de basis, Agouzoul mag wel aan de wedstrijd beginnen. . Eén wissel bij Moeskroen Slechts één wissel bij Moeskroen. Gueye verdwijnt uit de basis, Agouzoul mag wel aan de wedstrijd beginnen.

18:00 vooraf, 18 uur . Preciado aan de aftrap. Bij Racing Genk staat nieuwkomer Preciado meteen aan de aftrap. Ook Hrošovský staat aan de aftrap. Kouassi en Toma verhuizen naar de bank. . Preciado aan de aftrap Bij Racing Genk staat nieuwkomer Preciado meteen aan de aftrap. Ook Hrošovský staat aan de aftrap. Kouassi en Toma verhuizen naar de bank.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Knoopt Genk weer aan met de zege? Genk heeft wat recht te zetten na de nederlaag tegen Kortrijk, Moeskroen kan dan weer alle punten gebruiken in de strijd voor het behoud. Wie slaagt in zijn opzet? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Knoopt Genk weer aan met de zege? Genk heeft wat recht te zetten na de nederlaag tegen Kortrijk, Moeskroen kan dan weer alle punten gebruiken in de strijd voor het behoud. Wie slaagt in zijn opzet? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

17:34 - Vooraf Vooraf, 17 uur 34

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Serge Tabekou, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Ángelo Preciado, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Junya Ito, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Ángelo Preciado, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Junya Ito, Paul Onuachu