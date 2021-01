Geoffry Hairemans knalt KV Mechelen nu ook voorbij Charleroi

Een flits van Hairemans was genoeg voor een Mechelse driepunter. Na de 0-1 kwam KVM amper nog in de problemen, al trapte Berahino in de extra tijd nog tegen de deklat voor Charleroi.

tweede helft, minuut 94. Einde. Een flits van Hairemans was genoeg voor een Mechelse driepunter. Na de 0-1 kwam KVM amper nog in de problemen, al trapte Berahino in de extra tijd nog tegen de deklat voor Charleroi. .

Een individuele actie, dat is nog de beste manier om kansen af te dwingen. Kayembe snijdt naar binnen en zoekt met zijn rechter de korte hoek. Daar komt Thoelen in de weg liggen.

tweede helft, minuut 74. Kayembe op Thoelen. Een individuele actie, dat is nog de beste manier om kansen af te dwingen. Kayembe snijdt naar binnen en zoekt met zijn rechter de korte hoek. Daar komt Thoelen in de weg liggen. .

Voorlopig kan Charleroi Mechelen niet verontrusten. Het is ook lastig om op dit veld een voldragen aanval in elkaar te knutselen.

tweede helft, minuut 69. Geen reactie. Voorlopig kan Charleroi Mechelen niet verontrusten. Het is ook lastig om op dit veld een voldragen aanval in elkaar te knutselen. .

Valt er in de tweede helft naast sneeuw ook een doelpuntje uit de lucht, of blijft deze Charleroi-Mechelen scoreloos?

tweede helft, minuut 46. Valt er in de tweede helft naast sneeuw ook een doelpuntje uit de lucht, of blijft deze Charleroi-Mechelen scoreloos? .

Charleroi en Mechelen hebben niet kunnen scoren in de eerste helft. KVM voetbalde vlotter en versierde meer kansjes, maar de mooiste was voor de thuisploeg. Thoelen redde de omhaal van Nicholson.

eerste helft, minuut 47. Rust. Charleroi en Mechelen hebben niet kunnen scoren in de eerste helft. KVM voetbalde vlotter en versierde meer kansjes, maar de mooiste was voor de thuisploeg. Thoelen redde de omhaal van Nicholson. .

Het was niet eens nodig om te trekken, want Nicholson was al aan het wegschuiven.

eerste helft, minuut 35. Het was niet eens nodig om te trekken, want Nicholson was al aan het wegschuiven. Stef Wijnants.

Rezaei deelt opnieuw in de klappen. Hij trapt op de onderkant van de uitgestoken voet van Sjved. Geen pretje in de bijtende kou.

eerste helft, minuut 32. Rezaei deelt opnieuw in de klappen. Hij trapt op de onderkant van de uitgestoken voet van Sjved. Geen pretje in de bijtende kou. .

Met een 9 op 9 in de achterzak speel je met veel vertrouwen. Mechelen heeft lang niet zo veel last met de sneeuwlaag als Charleroi.

eerste helft, minuut 25. Mechelen domineert. Met een 9 op 9 in de achterzak speel je met veel vertrouwen. Mechelen heeft lang niet zo veel last met de sneeuwlaag als Charleroi. .

Sjved telefoneert zijn schot, maar dat is zeker niet van slechte kwaliteit. Het gaat maar net aan de verste paal voorbij. Dit is de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd.

eerste helft, minuut 13. Plaatsbal van Sjved. Sjved telefoneert zijn schot, maar dat is zeker niet van slechte kwaliteit. Het gaat maar net aan de verste paal voorbij. Dit is de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd. .

Mechelen komt wat beter in de wedstrijd en dwingt twee hoekschoppen af. Voetballen is echter niet evident.

eerste helft, minuut 9. Mechelen komt wat beter in de wedstrijd en dwingt twee hoekschoppen af. Voetballen is echter niet evident. .

Charleroi kiest meteen voor de aanval. De bal vliegt in de zestien van dichtbij tegen een Mechelse hand, maar de videoref oordeelt terecht dat dit geen strafschop is.

Handspel? Charleroi kiest meteen voor de aanval. De bal vliegt in de zestien van dichtbij tegen een Mechelse hand, maar de videoref oordeelt terecht dat dit geen strafschop is. . eerste helft, minuut 2.

De sneeuwruimers hebben zeker niet al het wit kunnen wegvegen, maar er wordt gevoetbald. Doet Charleroi een goede zaak in de top van de stand, of schuift Mechelen weer wat verder weg van het staartje?

eerste helft, minuut 1. Aftrap. De sneeuwruimers hebben zeker niet al het wit kunnen wegvegen, maar er wordt gevoetbald. Doet Charleroi een goede zaak in de top van de stand, of schuift Mechelen weer wat verder weg van het staartje? .

We zijn zeker en vast nog niet safe. We moeten er elke wedstrijd vol voor gaan.

vooraf, 20 uur 37. We zijn zeker en vast nog niet safe. We moeten er elke wedstrijd vol voor gaan. Wouter Vrancken.

20:15

vooraf, 20 uur 15. Geschiedenis. We hopen inderdaad dat we geen herhaling krijgen van vorig seizoen. Toen werd Charleroi-Mechelen na nog geen helft onderbroken omdat de zichtbaarheid bijna nul was door de dichte mist. Charleroi vloekte, want het stond 1-0 voor. Toen de wedstrijd dik twee weken later volledig gespeeld werd, haalde Charleroi het met 2-1. In de heenronde van dit seizoen schotelden Mechelen en Charleroi ons een thriller met zes doelpunten voor. Wij tekenen voor een wedstrijd die net zo opwindend is als die zinderende 3-3 Achter de Kazerne. .