LIVE: Cercle Brugge moet al snel achtervolgen tegen Standard

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Cercle Brugge, Kevin Hoggas erin, Franck Kanouté eruit wissel Franck Kanouté Kevin Hoggas

59' tweede helft, minuut 59. Daar is Klauss! Leye brengt João Klauss tussen de lijnen, de Braziliaan maakt zijn debuut als invaller voor Muleka. . Daar is Klauss! Leye brengt João Klauss tussen de lijnen, de Braziliaan maakt zijn debuut als invaller voor Muleka.



59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Michel Ange Balikwisha

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Standard, João Klauss erin, Jackson Muleka eruit wissel Jackson Muleka João Klauss

57' tweede helft, minuut 57. Standard wordt weer achteruit gedwongen door Cercle, dat een paar hoekschoppen afdwingt, maar ook niet meer dan dat. . Standard wordt weer achteruit gedwongen door Cercle, dat een paar hoekschoppen afdwingt, maar ook niet meer dan dat.

54' tweede helft, minuut 54. Cercle komt even onder de druk uit, maar de laatste pass ontbreekt bij de thuisploeg. . Cercle komt even onder de druk uit, maar de laatste pass ontbreekt bij de thuisploeg.

50' tweede helft, minuut 50. Didillon redt! Standard zoekt nadrukkelijk naar de 0-2. Amallah vuurt een fameuze pegel af, Didillon zweeft in hoekschop. Die wordt, na doorkoppen van Dussenne, door Carcela in doel getrapt, maar vanuit buitenspel. . Didillon redt! Standard zoekt nadrukkelijk naar de 0-2. Amallah vuurt een fameuze pegel af, Didillon zweeft in hoekschop. Die wordt, na doorkoppen van Dussenne, door Carcela in doel getrapt, maar vanuit buitenspel.

48' tweede helft, minuut 48. Muleka vanuit buitenspel. Pavlovic, tijdens de rust ingevallen voor Siquet, laat zich meteen zien met een uitstekende voorzet voor Muleka. De Congolees mikt de opgelegde kans recht op Didillon en liep bovendien buitenspel. . Muleka vanuit buitenspel Pavlovic, tijdens de rust ingevallen voor Siquet, laat zich meteen zien met een uitstekende voorzet voor Muleka. De Congolees mikt de opgelegde kans recht op Didillon en liep bovendien buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Het was even wachten op de spelers van Cercle, die blijkbaar veel te bespreken hadden tijdens de rust, maar we zijn nu toch vertrokken voor de tweede helft. . Tweede helft Het was even wachten op de spelers van Cercle, die blijkbaar veel te bespreken hadden tijdens de rust, maar we zijn nu toch vertrokken voor de tweede helft.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Standard, Damjan Pavlovic erin, Hugo Siquet eruit wissel Hugo Siquet Damjan Pavlovic

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten geblazen in het Jan Breydelstadion! Standard leidt na een weinig opwindende eerste helft met 0-1 dankzij een vroege goal van Lestienne. De beste kans van de thuisploeg, een kopbal van Ugbo, eindigde op de lat. . Rust Rusten geblazen in het Jan Breydelstadion! Standard leidt na een weinig opwindende eerste helft met 0-1 dankzij een vroege goal van Lestienne. De beste kans van de thuisploeg, een kopbal van Ugbo, eindigde op de lat.



45' eerste helft, minuut 45. Standard doet toch te weinig met de kansjes die het aangereikt krijgt door Cercle. Intussen zien we dat nieuwkomer Klauss zich opwarmt. Zorgt hij straks voor meer scherpte voorin? . Standard doet toch te weinig met de kansjes die het aangereikt krijgt door Cercle. Intussen zien we dat nieuwkomer Klauss zich opwarmt. Zorgt hij straks voor meer scherpte voorin?

