Sneeuw mag ook in Charleroi-Mechelen geen spelbreker zijn

vooraf, 20 uur 37. We zijn zeker en vast nog niet safe. We moeten er elke wedstrijd vol voor gaan. Wouter Vrancken.

vooraf, 20 uur 15. Geschiedenis. We hopen inderdaad dat we geen herhaling krijgen van vorig seizoen. Toen werd Charleroi-Mechelen na nog geen helft onderbroken omdat de zichtbaarheid bijna nul was door de dichte mist. Charleroi vloekte, want het stond 1-0 voor. Toen de wedstrijd dik twee weken later volledig gespeeld werd, haalde Charleroi het met 2-1. In de heenronde van dit seizoen schotelden Mechelen en Charleroi ons een thriller met zes doelpunten voor. Wij tekenen voor een wedstrijd die net zo opwindend is als die zinderende 3-3 Achter de Kazerne. .