43' eerste helft, minuut 43. Standard speelt vaak op de eigen helft, maar geeft eigenlijk heel weinig weg. Er is veel vertrouwen in de organisatie. Johan De Caluwé op Radio 1. Standard speelt vaak op de eigen helft, maar geeft eigenlijk heel weinig weg. Er is veel vertrouwen in de organisatie. Johan De Caluwé op Radio 1

41' eerste helft, minuut 41. Het is alweer een slechte inspeelpass bij Cercle die een aanval van Standard inleidt. Carcela wil de zestien meter induiken, maar laat zich simpel van de bal zetten. Hier zal veel meer in voor Standard. . Het is alweer een slechte inspeelpass bij Cercle die een aanval van Standard inleidt. Carcela wil de zestien meter induiken, maar laat zich simpel van de bal zetten. Hier zal veel meer in voor Standard.

39' eerste helft, minuut 39. Lestienne wordt vrijgespeeld op links, maar zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel. Spits Muleka komt amper in het stuk voor. . Lestienne wordt vrijgespeeld op links, maar zijn voorzet bereikt geen ploegmaat voor doel. Spits Muleka komt amper in het stuk voor.

36' eerste helft, minuut 36. Cercle maakt het zichzelf moeilijk met foutjes achterin. Deze keer kan Lestienne niet profiteren, hij levert de bal weer in. . Cercle maakt het zichzelf moeilijk met foutjes achterin. Deze keer kan Lestienne niet profiteren, hij levert de bal weer in.

35' Bodart even aangeslagen. Bodart riskeert lijf en leden om een hoge vrije trap weg te boksen. De doelman valt spectaculair en moet even bekomen, maar kan snel verder. . eerste helft, minuut 35. Bodart even aangeslagen Bodart riskeert lijf en leden om een hoge vrije trap weg te boksen. De doelman valt spectaculair en moet even bekomen, maar kan snel verder.

33' eerste helft, minuut 33. Het is opnieuw Vitinho die voor de versnelling zorgt bij Cercle. Zijn voorzet wordt een plukbal voor Bodart. . Het is opnieuw Vitinho die voor de versnelling zorgt bij Cercle. Zijn voorzet wordt een plukbal voor Bodart.

30' eerste helft, minuut 30. Standard in de omschakeling. Standard kan nu vanuit een zetel voetballen. De bezoekers vangen Cercle op met een compacte organisatie en proberen af en toe scherp tegen te prikken. . Standard in de omschakeling Standard kan nu vanuit een zetel voetballen. De bezoekers vangen Cercle op met een compacte organisatie en proberen af en toe scherp tegen te prikken.



24' eerste helft, minuut 24. Vitinho dweilt de hele linkerflank af, zijn voorzet richting tweede paal wordt net voldoende gedevieerd door Bodart om Musaba van een doelkans te houden. . Vitinho dweilt de hele linkerflank af, zijn voorzet richting tweede paal wordt net voldoende gedevieerd door Bodart om Musaba van een doelkans te houden.

22' eerste helft, minuut 22. Cercle Brugge is stilaan de betere ploeg aan het worden. Johan De Caluwé op Radio 1. Cercle Brugge is stilaan de betere ploeg aan het worden. Johan De Caluwé op Radio 1

21' eerste helft, minuut 21. Cercle heeft moed gevat uit de kopkans van Ugbo. De thuisploeg voert de druk op en dwingt Standard achteruit. . Cercle heeft moed gevat uit de kopkans van Ugbo. De thuisploeg voert de druk op en dwingt Standard achteruit.

18' eerste helft, minuut 18. Dussenne is eindelijk opgelapt, hij komt met een rood-wit hoofdverband weer het veld op. . Dussenne is eindelijk opgelapt, hij komt met een rood-wit hoofdverband weer het veld op.

17' eerste helft, minuut 17. Ugbo tegen de lat! Terwijl Standard nog altijd met tien staat, komt Cercle bijna langszij. Een knappe kopbal van Ugbo strandt tegen de dwarslat. . Ugbo tegen de lat! Terwijl Standard nog altijd met tien staat, komt Cercle bijna langszij. Een knappe kopbal van Ugbo strandt tegen de dwarslat.

14' Dussenne heeft verzorging nodig. Dussenne heeft een hoofdwonde opgelopen bij zijn kopbal van zonet en moet naar de kant om het bloed te laten stelpen. . eerste helft, minuut 14. Dussenne heeft verzorging nodig Dussenne heeft een hoofdwonde opgelopen bij zijn kopbal van zonet en moet naar de kant om het bloed te laten stelpen.



13' eerste helft, minuut 13. Ook de volgende kans is voor Standard: Dussenne kan inkoppen bij een vrije trap van Gavory. De bal eindigt in de handen van Didillon. . Ook de volgende kans is voor Standard: Dussenne kan inkoppen bij een vrije trap van Gavory. De bal eindigt in de handen van Didillon.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste kans, eerste goal voor Standard. Een slechte inspeelpass van Kanouté heeft zware gevolgen voor Cercle: Raskin onderschept en speelt meteen in op Lestienne, die de 0-1 voorbij Didillon en tegen de touwen schuift. . Eerste kans, eerste goal voor Standard Een slechte inspeelpass van Kanouté heeft zware gevolgen voor Cercle: Raskin onderschept en speelt meteen in op Lestienne, die de 0-1 voorbij Didillon en tegen de touwen schuift.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Maxime Lestienne van Standard. 0, 1. goal Cercle Brugge Standard 63' 0 1

9' eerste helft, minuut 9. Beide ploegen blijven vooral goed in de organisatie in deze beginfase. Johan De Caluwé op Radio 1. Beide ploegen blijven vooral goed in de organisatie in deze beginfase. Johan De Caluwé op Radio 1

8' eerste helft, minuut 8. Eerste keer Standard: Amallah probeert Lestienne te lanceren, maar het passje binnendoor wordt onderschept. . Eerste keer Standard: Amallah probeert Lestienne te lanceren, maar het passje binnendoor wordt onderschept.

6' eerste helft, minuut 6. De thuisploeg eist de bal op in de openingsfase. Standard kijkt het allemaal nog wat aan. . De thuisploeg eist de bal op in de openingsfase. Standard kijkt het allemaal nog wat aan.

3' eerste helft, minuut 3. Cercle laat er geen gras over groeien. Musaba snelt de zestien meter in en brengt laag voor doel, niemand kan er een beslissende voet tegen zetten. . Cercle laat er geen gras over groeien. Musaba snelt de zestien meter in en brengt laag voor doel, niemand kan er een beslissende voet tegen zetten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen! Scheidsrechter Bert Put heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn eraan begonnen! Scheidsrechter Bert Put heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:52 vooraf, 15 uur 52. Prima omstandigheden. Van de sneeuw geen spoor meer in Brugge, de grasmat oogt prima. Uitstekende omstandigheden dus voor een fijne pot zondagmiddagvoetbal. . Prima omstandigheden Van de sneeuw geen spoor meer in Brugge, de grasmat oogt prima. Uitstekende omstandigheden dus voor een fijne pot zondagmiddagvoetbal.

15:45 vooraf, 15 uur 45. Het gelijkspel tegen Beerschot was mentaal belangrijk, omdat de spelers eindelijk iets kregen voor al hun inspanningen, ook al was het maar een punt. Paul Clement (coach Cercle Brugge). Het gelijkspel tegen Beerschot was mentaal belangrijk, omdat de spelers eindelijk iets kregen voor al hun inspanningen, ook al was het maar een punt. Paul Clement (coach Cercle Brugge)

15:39 vooraf, 15 uur 39. Statistieken. Cercle Brugge en Standard troffen elkaar al op de eerste speeldag van dit seizoen. Standard hield de drie punten toen thuis dankzij een doelpunt van Bastien: 1-0. Als we wat verder teruggaan in de tijd, zien we dat de statistieken erg in het voordeel van Standard spreken. Van de laatste 7 bezoekjes van Standard aan Cercle werden er 6 gewonnen door de Luikenaars. Wat dan weer tegen Standard pleit, is het feit dat ze al sinds 4 oktober (tegen Charleroi) niet meer gewonnen hebben op verplaatsing. . Statistieken Cercle Brugge en Standard troffen elkaar al op de eerste speeldag van dit seizoen. Standard hield de drie punten toen thuis dankzij een doelpunt van Bastien: 1-0. Als we wat verder teruggaan in de tijd, zien we dat de statistieken erg in het voordeel van Standard spreken. Van de laatste 7 bezoekjes van Standard aan Cercle werden er 6 gewonnen door de Luikenaars. Wat dan weer tegen Standard pleit, is het feit dat ze al sinds 4 oktober (tegen Charleroi) niet meer gewonnen hebben op verplaatsing.

15:23 vooraf, 15 uur 23. De uitslagen van gisteren waren in ons voordeel. Daar moeten we optimaal van profiteren. Het zal erop aankomen om klaar te zijn vanaf het begin. Mbaye Leye (coach Standard). De uitslagen van gisteren waren in ons voordeel. Daar moeten we optimaal van profiteren. Het zal erop aankomen om klaar te zijn vanaf het begin. Mbaye Leye (coach Standard)

15:09 vooraf, 15 uur 09. Denkey nog niet aan de aftrap bij Cercle. Paul Clement wijzigt zijn elftal op één positie na het gelijkspel in de inhaalmatch tegen Beerschot: Vitinho komt in de ploeg voor Velkovski. Nieuwkomer Kévin Denkey staat al op het wedstrijdblad, maar begint op de bank. . Denkey nog niet aan de aftrap bij Cercle Paul Clement wijzigt zijn elftal op één positie na het gelijkspel in de inhaalmatch tegen Beerschot: Vitinho komt in de ploeg voor Velkovski. Nieuwkomer Kévin Denkey staat al op het wedstrijdblad, maar begint op de bank.

15:04 vooraf, 15 uur 04. Standard ongewijzigd, Klauss op de bank. Mbaye Leye behoudt het vertrouwen in de elf die hem vorige week de zege bezorgden in zijn debuut tegen Waasland-Beveren. Hoffenheim-huurling Joao Klauss is voor het eerst van de partij, hij start op de bank. . Standard ongewijzigd, Klauss op de bank Mbaye Leye behoudt het vertrouwen in de elf die hem vorige week de zege bezorgden in zijn debuut tegen Waasland-Beveren. Hoffenheim-huurling Joao Klauss is voor het eerst van de partij, hij start op de bank.



15:01 vooraf, 15 uur 01. Vooraf. Cercle Brugge is na een dramatische 4 op 33 weggezakt naar de kelder van het klassement. "Ik moet snel op zoek naar de winnende formule", zei coach Paul Clement vorige week nog. Tegen Standard, dat sinds 4 oktober niet meer kon winnen buitenshuis, moet blijken of hij die intussen gevonden heeft. . Vooraf Cercle Brugge is na een dramatische 4 op 33 weggezakt naar de kelder van het klassement. "Ik moet snel op zoek naar de winnende formule", zei coach Paul Clement vorige week nog. Tegen Standard, dat sinds 4 oktober niet meer kon winnen buitenshuis, moet blijken of hij die intussen gevonden heeft.

15:01 - Vooraf Vooraf, 15 uur 01

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Jérémy Taravel, Vitinho, Anthony Musaba, Charles Vanhoutte, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kylian Hazard, Ike Ugbo Opstelling Cercle Brugge Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Jérémy Taravel, Vitinho, Anthony Musaba, Charles Vanhoutte, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kylian Hazard, Ike Ugbo

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Mehdi Carcela-González, Samuel Bastien, Selim Amallah, Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Jackson Muleka Opstelling Standard Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Mehdi Carcela-González, Samuel Bastien, Selim Amallah, Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Jackson Muleka